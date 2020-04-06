King Experts V2

King_Expert EA - Professionelles Handelssystem

Übersicht

King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert.

Kern-Handelsstrategie

Primäre Signalgenerierung

EMA-Crossover-System : Verwendet zwei Exponential Moving Averages (21/50 Perioden als Standard), um Trendwechsel zu erkennen Kaufsignal: Fast EMA kreuzt über Slow EMA Verkaufssignal: Fast EMA kreuzt unter Slow EMA

: Verwendet zwei Exponential Moving Averages (21/50 Perioden als Standard), um Trendwechsel zu erkennen

Fortgeschrittenes Filtersystem

CCI-Momentum-Filter: Der optionale Commodity Channel Index-Filter verhindert den Handel unter überkauften/überverkauften Bedingungen. Bollinger Bands Range-Erkennung: Intelligente Marktzustandsanalyse, die den Handel bei geringer Volatilität und seitwärts tendierenden Märkten verhindert, indem sie die Breite und Kontraktion der Bänder misst

Risikomanagement-Funktionen

Positionsgrößenbestimmung

Auto-Risiko-Modus : Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Prozentsatz des Kontostands (Standardwert 2 %)

: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Prozentsatz des Kontostands (Standardwert 2 %) Festgelegter Lot-Modus : Manuelle Kontrolle der Lot-Größe für erfahrene Trader

: Manuelle Kontrolle der Lot-Größe für erfahrene Trader Maximum Lot Cap : Eingebauter Schutz gegen übermäßige Positionsgrößen

: Eingebauter Schutz gegen übermäßige Positionsgrößen Margin-Sicherheitscheck: Überprüft eine ausreichende freie Marge, bevor Positionen eröffnet werden

Stop Loss & Gewinnmitnahme

ATR-basierte dynamische Levels : Passt SL/TP an die Marktvolatilität unter Verwendung der Average True Range an SL: 2x ATR (Voreinstellung) TP: 15x ATR (Voreinstellung)

: Passt SL/TP an die Marktvolatilität unter Verwendung der Average True Range an Festpunkt-Modus : Alternative statische SL/TP für stabile Märkte

: Alternative statische SL/TP für stabile Märkte Minimaler Stop-Abstand: Berücksichtigt die Anforderungen des Brokers und gewährleistet sichere Stop-Levels

Erweiterte Funktionen

Trailing-Stop-System

Schützt Gewinne durch Verschieben des Stop-Loss, wenn sich der Preis günstig entwickelt

Konfigurierbarer Startabstand, Stoppabstand und Schrittgröße

Verfolgt nur die Anfangsposition und bewahrt die Integrität der Rasterstrategie

Wichtigste Vorteile

Multi-Layer-Bestätigung: Kombiniert Trend-, Momentum- und Volatilitätsanalyse Erkennung der Marktbedingungen: Vermeidet den Handel in ungünstig schwankenden Märkten Adaptives Risikomanagement: ATR-basierte Stops passen sich der Marktvolatilität an Wiederherstellungs-Mechanismus: Grid Averaging kann verlorene Trades wieder profitabel machen Kapitalerhalt: Mehrere Sicherheitskontrollen verhindern ein Überengagement Vollständig automatisiert: Läuft 24/7 ohne manuelles Eingreifen Hochgradig anpassbar: 25+ Eingabeparameter für die Feinabstimmung

Ideale Handelsbedingungen

Trending-Märkte mit klaren Richtungsbewegungen

Umgebungen mit mittlerer bis hoher Volatilität

Forex-Paare, Indizes und Rohstoffe

Funktioniert auf mehreren Zeitrahmen (H1 für Signale empfohlen)

Risiko-Warnung

Dieser EA verwendet eine Grid-Averaging-Strategie, die mehrere Positionen akkumulieren kann. Dies kann zwar für die Erholung effektiv sein, erfordert jedoch ein angemessenes Kontoguthaben und geeignete Risikoeinstellungen. Testen Sie immer zuerst auf Demokonten und verwenden Sie angemessene Risikoprozentsätze, die auf Ihrer Kontogröße und Risikotoleranz basieren.