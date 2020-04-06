Beschreibung des Beraters

Goldix EA ist für den automatischen Handel mit allen Währungsinstrumenten konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit Gold (XAUUSD) liegt. Es basiert auf einer kombinierten Logik der Indikatoren Keltner Channel und EMA (Exponential Moving Average), ergänzt durch flexible Risikomanagement-Einstellungen und einen integrierten gleitenden Stop. Der Berater kann jederzeit arbeiten, bei Bedarf kann der Handel mit einem speziellen Zeitfilter auf bestimmte Stunden begrenzt werden.

1. Hauptmerkmale und Funktionsweise

1. Kombination der Indikatoren Keltner Channel und EMA

- Es werden zwei EMA (schnell und langsam) sowie der mittlere Bereich (ähnlich der Logik des Keltner Channels) verwendet.

- Kaufsignale werden generiert, wenn der Preis die obere Kanalgrenze übersteigt und über der langsamen EMA liegt; Verkaufssignale werden generiert, wenn die untere Grenze durchbrochen wird und der Preis unter der langsamen EMA liegt.

2. Positionsmanagement

- Integrierter Trailing Stop (gleitender Stop). Sobald der Preis ein vorgegebenes Gewinnniveau erreicht hat, beginnt sich der Stop-Loss zu ziehen, was dazu beiträgt, den Gewinn bei Marktkorrekturen zu schützen.

- Möglichkeit, Stop Loss und Take Profit in Punkten festzulegen.

3. Zeitfilter (Time Filter)

- Optional kann eine zeitliche Handelsbeschränkung aktiviert werden: Es werden die Stunden und Minuten für den Handelsbeginn und das Handelsende festgelegt.

- Dies hilft, Perioden mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität auszuschließen.

4. Flexibles Money Management

- FixedLot: Fest vorgegebenes Volumen (Lot).

- RiskPercent: Dynamisches Lot, das in Prozent der freien Marge berechnet wird.

- Automatische Überprüfung, ob genügend Mittel für die Eröffnung eines Handels vorhanden sind und die zulässigen Volumina (min/max Lot, Lot-Schritt) eingehalten werden.

5. Zusätzliche Funktionen

- MaxSpread: Spread-Begrenzung. Wenn der aktuelle Spread den vorgegebenen Wert übersteigt, eröffnet der Berater keinen Handel.

- PrintDebug: Ausgabe erweiterter Informationen im Protokoll zur Vereinfachung der Analyse der Arbeit.

- ShowHistoryDeals: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Trades (Eingabe-/Ausgabehistorie) direkt im Chart angezeigt.

2. Eingabeparameter

Timeframe Settings

- Timeframe — Auswahl des Zeitrahmens (Standardmäßig PERIOD_CURRENT ).

1. Indicator Settings

- KeltnerPeriod — Periode für die Berechnung des gemittelten Bereichs.

- EMAFastPeriod — Periode der schnellen EMA.

- EMASlowPeriod — Periode der langsamen EMA.

2. Trade Settings

- TradeDirection:

• TRADE_BOTH (Handel in beide Richtungen),

• TRADE_ONLY_BUY (nur Käufe),

• TRADE_ONLY_SELL (nur Verkäufe).

- FixedLot — festes Lot (wird verwendet, wenn UseRiskPercent = false ).

- StopLossPips — Größe des Stop-Loss in Punkten (0 = kein Stop-Loss).

- TakeProfitPips — Größe des Take-Profit in Punkten (0 = kein Take-Profit).

- MaxSlippage — maximal zulässige Slippage in Punkten.

- MaxSpread — maximal zulässiger Spread (0 = keine Begrenzung).

- MagicNumber — eindeutige Nummer zur Identifizierung der Positionen des Beraters.

- TradeComment — beliebiger Kommentar zu den Trades.

3. TrailingStopSettings

- TrailingTrigger — Niveau (in Punkten) des Erreichens des Gewinns, nach dem der gleitende Stop aktiviert wird.

- TrailingStop — Abstand (in Punkten) vom aktuellen Kurs zum Stop-Loss.

- TrailingStep — Schritt (in Punkten), mit dem der Stop-Loss bei steigendem Gewinn nachgezogen wird.

4. Time Filter Settings

- UseTimeFilter — Verwendung des Zeitfilters (ein/aus).

- StartHour, StartMinute — Handelsbeginn.

- EndHour, EndMinute — Handelsende.

5. Money Management

- UseRiskPercent — Aktivierung des Modus zur Berechnung des Lots aus dem Prozentsatz der freien Marge.

- RiskPercent — Risikogröße in Prozent, wenn der vorherige Parameter aktiviert ist.

6. Additional Settings

- PrintDebug — soll der Protokoll detaillierte Meldungen ausgeben.

- ShowHistoryDeals — sollen die Trades aus der Historie im Chart angezeigt werden.

- ColorBuyDeals, ColorSellDeals — Farben für die Anzeige von Käufen und Verkäufen.

- FontSizeForDeals — Schriftgröße bei der Anzeige von Gewinn/Verlust im Chart.

3. Empfehlungen zur Verwendung

1. Handelsinstrumente

- Geeignet für alle Währungspaare, zeigt jedoch die größten Vorteile beim Handel mit Gold (XAUUSD).

2. Einzahlung und Risiko

- Die Höhe der Ersteinzahlung hängt direkt von den verwendeten Money Management-Einstellungen und den Bedingungen des Brokers ab.

- Bei der Arbeit mit prozentualem Risiko wird eine vorsichtige Einstellung von RiskPercent empfohlen (z. B. 1 % bis 2 %).

3. Positionsmanagement

- Achten Sie darauf, dass StopLoss und TakeProfit für das gewählte Instrument und die Marktbedingungen realistisch sind.

- Der gleitende Stop (Trailing Stop) hilft, einen Teil des Gewinns zu erhalten, wenn sich der Trend ändert.

4. Vorteile des Beraters

- Vollautomatisierung: Öffnet und begleitet Trades ohne Eingreifen des Traders.

- Flexible Einstellungen: Feineinstellung der Parameter für verschiedene Marktbedingungen.

- Risikokontrolle: Wahl zwischen festem Lot oder automatischer Berechnung anhand des Prozentsatzes der freien Marge.

- Komfortable Analyse: Die Handelshistorie kann visuell im Chart angezeigt werden, was die Analyse von Ein- und Ausgängen vereinfacht.

5. Wichtige Hinweise

- Die Ergebnisse von Tests in der Vergangenheit garantieren keine ähnlichen Ergebnisse in der Zukunft.

- Vor der Verwendung auf einem Echtgeldkonto wird empfohlen, Tests auf einem Demokonto durchzuführen und sicherzustellen, dass die Strategie Ihren Erwartungen und Ihrer Risikobereitschaft entspricht.

- Der Handel mit Finanzprodukten