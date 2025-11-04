Quantum Force

Quantum Force EA - Sicheres automatisiertes Goldhandelssystem (No Martingale / No Grid Trading)

Kurzbeschreibung 1:3 Risk & Reward Used on MQL5 MetaTrader 5

Ein diszipliniertes und vollautomatisches Handelssystem für XAUUSD (Gold).
Quantum Force EA kombiniert adaptive Logik Gold Scalping, Volatilitätsfilter, Trendfolge und Kapitalschutztechniken, um eine stabile Handelsausführung ohne Martingale- oder Grid-Strategien zu ermöglichen.


Vollständige Beschreibung

Quantum Force EA ist ein intelligentes und vollautomatisches Handelssystem, das speziell für XAUUSD (Gold) Scalp auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.
Es wendet mehrere Ebenen der technischen Analyse, der Volatilitätsanpassung und der präzisen Ausführungskontrolle an, um eine disziplinierte Handelsleistung zu erzielen.
Dieses System vermeidet risikoreiche Techniken wie Martingale oder Grid-Trading und konzentriert sich stattdessen auf Stabilität und konsistente algorithmische Logik.

Die wichtigsten Vorteile

  • Sicherer und stabiler Handel - kein Martingale-Handel, kein Grid-Handel, keine aggressiven Handelserholungssysteme.

  • Optimiert für Gold (XAUUSD) - Entwickelt und getestet für das einzigartige Volatilitätsverhalten von Gold.

  • Low Drawdown Design - Verwendet adaptive Filter, um den Kapitalschutz zu priorisieren.

  • KI-inspirierte Handelslogik - Das System mit mehreren Bestätigungen hilft, Fehleinstiege zu reduzieren.

  • Vollautomatischer Betrieb - Hängen Sie das System an Ihren Chart und lassen Sie es eigenständig Trades verwalten.

  • Funktioniert unter verschiedenen Marktbedingungen - Entwickelt für Trend- und Schwankungsbreiten.

  • Risikomanagement / Money Management - Kontrolliert Verluste und optimiert die Positionsgröße, um das Kapital zu schützen und ein stetiges Handelswachstum zu gewährleisten.

  • Präzise Einstiegs- und Ausstiegsregeln - Der Schwerpunkt liegt auf qualitativ hochwertigen Setups und nicht auf der Handelshäufigkeit.

  • Einfache Bedienung - Einfaches Setup für alle Erfahrungsstufen.

Wichtigste Merkmale

  • Intelligente Trend- und Volatilitätserkennung

  • Dynamisches Stop-Loss- und Take-Profit-Management

  • Automatische Anpassung der Losgröße basierend auf dem Kontostand

  • Eingebaute Kapitalschutzfilter

  • Kompatibel mit ECN- oder Standard-MT5-Konten

  • Keine DLL-Aufrufe oder externe Abhängigkeiten

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)

  • Zeitrahmen: M15

  • Mindestguthaben: 500 USD

  • Hebelwirkung: 1 : 100 oder höher

  • Konto-Typ: ECN / Low-Spread bevorzugt

Entwickelt für Händler, die Präzision und Stabilität im Goldhandel schätzen. Für Backtest-Demo herunterladen expert advisor mt5




Auswahl:
[Gelöscht] 2025.11.05 12:34 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Mohamed Samsudeen
693
Antwort vom Entwickler Mohamed Samsudeen 2025.11.05 12:36
Thanks! Happy trading!
Antwort auf eine Rezension