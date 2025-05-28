WannaBeQuant Strategy Selection

Fügen Sie diese Auswahl von 8 Handelsstrategien zu Ihrem Handel hinzu, da dieser EA unkorrelierte Strategien bietet, um zu diversifizieren, das Risiko zu reduzieren und hoffentlich den Gewinn zu erhöhen!



Dieser EA (Expert Advisor) verfügt über eine Auswahl an Strategien, aus denen Sie wählen können, je nachdem, was Sie handeln möchten. Einige Strategien wurden für Aktien, Devisen und Kryptowährungen entwickelt. Unser Ziel ist es, für jeden Markt eine Mean-Reverting- und eine Trendfolgestrategie zu haben, die in statistisch signifikant positiven Backtests gut abgeschnitten haben. Wir hoffen also, dass die Strategien auch in Zukunft gut abschneiden werden, aber das ist nicht garantiert! Dieser Algorithmus wurde entwickelt, damit Sie mehrere unkorrelierte Strategien zusammen verwenden können, um zu diversifizieren, das Risiko zu reduzieren und den Gewinn zu erhöhen.



Dieser EA kann nur gemietet werden, da der EA regelmäßig mit weiteren Strategien und Funktionen aktualisiert wird! Sie können den EA nur eine begrenzte Anzahl von Malen aktivieren, aber er wird zurückgesetzt, wenn Sie die Mietkosten bezahlen! Jedes Mal, wenn Sie den neuen, aktualisierten EA herunterladen, zählt das als eine Aktivierung, die, wie gesagt, begrenzt ist.



Es wurden keine Backtests absichtlich gefälscht oder verändert, um besser auszusehen! ABER den Backtests fehlt die SWAP FEE, weil die Backtests das nicht unterstützen, abhängig von den verwendeten Brokerdaten. Alle Backtests verwenden die gleichen Eingaben, aber die Symbole ändern sich, je nachdem, ob der Broker sie hat.



ACCOUNT REQUIREMENTS : Typ: Absicherung : Kapital: $1000+

DEMO-Anleitung: https: //www.youtube.com/watch?v=C46U3zN5I6c&t=30s



Stellen Sie Fragen und erhalten Sie Hilfe hier: https://www.mql5.com/en/users/mentorjj



Merkmale:

Vollständig anpassbar

Sie können jedes Symbol eingeben und die Eingaben für alle Strategien ändern.



Absturz-/Rücksetzsicher

Wenn Ihr Computer abstürzt oder sich ausschaltet, oder Ihr MT5 Programm schließt, hat der EA seine notwendigen Daten gespeichert! Laden Sie einfach MT5 und starten Sie den EA so schnell wie möglich erneut. Sollten Sie den EA über einen längeren Zeitraum nicht ausführen können, empfiehlt es sich, alle Ihre Positionen aus dem EA zu schließen.



Jederzeit Eingaben ändern

Sie können die Eingaben jederzeit ändern, und der EA läuft wie gewohnt weiter. Selbst wenn Sie den EA entfernen oder den Zeitrahmen ändern, in dem er läuft, merkt er sich die notwendigen Daten. WARNUNG! Wenn Sie ein Symbol aus der Eingabe-.txt-Datei der Strategie entfernen und den EA neu starten, während diese Strategie und das Symbol eine offene Position haben, wird die Position nicht vom EA verwaltet! Sie müssen sie also manuell schließen!



Vollständig automatisiert

Dieser EA macht eine ständige Überwachung der Märkte überflüssig, da er den Handelsprozess vollständig automatisiert. Dennoch sollten Sie den EA täglich überprüfen.



Einfach zu benutzen

Dieser EA erfordert ein vorheriges Backtesting und die Einrichtung der Symbole, die Sie handeln möchten und der Strategien, die Sie aktivieren möchten!



Starke Handelslogik

Der EA verwendet effektive Handelsstrategien, die einen definierten Take-Profit und Stop-Loss verwenden oder eine robuste, getestete Logik nutzen.



SCHNELLES Backtesting!

Das Deaktivieren von Funktionen, die für das Backtesting nicht erforderlich sind, beschleunigt das Backtesting!

Losgröße in % des Eigenkapitals

Berechnung der Losgröße anhand eines Prozentsatzes des Kontokapitals.



Symbol-Setup:

Verwenden Sie die Symboleingabe für jede Strategie mit bis zu 255 Zeichen oder verwenden Sie die .txt-Symboldatei für die Strategie, um unbegrenzte Symbole zu verwenden. (Trennen Sie die Symbole mit einem "|")



Krypto-Strategien (4 Trend, 1 Umkehrung)



crypto reversion 8 strat volatilität krypto trend 6 strat kama krypto trend 13 strat ichi krypto trend 11 strat schildkröte

Aktien ROC Umkehr-Strategie 3 Aktien MACD Trendumkehr-Strategie 4 Aktien MACD Trendumkehr-Strategie 5

Forex MACD Umkehrstrat 12



