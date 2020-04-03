Gold Morning

Getestet auf XAUUSD 1H von 2023.05.01 bis 2025.12.17, zeigt 830% in Profits mit stabilem Aktienwachstum und minimalen Drawdowns.


Dieser EA ist für eine saubere, niedrigfrequente Ausführung auf dem 1-Stunden-Chart konzipiert und zielt auf hochwertige Einträge mit minimalem Rauschen ab.

Ideal für Trader, die Wert auf Klarheit, Kontrolle und Konsistenz legen.


Vorteile

1. Signalzeit-Kontrolle.

2) Duplicate Trade Control: Verhindert ein übermäßiges Risiko durch Blockierung wiederholter Eingänge.

3. robustes Fixed Ratio Money Management.

4) Kontrolliertes Wachstum: Die Losgrößen erhöhen sich erst nach Erreichen bestimmter Gewinnschwellen (mmBalanceProportion).

5. kein Martingal.



Empfohlene Produkte
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Experten
Hinweis: Mindestinvestition 1000 usd oder (100 usd ist Account Cent (10000 Cent)) Start bei 0,01 Lot. Der Handel mit einem Expert Advisor (EA) auf dem M1-Zeitrahmen (1-Minuten-Chart) kann aufgrund der schnellen Kursbewegungen und des erhöhten Rauschens in solch kurzen Zeitrahmen eine ziemliche Herausforderung darstellen. Es ist jedoch nicht unmöglich, und einige Händler verwenden EAs im M1-Chart für bestimmte Strategien. Im Folgenden finden Sie einige Überlegungen zum Handel mit einem EA auf dem
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Experten
Dieser Expert Advisor ist für den Nachrichtenhandel konzipiert. Diese Version ist die professionelle Version für MT5. Der Preis dieser Version wird 50 USD für eine begrenzte Anzahl von Kopien betragen. Der endgültige Preis beträgt 99 USD. Unten finden Sie die MT4-Version des Experten: News Advisor MT4 Pro. Der Hauptvorteil dieses Experten ist, dass er Backtesting-Fähigkeiten bietet (etwas, das in den meisten Nachrichten-Expertenberatern nicht zu finden ist). Diese Fähigkeit gibt Ihnen die Möglic
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experten
PrimeTrader EA - Intelligenz verfeinert PrimeTrader EA ist ein hochentwickeltes automatisiertes Handelssystem, das für eine strukturierte Performance unter wechselnden Marktbedingungen entwickelt wurde. Durch die Verschmelzung mehrerer Analysemethoden in einem einzigen Entscheidungsrahmen konzentriert sich das System auf Präzision, Anpassungsfähigkeit und disziplinierte Ausführung. Das System verwaltet Trades intelligent vom Einstieg bis zum Ausstieg, wendet Schutzlogik und sitzungsbasierte Kon
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback EA ist ein automatisches Handelssystem, das ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Der EA handelt Pullbacks bei hoher Volatilität mit automatisch generierten Rasterstufen , die sich dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität anpassen und eine intelligente Positionsskalierung bei Preisrückgängen anstelle von festen Rasterabständen ermöglichen. Zum Schutz des Handelskapitals, insbesondere bei kleinen und Cent-Konten , beinhaltet der EA einen Eigenkapitalschutz , der
GbpUsd Range Break Breakout EA
Ray Pracious Chidhungwana
Experten
Meistern Sie den Londoner Ausbruch: Automatisieren Sie Ihren Vorteil mit GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA GBPUSD Twilight OB EA ist ein robuster, präzisionsgefertigter Expert Advisor, der auf Händler zugeschnitten ist, die frühe Ausbrüche in der Londoner Sitzung ausnutzen möchten. Er nutzt eine ausgeklügelte Mischung aus bereichsbasierter Logik, fortschrittlicher Order-Block-Erkennung und Preisaktionsbestätigungen, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege zu ermöglichen. Dieser EA is
