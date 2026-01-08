Gold Guardian Pro Xauusd M30
- Asesores Expertos
- Lucas Leguisamo Mallo
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Gold Guardian PRO es un Asesor Experto profesional de estilo institucional desarrollado exclusivamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M30.
El sistema está diseñado para los operadores que priorizan el control de riesgos, la disciplina de ejecución y la solidez a largo plazo sobre los enfoques comerciales agresivos o especulativos.
Este EA no está pensado para operaciones de alta frecuencia o experimentales. Se centra en configuraciones de calidad y en la preservación del capital.
📊 Lógica de negociación (Visión general conceptual)
Gold Guardian PRO sigue una metodología selectiva de continuación de tendencia basada en el comportamiento estadístico del mercado.
En un nivel alto, la estrategia utiliza:
-
Evaluación de sesgo direccional
-
Filtros de confirmación multicapa
-
Validación del régimen de volatilidad
-
Comprobación de la calidad de las condiciones del mercado
Las operaciones sólo se ejecutan cuando se alinean múltiples condiciones independientes, evitando entornos de baja probabilidad o inestables.
La lógica interna está totalmente automatizada y no depende de la intervención manual.
🛡️ Gestión del riesgo y protección del capital
La gestión del riesgo es un componente esencial de Gold Guardian PRO.
Los elementos clave incluyen:
-
Dimensionamiento dinámico de posiciones
-
Niveles de stop ajustados a la volatilidad
-
Protección frente a pérdidas y ganancias
-
Reducción de la exposición durante periodos desfavorables
-
Control estricto del riesgo máximo por operación
El sistema está diseñado para permanecer inactivo cuando el riesgo de mercado supera los umbrales aceptables.
⚙️ Adaptabilidad y condiciones del mercado
Gold Guardian PRO se adapta a las condiciones cambiantes del mercado mediante la supervisión:
-
Expansión y contracción de la volatilidad
-
Condiciones de spread
-
Sesiones de negociación
-
Métricas de estabilidad del mercado
Cuando las condiciones no sean adecuadas, el EA pausará automáticamente la negociación.
📈 Resumen de Backtest (5 Años)
El EA fue probado en XAUUSD M30 usando datos históricos de alta calidad, cubriendo un periodo de 5 años.
Los resultados del backtest demuestran:
-
Crecimiento consistente de la renta variable a lo largo del tiempo
-
Reducción controlada dentro de límites realistas
-
Expectativas positivas con una frecuencia de negociación disciplinada
-
Comportamiento estable en las distintas fases del mercado
Estos resultados pretenden demostrar la solidez de la estrategia, no predecir el rendimiento futuro.
❗ Acerca de las señales en directo
Actualmente, no se proporciona ninguna señal de trading en vivo.
Esta decisión es intencional y permite a los usuarios:
-
Evaluar el rendimiento de forma independiente
-
Ajustar el riesgo a su propia estructura de capital
-
Evitar la dependencia de las cuentas de señales externas
Es posible que en el futuro se considere una señal pública, una vez que se disponga de suficientes datos de ejecución en directo. No se ha prometido ningún plazo.
Características principales
-
Diseñado específicamente para XAUUSD
-
Optimizado para el marco temporal M30
-
Gestión del riesgo de tipo institucional
-
Filtrado de volatilidad y diferenciales
-
Una operación cada vez (sin cuadrícula ni martingala)
-
Ejecución totalmente automatizada
-
Parámetros de entrada claros y estructurados
Uso recomendado
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M30
-
Tipo de cuenta: ECN / Raw Spread preferido
-
Capital sugerido: 3.000 - 5.000 USD
-
Riesgo por operación: 0,25% - 0,5%.
-
VPS: Recomendado
⚙️ Parámetros de entrada
Los usuarios pueden ajustar:
-
Ajustes de riesgo
-
Horas de la sesión de negociación
-
Filtros de spread
No se recomienda modificar los parámetros internos de cálculo, ya que están optimizados para la estabilidad del sistema.
⚠️ Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos. El rendimiento pasado, incluyendo backtests, no garantiza resultados futuros. Este Asesor Experto es una herramienta de negociación y debe utilizarse con una gestión adecuada del riesgo.
Gold Guardian PRO fue desarrollado para los operadores que buscan un enfoque disciplinado y profesional para el comercio de oro, con énfasis en la protección del capital y la ejecución realista.