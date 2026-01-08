Gold Guardian Pro Xauusd M30

📌 Введение

Gold Guardian PRO — это профессиональный экспертный советник институционального уровня, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме M30.

Советник предназначен для трейдеров, которые ценят контроль риска, дисциплину исполнения и устойчивость стратегии, а не агрессивную спекуляцию.

📊 Торговая логика

Советник использует селективную трендовую модель, основанную на статистическом анализе рынка.

Общая концепция включает:

  • Оценку направления рынка

  • Многоуровневые фильтры подтверждения

  • Анализ волатильности

  • Фильтрацию неблагоприятных рыночных условий

Сделки открываются только при совпадении нескольких независимых факторов.

🛡️ Управление рисками

Управление капиталом является ключевым элементом системы:

  • Динамический размер позиции

  • Адаптивные уровни стоп-лосса

  • Защита капитала и ограничения просадки

  • Снижение активности в неблагоприятных условиях

📈 Результаты тестирования

Проведено тестирование на XAUUSD M30 за период 5 лет с качественными историческими данными.

Результаты показывают стабильную работу стратегии и контролируемую просадку.

❗ О торговых сигналах

На данный момент публичный сигнал отсутствует.
Это сделано намеренно, чтобы трейдер мог самостоятельно оценить систему и управлять риском.

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.


