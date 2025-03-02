Grid Scalper MA MT5 EA

4.31

Grid Scalper MA MT5 EA

Begeben Sie sich auf die Überholspur des Devisenhandels mit dem Grid Scalper MA MT5 EA, einem leistungsstarken Expert Advisor für MetaTrader 5, der die Volatilität des Marktes zu Ihrem Spielplatz macht. Dies ist kein durchschnittlicher EA - es ist eine Präzisions-Scalping-Maschine, die von einer dynamischen Grid-Trading-Strategie angetrieben wird, die messerscharfe Moving Average (MA)-Crossover-Signale mit einem robusten Satz anpassbarer Funktionen verbindet. Egal, ob Sie ein Scalper auf der Jagd nach schnellen Pips sind oder ein Stratege, der auf den Marktwellen reitet - dieser EA liefert Ihnen die Werkzeuge, um mit Stil zu dominieren.

Anmerkung:

Der EA wurde für das Währungspaar Aussie (AUDUSD) entwickelt und daher sind die Standardeinstellungen dort für eine 5-stellige (z.B. 0.78912) Chartversion sinnvoll. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Backtests und Optimierungen für jedes beliebige Paar und jeden beliebigen Zeitrahmen durchzuführen, um die für Sie am besten geeigneten Einstellungen zu finden.

Das Programm wurde mit einer Vielzahl von erweiterten Steuerungsparametern und neuen Logiken aktualisiert. Es wird daher dringend empfohlen, einen genauen Blick auf die Eingaben zu werfen und zu verstehen, was jede Eingabe steuert. Lesen Sie unbedingt die Beschreibung der Eingänge, um einen Einblick in die Upgrades zu erhalten, da sie das System erheblich beeinflussen.

Im Kern verwendet der Grid Scalper MA MT5 EA ein Rastersystem das Körbe von Geschäften öffnet, die durch einen gleitenden Durchschnitt (MA) ausgelöst werden, der über den MA-Perioden-Eingang eingestellt wird. Jedes neue Signal (ein Schlusskurs, der den MA kreuzt) löst einen neuen Korb mit einer eigenen magischen Zahl aus, die mit einer anfänglichen Losgröße beginnt. Der Korb erweitert sich, wenn sich der Kurs gegen die Anfangsposition bewegt, und fügt in festgelegten Rasterpunktintervallen neue Geschäfte in derselben Richtung hinzu, wobei die Losgrößen mit einem Multiplikator skaliert werden, um ein progressives Engagement zu erreichen. Die anfänglichen Trades in jedem Basket zielen auf ein Take-Profit-Punkte-Ziel ab, während sich die Multi-Trade-Baskets auf die Break-Even-Erholung konzentrieren.

Der EA unterstützt Kappungsmechanismen für kontrolliertes Risiko: Begrenzen Sie die maximalen Trades pro Korb und entscheiden Sie, ob Sie alle halten oder schließen, wenn die Obergrenze erreicht ist, oder begrenzen Sie die Gesamtzahl der aktiven Körbe, um ein übermäßiges Engagement zu verhindern. Das Risikomanagement wird durch einen optionalen Stop-Loss für jede Position, Trailing-Stops ausschließlich für den ersten Handel in einem Korb (die nach einer Mindestgewinnschwelle aktiviert werden) und eine Break-Even-Logik für Körbe mit mehreren Handelsgeschäften verbessert. Wählen Sie Ihren Schließungsmodus - entweder "Profit Mode" für Gewinnzielschließungen in Ihrer Kontowährung oder "Points Mode" für preisbasierte Ausstiege über den Break-Even hinaus. Baskets bleiben über Neustarts hinweg mithilfe globaler Variablen bestehen und gewährleisten so Kontinuität.

Ein elegantes Echtzeit-Dashboard hält Sie auf dem Laufenden: Es zeigt Ihren Kontonamen, die Anzahl der aktiven Positionen, die vom EA verwaltet werden, eine Liste von Basket-IDs (mit bis zu 3 expliziten Angaben, dann "..." für weitere) und den gleitenden Gewinn/Verlust in Ihrer Kontowährung an - farblich codiert in Limette für Gewinne, rot für Verluste und weiß für neutral. Das Dashboard wird nur angezeigt, wenn Positionen geöffnet sind, und ist zur besseren Übersichtlichkeit schwarz hinterlegt. Führen Sie rigorose Backtests durch, optimieren Sie alle Einstellungen und testen Sie die Leistung in der Praxis.


