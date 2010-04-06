GoldCrusher V1


🏆GoldCrusher V1: Der ultimative Volatilitätsexperte

GoldCrusher V1.02 ist ein robuster und leistungsstarker Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA zeichnet sich durch eine exzellente Trenderkennung unter Verwendung einer strikten Signalkonfluenz aus und verwendet einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus für das Risikomanagement auf der Grundlage der Echtzeit-Marktvolatilität. Seine Hauptstärke liegt in der aggressiven und ausfallsicheren Gewinnsicherung durch ein schnelles Break-Even Plus (BEP Jump) System und einen dynamischen Trailing Stop.

🌟 Hauptmerkmale und Vorteile

1. Smart Signal Confluence

Der EA minimiert Fehlsignale, indem er den Markteintritt nur dann sicherstellt, wenn Momentum, kurzfristige und langfristige Trends perfekt aufeinander abgestimmt sind:

  • Main Trend Identification: Nutzt den Zusammenfluss von zwei gleitenden Durchschnitten (Fast und Slow MA), um die vorherrschende Marktrichtung genau zu bestimmen.

  • Momentum-Bestätigung: Ein zusätzlicher Filter, der Price Action und einen Momentum-Indikator (RSI) einbezieht, verhindert Einstiege bei übersättigten (überkauften/überverkauften) Marktbedingungen.

2. Automatisches adaptives Risikomanagement

Alle Risikoparameter werden dynamisch durch die aktuelle Volatilität des Marktes gesteuert, was Flexibilität und Sicherheit gewährleistet:

  • Proportionaler Stop Loss (SL): Der anfängliche SL-Abstand wird anhand der Average True Range (ATR) berechnet. Dies stellt sicher, dass Ihr SL optimal eingestellt ist - weder zu eng noch zu locker - und mit der Volatilität des Goldes beim Einstieg übereinstimmt.

  • Optimaler Take Profit (TP): Das Gewinnziel wird mit einem konstant hohen Risiko-Ertrags-Verhältnis (z. B. 1:3,5) festgelegt, um den potenziellen Ertrag jedes erfolgreichen Handels zu maximieren.

3. Aggressive und ausfallsichere Gewinnabsicherung (Das Kernmerkmal)

Ihr Kapital und die erzielten Gewinne sind durch einen äußerst reaktionsschnellen, zweistufigen Mechanismus gesichert, der durch technische Korrekturen für die MQL5-Validierung verstärkt wird:

  • Dynamischer Trailing Stop: Der SL folgt dem Preis in einem Abstand, der dynamisch durch die ATR geregelt wird. Dies maximiert die laufenden Gewinne, wenn sich der Trend fortsetzt.

4. Tägliche Kapitalkontrolle

Ausgestattet mit einer Daily Target Percentage-Funktion, die automatisch alle Handelsaktivitäten (und die Schließung laufender Positionen) für den Tag einstellt, sobald das vorher festgelegte tägliche Gewinnziel erreicht ist, um das Eigenkapital vor Übertreibungen zu schützen.

🚨 NEUESTE OPTIMIERUNGS- & VALIDIERUNGSDATEN 🚨

Fokus auf die aktuelle Volatilität:

GoldCrusher V1.02 wurde rigoros optimiert, um die derzeitige extreme Volatilität von Gold (XAUUSD) zu bewältigen, bei der die täglichen Bewegungen oft 1000 bis 1500 Pips (entspricht 100-150 Punkten in 5-stelliger Notation) erreichen.

Wir haben uns auf den Backtest-Zeitraum von Oktober bis November 2025 konzentriert, weil er die vorherrschenden Marktbedingungen mit hohen Schwankungen genau widerspiegelt. Dieser EA mag NICHT optimal sein, wenn er auf historischen Golddaten mit sehr kleinen Preisspannen getestet wird, aber er ist außerordentlich sicher und effektiv auf dem vorherrschenden High-Swing-Markt.

