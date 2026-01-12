Kiritosun EA

Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der einen sessionbasierten Breakout-Ansatz mit klar definierten Preislevels und striktem Risikomanagement umsetzt.

Der EA berechnet während einer festgelegten Handelssession die Session-Hochs und -Tiefs und eröffnet Trades, sobald der Markt diese Bereiche nach Sessionende sauber durchbricht.
Zusätzlich wird ein Fair Value Gap (FVG)-Filter verwendet, um nur qualitativ hochwertige Einstiege zuzulassen.

Hauptfunktionen

  • Automatische Berechnung von Session High & Low

  • Breakout-Trades nach Abschluss der Session

  • No-Sweep-Logik zur Vermeidung falscher Ausbrüche

  • Fair Value Gap (FVG) Filter zur Entry-Bestätigung

  • Maximal eine aktive Handelsidee gleichzeitig

  • Zwei-Positionen-Management (Teilgewinn + Runner)

  • Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

  • Broker-sichere Stop-Level-Validierung

  • Unterstützt Netting- und Hedging-Konten

Risikomanagement

  • Standard-Lotgrößen vollständig einstellbar

  • Dynamische Risiko-Begrenzung basierend auf Kontoequity

  • Optionales tägliches Drawdown-Limit

  • Automatisches Break-Even-Management nach erstem Ziel

  • Fixe oder ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung wählbar

Handelslogik & Ziele

  • Vordefinierte Risk-to-Reward-Verhältnisse

  • Erstes Ziel zur Teilschließung

  • Zweites Ziel als Trend-Fortsetzungsposition

  • Kein Grid, kein Martingale, keine Nachkauf-Strategien

Empfohlene Märkte

  • XAUUSD (Gold)

  • Geeignet für volatile Märkte mit klaren Session-Bewegungen

  • Optimiert für niedrige bis mittlere Timeframes (z. B. M3)

Empfohlenes Mindestkapital: 500 EUR (abhängig von Broker und Risiko-Einstellungen)

Wichtige Hinweise

Dies ist eine kostenlose Version von Kiritosun EA und dient zu Test- und Lernzwecken.
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden. Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.


Weitere Produkte dieses Autors
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Experten
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Dieser Expert Advisor setzt eine sessionbasierte Liquidity-Sweep-Strategie um und wurde gezielt für Prop-Firm-Challenges mit 50.000 EUR Konten entwickelt. Der EA ermittelt das Session-Hoch und -Tief innerhalb eines definierten Handelsfensters und analysiert nach Abschluss der Session gezielt falsche Ausbrüche (Liquidity Sweeps) . Eine Position wird nur dann eröffnet, wenn die Liquidität abgeholt wurde und der Markt das jeweilige Session-Level anschließend wi
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experten
Session Pivots EA – LITE (Free) This Expert Advisor demonstrates a session-based breakout trading approach using predefined market sessions. The EA calculates session high and low levels during specific trading hours and places a trade when price breaks these levels after the session has ended. Main features Session high and low calculation based on ICT Killzones (New York time) Trades breakouts after session completion Reversed breakout logic Only one open position at a time Fixed Risk-to-Rewa
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Experten
Silver Session Pivots EA – LITE (Kostenlose Version) Silver Session Pivots EA – LITE ist ein Expert Advisor, der einen sitzungsbasierten Pivot-Trading-Ansatz demonstriert, speziell entwickelt für XAGUSD (Silber) unter Verwendung vordefinierter Marktsitzungen. Der EA berechnet die Hoch- und Tiefpunkte der Sitzung während bestimmter Handelszeiten und eröffnet eine Position, sobald der Preis diese Niveaus nach dem Ende der Sitzung durchbricht . Hauptfunktionen Berechnung der Sitzungs-Highs und -Lo
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experten
PRODUKTBESCHREIBUNG Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Der Gold Liquidity Sweep EA ist ein speziell für XAUUSD entwickelter Expert Advisor für den M3-Timeframe. Er handelt session-basiert Liquidity Sweeps während der Asia-, London- und New-York-Session. Der EA überwacht relevante Swing Highs und Swing Lows (Pivot-Level). Wenn der Preis während einer aktiven Session über oder unter ein Pivot-Level läuft, wird automatisch ein Trade in erwarteter Reversal-Richtung eröffnet. Das Risiko-Managemen
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Experten
Professioneller Silver (XAGUSD) Trading Expert Advisor Entwickelt für hochperformantes Session-Trading auf M3 Überblick XAG Session Scalper PRO ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für Silver (XAGUSD) entwickelt wurde und auf Session-Trading im M3-Timeframe optimiert ist. Die Strategie basiert auf institutionellem Marktverhalten , kombiniert präzise Handelszeiten, mehrere gleichzeitige Positionen (Scaling) und ein Multi-Take-Profit-System , um konstante Intraday-Gewinne bei ko
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
Experten
Gold Session Pivots EA Professional Dieser Expert Advisor ist die Full-Power-Version des sessionbasierten Breakout-Konzepts und wurde speziell für XAUUSD (Gold) optimiert. Er kombiniert Session-Pivot-Breakouts mit zusätzlicher Bestätigungslogik (Multi-Timeframe-Bias + Liquidity-Sweep-Filter) und enthält ein erweitertes Trade-Management mit mehreren Take-Profit-Zielen sowie automatischem Break-Even-Schutz. Der EA identifiziert wichtige Session-Hochs und -Tiefs, wartet auf einen gültigen Breakout-
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Experten
Silver Session Sweep EA – Professional Der Silver Session Sweep EA – Professional ist die Full-Power-Version eines sessionbasierten Liquidity-Trading-Konzepts und wurde speziell für XAGUSD (Silber) entwickelt und optimiert. Er kombiniert die Analyse von Session-Hochs und -Tiefs mit gezielter Liquidity-Sweep-Erkennung und bestätigungsbasierten Entries, ergänzt durch ein erweitertes Trade-Management mit mehreren Take-Profit-Zielen sowie automatischem Break-Even-Schutz. Der EA identifiziert releva
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Experten
Gold and Silver  Prop Firm Session Sweep   EA – 100K  Dieser Expert Advisor setzt eine sessionbasierte Liquidity-Sweep-Strategie um und wurde gezielt für Prop-Firm-Challenges mit 100.000 EUR Konten entwickelt. Er ist für XAGUSD (Silber) optimiert und kann ebenso für XAUUSD (Gold) eingesetzt werden (je nach Symbol/Setup). Der EA berechnet das Session-Hoch und -Tief innerhalb eines definierten Handelsfensters und sucht nach Abschluss der Session gezielt nach falschen Ausbrüchen (Liquidity Sweeps)
Apex100 Automator
Eric John Peter Meissner
Experten
Strategie-Logik (Session Sweep & Liquidity Return) Der Apex100 Automator bestimmt innerhalb eines definierten Handelsfensters das Session-Hoch und -Tief . Nach Abschluss der Session analysiert der EA gezielt Liquidity Sweeps – also falsche Ausbrüche, bei denen Liquidität oberhalb oder unterhalb der Session-Level abgeholt wird. Eine Position wird ausschließlich dann eröffnet , wenn: die Liquidität eindeutig abgeholt wurde und der Markt das entsprechende Session-Level anschließend strukturell zurü