Hauptmerkmale:

  • Grid-Trading mit einstellbaren Abständen, Lot-Multiplikatoren und Handelsobergrenzen pro Korb für skalierbare Strategien.
  • MA-Crossover-Signale (einfacher gleitender Durchschnitt auf Schlusskursen) für präzise Kauf-/Verkaufseinstiege bei neuen Bars.
  • Korbbasierte Verwaltung: Unabhängige Gruppen von Trades pro Signal mit eindeutigen magischen Zahlen zur Isolierung.
  • Trailing Stops für Anfangspositionen und Breakeven-Closures für Grids sowie optionaler Stop Loss pro Trade.
  • Zwei Schließungsmodi: Gewinnbasiert (gesamter Währungsbetrag) oder punktebasiert (jenseits der Gewinnschwelle).
  • Obergrenzen für Geschäfte pro Korb und Gesamtkorb, mit Aktionen wie Halten oder Schließen, wenn die Grenzen erreicht sind.
  • Echtzeit-Dashboard mit wichtigen Handelsinformationen für die Überwachung auf einen Blick.
  • Persistenz über globale Variablen zur Wiederherstellung von Baskets nach Neustarts oder Abstürzen.
  • Integrierte Prüfungen für Volumen, Margin, Stop/Freeze-Levels und Symbol-Limits zur Gewährleistung einer zuverlässigen Ausführung.


Eingaben Beschreibung

Die Eingaben sind in "EA GENERAL SETTINGS" (Allgemeine EA-Einstellungen) und "MA Indicator Settings" (MA-Indikatoreinstellungen) gruppiert, um die Navigation im MT5 EA-Eigenschaftenfenster zu erleichtern. Jede Eingabe ist auf Flexibilität ausgelegt, mit Voreinstellungen, die für moderate Strategien geeignet sind. Optimieren Sie immer auf der Grundlage Ihres Symbols, Zeitrahmens und Ihrer Risikotoleranz. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung, damit Sie sie besser verstehen und konfigurieren können.

