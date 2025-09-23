Gold News and Swing Trading

Gold Swing Trader EA





Fortgeschrittener algorithmischer Handel für XAUUSD auf höheren Zeitskalen





Der Gold News & Swing Trader EA ist ein spezieller MetaTrader 5 Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold). Er arbeitet mit einer Swing-Trading-Strategie, um mittel- bis langfristige Kursbewegungen auf den H4- und Daily-Charts zu erfassen.





Hauptmerkmale:





- Dedizierte XAUUSD-Strategie: Optimierte Logik für die einzigartige Volatilität von Gold.





- Fokus auf Swing Trading: Ziel ist es, signifikante Preisschwankungen über mehrere Tage zu erfassen.





- Höhere Zeitrahmen-Analyse: Die Hauptlogik basiert auf H4- und Daily-Charts für zuverlässige Signale.





- Sitzungs-Filter: Konfigurierbarer Filter zur Konzentration auf bestimmte Marktzeiten (z. B. New York Session).





- Festes Risikomanagement: Verwendung vordefinierter Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für Konsistenz.





- Marktausführung: Verlassen Sie sich für einen zuverlässigen Einstieg auf Marktaufträge.





Handels-Spezifikationen:





- Empfohlenes Instrument: XAUUSD





- Empfohlene Timeframes: H4, Täglich (D1)





- Auftragsart: Marktausführung









Anforderungen & Empfehlungen:





- Kontotyp: Ein ECN-Konto mit geringer Streuung wird dringend empfohlen.





- Testen: Beginnen Sie immer mit einem Demokonto, um die Performance zu testen.









Backtesting Hinweis:





Für genaue Backtests verwenden Sie das Every Tick"-Modell und stellen Sie sicher, dass Sie über hochwertige historische H4/Daily-Daten für XAUUSD verfügen.









Unterstützung:





Für Einrichtungsanleitungen und technische Fragen kontaktieren Sie mich bitte über das private Nachrichtensystem MQL5.