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Punisher Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen den Punisher Scalper MT5, EA für das Währungspaar NZDUSD vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn , Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-optimierende TP und SL. Dazu verwendet Punisher Scalper : Daten von mehreren Zeitrahmen gleichzeitig. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Verhä
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experten
Automatisierter Multicurrency Expert Advisor mit einer unbegrenzten Anzahl von Währungspaaren. In diesem Fall ist es möglich, für jedes einzelne Währungspaar anzugeben, wie der Advisor mit ihm arbeiten soll. Sie können Aufträge manuell hinzufügen. Der Experte hat keine bestimmte Strategie. Jeder wählt selbst, welche Funktionen er nutzen will. Und auf welche Indikatoren und auf welchen TF er mit ihnen arbeiten will. Reales Konto, das vollständig von einem Experten geführt wird. MACD und Hüllku
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Astra MT5 — Automatisiertes Handelssystem basierend auf Marktmustern Astra MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der wichtige Marktstrukturen nutzt, einschließlich Preisrückläufe nach starken Bewegungen. Das System ist vollständig automatisiert und erfordert keine ständige Überwachung durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! Eigenschaften von Astra MT5 Analyse-Algorithmen: arbeitet mit Preis-Mustern und Marktstrukture
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experten
Grid Averaging Pro ist eine Kombination aus Grid Trading und Cost Averaging mit einem ausgeklügelten Algorithmus und eingebautem Hedging, um Ihr Konto vor einem Drawdown zu schützen. Sobald Ihr anfänglicher Handel in den negativen Bereich gerät, setzt der Erholungsmechanismus ein und platziert aufeinanderfolgende Marktaufträge in dieselbe Richtung, die alle mit einem kombinierten Gewinn oder annähernd kostendeckend geschlossen werden. Produkt-Links Vollständige Beschreibung auf Englisch : [USER
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
News Trading Ultimate Robot
FXRaid UK Ltd
Experten
Wir stellen den ultimativen Nachrichten-Handelsroboter für den Forex MetaTrader 5 vor, der speziell für Händler entwickelt wurde, die von der Marktvolatilität bei Nachrichtenereignissen profitieren möchten. Mit diesem Roboter können Sie ganz einfach zwei schwebende Aufträge - Kaufstopp und Verkaufsstopp - nur 10 Minuten vor der Nachrichtenveröffentlichung einrichten. Stellen Sie einfach die Uhrzeit des Roboters auf 10 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten ein (z. B. wenn die Nachricht
Barber Scalper MT5
Marcelina Makarewicz
Experten
Wir stellen Ihnen den Barber Scalper MT5, EA für das Währungspaar USDJPY vor. Er analysiert die Marktdaten in Echtzeit, um zu identifizieren: Den richtigen Einstiegszeitpunkt. Trendbeginn, Trendumkehr, Richtung und Stärke. Unterstützungen und Widerstände. Selbst-Optimierung von TP und SL. Barber Scalper verwendet dazu : Daten von mehreren Zeitrahmen zur gleichen Zeit. Über 10 einzigartige Code-Funktionen. 44 Preisaktionsmuster. 8 Indikatoren. Andere Eigenschaften : Das Ve
Rice Martingale
Quang Dang Tong
Experten
Rice Martingale ist ein EA, der den Martingale-Algorithmus mit einer niedrigen DD-Rate verwendet (nicht für XAUUSD, nicht TimeFrame M1) Rice Martingale kann zwei Seiten öffnen: Kauf und Verkauf zur gleichen Zeit. Wir können die maximale Anzahl der Aufträge, die Anzahl der Martingale, und die Anzahl der ersten Aufträge einstellen . Vor allem, wenn die Anzahl der Aufträge den Punkt erreichen, dass die Benutzer die Risikoparameter starten wollen, kann Rice Martingale Risiken verwalten. Es wird den
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Experten
