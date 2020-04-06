# Quantum Edge NM V3.0 - AI-Powered Multi-Asset Expert Advisor





## 🚀 PRODUKTBESCHREIBUNG (MQL5 Markt)





**Quantum Edge NM V3.0** ist ein revolutionärer Expert Advisor, der fortschrittliche technische Analyse mit der Validierung durch künstliche Intelligenz kombiniert. Im Gegensatz zu traditionellen EAs verwendet Quantum Edge NM Claude AI, um jedes Handelssignal vor der Ausführung zu validieren, was die Handelsqualität und die Gewinnrate dramatisch verbessert.





#### 🎯 KERN PHILOSOPHIE: Qualität vor Quantität





Dieser EA spammt keine Trades. Er wartet geduldig auf hochwahrscheinliche Setups, validiert sie durch mehrere Analyseebenen und führt sie nur aus, wenn alle Bedingungen übereinstimmen. Das Ergebnis? Weniger Trades, aber deutlich höhere Gewinnquoten.





#### 🤖 CLAUDE AI INTEGRATION





**Erster EA auf dem MQL5-Markt mit Claude AI-Integration!**





Vor jeder Handelsausführung konsultiert Quantum Edge NM Claude AI, um:

- Analyse von Marktkontext und -stimmung

- Bewertung des Risiko/Ertrags-Verhältnisses

- Überprüfung der historischen Performance ähnlicher Setups

- Bestätigung der Trendausrichtung über Zeitrahmen hinweg

- eine detaillierte Begründung für die Genehmigung oder Ablehnung zu liefern





Jede KI-Entscheidung wird protokolliert, so dass Sie genau nachvollziehen können, warum Trades eingegangen oder abgelehnt wurden.





#### 📊 ADAPTIVES LERNSYSTEM





Der EA lernt kontinuierlich aus seiner Handelshistorie:

- Verfolgt die Gewinnraten pro Symbol und Marktbedingung

- Passt die Konfidenzschwellen auf der Grundlage der jüngsten Performance an

- Baut einen historischen Kontext für die KI-Validierung auf

- Verbessert die Entscheidungsqualität im Laufe der Zeit





#### 🕐 ICT KILL ZONES





Handeln Sie während der profitabelsten Marktzeiten:

- **Asiatische Sitzung**: 01:00-05:00 UTC

- **Londoner Sitzung**: 07:00-10:00 UTC

- **New Yorker Sitzung**: 13:00-16:00 UHR UTC

- **PM-Sitzung**: 19:00-21:00 UTC (optional)





#### 📰 ANALYSE DER WIRTSCHAFTSNACHRICHTEN





Automatische Erkennung und Filterung von Nachrichten:

- Durchforstet ForexFactory nach Ereignissen mit hohem Einfluss

- Sperrt den Handel vor wichtigen Ankündigungen (konfigurierbar)

- Nimmt den Handel wieder auf, nachdem das Nachrichtenfenster abgelaufen ist

- Visueller Status in Echtzeit auf dem Panel





#### 🏆 PROP-FIRM-KONFORM





Speziell für die Herausforderungen des finanzierten Handels entwickelt:

- Schutz vor täglichen Verlusten (5% Standard)

- Kontrolle der maximalen Positionsgröße

- Kill-Switch bei Zielgewinn (Standardwert 4%)

- Auf dem Anfangssaldo basierende Berechnungen

- Kompatibel mit mehreren Konten





#### 🛡️ FORTGESCHRITTENES RISIKOMANAGEMENT





Mehrschichtiges Schutzsystem:

- ATR-basierter dynamischer Stop-Loss

- Breakeven-Aktivierung bei konfigurierbarem R:R

- Trailing-Stop-Aktivierung

- Maximale gleichzeitige Positionen

- Symbolspezifische Expositionsgrenzen





#### 🎨 REAL-TIME VISUAL PANEL (Englisch)





Umfassendes Dashboard mit folgenden Informationen:

- Statistiken (Trades, Gewinne, Verluste, Gewinnrate)

- Prop-Firm-Status (Tagesverlust, Limit)

- Kill Switch-Status

- Claude AI-Entscheidungen (genehmigt/abgelehnt/Quote)

- Aktive Abklingzeiten mit Countdown

- Nachrichtenstatus und Auswirkungen

- Status der Kill Zones

- Makro-Trend-Analyse

- Aktive Multi-Asset-Paare





---





### HAUPTMERKMALE





✅ **AI-gestützte Validierung** - Claude AI validiert jedes Signal

✅ **Multi-Asset Trading** - Forex-Majors, Gold, Bitcoin

✅ **ICT Kill Zones** - Handeln Sie nur zu optimalen Zeiten

✅ **News Filter** - Automatisches Blockieren von Nachrichten mit hohem Einfluss

✅ **Prop Firm Mode** - Tägliche Verlust-/Gewinngrenzen

✅ **Adaptives Lernen** - Kontinuierliche Verbesserung

✅ **Makroanalyse** - Tägliche Trendbeurteilung

✅ **Statistikpersistenz** - CSV-Sicherung/Wiederherstellung

✅ **Erweiterte Protokollierung** - Vollständiger Entscheidungspfad

✅ **Echtzeit-Panel** - Vollständige englische Schnittstelle





---





### UNTERSTÜTZTE INSTRUMENTE





**FOREX-MAJORS:**

- EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF

- AUD/USD, USD/CAD, NZD/USD





**ROHSTOFFE:**

- XAU/USD (Gold)





**KRYPTOWÄHRUNGEN:**

- BTC/USD (Bitcoin)





---





### EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN





| Kontogröße | Risiko % | Max. Positionen | Kill Switch |

|-------------|--------|---------------|-------------|

| $5,000 | 0.5% | 2 | 3% |

| $10,000 | 1.0% | 3 | 4% |

| $25,000 | 1.0% | 4 | 4% |

| $50,000+ | 1.0% | 5 | 4% |





---





### ANFORDERUNGEN





- **Plattform**: MetaTrader 5

- **Zeitrahmen**: M15 (empfohlen)

- **Mindestsaldo**: $5,000

- **VPS**: Empfohlen für 24/7-Betrieb

- **Claude API-Schlüssel**: Erforderlich für die KI-Validierung (erhalten Sie unter console.anthropic.com)

- **WebRequest**: Erlauben Sie api.anthropic.com in den MT5-Einstellungen





---





### INSTALLATION





1. EA in den Ordner MQL5/Experts kopieren

2. Fügen Sie `https://api.anthropic.com` zu den erlaubten WebRequest-URLs hinzu (Tools > Optionen > Expert Advisors)

3. Starten Sie MetaTrader 5 neu.

4. EA an M15-Chart anhängen

5. Geben Sie Ihren Claude API-Schlüssel ein

6. Konfigurieren Sie die Risikoparameter

7. Aktivieren Sie AutoTrading





---





### UNTERSTÜTZUNG & UPDATES





- Regelmäßige Updates mit neuen Funktionen

- Discord-Community-Zugang

- E-Mail-Unterstützung

- Ausführliche Dokumentation enthalten

- Video-Tutorials verfügbar





---





### HAFTUNGSAUSSCHLUSS





Der Handel mit Devisen und Kryptowährungen birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser EA ist ein Werkzeug zur Unterstützung von Handelsentscheidungen, garantiert aber keine Gewinne. Die Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. Handeln Sie immer mit einem Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.