LEISTUNGSDATEN (Backtest Oktober - November 2025):

  • Gesamtnettogewinn: 482 $

  • Gewinnfaktor: 1,24 (weist auf eine solide Rentabilität hin)

  • Maximaler Drawdown: Nur 1,87% (Ausgezeichnete Risikokontrolle!)

Mit einem maximalen Drawdown von nur 1,87% während einer Periode intensiver Marktvolatilität erweist sich GoldCrusher V1.02 als eine zuverlässige Wahl für den Goldhandel.

⚙️ Technische Details und Spezifikationen

Parameter Standardwert Beschreibung
Bestes Asset XAUUSD (Gold) Empfohlen für Vermögenswerte mit hoher Volatilität.
Zeitrahmen M15 (empfohlen) Optimaler Zeitrahmen für die Ausführung.
Konto-Typ ECN & STD Optimiert für niedrige Spreads.
Losgröße 0.01 HINWEIS: Das Lot ist für die MQL5-Validierung auf 0,001 festgelegt. Das tatsächliche empfohlene Handelslot beträgt 0,01 pro $1000.
SL_ATR_Mult 1.0 ATR-Multiplikator für den anfänglichen Stop Loss.
TP_ATR_Mult 3.5 ATR-Multiplikator für Take Profit (Risiko:Rendite ~1:3,5).
ATR_Periode 14 Für die Volatilitätsberechnung verwendete Periode.
BEP_Extra_Profit_Punkte 10 Zusätzliche Gewinnpunkte, die gesichert werden, wenn ein BEP-Sprung ausgelöst wird.

Empfehlung für die Verwendung:

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5).

  • Mindestkapital: Empfohlen $100+ (Cent-Konto) oder $1000+ (Standard-Konto) für stabiles Backtesting und Live Trading.