STEADYRANGE M5 - Professionelles Range-basiertes Handelssystem für EURUSD (M5) Einführungspreis - Begrenztes Angebot SteadyRange M5 wird derzeit in der Einführungsphase zu einem reduzierten Einführungspreis angeboten. Sobald neue Verbesserungen hinzukommen und die operative Reichweite erweitert wird, kann der Preis angepasst werden. Käufer in dieser Phase behalten den vollen Zugang zu allen zukünftigen Updates ohne zusätzliche Kosten. Präzisionsarchitektur - Modulare Micro-Ranges - Slope Filter
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experten
Investopedia FIVE EA basiert auf diesem Artikel: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp HANDELSBEDINGUNGEN - Achten Sie darauf, dass der Handel mit Währungspaaren unter dem X-Periode EMA und MACD im negativen Bereich liegt. - Warten Sie, bis der Kurs den EMA für den Zeitraum X überschreitet, und vergewissern Sie sich dann, dass der MACD entweder dabei ist, von negativ nach positiv zu wechseln, oder innerhalb von fünf Balken in den positiven Bereich eingetreten
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
Stochastic Trader Fully Customizable
Salman Soltaniyan
Experten
1. Überblick über die Methode Random Trader EA ist ein automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trades mit einer zufällig gewählten Kauf- oder Verkaufsrichtung initiiert. Trotz des zufälligen Einstiegs verfügt der EA über ein robustes Risikomanagement, dynamische Positionsgrößen und ausgefeilte Ausstiegsstrategien. Dieser einzigartige Ansatz dient als wertvolles Werkzeug für die Forschung, Portfoliodiversifizierung und als grundlegende Vorlage für die Entwicklung und Bewertung von Risi
Range Breakout Advance
Sarvaiya Sultanbhai Alibhai
Experten
==> ==> Empfohlene Paare sind EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF,GBPCAD,NZDCAD ==> Der Benutzer hat die Möglichkeit, mehrere Einstellungsparameter durchzugehen. ==> Diese Eingaben ermöglichen es dem Benutzer, einen angepassten EA zu erstellen, um mit jedem beliebigen Vermögenswert basierend auf dem Range Breakout System zu handeln. ==> Dies ermöglicht dem Benutzer 3 Arten von Trailing Stop Loss ==> Weitere Verbesserungen sind in Vorbereitung ==> glückliches Handeln glückliches Investieren...! ==
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um den DE40 -Index zu handeln (je nach Broker auch als DAX, GER40 usw. bezeichnet). Der EA erkennt automatisch Handelsmöglichkeiten am Markt und verwaltet Positionen mit einem risikobasierten Ansatz. Es stehen Ihnen zwei Handelsmodi zur Auswahl: Konservativ – Ein langsamerer und stabilerer Ansatz. Aggressiv – Eine schnellere Strategie, die darauf ausgelegt ist, größere Marktbewegungen zu nutzen (mit höherem Risiko). Diese Strategie wählt Positionen un
KingKong MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Experten
GoldenRatioX - Gold-Scalping, zur Perfektion verfeinert GoldenRatioX ist eine leistungsstarke und intuitive Plattform für den Hochgeschwindigkeits-Goldhandel, die speziell für Scalper und aktive Händler entwickelt wurde, die am Rande von Sekunden operieren und das Maximum aus jeder Preisbewegung herausholen wollen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie mich nach dem Kauf kontaktieren, um die Einstellungen zu erhalten. Warum Gold? Gold ist mehr als nur ein Vermögenswert. Es ist ein hochliquides, vo
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experten
Pick and Roll It ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit 28 Paaren gleichzeitig. Pick and Roll It ist für 28 Paare des Forex-Marktes optimiert Die Funktionsweise des Pick and Roll Systems: 1: VORHERIGER TREND 2: KONSOLIDIERUNG 3: UMBRUCH Verwenden Sie diesen Roboter nicht gleichzeitig mit anderen, er ist ein Multi-Value-Roboter und verwaltet daher 28 Paare gleichzeitig. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt un
NonSimulated Gold Scalper
Ankan Biswas
Experten
