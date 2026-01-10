End Trailing Stop EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem mit einem klaren Ziel: Ihr Konto kontinuierlich und signifikant wachsen zu lassen. Es basiert auf einer äußerst vernünftigen und logischen Handelsstrategie, die die Sicherheit Ihres Kapitals priorisiert und gleichzeitig maximales Wachstum anstrebt.





Im Gegensatz zu vielen riskanten Systemen auf dem Markt verzichtet End Trailing Stop EA strikt auf gefährliche Methoden. Es verwendet weder Martingale- noch Grid-Strategien. Stattdessen setzt es ausschließlich auf eine hochpräzise Logik, die den Drawdown (DD) gering und überschaubar hält.





HAUPTFUNKTION: EXPONENTIELLES WACHSTUM





Die Kernstärke dieses EAs liegt in seiner Skalierbarkeit. Er wurde entwickelt, um Ihr Konto im Laufe der Zeit stetig zu vergrößern. Unabhängig davon, ob Sie mit einem hohen oder niedrigen Startkapital beginnen, nutzt der EA einen intelligenten Zinseszinsmechanismus, um Ihr Kapitalwachstum sicher zu beschleunigen.





BEWÄHRTE PERFORMANCE





Dieses System wurde mit einem Startkapital von nur 30 $ umfassend getestet. Die Ergebnisse belegen die außergewöhnliche Fähigkeit des Expert Advisors, selbst mit kleinsten Guthaben maximale Gewinne zu erzielen. Dies beweist die Robustheit und hohe Effizienz seiner Logik.





DYNAMISCHES PREISMODELL





Bitte beachten Sie, dass der Preis des Golden Empress Expert Advisors nicht statisch ist. Um Exklusivität zu gewährleisten und allen Nutzern erstklassigen Support zu bieten, wird der Preis dynamisch angepasst:





Preiserhöhung: Der Preis steigt automatisch nach jeweils 10 verkauften Lizenzen.





Endpreis: Der Preis steigt so lange, bis er den Höchstpreis von 999 $ erreicht.





Wir empfehlen Ihnen dringend, sich Ihre Lizenz zum aktuellen Einführungspreis zu sichern, bevor die nächste Preiserhöhung erfolgt.





HAUPTMERKMALE





Logische Strategie: Nutzt den wahrscheinlichsten Marktansatz.





Sicherheit geht vor: Sehr geringer Drawdown (DD), kein Martingale-System, kein Grid-System.





Kontoskalierung: Entwickelt, um Ihr Guthaben und Ihre Positionsgrößen automatisch kontinuierlich zu erhöhen.





FAZIT





Der End Trailing Stop EA ist die ideale Lösung für Trader, die ein sinnvolles, sicheres und leistungsstarkes Tool zur Erweiterung ihres Portfolios suchen. Warten Sie nicht, bis der Preis 999 $ erreicht.





Hinweis: Wir empfehlen dringend, den EA vor dem Kauf zu testen. Bitte beachten Sie, dass die Broker-Regeln variieren können, auch je nach Kontotyp. Testen Sie den EA nach dem Kauf auf einem Demokonto, um die optimalen Einstellungen zu finden, bevor Sie ihn auf einem Echtgeldkonto einsetzen. Vergangene Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.