Gold Guardian Pro Xauusd M30
- Experten
- Lucas Leguisamo Mallo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Gold Guardian PRO ist ein professioneller Expert Advisor im institutionellen Stil, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) auf dem Zeitrahmen M30 entwickelt wurde.
Das System ist für Händler konzipiert, die Risikokontrolle, Ausführungsdisziplin und langfristige Robustheit gegenüber aggressiven oder spekulativen Handelsansätzen bevorzugen.
Dieser EA ist nicht für den Hochfrequenz- oder experimentellen Handel gedacht. Er konzentriert sich auf Qualitäts-Setups und Kapitalerhalt.
📊 Handelslogik (konzeptioneller Überblick)
Gold Guardian PRO folgt einer selektiven Trendfortsetzungsmethodik, die auf statistischem Marktverhalten basiert.
Auf einer hohen Ebene verwendet die Strategie:
-
Bewertung der Richtungsabhängigkeit
-
Mehrschichtige Bestätigungsfilter
-
Validierung des Volatilitätsregimes
-
Qualitätsprüfungen der Marktbedingungen
Trades werden nur dann ausgeführt, wenn mehrere unabhängige Bedingungen übereinstimmen, wodurch eine geringe Wahrscheinlichkeit oder ein instabiles Umfeld vermieden wird.
Die interne Logik ist vollständig automatisiert und beruht nicht auf manuellen Eingriffen.
🛡️ Risikomanagement und Kapitalschutz
Das Risikomanagement ist eine Kernkomponente von Gold Guardian PRO.
Die wichtigsten Elemente sind:
-
Dynamische Positionsgrößenbestimmung
-
Volatilitätsangepasste Stop-Levels
-
Eigenkapital- und Drawdown-Schutz
-
Reduzierung des Engagements in ungünstigen Zeiten
-
Strenge Kontrolle des maximalen Risikos pro Handel
Das System ist so konzipiert, dass es inaktiv bleibt, wenn das Marktrisiko akzeptable Schwellenwerte überschreitet.
⚙️ Anpassungsfähigkeit & Marktbedingungen
Gold Guardian PRO passt sich durch Überwachung an sich ändernde Marktbedingungen an:
-
Volatilitätsausweitung und -verringerung
-
Spread-Bedingungen
-
Handelssitzungen
-
Metriken zur Marktstabilität
Wenn die Bedingungen nicht geeignet sind, wird der EA den Handel automatisch unterbrechen.
📈 Backtest-Zusammenfassung (5 Jahre)
Der EA wurde am XAUUSD M30 mit hochwertigen historischen Daten getestet, die einen Zeitraum von 5 Jahren abdecken.
Die Backtest-Ergebnisse zeigen:
-
Beständiges Aktienwachstum im Laufe der Zeit
-
Kontrollierter Drawdown innerhalb realistischer Grenzen
-
Positive Erwartungshaltung bei disziplinierter Handelsfrequenz
-
Stabiles Verhalten über verschiedene Marktphasen hinweg
Diese Ergebnisse sollen die Robustheit der Strategie demonstrieren und nicht die zukünftige Performance vorhersagen.
❗ Über Live-Signale
Derzeit werden keine Live-Handelssignale angeboten.
Diese Entscheidung ist beabsichtigt und ermöglicht es den Benutzern,:
-
die Performance unabhängig zu bewerten
-
das Risiko an ihre eigene Kapitalstruktur anzupassen
-
die Abhängigkeit von externen Signalkonten zu vermeiden
Ein öffentliches Signal kann in der Zukunft in Betracht gezogen werden, sobald genügend Live-Ausführungsdaten verfügbar sind. Es wird kein Zeitplan versprochen.
🔹 Hauptmerkmale
-
Speziell für XAUUSD entwickelt
-
Optimiert für den M30-Zeitrahmen
-
Risikomanagement im institutionellen Stil
-
Filterung von Volatilität und Spreads
-
Ein Handel nach dem anderen (kein Raster, kein Martingal)
-
Vollständig automatisierte Ausführung
-
Klare und strukturierte Eingabeparameter
🔧 Empfohlene Verwendung
-
Symbol: XAUUSD
-
Zeitrahmen: M30
-
Konto-Typ: ECN / Raw Spread bevorzugt
-
Empfohlenes Kapital: 3.000 - 5.000 USD
-
Risiko pro Handel: 0,25% - 0,5%
-
VPS: Empfohlen
⚙️ Übersicht der Eingabeparameter
Benutzer können einstellen:
-
Risiko-Einstellungen
-
Stunden der Handelssitzung
-
Spread-Filter
Es wird nicht empfohlen, die internen Berechnungsparameter zu ändern, da sie für die Systemstabilität optimiert sind.
⚠️ Risikohinweis
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Die Performance in der Vergangenheit, einschließlich Backtests, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser Expert Advisor ist ein Handelsinstrument und sollte mit einem angemessenen Risikomanagement verwendet werden.
Gold Guardian PRO wurde für Händler entwickelt, die einen disziplinierten, professionellen Ansatz für den Goldhandel suchen, wobei der Schwerpunkt auf Kapitalschutz und realistischer Ausführung liegt.