  1. Abschlussmodus (enum: Profit Mode oder Points Mode, Standard: Points Mode): Legt fest, wie Warenkörbe mit mehreren Geschäften geschlossen werden. Der "Punkte-Modus" überwacht den gewichteten Breakeven-Kurs des Korbs und schließt alle Positionen, wenn sich der aktuelle Kurs um die Breakeven-Punkte über den Breakeven hinaus zu Ihren Gunsten bewegt (z. B. bei einem Kaufkorb, wenn das Gebot >= Breakeven + Breakeven-Punkte). Der "Profit Mode" berechnet den gesamten schwebenden Gewinn des Baskets und schließt ihn, wenn er den Zielgewinn in der Kontowährung erreicht oder überschreitet. Verwenden Sie den "Punkte-Modus" für Preis-Aktions-Fokus oder den "Gewinn-Modus" für feste Geldziele. Hinweis: Einzelhandelskörbe werden über Take Profit oder Trailing Stop geschlossen, falls aktiviert.
  2. Losgröße (doppelt, Standard: 0,01): Das Startvolumen für den ersten (ersten) Handel in jedem neuen Korb. Nachfolgende Raster-Trades im selben Korb erhöhen dieses Volumen um den Multiplikator. Vergewissern Sie sich, dass dies mit Ihrer Kontogröße und dem Mindestlot Ihres Brokers übereinstimmt (z. B. 0,01 für Mikrokonten). Der EA validiert und normalisiert Lots anhand von Symbolbeschränkungen wie Min/Max/Schrittvolumen.
  3. Magische Nummer (lang, Standardwert: 1234567): Ein Basisbezeichner für alle vom EA verwalteten Trades. Jeder Korb erhält einen eindeutigen Offset (z.B. base + basketId * 10000), um ihn zu isolieren. Dies verhindert Interferenzen mit anderen EAs oder manuellen Trades. Ändern Sie diesen Wert, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Symbol laufen lassen.
  4. Take profit points (int, Standardwert: 1000): Das Gewinnziel in Punkten (z.B. 1000 Punkte = 100 Pips bei 5-stelligen Brokern) für den ersten Handel in jedem Korb. Wird in Preiseinheiten umgerechnet. Wird es erreicht, wird der Handel einzeln geschlossen. Bei Körben mit Gittern wird dies durch den breakeven-basierten TP außer Kraft gesetzt, sobald mehrere Trades geöffnet werden.
  5. Grid size points (int, Standardwert: 1000): Der Abstand in Punkten zwischen den Gitterebenen, auf denen neue Geschäfte hinzugefügt werden, wenn sich der Preis gegen den Korb bewegt (z. B. niedriger für Käufe, höher für Verkäufe). Kleinere Werte erzeugen dichtere Raster (häufigere Hinzufügungen, höheres Risiko); größere Werte sorgen für einen größeren Abstand bei sich verändernden Märkten. Wird für die Ausführung in Preiseinheiten umgewandelt.
  6. Multiplikator (doppelt, Standardwert: 2,0): Der Faktor, um den sich die Losgrößen für jeden neuen Gitterhandel in einem Korb erhöhen (z. B. bedeutet 2,0, dass der zweite Handel = der erste * 2, der dritte = der vorherige * 2). Werte >1 erhöhen das Risiko (Martingal-ähnlich); =1 hält die Lots konstant; <1 reduziert sie. Vorsichtig verwenden, um ein übermäßiges Leveraging zu vermeiden.
  7. Breakeven-Punkte (int, Standardwert: 50): Im "Punkte-Modus" der zusätzliche Gewinnpuffer in Punkten über dem gewichteten Breakeven-Preis des Korbs, der die Schließung aller Positionen im Korb auslöst. Der Breakeven wird als volumengewichteter durchschnittlicher Einstiegskurs aller Trades im Basket berechnet. Kleinere Werte führen zu einer früheren Schließung (weniger Gewinn, aber schnellere Erholung); größere Werte zielen auf mehr Gewinne ab, bergen aber das Risiko einer Umkehrung.
  8. Stop-Loss-Modus (enum: Kein SL-Modus oder SL-Modus, Standard: Kein SL-Modus): Steuert, ob jeder Handel einen Stop-Loss erhält. "No SL Mode" lässt den SL weg, um ein unbegrenztes Drawdown-Potenzial zu erreichen (riskant, ermöglicht aber eine vollständige Erholung des Rasters); "SL Mode" wendet einen festen SL in Punkten vom Einstieg an (siehe nächste Eingabe). SL wird dynamisch angepasst, wenn sich der Modus ändert, und mit den Freeze/Stop-Levels des Brokers abgeglichen.