      Empfohlene Produkte
      MultipleORB EA Retail Edition
      Brian Mutuku Mwanthi
      Experten
      MULTI-ORB v6.0.1 RETAIL EDITION Aggressives Opening Range Breakout Handelssystem KEIN NACHRICHTENFILTER - HANDEL UNTER ALLEN MARKTBEDINGUNGEN WAS IST OPENING RANGE BREAKOUT (ORB)? Die Opening Range Breakout Strategie handelt mit Kursausbrüchen aus etablierten Marktsitzungsbereichen. Diese RETAIL EDITION ist für aggressive Trader gedacht die hohe Volatilitätsbewegungen während Nachrichtenereignissen und wichtigen Sitzungen nutzen möchten. WARUM RETAIL EDITION? VEREINFACHT - Han
      Delta Quantum
      Ioannis Xenos
      Experten
      Delta Quantum EA von Xignal Coding Dieser Preis gilt für die ersten 20 Käufe. Nächster Preis -> 100$ Delta Quantum ist ein Mean Reversion Expert Advisor für Händler, die sowohl Einfachheit und Macht wollen. Er berechnet das Delta (Abstand) - eine einzigartige Messung, die potenzielle Wendepunkte im Markt hervorhebt - und nutzt dies als Signal für präzise Einträge. Warum Delta Quantum wählen? Einsteigerfreundlich mit gebrauchsfertigen Voreinstellungen für EURUSD H1. Erweiterte Anpassungsmöglichke
      Goldpapi
      Gun Gun Gunawan
      Experten
      GoldPapi Trend Trailing Stop Daily ist ein erstklassiger Expert Advisor, der speziell für den XAUUSD (Gold)-Handel entwickelt wurde und über eine robuste Trendfolge-Architektur, adaptive Risikomanagement-Mechanismen und ein außergewöhnlich präzises Trailing Stop-System auf Tagesbasis verfügt. Dieser EA wurde mit einer Logik auf institutioneller Ebene, einem dynamischen Stop-Level-Schutz und einer intelligenten Margin-Kontrolle entwickelt und gewährleistet maximale Kompatibilität und Stabilität b
      King Ruay Scalper GOLD Plus
      Akapop Srisang
      4.25 (4)
      Experten
      König Ruay Scalper GOLD Plus EA Der King Ruay Scalper GOLD Plus EA basiert auf einer echten Ausbruchsstrategie - keine KI, kein Grid, kein Martingal, kein Averaging. Er identifiziert wichtige Kauf- und Verkaufsniveaus und platziert dementsprechend Stop-Buy/Sell-Orders. Sobald eine Order ausgeführt wird, übernimmt die Scalper-Engine die effiziente Verwaltung der Position. Dieser EA ist vielseitig und arbeitet mit verschiedenen Paaren, einschließlich GOLD und mehr. Das Standard-Preset ist für GOL
      Project 758
      Konstantin Sinitsin
      Experten
      Grüße, liebe Trader. EA Project 758 wurde von einem Team aus Tradern und Programmierern mit 15 Jahren Erfahrung erstellt. EA Project 758 wurde über einen Zeitraum von 6 Jahren entwickelt und verfeinert. Durch diesen Prozess haben wir hervorragende Ergebnisse erzielt. Der EA-Algorithmus ist urheberrechtlich geschützt und hat keine Analoga. Er enthält universelle und komplexe Systeme wie IR, die von uns persönlich entwickelt wurden. Wir haben einen proprietären EA entwickelt, der das Verhaltensmod
      SmartRisk MA Pro
      Oleg Polyanchuk
      Experten
      SmartRisk MA Pro Strategie-Übersicht: SmartRisk MA Pro ist eine optimierte, risikoorientierte automatisierte Handelsstrategie (Expert Advisor), die für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt wurde. Sie wurde entwickelt, um Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Kursabweichungen von gleitenden Durchschnitten zu identifizieren und beinhaltet ein umfassendes Kapitalmanagementsystem. Der Expert Advisor arbeitet mit einer "New Bar"-Logik, die Stabilität und Vorhersagbarkeit bei der Ausführung von
      Bober Real MT5
      Arnold Bobrinskii
      4.76 (17)
      Experten
      Bober Real MT5 ist ein vollautomatischer Forex-Expert Advisor. Der Roboter wurde 2014 entwickelt und hat seitdem viele profitable Trades erzielt – über 7000 % Kontowachstum auf meinem persönlichen Konto. Es gab viele Updates, aber die 2019-Version gilt als die beste. Der Roboter kann auf jedem Instrument laufen, erzielt jedoch die besten Ergebnisse mit EURGBP und GBPUSD im M5-Zeitrahmen . Bei falschen Einstellungen liefert er keine guten Ergebnisse. Set-Dateien für Live-Konten sind nur für Käufe
      Accurate Shot MT5
      Yurii Yasny
      Experten