NonSimulated Gold Scalper ist ein präziser Expert Advisor für den Goldhandel auf Exness, der speziell für den 30-Minuten-Zeitrahmen (M30) optimiert wurde. Er nutzt eine dynamische Preisstruktur und eine trendfolgende Logik, um stabile und zuverlässige Gewinne zu erzielen. Dieser EA bietet eine strenge Risikokontrolle: Gewinnmitnahme : 4444 Punkte Stop Loss : 2222 Punkte Trailing SL-Aktivierung : 1111 Punkte Trailing-Schritt : 555 Punkte Der EA vermeidet auf intelligente Weise den Handel während
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experten
BoBot Scalper - Die neue Ära des Trend Scalping ist da. Wenn Sie mit XAUUSD, Indizes oder sich schnell bewegenden Paaren handeln, ist dieser EA für Sie gemacht. BoBot Scalper verwendet eine verfeinerte MACD/LWMA-Engine, um echte Trendfortsetzungs-Einträge vor der Masse zu erkennen. Er reagiert schnell, verwaltet das Risiko sauber und sichert den Gewinn mit einem stufenbasierten Währungs-Trailing-System - einem der intelligentesten Trailing-Stile, die Sie in einem Scalping-EA finden. Er verwendet
CloudPiercer EA
Jhay Are Budomo
Experten
CloudPiercer EA Ichimoku-basierter Expert Advisor für MetaTrader 5 Informationen zum Produkt Preis: 30 USD Symbol: USDJPY Empfohlener Zeitrahmen: M5 Überblick CloudPiercer EA ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf dem Ichimoku Kinko Hyo Handelssystem basiert. Er wurde entwickelt, um durch die Analyse der Preisinteraktion mit den Ichimoku-Komponenten Trendfolgechancen für den USDJPY zu identifizieren. Der EA wendet vordefinierte Regeln für den Einstieg, den Ausstieg und das Handelsmanag
Master Bollinger MT5
Alexander Nikolaev
Experten
Dieser Berater handelt auf der Grundlage der Signale der Bollinger-Bänder-Indikatoren: Er kauft bei den unteren Niveaus, wenn der Preis zurückkommt, und verkauft bei den oberen. Er hat die Möglichkeit, Positionen auf das Rückgabesignal, den Take Profit oder den Stop Loss zu schließen. Viele Händler verwenden den Bollinger Bands-Indikator, und einige verwenden mehrere Bollinger-Indikatoren auf demselben Chart. In diesem Ratgeber können Sie bis zu 3 dieser Indikatoren verwenden. Wenn Sie den erste
MultiScanFX MT5
Fernando Jose Anton
Experten
Wichtig: Für die besten Ergebnisse sollte die Konfiguration wie im folgenden Beispiel verwendet werden: Beispiel 1 - USDJPY - Zeitrahmen M5 - Konto 5000 USD Diese Konfiguration eignet sich gut für Tests auf Proprietary Desks. EA-Name : MultiScanFX Lot-Größe : 0,01 Lot_Multiplikation : 1,7 / 2,0 SL_Pips : 35 TP_Pips : 50 END_Candle_ID_1 : 100 END_Candle_ID_2 : 20 Magische Nummer : 6000 MultiScanFX - Ein intuitiver Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um große Datenmengen in Echtzeit zu
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (11)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.3 (20)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.6 (5)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.69 (29)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Mafia
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Symbol XAUUSD/ DE30 /AUDJPY Zeitrahmen H1 EINSTELLUNGEN Symbol SL auf BE1 verschieben GewinnZiel1 XAUUSD 500,0 PIPS 200,0 PIPS DE30 500,0 PIPS 200,0 PIPS AUDJPY 5,0 PIPS 10.0 PIPS XAUUSD / DE30 & AUDJPY Sie müssen diese 3 Charts öffnen und den EA auf jedem Chart platzieren. Mindestanforderungen und Empfehlungen Broker: Jeder Broker mit einem niedrigen Swap.Ich empfehle Exness Sie könnten für einen Swap freien Konto qualifizieren. Empfohlene Ersteinzahlung: über $2000 in Konten mit 1:500 L
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Empfehlungen Zeitrahmen: 1H Mindesteinlage:$400 USD Währungspaar Gold / XAUUSD Einstellung: Standard Völlig automatischer Berater Peri Peri Gold verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden: No Grid , No martingale. Die Strategie wurde Backtested Stabil von 2018 bis 2023 mit jedem Tick basierend auf realen Ticks in MT4 mit Exness Real Ticks 100% Tick Qualität. Der Live-Handel läuft gut auf meinem Exness und ic markets broker.