  9. Stop-Loss-Punkte, wenn SL-Modus aktiviert (int, Standardwert: 1000): Nur aktiv, wenn Stop Loss Mode = SL Mode. Der Abstand in Punkten vom Einstiegskurs für den SL (z. B. unterhalb für Käufe, oberhalb für Verkäufe). Schützt einzelne Trades vor übermäßigen Verlusten, kann aber Grids vorzeitig schließen. In Preis umgewandelt und normalisiert.
  10. Basket Trades Cap (enum: No Maximum Cap oder Maximum Cap, Standard: No Maximum Cap): Ermöglicht eine Begrenzung der Anzahl der Trades pro Basket. "No Maximum Cap" erlaubt unbegrenztes Hinzufügen von Körben (hohes Risiko bei Trends); "Maximum Cap" erzwingt das Limit Max Trades per Basket if cap enabled, um das Risiko zu begrenzen.
  11. Max Trades per Basket if cap enabled (int, Standardwert: 11): Aktiv, wenn Basket Trades Cap = Maximum Cap. Die maximale Anzahl von Positionen (Initial + Grids), die in einem Basket erlaubt sind. Sobald sie erreicht ist, werden keine weiteren Grids geöffnet und die Aktion bei Erreichen der Handelsobergrenze wird angewendet.
  12. Aktion bei Erreichen der Handelsobergrenze (enum: Halten, nichts tun oder Alle Trades schließen, Standard: Halten, nichts tun): Aktiv, wenn Basket Trades Cap = Maximum Cap. "Hold, don't do anything" hält den Basket offen, ohne weitere Positionen hinzuzufügen (auf Erholung oder manuellen Eingriff warten); "Close all trades" schließt sofort alle Positionen im Basket, um Verluste zu reduzieren.
  13. Baskets Cap Mode (enum: No Baskets Cap oder Baskets Cap, Standard: No Baskets Cap): Steuert die Gesamtzahl der gleichzeitigen Körbe (Handelsgruppen). "No Baskets Cap" erlaubt unbegrenzte neue Signale; "Baskets Cap" begrenzt auf Maximum Baskets/Trade Positions, wenn Cap aktiviert ist, um das Gesamtengagement zu steuern.
  14. Maximale Körbe/Handelspositionen bei aktiviertem Cap (int, Standard: 3): Aktiv, wenn Baskets Cap Mode = Baskets Cap. Die maximale Anzahl der aktiven Körbe. Sobald sie erreicht ist, werden neue Signale ignoriert, um eine Überlastung unter volatilen Bedingungen zu verhindern.
  15. Trailing Stop für die erste Position verwenden (bool, Standardwert: true): Aktiviert Trailing SL nur für den ersten Handel (nicht für Grids). Wenn true, wird der SL um Trailing-Stop-Punkte nachgezogen, sobald der Handel die Mindestgewinnpunkte erreicht, um das Trailing zu aktivieren. Hilft, Gewinne bei Einzelgeschäften zu sichern, bevor sich Grids bilden.
  16. Trailing-Stop-Punkte (int, Standardwert: 30): Der Abstand in Punkten, um den der SL hinter dem aktuellen Preis zurückbleibt (z. B. unter dem Geldkurs für Käufe, über dem Briefkurs für Verkäufe). Ist nur für die erste Position nach dem Mindestgewinn aktiv und wird anhand der Broker-Levels überprüft.
  17. Mindestgewinnpunkte zur Aktivierung des Trailing (int, Standardwert: 100): Der Schwellenwert für den nicht realisierten Gewinn in Punkten, der erforderlich ist, bevor das Trailing für den ersten Handel aktiviert wird. Stellt sicher, dass die Position zunächst einen angemessenen Gewinn aufweist (z.B. 100 Punkte filtert Störungen heraus).
  18. Zielgewinn in Kontowährung (doppelt, Standardwert: 100): Im "Gewinnmodus" der gesamte schwebende Gewinn (in der Basiswährung Ihres Kontos, z. B. USD) für einen Korb, der die Schließung auslöst. Wird über alle Positionen im Korb summiert. Wird auf der Grundlage Ihres Risikos pro Korb festgelegt.
  19. MA Zeitraum (int, Standardwert: 21): Der Rückblickzeitraum für den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) auf Schlusskurse. Löst Käufe bei Überkreuzungen nach oben (Schlusskurs > MA nach Schlusskurs < MA) und Verkäufe bei Abwärtsbewegungen aus. Kürzere Zeiträume (z.B. 10) fangen mehr Signale ein, erhöhen aber die Gefahr von "Whipsaws"; längere (z.B. 50) filtern Trends heraus.


