Gold Guardian Pro Xauusd M30

Gold Guardian PRO es un Asesor Experto profesional de estilo institucional desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M30.

El sistema está diseñado para los operadores que priorizan el control de riesgos, la disciplina de ejecución y la solidez a largo plazo sobre los enfoques comerciales agresivos o especulativos.

Este EA no está pensado para operaciones de alta frecuencia o experimentales. Se centra en configuraciones de calidad y en la preservación del capital.

📊 Lógica de negociación (Visión general conceptual)

Gold Guardian PRO sigue una metodología selectiva de continuación de tendencia basada en el comportamiento estadístico del mercado.

En un nivel alto, la estrategia utiliza:

Evaluación de sesgo direccional

Filtros de confirmación multicapa





Validación del régimen de volatilidad

Comprobación de la calidad de las condiciones del mercado

Las operaciones sólo se ejecutan cuando se alinean múltiples condiciones independientes, evitando entornos de baja probabilidad o inestables.

La lógica interna está totalmente automatizada y no depende de la intervención manual.

🛡️ Gestión del riesgo y protección del capital

La gestión del riesgo es un componente esencial de Gold Guardian PRO.

Los elementos clave incluyen:

Dimensionamiento dinámico de posiciones

Niveles de stop ajustados a la volatilidad

Protección frente a pérdidas y ganancias

Reducción de la exposición durante periodos desfavorables

Control estricto del riesgo máximo por operación

El sistema está diseñado para permanecer inactivo cuando el riesgo de mercado supera los umbrales aceptables.

⚙️ Adaptabilidad y condiciones del mercado

Gold Guardian PRO se adapta a las condiciones cambiantes del mercado mediante la supervisión:

Expansión y contracción de la volatilidad

Condiciones de spread

Sesiones de negociación

Métricas de estabilidad del mercado

Cuando las condiciones no sean adecuadas, el EA pausará automáticamente la negociación.

📈 Resumen de Backtest (5 Años)

El EA fue probado en XAUUSD M30 usando datos históricos de alta calidad, cubriendo un periodo de 5 años.

Los resultados del backtest demuestran:

Crecimiento consistente de la renta variable a lo largo del tiempo

Reducción controlada dentro de límites realistas

Expectativas positivas con una frecuencia de negociación disciplinada

Comportamiento estable en las distintas fases del mercado

Estos resultados pretenden demostrar la solidez de la estrategia, no predecir el rendimiento futuro.

❗ Acerca de las señales en directo

Actualmente, no se proporciona ninguna señal de trading en vivo.

Esta decisión es intencional y permite a los usuarios:

Evaluar el rendimiento de forma independiente

Ajustar el riesgo a su propia estructura de capital

Evitar la dependencia de las cuentas de señales externas

Es posible que en el futuro se considere una señal pública, una vez que se disponga de suficientes datos de ejecución en directo. No se ha prometido ningún plazo.

Características principales

Diseñado específicamente para XAUUSD

Optimizado para el marco temporal M30

Gestión del riesgo de tipo institucional

Filtrado de volatilidad y diferenciales

Una operación cada vez (sin cuadrícula ni martingala)

Ejecución totalmente automatizada

Parámetros de entrada claros y estructurados

Uso recomendado

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M30

Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread preferido

Capital sugerido: 3.000 - 5.000 USD

Riesgo por operación: 0,25% - 0,5%.

VPS: Recomendado

⚙️ Parámetros de entrada

Los usuarios pueden ajustar:

Ajustes de riesgo

Horas de la sesión de negociación

Filtros de spread

No se recomienda modificar los parámetros internos de cálculo, ya que están optimizados para la estabilidad del sistema.

⚠️ Descargo de responsabilidad

Operar implica riesgos. El rendimiento pasado, incluyendo backtests, no garantiza resultados futuros. Este Asesor Experto es una herramienta de negociación y debe utilizarse con una gestión adecuada del riesgo.





Gold Guardian PRO fue desarrollado para los operadores que buscan un, con énfasis en la protección del capital y la ejecución realista.



