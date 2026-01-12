Kiritosun EA
- Version: 2.12
Kiritosun EA – Free Edition
Kiritosun EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der einen sessionbasierten Breakout-Ansatz mit klar definierten Preislevels und striktem Risikomanagement umsetzt.
Der EA berechnet während einer festgelegten Handelssession die Session-Hochs und -Tiefs und eröffnet Trades, sobald der Markt diese Bereiche nach Sessionende sauber durchbricht.
Zusätzlich wird ein Fair Value Gap (FVG)-Filter verwendet, um nur qualitativ hochwertige Einstiege zuzulassen.
Hauptfunktionen
-
Automatische Berechnung von Session High & Low
-
Breakout-Trades nach Abschluss der Session
-
No-Sweep-Logik zur Vermeidung falscher Ausbrüche
-
Fair Value Gap (FVG) Filter zur Entry-Bestätigung
-
Maximal eine aktive Handelsidee gleichzeitig
-
Zwei-Positionen-Management (Teilgewinn + Runner)
-
Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung
-
Broker-sichere Stop-Level-Validierung
-
Unterstützt Netting- und Hedging-Konten
Risikomanagement
-
Standard-Lotgrößen vollständig einstellbar
-
Dynamische Risiko-Begrenzung basierend auf Kontoequity
-
Optionales tägliches Drawdown-Limit
-
Automatisches Break-Even-Management nach erstem Ziel
-
Fixe oder ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung wählbar
Handelslogik & Ziele
-
Vordefinierte Risk-to-Reward-Verhältnisse
-
Erstes Ziel zur Teilschließung
-
Zweites Ziel als Trend-Fortsetzungsposition
-
Kein Grid, kein Martingale, keine Nachkauf-Strategien
Empfohlene Märkte
-
XAUUSD (Gold)
-
Geeignet für volatile Märkte mit klaren Session-Bewegungen
-
Optimiert für niedrige bis mittlere Timeframes (z. B. M3)
Empfohlenes Mindestkapital: 500 EUR (abhängig von Broker und Risiko-Einstellungen)
Wichtige Hinweise
Dies ist eine kostenlose Version von Kiritosun EA und dient zu Test- und Lernzwecken.
Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden. Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.