Haftungsausschluss:

Grid Scalper MA MT5 EA verwendet einen Grid-Handelsansatz, der ein erhebliches Gewinnpotenzial bieten kann, aber auch erhebliche Risiken birgt. Durch die Eröffnung mehrerer Positionen in festgelegten Intervallen kann der EA das Risiko bei ungünstigen Marktbedingungen, wie starken Trends oder hoher Volatilität, erhöhen. Obwohl er Schutzfunktionen wie Trailing Stops, Breakeven Closure, optionale SL und Caps enthält, können diese das Verlustrisiko nicht ausschließen, insbesondere bei aggressiven Einstellungen (z. B. hohe Multiplikatoren, keine Caps) oder unzureichendem Kapital. Es wird den Benutzern dringend empfohlen, alle Eingaben auf einem Demokonto sorgfältig zu testen und zu optimieren, bevor sie echtes Geld riskieren. Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste können Ihre ursprüngliche Investition übersteigen. Gehen Sie mit Vorsicht vor, machen Sie sich die Auswirkungen der Grid-Strategie bewusst und beachten Sie, dass frühere Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Viel Glück!


Bewertungen 60
Ir Moh Zainal Arifin
291
Ir Moh Zainal Arifin 2026.01.16 01:43 
 

great EA... but no grid.. activate only 1 layer per basket...great result..

ambighen
573
ambighen 2026.01.06 19:32 
 

Seems promising, but could use a few options to increase flexibility. Could you please send me the source code? I would like to add some features to it, such as alternative entry indicators (EMA, SMA, etc.)

