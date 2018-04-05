Titan Strength Pro

Titan Strength Pro

Multi-Timeframe-Analyse | 28 Währungspaare | Smart Grid System | Eingebauter Drawdown-Schutz

Benutzerhandbuch | Datei mit niedrigem Risiko einrichten

Was macht diesen EA anders?

Im Gegensatz zu Single-Pair-EAs, die sich auf eine einzige Strategie stützen, analysiert Titan Strength Pro EA den gesamten Devisenmarkt gleichzeitig über 28 Hauptpaare und 4 Zeitrahmen, um die stärksten und schwächsten Währungen in Echtzeit zu identifizieren. Anschließend führt er Präzisionsgeschäfte aus, die auf bewährten Prinzipien der Währungskorrelation basieren.

Die Strategie in 3 Schritten:

  1. Multi-Timeframe-Währungsstärkeanalyse - Berechnet die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, JPY, NZD) über die Zeitrahmen M15, H1, H4 und D1
  2. Intelligente Einstiegsauswahl - Eröffnet Trades nur, wenn es eine signifikante Divergenz zwischen starken und schwachen Währungen gibt (konfigurierbare Schwellenwerte)
  3. Intelligent Grid Recovery - Wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, werden zusätzliche Orders in festen Pip-Intervallen mit progressiver Lot-Größe eröffnet, um den Einstiegspreis zu mitteln

Visuelles Live-Dashboard

Der EA enthält ein professionelles On-Chart-Dashboard, das anzeigt:

  • Echtzeit-Währungsstärke-Heatmap über 4 Zeitrahmen
  • Farbcodierte Stärke-Indikatoren (grüne/gelbe/rote Zonen)
  • Aktive Handelssignale mit Stärkeunterschieden
  • Aktuelle Positionen und Gewinn-/Verlustverfolgung
  • Strategie-Status (Pro-Trend/Gegen-Trend)
  • Schutzstufen (DD Max, Basket TP, Grid-Einstellungen)

Sie können genau sehen, was der EA in jedem Moment denkt.

Kernfunktionen

Multi-Währungs-Intelligenz

  • Analysiert 28 Paare gleichzeitig: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURCAD, AUDCAD, AUDCHF, AUDNZD, AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, NZDJPY, GBPCHF, GBPAUD, GBPCAD, GBPNZD, CADCHF, NZDCAD, NZDCHF
  • 4 Zeitrahmen Bestätigung: M15, H1, H4, D1 (vollständig anpassbar)
  • Berechnung der gemittelten Stärke: Eliminiert falsche Signale durch Kombination mehrerer Zeitrahmen

Duale Handelsstrategien

Wählen Sie zwischen zwei sich ergänzenden Ansätzen:

  • Pro-Trend-Modus (Standard): Kaufen Sie starke Währungen gegen schwache Währungen - setzen Sie auf das Momentum
  • Counter-Trend Modus: Kaufen Sie schwache Währungen gegen starke Währungen - Mean-Reversion-Ansatz

Smart Grid Recovery System

  • Kontrollierte Rasterabstände: Eröffnet zusätzliche Positionen in festen Pip-Abständen (Standard: 20 Pips)
  • Progressive Losgröße: Jede Rasterstufe erhöht die Positionsgröße um einen Multiplikator (Standardwert: 1,5x)
  • Maximale Rasterstufen: Verhindert unbegrenztes Engagement (Standard: 5 Ebenen + Ersteinstieg)
  • Automatische TP-Entfernung: Wenn das Raster aktiviert wird, schaltet es von individueller TP auf Basket-Management um
  • Intelligente Normalisierung: Passt die Losgrößen automatisch an die Anforderungen des Brokers an

Fortschrittliches Risikomanagement

  1. Basket Take Profit - Schließt alle Positionen, wenn der Gesamtgewinn das Ziel erreicht (in Dollar)
  2. Drawdown Protection - Schließt automatisch alle Trades und pausiert den EA, wenn der DD den %-Schwellenwert überschreitet (wird am nächsten Tag wieder aktiviert)
  3. Optionaler SL/TP - Die erste Position kann einen individuellen Stop Loss und Take Profit verwenden
  4. Magische Zahl - Isoliert EA-Handel von manuellem oder anderem EA-Handel
Warum diese Strategie funktioniert

Währungs-Korrelations-Prinzip

Wenn eine Währung allgemein stark ist (im Vergleich zu allen anderen) und eine andere allgemein schwach ist (im Vergleich zu allen anderen), schafft die Divergenz Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Dieser EA identifiziert diese Momente auf dem gesamten Markt.

Grid-Vorteil

Im Gegensatz zu einfachen Stop-Loss-Systemen, die Verluste festschreiben, ist das kontrollierte Grid-System:

  • Durchschnittlicher Einstiegskurs bei anfänglichen Fehlern
  • Nutzt die Vorteile der Marktvolatilität und der mittleren Umkehrung
  • Verwendet feste Pip-Abstände (KEIN Martingale - jagt Verluste nicht in die Höhe)
  • Strenge Höchstwerte verhindern ein unbegrenztes Engagement

Multi-Timeframe-Bestätigung

Indem er eine Bestätigung der Stärke über 4 Zeitrahmen (M15, H1, H4, D1) verlangt, filtert der EA Rauschen und vorübergehende Schwankungen heraus und konzentriert sich nur auf echte Währungstrends.

Sicherheitsmerkmale

  1. Broker-Kompatibilität: Automatische Normalisierung der Losgrößen entsprechend den Anforderungen Ihres Brokers
  2. Eingebauter DD-Schutz: Schließt alle Positionen und pausiert den Handel, wenn der Drawdown den Schwellenwert überschreitet
  3. Keine unbegrenzten Raster: Feste Obergrenze für maximale Rasterstufen (Standard: 5 Stufen)
  4. Korb-Verwaltung: Im Grid-Modus werden alle Positionen gemeinsam am Gewinnziel beendet
  5. Handelsverzögerung: Verhindert Overtrading mit konfigurierbarer Verzögerung zwischen neuen Einträgen
  6. Isolierung der magischen Zahl: Ihre manuellen Trades bleiben unangetastet

Technische Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5 (MT5)
  • Konto-Typ: Hedge-Konto (erforderlich für Grid-System)
  • Mindesteinlage: $500 empfohlen
  • Broker: ECN/STP mit niedrigen Spreads bevorzugt
  • VPS: Empfohlen für 24/7-Betrieb
  • Verbindung: Stabiles Internet erforderlich

Risiko-Hinweis

Der Devisenhandel auf Marge ist mit einem hohen Risiko verbunden und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad an Hebelwirkung kann sowohl für als auch gegen Sie arbeiten. Bevor Sie sich für den Handel entscheiden, sollten Sie Ihre Anlageziele, Ihren Erfahrungsstand und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Teil oder den gesamten Betrag Ihrer ursprünglichen Investition verlieren können. Dieser EA ist ein Hilfsmittel - Ihr Erfolg hängt vom richtigen Risikomanagement und den Marktbedingungen ab.