FREE
Sma Plus
Roberto Mubonane Muiambo
5 (1)
Indikatoren
Ein gleitender Durchschnitt ist einfach ein Mittel zur Glättung von Kursschwankungen , das Ihnen hilft, zwischen dem typischen "Rauschen" des Marktes und der tatsächlichen Trendrichtung zu unterscheiden. Mit "gleitendem Durchschnitt" meinen wir, dass Sie den durchschnittlichen Schlusskurs eines Währungspaares für die letzte Anzahl von X Perioden nehmen. Wie jeder technische Indikator wird auch der gleitende Durchschnitt (MA) zur Vorhersage künftiger Kurse verwendet.
FREE
Trade mgr
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Dieses Tool wurde entwickelt, um einen der kritischsten Aspekte des Handelsmanagements zu automatisieren - das Setzen und Verwalten von Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop Levels - direkt auf Ihrer MetaTrader 5 Plattform. Hauptmerkmale: Automatische SL, TSL und TP Platzierung: Legt sofort die anfänglichen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für jede neue Position auf der Grundlage anpassbarer Parameter fest und hilft so, ein diszipliniertes Risiko- und Ertragsmanagement durchzusetzen. Dyn
FREE
Fxx EA
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Einstellungen Eingaben Symbole XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD Zeitrahmen 1H Geld-Management Anti-Martingale, Martingale, Fixed Ratio (fortgeschritten), Stellen Sie sicher, dass Sie die Symbole vor dem Testen in XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (kommagetrennt) ändern. Fxx Ea ist ein leistungsstarker und flexibler Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die profitable Positionen mit einer Pyramiding-Strategie über mehrere Symbole hinweg aufbauen möchten. Der EA handelt mehrere Symbole gl
Btc Ea Mt5
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Währung BTCUSD ZEITRAUM 30M BTC EA BTC EA wurde für Trader entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen. BTC EA definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährungen möglich ist. Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preis-Aktion und Trend, um den Mar
RSI Alert Multi Symbol
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was es tut Scannt mehrere Symbole gleichzeitig von allen Paaren für das Signal in Echtzeit. Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen Mit anpassbaren RSI-Schwellenwerten (z.B. 80 für überkauft, 20 für überverkauft) und warnt Sie sofort. Senden Sie Benachrichtigungen an MT5 in Ihrem PHONE mit MetaQuotes ID Pop-up-Warnungen Telegram Push-Nachrichten Egal, ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie werden sofort wissen, wenn ein Signal eintrifft.
FREE
Signal Alerts Max
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was das Tool leistet SignalAlerts Max überwacht mehrere Indikatoren: RSI MACD Stochastik CCI DeMarker RVI EMA-Trend-Filter (optional) Immer wenn ein aktivierter Indikator ein bestimmtes Niveau über- oder unterschreitet, sendet das Tool Warnmeldungen: Terminal Pop-up Push-Benachrichtigungen Sendet Benachrichtigungen über die MT5-App an das Telefon. Wie man Push-Benachrichtigungen auf Metatrader 4 & 5 einrichtet - YouTube Wichtige Hinweise Ihr PC muss mit dem Internet verbunden sein MT5
FREE
Startup
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Empfehlung Symbol XAUUSD Zeitrahmen 15M ODER 30M Einstellungen Standard Makler Jeder Der Expert Advisor handelt auf der Grundlage des Bollinger Band-Indikators und verfügt über einen Trailing-Stop. Sie können gerne mit den Trailing-Stop-Pips und den Zeitrahmen spielen. Hauptmerkmale Nachlaufender Stop Kein Martingal Kein Grid Die Order ist immer durch einen Trailing-Stop geschützt. Der Preis erhöht sich um $50 pro 10 Käufe
Atomic EA MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Mindestanforderungen und Empfehlungen Symbol XAUUSD/Gold Zeitrahmen 1H Makler Jeder Makler: Jeder Broker mit einem niedrigen Swap. Empfohlene Ersteinlage: über $500 in Konten mit 1:500 Hebelwirkung. Hebelwirkung mindestens 1:100, 1:500 empfohlen Kontotyp: Beliebig. Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch). GELDMANAGEMENT Ich empfehle, mit 0,01 Lots zu beginnen und diese dann nach eigenem Ermessen zu erhöhen.