Prathamesh Shelake
18
Prathamesh Shelake 2025.12.15 15:10 
 

really good bro god bless you

in one shot he directly blow my 580 doller real account

he lost my 580 dollers because of grid

t is very risky dont use

Empfohlene Produkte
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (3)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
King Experts V2
Craig Alden Matteo
Experten
King_Expert EA - Professionelles Handelssystem Übersicht King_Expert EA ist ein hochentwickeltes automatisches Handelssystem für MetaTrader 5, das Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement kombiniert. Der EA verwendet einen mehrschichtigen Ansatz, um Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren, während er fortschrittliche Funktionen wie Grid Averaging und dynamisches Positionsmanagement integriert. Kern-Handelsstrategie Primäre Signalgenerierung EMA-Crossove
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experten
News Scalper EA ist ein Expert Advisor für den Handel mit EURUSD - GBPUSD - XAUUSD Paaren, die Ihre Positionen während der Nachrichten positionieren.  Entwickelt von einem erfahrener Händler mit über 17 Jahren Handelserfahrung. News Scalper EA nutzt einen Nachrichtenkalender von der MQL5 und handelt nach denen. Mit ausgeklügelte Strategie und Risikomanagement sichert der EA Ihre Positionen von größeren Verlusten! News Scalper EA lässt   nach Zeit eingestellten SL (1 Minute, geplant), wenn die Po
FREE
Neuro Edge
Agus Wahyu Pratomo
5 (3)
Experten
Bitte geben Sie eine Bewertung ab, um die Entwicklung dieses Expert Advisors zu unterstützen NeuroEdge EA ist ein fortschrittlicher trendfolgender Scalper, der sich dynamisch an das Marktverhalten anpasst. Mit präzisen Algorithmen und einer intelligenten Mittelwertbildungslogik sorgt er für einen minimalen Drawdown, während er hochwahrscheinliche Setups unter Trendbedingungen erfasst. NeuroEdge analysiert kontinuierlich den Marktfluss, um optimale Ein- und Ausstiege zu gewährleisten - und gibt
FREE
Lite Hamster scalping MT5
Himma Youssef
Experten
Lite Hamster Scalping (Sehr schneller EA ohne Grafik) Der Lite Hamster Scalper ist ein Handelsroboter, der keine klassischen Martingale verwendet. Er verwendet einige Indikatoren als Filter, um korrekte Einträge zu maximieren. Bitte prüfen Sie die Version 1.4 von Hamster Pro : Hamster_PRO_MT4 && Hamster_PRO_MT5 Empfehlungen: Lot : 0.01. Saldo : 100 USD. Paar : EURUSD. Zeitrahmen : 5Min. Spread : 30. Makler : Trusted Brokers Eingaben Beschreibungen : Periode Indikator1 - Periode des ersten Indi
FREE
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Maximus MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Maximus MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse‑Algorithmen und Risikomanagement‑Strategien. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungsp
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Experten
Überblick SDZ Trend Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für alle Symbole arbeitet und den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen empfiehlt . Er kombiniert dynamische Preisaktionsmuster, EMA-Filter und eine streng sitzungsbasierte Handelslogik, um präzise Markteinstiege mit optimaler Risikokontrolle zu identifizieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die einen strukturierten, zeitlich gefilterten Handel während der aktiven Marktstunden bevorzugen. ️ Hauptmerkmale Dynamis
Adx rsi orion
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
ADX RSI Orion - Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der zwei der angesehensten Indikatoren im technischen Handel - den Relative Strength Index (RSI) und den Average Directional Movement Index (ADX) - in einem intelligenten und adaptiven Handelssystem kombiniert. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Klarheit und Automatisierung wünschen, und identifiziert nur dann hochwahrscheinliche Einstiegsmöglichkeiten, wenn sowohl das Mome
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experten
30 TAGE VOLL FUNKTIONSFÄHIGE TESTVERSION - ERLEBEN SIE DIE KRAFT VON BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid ist das fortschrittlichste und flexibelste Grid-Trading-System für MetaTrader 5, jetzt erweitert um unser KI-gesteuertes Neural Model Brain für wirklich adaptive und intelligente Handelsentscheidungen. Ob Sie ein professioneller algorithmischer Trader oder ein ambitionierter Neuling sind, Bitbot V6 gibt Ihnen die Leistung, Sicherheit und Transparenz, die Sie
FREE
Macd Rsi Expert
Lakshya Pandey
5 (1)
Experten
MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen. Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober
FREE
PZ MA Crossover EA MT5
PZ TRADING SLU
4.17 (42)
Experten
Dieser EA handelt mit Moving Averages Crossovers. Es bietet vollständig anpassbare Einstellungen, flexible Positionsverwaltungseinstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen und einen Martingal- und einen inversen Martingalmodus. [ Installationsanleitung | Aktualisierungsanleitung | Fehlerbehebung | Häufig gestellte Fragen | Alle Produkte ] Einfach zu bedienen und zu überwachen Vollständig anpassbare Einstellungen für den gleitenden Durchschnitt Es implementiert z
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experten
DeM_Expert ist auf der Grundlage eines spezifischen Indikators der technischen Analyse ( DeMarker ) aufgebaut . Er verfügt über zahlreiche Parameter, so dass jeder Benutzer die passenden Einstellungen für sein Anlageprofil finden kann. Er kann mit 28 verschiedenen Paaren arbeiten, ein Paar pro Chart. Die Standardeinstellungen der Parameter sind indikativ, Ich empfehle, dass jeder Benutzer experimentiert, um seine eigenen Einstellungen zu finden.
