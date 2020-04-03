Gold Morning
- Experten
- Roberto Mubonane Muiambo
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Dieser EA ist für eine saubere, niedrigfrequente Ausführung auf dem 1-Stunden-Chart konzipiert und zielt auf hochwertige Einträge mit minimalem Rauschen ab.
Ideal für Trader, die Wert auf Klarheit, Kontrolle und Konsistenz legen.
Vorteile
1. Signalzeit-Kontrolle.
2) Duplicate Trade Control: Verhindert ein übermäßiges Risiko durch Blockierung wiederholter Eingänge.
3. robustes Fixed Ratio Money Management.
4) Kontrolliertes Wachstum: Die Losgrößen erhöhen sich erst nach Erreichen bestimmter Gewinnschwellen (mmBalanceProportion).
5. kein Martingal.