      Reguired Set File Live Siqnal - ist ein Handelssystem, das auf der Korrelation mehrerer klassischer Indikatoren mit bestimmten Parametern basiert, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Parameter, um die notwendigen Ziele der Marktein- und -ausstiegskontrolle zu erreichen. Die minimale Anzahl von Parametern vereinfacht die Arbeit mit dem Expert Advisor erheblich. Advisor. Die Strategie basiert auf einem klassischen Overbought/Oversold-System mit dem möglich
      Green Hawk
      Rashed Samir
      Experten
      Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
      Universal MT5 MACD
      Volodymyr Hrybachov
      Experten
      Handelsroboter auf dem MACD-Indikator Dies ist eine vereinfachte Version des Handelsroboters, er verwendet nur eine Einstiegsstrategie (die erweiterte Version hat mehr als 10 Strategien) Vorteile für Experten: Scalping, Martingale, Grid-Trading. Sie können den Handel mit nur einer Order oder einem Orderraster einrichten. Ein hochgradig anpassbares Auftragsraster mit einem dynamischen, festen oder Multiplikatorschritt und einem Handelslot ermöglicht es Ihnen, den Expert Advisor an fast jedes
      Scalper Master AI
      Nestor Alejandro Chiariello
      Experten
      Scalper Master AI Präzisions-Scalping-Engine für USDJPY | H1 Scalper Master AI ist ein hochmodernes, KI-gesteuertes Scalping-System für das USDJPY-Paar und nutzt modernste Techniken des Hochfrequenzhandels. Dieser Expert Advisor (EA) kombiniert modernste künstliche Intelligenz mit proprietären Scalping-Methoden und bietet so höchste Präzision und Performance in dynamischen Märkten. Scalper Master AI wurde für Trader entwickelt, die konsistente Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit anstreben.
      MOVING 5 best expert advisor For all symbols
      Mahmoud Mohammad Mohamm Banat
      Experten
      Keine Notwendigkeit für Strategien oder Denken, einfach mieten ihn für $ 300 oder kaufen ihn. Ich sehe, dass dieser Experte ist gut in Forex im Jahr 2026! Tipps: Hinweis: Diese Einstellungen gelten für die Pfeile; Sie können die Einstellungen ändern. Schauen Sie sich das Video mehr als einmal an, da Sie jedes Mal auf neue Informationen stoßen werden. Sie werden es nicht verstehen oder davon profitieren, wenn Sie sich nicht das ganze Video ansehen, da die Menge an Informationen überwältigend is
      Super Rebate Mix System
      Mr Punnatorn Tunbee
      Experten
      Die grundlegenden Funktionsprinzipien des EA haben 2 Hauptsysteme. 1. Zeitgesteuerte Ordereröffnung bedeutet, dass der EA zur festgelegten Zeit 1 Kauf- und 1 Verkaufsorder eröffnet. 2. Wenn der Graph stark ist, wird sich der EA an die Geschwindigkeit des Graphen erinnern. ist die Anzahl der Punkte pro Sekunde, die bestimmt werden kann Sie können die Anzahl der Aufträge in der Funktion ( Loop Order ) einstellen. Das Orderschließungssystem verwendet das Trailling Moneym Loss System, aber ich habe
      SmartScalp Pro MT5
      Serhii Shtepa
      Experten
      Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
      GOLD h2 moon
      The Trinh Nguyen
      Experten
      Einführung in GOLD h2 moon - Automatisierter EA auf Basis der Ichimoku-Strategie Einführung GOLD h2 moon ist ein in MQL5 programmierter Expert Advisor (EA) , der für den automatisierten Handel auf der Grundlage der Ichimoku Kinko Hyo Strategie entwickelt wurde . Dieser EA ist für mehrere Währungspaare und Zeitrahmen optimiert, funktioniert aber am besten auf XAU/USD (Gold) im H2-Zeitrahmen . Technische Voraussetzungen: Handelspaar: Nur XAUUSD (Gold) Haupt-Zeitrahmen: H2 - dies ist, was Sie auf
      Exp TickSniper PRO FULL
      Vladislav Andruschenko
      3.97 (58)
      Experten
      Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
      Noloss
      Stefano Padovano
      Experten
      Ich präsentiere NOLOSS eine komplexe Ea erstellt und getestet auf EURUSD (es kann auch auf andere niedrige Spread Forex-Paare verwendet werden). Seine Eigenschaft ist es, die Lose entsprechend dem verfügbaren Kapital auszugleichen. M5 Zeitrahmen Empfohlenes Paar EURUSD MINDESTKAPITAL €500 Empfohlenes ecn-Konto . ACHTUNG VOR DEM TEST ändern Sie diese Daten : >Kapitalerhöhung Lose<, wenn Sie den Test auf $500 setzen $500 anfänglichen Kampf empfehle ich 0,01 konservativ 0,02 Medium 0,03 geschoben
