Gold Guardian Pro Xauusd M30

Gold Guardian PRO ist ein professioneller Expert Advisor im institutionellen Stil, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) auf dem Zeitrahmen M30 entwickelt wurde.

Das System ist für Händler konzipiert, die Risikokontrolle, Ausführungsdisziplin und langfristige Robustheit gegenüber aggressiven oder spekulativen Handelsansätzen bevorzugen.

Dieser EA ist nicht für den Hochfrequenz- oder experimentellen Handel gedacht. Er konzentriert sich auf Qualitäts-Setups und Kapitalerhalt.

📊 Handelslogik (konzeptioneller Überblick)

Gold Guardian PRO folgt einer selektiven Trendfortsetzungsmethodik, die auf statistischem Marktverhalten basiert.

Auf einer hohen Ebene verwendet die Strategie:

Bewertung der Richtungsabhängigkeit

Mehrschichtige Bestätigungsfilter





Validierung des Volatilitätsregimes

Qualitätsprüfungen der Marktbedingungen

Trades werden nur dann ausgeführt, wenn mehrere unabhängige Bedingungen übereinstimmen, wodurch eine geringe Wahrscheinlichkeit oder ein instabiles Umfeld vermieden wird.

Die interne Logik ist vollständig automatisiert und beruht nicht auf manuellen Eingriffen.

🛡️ Risikomanagement und Kapitalschutz

Das Risikomanagement ist eine Kernkomponente von Gold Guardian PRO.

Die wichtigsten Elemente sind:

Dynamische Positionsgrößenbestimmung

Volatilitätsangepasste Stop-Levels

Eigenkapital- und Drawdown-Schutz

Reduzierung des Engagements in ungünstigen Zeiten

Strenge Kontrolle des maximalen Risikos pro Handel

Das System ist so konzipiert, dass es inaktiv bleibt, wenn das Marktrisiko akzeptable Schwellenwerte überschreitet.

⚙️ Anpassungsfähigkeit & Marktbedingungen

Gold Guardian PRO passt sich durch Überwachung an sich ändernde Marktbedingungen an:

Volatilitätsausweitung und -verringerung

Spread-Bedingungen

Handelssitzungen

Metriken zur Marktstabilität

Wenn die Bedingungen nicht geeignet sind, wird der EA den Handel automatisch unterbrechen.

📈 Backtest-Zusammenfassung (5 Jahre)

Der EA wurde am XAUUSD M30 mit hochwertigen historischen Daten getestet, die einen Zeitraum von 5 Jahren abdecken.

Die Backtest-Ergebnisse zeigen:

Beständiges Aktienwachstum im Laufe der Zeit

Kontrollierter Drawdown innerhalb realistischer Grenzen

Positive Erwartungshaltung bei disziplinierter Handelsfrequenz

Stabiles Verhalten über verschiedene Marktphasen hinweg

Diese Ergebnisse sollen die Robustheit der Strategie demonstrieren und nicht die zukünftige Performance vorhersagen.

❗ Über Live-Signale

Derzeit werden keine Live-Handelssignale angeboten.

Diese Entscheidung ist beabsichtigt und ermöglicht es den Benutzern,:

die Performance unabhängig zu bewerten

das Risiko an ihre eigene Kapitalstruktur anzupassen

die Abhängigkeit von externen Signalkonten zu vermeiden

Ein öffentliches Signal kann in der Zukunft in Betracht gezogen werden, sobald genügend Live-Ausführungsdaten verfügbar sind. Es wird kein Zeitplan versprochen.

🔹 Hauptmerkmale

Speziell für XAUUSD entwickelt

Optimiert für den M30-Zeitrahmen

Risikomanagement im institutionellen Stil

Filterung von Volatilität und Spreads

Ein Handel nach dem anderen (kein Raster, kein Martingal)

Vollständig automatisierte Ausführung

Klare und strukturierte Eingabeparameter

🔧 Empfohlene Verwendung

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M30

Konto-Typ: ECN / Raw Spread bevorzugt

Empfohlenes Kapital: 3.000 - 5.000 USD

Risiko pro Handel: 0,25% - 0,5%

VPS: Empfohlen

⚙️ Übersicht der Eingabeparameter

Benutzer können einstellen:

Risiko-Einstellungen

Stunden der Handelssitzung

Spread-Filter

Es wird nicht empfohlen, die internen Berechnungsparameter zu ändern, da sie für die Systemstabilität optimiert sind.

⚠️ Risikohinweis

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit, einschließlich Backtests, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser Expert Advisor ist ein Handelsinstrument und sollte mit einem angemessenen Risikomanagement verwendet werden.





Gold Guardian PRO wurde für Händler entwickelt, die einen professionellen Ansatz suchen, wobei der Schwerpunkt auf Kapitalschutz und realistischer Ausführung liegt.