FREE
Fibo Trader FREE MT5
Grzegorz Korycki
3 (3)
Experten
Fibo Trader ist ein Expert Advisor, mit dem Sie automatisierte Voreinstellungen für Oszillationsmuster in Bezug auf Fibonacci-Retracements erstellen können, indem Sie ein vollautomatisches und dynamisch erstelltes Raster verwenden. Der Prozess wird erreicht, indem der EA zunächst optimiert und dann im automatischen Modus ausgeführt wird. Der EA erlaubt es Ihnen, zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus zu wechseln. Im manuellen Modus wird der Benutzer ein grafisches Panel verwenden, da
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experten
Beschreibung des Experten Für den Nasdaq-Handel optimierter Algorithmus Der Expert Advisor basiert auf der konstanten Aufrechterhaltung von Long-Positionen mit täglichen Gewinnmitnahmen, und einer vorübergehenden Unterbrechung der Arbeit bei der Durchführung längerer Korrekturen. Das Handelsprinzip des Expert Advisors basiert auf der historischen Volatilität des gehandelten Vermögenswerts. Die Werte für die Korrekturgröße (InpMaxMinusForMarginCallShort) und den maximalen Rückgang (InpMaxMinusF
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experten
Der von uns vorgestellte Expert Advisor ist ein automatisiertes Handelsinstrument, das für den Forex-Markt entwickelt wurde und zwei weithin bekannte und angesehene technische Indikatoren verwendet: Bollinger Bänder und der Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands sind ein technisches Analyseinstrument, das aus einem oberen Band, einem unteren Band und einem einfachen gleitenden Durchschnitt in der Mitte besteht. Diese Bänder helfen dabei, die Volatilität und potenzielle Trendumkehrpunkte
FREE
RSI Reversal Pro
Twin Fitersya
Experten
RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 RSI 14 Expert Advisor - FINAL v1.31 ist ein vollautomatisches Handelssystem für MetaTrader 5 (MT5) , das auf der klassischen Relative Strength Index (RSI) Umkehrstrategie basiert. Dieser EA wurde entwickelt, um sicher mit Forex-Paaren, Gold (XAUUSD) und anderen CFDs zu handeln, mit eingebautem Brokerschutz und Risikomanagementfunktionen. Handelsstrategie Verwendet RSI Periode 14 als Hauptindikator Käufe werden getätigt, wenn der RSI 30 erreicht oder unt
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experten
Ein Expert Advisor mit neuronalem Netzwerk, der auf zwei gleitenden Durchschnitten mit Trainingsmodus basiert. Trainieren Sie den Expert Advisor an ausgewählten Beispielen und erzielen Sie einen Gewinn im echten Leben. Der EA kann auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen arbeiten. Handelsalgorithmus des EA Zwei gleitende Durchschnitte werden vom Kern des neuronalen Netzwerks analysiert, das Befehle zum Kauf oder Verkauf erzeugt. Die Werte von zwei gleitenden Durchschnitten, dem schnellen (F
FREE
UsdJpy RangeBot Pro
Kwaku Appenteng Wiredu
Experten
UsdJpy RangeBot Pro - Expert Advisor für Breakout-Trading UsdJpy RangeBot Pro ist ein auf Breakout basierender Expert Advisor, der für das Währungspaar USDJPY entwickelt wurde. Er identifiziert Handelsmöglichkeiten während der frühen Stunden der Londoner Sitzung, indem er eine definierte Spanne analysiert und schwebende Orders oberhalb oder unterhalb davon ausführt. Der EA verwendet eine feste Logik, klare visuelle Elemente und integrierte Risikokontrollen. Dieses Tool wurde für diszipliniert
FREE
Killzone Liquidity Sweep EV
Enrique Valeros Muriana
5 (3)
Experten
Killzone Liquidity Sweep EA Pro von EV Trading Labs Dieser Expert Advisor basiert auf institutionellen Konzepten (Smart Money / ICT-Methodik) und konzentriert sich auf die Identifizierung und Ausführung von Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit während der Londoner und New Yorker Killzones. Das System kombiniert direktionale Tendenzen, Liquiditätsbestätigungen und präzise Stop-Entries, die mit der institutionellen Handelslogik abgestimmt sind. Der Algorithmus arbeitet auf dem M15-Zeitrahmen und
FREE
PA Scoring Expert Advisor
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Beschreibung (Englisch) PA Scoring EA - Bereit für echten Handel, einfach zu bedienen Gebaut und gepflegt von einem Einzelentwickler. Wenn Sie es nützlich finden, bitte Like/Share, um zukünftige Updates zu unterstützen ️ Hauptmerkmale Automatisierte Einträge aus Kursverhaltenssignalen , gefiltert durch einen Trendfilter Flexibles Risiko: Festes Lot (Standard) oder Risiko-% pro Handel Gewinnsicherung ohne SL-Rollback : Start bei Break-Even, dann Anhebung über ATR/STEP/RATIO-Modi Funktionier
FREE
Manual Trade Manager Ict
Van Trung Pham
Experten
Manual Trade Manager für XAUUSD (v1 - Always BreakEven) - FREE Bringen Sie Ihren manuellen Goldhandel mit diesem leichten, aber leistungsstarken Handelsmanagement-Tool auf die nächste Stufe. Dieser Expert Advisor eröffnet keine Trades im Live-Handel - er wurde speziell für die Verwaltung manuell erteilter Aufträge für XAUUSD entwickelt und hilft Ihnen, die Risikokontrolle durch eine intelligente Break-Even- und Trailing-Stop-Logik zu automatisieren. Hauptmerkmale: Break-even Stop Loss : Passt de
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experten