      Master Gold Scapler EA MT5
      Nguyen Nghiem Duy
      3 (2)
      Experten
      Master Gold Scalper EA ist eine EA Combo 4 Strategie: STRATEGY_1: STOCH+MA Dies ist eine einfache Forex Scalping-Strategie, die den EMA200 und den Stochastik-Indikator verwendet, um zusammen zu kaufen oder zu verkaufen. STRATEGIE_2: 2MA+STOCH Dies ist ein Scalping-System für Gold, das zwei Indikatoren kombiniert: Stochastik-Indikatoren und 2MA mit dem Ziel, Einstiegspunkte entsprechend den aktuellen Trends zu finden. STRATEGIE_3: MACD Scalping-Strategie mit Trendlinien und MACD-Indikatoren
      Aurum Vanguard EA
      Phami Nhat Anh
      Experten
      NEURAL GOLD EDGE: Die KI-gesteuerte Revolution im XAUUSD-Scalping NEURAL GOLD EDGE stellt die Spitze der automatisierten Handelstechnologie dar. Dieser Expert Advisor wurde speziell für den XAUUSD (Gold) -Markt entwickelt und kombiniert fortschrittliche neuronale Netzwerklogik mit Preisaktionsanalyse, um die Marktvolatilität wie nie zuvor auszunutzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen EAs, die sich auf nachlaufende Indikatoren verlassen, analysiert NEURAL GOLD EDGE die Marktstruktur in Echtzeit
      Gap Rider
      Ofer Dvir
      Experten
      GapRider EA - Dynamischer Kaufseitiger Gap-Trading-Expertenberater Überblick GapRider EA ist ein ausgeklügelter, adaptiver Expertenberater (EA) für MetaTrader 5, der auf kaufseitiges Gap-Trading spezialisiert ist. Dieser EA erkennt signifikante Marktlücken und platziert strategische Kaufaufträge, indem er dynamische Größenanpassung basierend auf Marktvolatilität nutzt, um Ein- und Ausstiegspunkte zu optimieren. Mit einer robusten Auswahl an Funktionen bietet GapRider Händlern ein leistungsstarke
      Gold Throne
      DRT Circle
      4.36 (11)
      Experten
      Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
      Martin Boy
      Jie Lin Wang
      Experten
      Martin Boy - Dual-Directional Martingale Grid Trading Strategie Dokumentation Alle Parameter beziehen sich auf das Währungspaar GBPJPY. Parameter für andere Währungspaare müssen separat rückgetestet werden. Historische Maximal- und Minimalpreise müssen eingegeben werden, andernfalls kann die Strategie zu einseitigen Trades führen oder nicht funktionieren. Dieser Expert Advisor (EA) implementiert ein rein mathematisches Martingale-Handelsmodell, das auf langfristige Stabilität und Profitabili
      Channel Trigger ProfRoboTrading EA
      Irina Cherkashina
      Experten
      This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
      AI Momentum Scalper MT5
      Ming Ying Lee
      2.5 (6)
      Experten
      Willkommen in der Zukunft des Handels mit dem AI Momentum Scalper, Ihrem ultimativen Werkzeug, um die Kraft des Marktmomentums mit modernster künstlicher Intelligenz zu nutzen. Dieser hochentwickelte Bot wurde für Trader entwickelt, die von der Dynamik der Finanzmärkte profitieren. Er ist darauf ausgelegt, signifikante Marktbewegungen zu erkennen und zu nutzen. Preis ist jetzt $699 : 8 Exemplare zu diesem Preis verfügbar, Endpreis $999 Hauptmerkmale: Fortgeschrittene AI-Algorithmen: Im Kern
      Raja Trading Pro
      Ikhwan Naufal Fiqri
      Experten
      Raja Trading PRO - Das intelligente BEP-Rückgewinnungsnetz Produkt-Beschreibung Haben Sie genug von gewöhnlichen Grid-EAs, die tagelang im Drawdown stecken bleiben und unrealistischen Gewinnzielen hinterherjagen? Raja Trading PRO hebt das ursprüngliche Konzept auf ein viel höheres Niveau und bietet professionelle Funktionen, die der Standardversion weit überlegen sind. Dieser EA wurde mit einer völlig anderen Philosophie entwickelt: Schnelle Erholung. Dies ist kein passiver EA. Es handelt sich
      Uranus STO
      Encho Enev
      Experten
