King Experts V2
- Experten
- Craig Alden Matteo
- Version: 1.0
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem
Übersicht
King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert.
Kern-Handelsstrategie
Primäre Signalgenerierung
- EMA-Crossover-System: Verwendet zwei Exponential Moving Averages (21/50 Perioden als Standard), um Trendwechsel zu erkennen
- Kaufsignal: Fast EMA kreuzt über Slow EMA
- Verkaufssignal: Fast EMA kreuzt unter Slow EMA
Fortgeschrittenes Filtersystem
- CCI-Momentum-Filter: Der optionale Commodity Channel Index-Filter verhindert den Handel unter überkauften/überverkauften Bedingungen.
- Bollinger Bands Range-Erkennung: Intelligente Marktzustandsanalyse, die den Handel bei geringer Volatilität und seitwärts tendierenden Märkten verhindert, indem sie die Breite und Kontraktion der Bänder misst
Risikomanagement-Funktionen
Positionsgrößenbestimmung
- Auto-Risiko-Modus: Automatische Berechnung der Losgröße basierend auf dem Prozentsatz des Kontostands (Standardwert 2 %)
- Festgelegter Lot-Modus: Manuelle Kontrolle der Lot-Größe für erfahrene Trader
- Maximum Lot Cap: Eingebauter Schutz gegen übermäßige Positionsgrößen
- Margin-Sicherheitscheck: Überprüft eine ausreichende freie Marge, bevor Positionen eröffnet werden
Stop Loss & Gewinnmitnahme
- ATR-basierte dynamische Levels: Passt SL/TP an die Marktvolatilität unter Verwendung der Average True Range an
- SL: 2x ATR (Voreinstellung)
- TP: 15x ATR (Voreinstellung)
- Festpunkt-Modus: Alternative statische SL/TP für stabile Märkte
- Minimaler Stop-Abstand: Berücksichtigt die Anforderungen des Brokers und gewährleistet sichere Stop-Levels
Erweiterte Funktionen
Trailing-Stop-System
- Schützt Gewinne durch Verschieben des Stop-Loss, wenn sich der Preis günstig entwickelt
- Konfigurierbarer Startabstand, Stoppabstand und Schrittgröße
- Verfolgt nur die Anfangsposition und bewahrt die Integrität der Rasterstrategie
Wichtigste Vorteile
- Multi-Layer-Bestätigung: Kombiniert Trend-, Momentum- und Volatilitätsanalyse
- Erkennung der Marktbedingungen: Vermeidet den Handel in ungünstig schwankenden Märkten
- Adaptives Risikomanagement: ATR-basierte Stops passen sich der Marktvolatilität an
- Wiederherstellungs-Mechanismus: Grid Averaging kann verlorene Trades wieder profitabel machen
- Kapitalerhalt: Mehrere Sicherheitskontrollen verhindern ein Überengagement
- Vollständig automatisiert: Läuft 24/7 ohne manuelles Eingreifen
- Hochgradig anpassbar: 25+ Eingabeparameter für die Feinabstimmung
Ideale Handelsbedingungen
- Trending-Märkte mit klaren Richtungsbewegungen
- Umgebungen mit mittlerer bis hoher Volatilität
- Forex-Paare, Indizes und Rohstoffe
- Funktioniert auf mehreren Zeitrahmen (H1 für Signale empfohlen)
Risiko-Warnung
Dieser EA verwendet eine Grid-Averaging-Strategie, die mehrere Positionen akkumulieren kann. Dies kann zwar für die Erholung effektiv sein, erfordert jedoch ein angemessenes Kontoguthaben und geeignete Risikoeinstellungen. Testen Sie immer zuerst auf Demokonten und verwenden Sie angemessene Risikoprozentsätze, die auf Ihrer Kontogröße und Risikotoleranz basieren.