Gold Guardian Pro Xauusd M30
- Эксперты
- Lucas Leguisamo Mallo
- Версия: 1.0
- Активации: 5
📌 Введение
Gold Guardian PRO — это профессиональный экспертный советник институционального уровня, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме M30.
Советник предназначен для трейдеров, которые ценят контроль риска, дисциплину исполнения и устойчивость стратегии, а не агрессивную спекуляцию.
📊 Торговая логика
Советник использует селективную трендовую модель, основанную на статистическом анализе рынка.
Общая концепция включает:
-
Оценку направления рынка
-
Многоуровневые фильтры подтверждения
-
Анализ волатильности
-
Фильтрацию неблагоприятных рыночных условий
Сделки открываются только при совпадении нескольких независимых факторов.
🛡️ Управление рисками
Управление капиталом является ключевым элементом системы:
-
Динамический размер позиции
-
Адаптивные уровни стоп-лосса
-
Защита капитала и ограничения просадки
-
Снижение активности в неблагоприятных условиях
📈 Результаты тестирования
Проведено тестирование на XAUUSD M30 за период 5 лет с качественными историческими данными.
Результаты показывают стабильную работу стратегии и контролируемую просадку.
❗ О торговых сигналах
На данный момент публичный сигнал отсутствует.
Это сделано намеренно, чтобы трейдер мог самостоятельно оценить систему и управлять риском.
⚠️ Предупреждение о рисках
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.