Gold News and Swing Trading
- Experten
- Kashif Peter
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 23 September 2025
Gold Swing Trader EA
Fortgeschrittener algorithmischer Handel für XAUUSD auf höheren Zeitskalen
Der Gold News & Swing Trader EA ist ein spezieller MetaTrader 5 Expert Advisor für den Handel mit XAUUSD (Gold). Er arbeitet mit einer Swing-Trading-Strategie, um mittel- bis langfristige Kursbewegungen auf den H4- und Daily-Charts zu erfassen.
Hauptmerkmale:
- Dedizierte XAUUSD-Strategie: Optimierte Logik für die einzigartige Volatilität von Gold.
- Fokus auf Swing Trading: Ziel ist es, signifikante Preisschwankungen über mehrere Tage zu erfassen.
- Höhere Zeitrahmen-Analyse: Die Hauptlogik basiert auf H4- und Daily-Charts für zuverlässige Signale.
- Sitzungs-Filter: Konfigurierbarer Filter zur Konzentration auf bestimmte Marktzeiten (z. B. New York Session).
- Festes Risikomanagement: Verwendung vordefinierter Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für Konsistenz.
- Marktausführung: Verlassen Sie sich für einen zuverlässigen Einstieg auf Marktaufträge.
Handels-Spezifikationen:
- Empfohlenes Instrument: XAUUSD
- Empfohlene Timeframes: H4, Täglich (D1)
- Auftragsart: Marktausführung
Anforderungen & Empfehlungen:
- Kontotyp: Ein ECN-Konto mit geringer Streuung wird dringend empfohlen.
- Testen: Beginnen Sie immer mit einem Demokonto, um die Performance zu testen.
Backtesting Hinweis:
Für genaue Backtests verwenden Sie das Every Tick"-Modell und stellen Sie sicher, dass Sie über hochwertige historische H4/Daily-Daten für XAUUSD verfügen.
Unterstützung:
Für Einrichtungsanleitungen und technische Fragen kontaktieren Sie mich bitte über das private Nachrichtensystem MQL5.