Trade assistan
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Analysieren Sie einfach das Handels-Setup und nehmen Sie Anpassungen vor, bevor Sie einen Auftrag erteilen. Mit diesem Tool können Sie analysieren, ob es sich lohnt, den Handel auf der Grundlage seiner potenziellen Rendite einzugehen. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R:R) ist eines der wichtigsten Konzepte für den erfolgreichen Devisenhandel und die langfristige Rentabilität. Es misst, wie viel Sie für jede Risikoeinheit, die Sie eingehen (Risiko), gewinnen (Reward) können.
MA Crossover Alerts
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was es tut Scannt mehrere Symbole gleichzeitig von allen Paaren für das Signal in Echtzeit. Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen Mit zwei MA mit anpassbaren Eingängen und Warnungen Sie sofort . S enden Sie Benachrichtigungen an MT5 in Ihrem PHONE mit MetaQuotes ID Pop-up-Warnungen Telegram Push-Nachrichten Egal, ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie werden sofort wissen, wenn ein Signal eintrifft.
MACD Alerts Crossover
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was es tut Scannt mehrere Symbole gleichzeitig von allen Paaren für das Signal in Echtzeit. Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen Mit MACD mit anpassbaren Eingängen und Warnungen Sie sofort . S enden Sie Benachrichtigungen an MT5 in Ihrem PHONE mit MetaQuotes ID Pop-up-Warnungen Telegram Push-Nachrichten Egal, ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie werden sofort wissen, wenn ein Signal eintrifft.
Stochastic Crossover Alerts
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was es tut Scannt mehrere Symbole gleichzeitig von allen Paaren für das Signal in Echtzeit. Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen Anpassbare Eingaben und Sofortwarnungen . S enden Sie Benachrichtigungen an MT5 in Ihrem PHONE mit MetaQuotes ID Pop-up-Warnungen Telegram Push-Nachrichten Egal, ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie werden sofort wissen, wenn ein Signal eintrifft.
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Währung EURUSD Zeitrahmen 1H PRO EA ist ein preisaktionsbasierter Expert Advisor, der durch Anpassung seiner Einstellungen auf jedes Forex-Währungspaar und jeden Zeitrahmen abgestimmt werden kann. Mit flexiblen Parametern können Sie USD PRO EA an den Handel mit jedem beliebigen Forex-Symbol anpassen, indem Sie einfach die Einstellungen ändern. Mit den Zeitlimit-Einstellungen haben Sie die volle Kontrolle darüber, wann der EA aktiv ist. So können Sie die Handelssitzungen genau auf die liquid
De Marker EA
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Symbol: XAUUSD Zeitrahmen: H1 Der DeMarker EA wurde sowohl für neue als auch für erfahrene Trader entwickelt. Er ist einfach einzurichten, vollständig automatisiert und lässt sich an verschiedene Handelsstile anpassen. DeMarker EA verwendet Fixed Ratio Money Management, um Händlern zu helfen, ihre Konten stetig zu vergrößern, indem sie die Positionsgrößen nur dann skalieren, wenn die Gewinne dies rechtfertigen. Geld-Management (mmBalanceProportion) Dieser Parameter verknüpft die Losgröße dir
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension