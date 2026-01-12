Kiritosun EA – Free Edition

Kiritosun EA ist ein kostenloser Expert Advisor, der einen sessionbasierten Breakout-Ansatz mit klar definierten Preislevels und striktem Risikomanagement umsetzt.

Der EA berechnet während einer festgelegten Handelssession die Session-Hochs und -Tiefs und eröffnet Trades, sobald der Markt diese Bereiche nach Sessionende sauber durchbricht.

Zusätzlich wird ein Fair Value Gap (FVG)-Filter verwendet, um nur qualitativ hochwertige Einstiege zuzulassen.

Hauptfunktionen

Automatische Berechnung von Session High & Low

Breakout-Trades nach Abschluss der Session

No-Sweep-Logik zur Vermeidung falscher Ausbrüche

Fair Value Gap (FVG) Filter zur Entry-Bestätigung

Maximal eine aktive Handelsidee gleichzeitig

Zwei-Positionen-Management (Teilgewinn + Runner)

Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Berechnung

Broker-sichere Stop-Level-Validierung

Unterstützt Netting- und Hedging-Konten

Risikomanagement

Standard-Lotgrößen vollständig einstellbar

Dynamische Risiko-Begrenzung basierend auf Kontoequity

Optionales tägliches Drawdown-Limit

Automatisches Break-Even-Management nach erstem Ziel

Fixe oder ATR-basierte Stop-Loss-Berechnung wählbar

Handelslogik & Ziele

Vordefinierte Risk-to-Reward-Verhältnisse

Erstes Ziel zur Teilschließung

Zweites Ziel als Trend-Fortsetzungsposition

Kein Grid, kein Martingale, keine Nachkauf-Strategien

Empfohlene Märkte

XAUUSD (Gold)

Geeignet für volatile Märkte mit klaren Session-Bewegungen

Optimiert für niedrige bis mittlere Timeframes (z. B. M3)

Empfohlenes Mindestkapital: 500 EUR (abhängig von Broker und Risiko-Einstellungen)

Wichtige Hinweise

Dies ist eine kostenlose Version von Kiritosun EA und dient zu Test- und Lernzwecken.

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden. Verluste können das eingesetzte Kapital übersteigen.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Gewinne.