      Der Uranus STO-Experte wurde auf der Grundlage einer tiefgreifenden mathematischen Analyse entwickelt, die die gängigen Indikatoren verwendet: Stochastik, WPR, ATR, RSI. Der Experte ist für den EURUSD-Handel optimiert . Der Experte analysiert vergangene Perioden und vergleicht sie mit der aktuellen Periode. Je nach Wahrscheinlichkeitsgrad und Marktverhalten platziert der Experte Orders auf Niveaus, die für das beste Ergebnis berechnet wurden. Die Strategie verfügt auch über ein Durchlässigkeits-
      Atomic Advanced EA
      Lucas Bremer Moinhos Dos Santos
      Experten
      Atomic Multi-Strategy EA: Ihr ultimatives Handels-Toolkit Willkommen bei Atomic, dem vielseitigsten und leistungsfähigsten Handelsautomaten für MetaTrader 5. Ich habe diesen Expert Advisor nicht nur als ein einzelnes Tool, sondern als ein komplettes Trading-Framework entwickelt. Es handelt sich um ein Multi-Strategie- und Multi-Symbol-Kraftpaket, das auf einem Fundament aus hochentwickeltem Handels- und Risikomanagement aufbaut. Egal, ob Sie ein Trendfolger, ein Scalper oder ein Grid-Trader sin
      Trader Code EA infinity profit MT5
      Mr Sarut Panjan
      Experten
      Trader Code Expert MT5 ist ein vollautomatisches EA-Design für das Währungspaar EURUSDm mit TF = M1. Alle Aufträge sind durch StopLoss und TakeProfit abgedeckt. Dieser EA hat keine Martingale, Smart Recovery, Grid Trading oder Averaging in diesem Algorithmus. Dieser EA kann mit einem kleinen Guthaben ( mehr als 45 usd ) gestartet werden. Diese EA sollte Lose 0,01 pro 45 usd Gleichgewicht gesetzt werden Dieser EA kann die Lot-Multiplikator-Stufe 1.0-2.5 einstellen (Vorgabe ist 1.0) Dieser EA kann
      Neuron Net GOLD
      Sugianto
      4.6 (10)
      Experten
      Neuron Net GOLD ist eine Integration der Programmiersprache Python, der Deep-Learning-Maschine und des mql5-Codes, um die Kursbewegungen des XAUUSD vorhersagen zu können und so auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Wie es funktioniert: Zu Beginn der asiatischen Sitzung führt Neuron Net Gold eine Analyse auf der Grundlage historischer Daten durch und sagt die Entwicklung des Goldpreises voraus. Wenn die Preisvorhersage positiv ist, geht Neuron Net Gold ein
      Expert Smart Trend
      Ruslan Pishun
      3 (6)
      Experten
      Das Handelssystem arbeitet mit sieben Paaren und einem Zeitrahmen. Der Expert Advisor verwendet Handelssysteme für trendbasierte Einstiege mit Hilfe der Indikatoren Envelopes und CCI. Jeder Indikator verwendet bis zu fünf Perioden für die Berechnung der Trends. Der EA verwendet Wirtschaftsnachrichten, um die langfristigen Kursbewegungen zu berechnen. Der EA verfügt über einen eingebauten intelligenten adaptiven Gewinnmitnahmefilter. Der Roboter wurde für jede Währung und jeden Zeitrahmen gleichz
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (379)
      Experten
      Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
      AI Gold Sniper MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (23)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.63 (19)
      Experten
      Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
      NTRon 2OOO
      Konstantin Freize
      5 (17)
      Experten
      Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
      Quantum King EA
      Bogdan Ion Puscasu
      5 (88)
      Experten
      Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
      AI Gold Trading MT5
      Ho Tuan Thang
      5 (11)
      Experten
      LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      4.85 (84)
      Experten
      Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Experten
      Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (496)
      Experten
      Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Experten
      BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
      Pivot Killer
      Pablo Dominguez Sanchez
      4.6 (20)
      Experten
      Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Experten
      Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
      Argos Rage
      Aleksandar Prutkin
      4.58 (26)
      Experten
      Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      Golden Hen EA
