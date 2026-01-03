Golden Cross Pro EA

Golden Pro ist ein automatischer Trading-Roboter für MetaTrader 5 (MT5), entwickelt für den Handel in Trendrichtung mit hoher Präzision und kontrolliertem Risiko.

Der Expert Advisor kombiniert EMA (Trendrichtung), RSI (Momentum-Bestätigung) und Parabolic SAR (Einstiegszeitpunkt), um Kauf- und Verkaufspositionen nur bei günstigen Marktbedingungen zu eröffnen.

Enthält automatischen Stop Loss und Take Profit, Spread-Filter sowie die Begrenzung auf eine Position pro Symbol, um Überhandel zu vermeiden. Geeignet für Forex, Gold (XAUUSD) und Indizes, empfohlen für die Zeitrahmen M15, M30 und H1.



⚠️ Risikohinweis

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit hohem Risiko verbunden und kann zu teilweisen oder vollständigen Verlusten des Kapitals führen.

Dieser Trading-Roboter garantiert keine Gewinne. Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Erträge.

Es wird empfohlen, den Expert Advisor zunächst auf einem Demokonto zu testen und stets ein angemessenes Risikomanagement anzuwenden.

Der Entwickler übernimmt keine Haftung für finanzielle Verluste, die durch die Nutzung dieser Software entstehen.