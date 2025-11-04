Quantum Force EA - Sicheres automatisiertes Goldhandelssystem (No Martingale / No Grid Trading)

Kurzbeschreibung 1:3 Risk & Reward Used on MQL5 MetaTrader 5

Ein diszipliniertes und vollautomatisches Handelssystem für XAUUSD (Gold).

Quantum Force EA kombiniert adaptive Logik Gold Scalping, Volatilitätsfilter, Trendfolge und Kapitalschutztechniken, um eine stabile Handelsausführung ohne Martingale- oder Grid-Strategien zu ermöglichen.





Vollständige Beschreibung

Quantum Force EA ist ein intelligentes und vollautomatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) Scalp auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Es wendet mehrere Ebenen der technischen Analyse, der Volatilitätsanpassung und der präzisen Ausführungskontrolle an, um eine disziplinierte Handelsleistung zu erzielen.

Dieses System vermeidet risikoreiche Techniken wie Martingale oder Grid-Trading und konzentriert sich stattdessen auf Stabilität und konsistente algorithmische Logik.

Die wichtigsten Vorteile

Sicherer und stabiler Handel - kein Martingale-Handel, kein Grid-Handel, keine aggressiven Handelserholungssysteme.

Optimiert für Gold (XAUUSD) - Entwickelt und getestet für das einzigartige Volatilitätsverhalten von Gold.

Low Drawdown Design - Verwendet adaptive Filter, um den Kapitalschutz zu priorisieren.

KI-inspirierte Handelslogik - Das System mit mehreren Bestätigungen hilft, Fehleinstiege zu reduzieren.

Vollautomatischer Betrieb - Hängen Sie das System an Ihren Chart und lassen Sie es eigenständig Trades verwalten.

Funktioniert unter verschiedenen Marktbedingungen - Entwickelt für Trend- und Schwankungsbreiten.

Risikomanagement / Money Management - Kontrolliert Verluste und optimiert die Positionsgröße, um das Kapital zu schützen und ein stetiges Handelswachstum zu gewährleisten.

Präzise Einstiegs- und Ausstiegsregeln - Der Schwerpunkt liegt auf qualitativ hochwertigen Setups und nicht auf der Handelshäufigkeit.

Einfache Bedienung - Einfaches Setup für alle Erfahrungsstufen.

Wichtigste Merkmale

Intelligente Trend- und Volatilitätserkennung

Dynamisches Stop-Loss- und Take-Profit-Management

Automatische Anpassung der Losgröße basierend auf dem Kontostand

Eingebaute Kapitalschutzfilter

Kompatibel mit ECN- oder Standard-MT5-Konten

Keine DLL-Aufrufe oder externe Abhängigkeiten

Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD (Gold)

Zeitrahmen: M15

Mindestguthaben: 500 USD

Hebelwirkung: 1 : 100 oder höher

Konto-Typ: ECN / Low-Spread bevorzugt