      Taner Altinsoy
      5 (8)
      Experten
      Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
      The Gold Reaper MT5
      Profalgo Limited
      4.47 (88)
      Experten
      PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
      The ORB Master
      Profalgo Limited
      4.88 (24)
      Experten
      PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Experten
      Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (29)
      Experten
      WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
      Ultimate Pulse
      Clifton Creath
      5 (2)
      Experten
      Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
      Axonshift EA MT5
      Maxim Kurochkin
      4.2 (40)
      Experten
      AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
      Argos Fury
      Aleksandar Prutkin
      3.93 (41)
      Experten
      Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
      Quantum StarMan
      Bogdan Ion Puscasu
      4.86 (103)
      Experten
      Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
      Autorithm AI
      Zaha Feiz
      4.6 (10)
      Experten
      [guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
      Vortex Gold EA
      Stanislav Tomilov
      5 (26)
      Experten
      Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
      META i9
      Meta Sophie Agapova
      5 (4)
      Experten
      META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
      Weltrix
      Guilherme Jose Mattes
      4.78 (9)
      Experten
      Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
      Quantum Baron
      Bogdan Ion Puscasu
      4.79 (39)
      Experten
      Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
      Vega Bot
      Lo Thi Mai Loan
      5 (3)
      Experten
      WICHTIGER HINWEIS: Nur eine begrenzte Anzahl von Exemplaren ist zum aktuellen Preis verfügbar. Der Preis wird bald auf $1999.99 erhöht. Download Setfiles Detail Guide VEGA BOT – Der ultimative Multi-Strategie Trendfolge-EA Willkommen bei Vega BOT , einem leistungsstarken Expert Advisor, der mehrere professionelle Trendfolge-Methoden in einem flexiblen und hochgradig anpassbaren System vereint. Egal, ob Sie ein neuer Trader oder ein erfahrener algorithmischer Nutzer sind – Vega BOT ermöglicht Ih
      Weitere Produkte dieses Autors
      GoldCrusher V2
      Bob Sulaiman
      Experten
      GoldCrusher V2 : Expert Advisor für XAUUSD Breakout Dominance UNÜBERTROFFENE PERFORMANCE-HIGHLIGHTS METRIC LETZTES ERGEBNIS (V2.47) KOMMENTAR Gewinnfaktor (PF) 3.51 Außergewöhnlich! Zeigt eine sehr hohe Gewinneffizienz im Verhältnis zu den Verlusten an. Maximaler Drawdown (DD) 2.14% Hohe Kapitalstabilität. Minimales Risiko dank strenger Verwaltung. Gewonnene Trades 77.14% Hohe Gewinnrate, bestätigt durch das Duale Filtersystem. Ziel R:R 1:3.4 Hervorragendes Risiko-Ertrags-Verhältnis für ag
      Nebula Gold Strike
      Bob Sulaiman
      Indikatoren
      Nebula Gold Strike - Micro-Noise Heatmap + Hybrid Direction Logic + Tick Anomaly Detector Version 1.3 | Copyright 2025 Bob's Channel | t.me/BobsGoldCrusherVIP "Sehen Sie den Markt in Ticks - nicht in Balken." Was Sie in 1 Minute bekommen - Hybride Heatmap: Echtzeit-Farbe zeigt **Richtung + Geräuschpegel** (grün = bullish clean, dunkelrot = bearish chaos). - Tick-Anomalie-Punkt: Gelber Alarm **in dem Moment**, in dem ein statistisch auffälliger Tick auftaucht - keine Bar-Close-Verzögeru
      PhotonAurum Beam
      Bob Sulaiman
      Indikatoren
      PhotonAurum Beam - Proprietärer Preis-Impuls-Indikator Beschreibungen PhotonAurum Beam enthüllt den stillen Rhythmus des Preises - ein proprietäres visuelles Intelligenzsystem, das von Bob's Channel für Elite-Trader entwickelt wurde, die sehen, was andere übersehen. 98% Genauigkeit!!! Vergessen Sie nachlaufende Indikatoren und laute Alarme. PhotonAurum Beam scannt den Markt in Echtzeit und markiert kritische Wendepunkte in dem Moment, in dem sie sich bilden - mit chirurgischer Präzision und o
      Auswahl:
      Keine Bewertungen
      Antwort auf eine Rezension