Morning Range Breakout (Kostenlose Version) Morning Range Breakout (Free Version) ist ein unkomplizierter Trading Advisor, der eine Ausbruchsstrategie auf der Grundlage der morgendlichen Handelsspanne implementiert. Er identifiziert das Hoch und das Tief innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls (z.B. 08:00-10:00 UTC) und eröffnet einen Handel bei einem Ausbruch nach oben oder unten. Die kostenlose Version enthält die Kernfunktionalität ohne Einschränkungen. Alle Parameter und Meldungen sind ge
FREE
MACD Trader FREE MT5
Konstantin Nikitin
4 (1)
Experten
Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit den Indikatoren MACD und Envelopes handelt. Die kostenpflichtige Version ist hier erhältlich . Die kostenlose Version hat die folgenden Einschränkungen. Kein Panel zum Eröffnen von Aufträgen. Der Handel ist auf das Währungspaar EURUSD und ähnliche beschränkt. Orders können nur mit dem Mindestlot eröffnet werden, es können nicht mehr als 5 Orders in dieselbe Richtung eröffnet werden, insgesamt also 10 Orders. Die Pause nach Schließung aller Ord
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.76 (55)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.78 (32)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 Plätzen verfügbar — fast ausverkauft. Der Preis steigt in Kürze auf 999 USD . Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblick X Fusion AI ist ein automatisiertes
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Experten
Überblick Golden Hen EA ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von neun unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Marting
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Experten
Live-Signal (Echtkonto) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Dieser EA verwendet dieselbe Logik und dieselben Ausführungsregeln wie das auf MQL5 gezeigte verifizierte Live-Trading-Signal . Bei Verwendung der empfohlenen und optimierten Einstellungen sowie eines seriösen ECN-/RAW-Spread-Brokers sollte das Live-Handelsverhalten die Performance und Handelsstruktur des Live-Signals weitgehend widerspiegeln. Bitte beachten Sie, dass sich individuelle Ergebnis
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Experten
Vortex Turbo – „Tausch den Sturm – kontrolliere den Vortex“ Vortex Turbo markiert die nächste Evolutionsstufe im intelligenten Trading – eine einzigartige Entwicklung, die modernste KI-Architektur, adaptive Marktlogik und präzises Risikomanagement vereint. Basierend auf bewährten algorithmischen Prinzipien integriert es verschiedene Strategien in ein einheitliches Hochgeschwindigkeits-Ökosystem, das auf einer neuen Ebene prädiktiver Intelligenz basiert. Vortex Turbo wurde als Scalping-Experte
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Impuls ****5 Kopien zu diesem Preis übrig**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern, je nach den Bedingungen. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Experten
Cheat Engine ist ein mittelklassiges Gold-Scalping-System, das Entscheidungen auf Basis der globalen Forex-Stimmung über eine webbasierte API treffen kann. Cheat Engine Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Zeitlich begrenzter Preis 199  USD Nur Einzeltrades. Kein Grid- oder Martingale-System. Intelligente Trailing-Stop-Exits, die sich an die tägliche Volatilität anpassen Die globale Forex-Stimmung ist eine Messung der Positionen von Hunderttausenden von Tradern mit einem gesa
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experten
Bereit für die Prop Firm! Nicht für kurzfristiges Konto-Flipping oder schnelle Gewinne konzipiert. Kein Martingale-Modell / Kein Grid-Modell / Keine KI Entwickelt für Trader, die auf langfristige Beständigkeit setzen. Live-Ergebnisse:   Live-Signal   |   Hauptportfolio   |   FTMO-Ergebnisse     |    Öffentliche Community Einführungspreis: 189 $, Nächster Preis: 289 $ (Nur noch 3 Exemplare verfügbar) Was ist Gold Atlas? Gold Atlas ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem für Gold (
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (7)
Experten
XAUUSD Master ist ein Multisystem Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er kombiniert 10 unabhängige Handelssysteme, die gleichzeitig laufen, jedes mit unterschiedlichen Parametern, um verschiedene Marktbedingungen zu erfassen. Der EA verfügt über fortschrittliche Risikomanagementfunktionen, Spoofing-Funktionen für Prop-Firmen und ein einfaches Informationspanel für die Echtzeitüberwachung. After the purchase send me private message to recieve manual with i
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Weitere Produkte dieses Autors
Break of Structure BoS SMC EA
Allan Munene Mutiiria
4.41 (17)
Experten
Dieser Break of Structure BoS SMC EA nutzt Smart Money Concepts (SMCs), um Kursbewegungen zu erkennen, die Swing-Tiefs oder Swing-Hochs entscheidend durchbrechen, die durch vorherige Kursbewegungen festgelegt wurden. Wenn die Kurse über Schwunghochs steigen oder unter Schwungtiefs fallen, signalisieren sie eine Änderung der Marktstimmung und der Trendrichtung. Dieser BoS EA kann ein leistungsfähiges Werkzeug sein, um Marktbewegungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. W
FREE
Spectra Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
3.17 (6)
Experten
Wir stellen Ihnen den Spectra Zone Scalper MT5 EA vor , ein revolutionäres Trading-Tool, das Ihnen helfen soll, den Forex-Markt mit Präzision, Effizienz und Anpassungsfähigkeit zu steuern. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi oder ein Trading-Enthusiast sind, dieser Expert Advisor bietet die ultimative Kombination aus Spitzentechnologie und robustem Risikomanagement, um Ihnen zu helfen, Ihre Trading-Ziele zu erreichen. NB: Die Standardeinstellungen sind für XAUUSD (Gold) mit 3 Ziffern, d. h. 0,001
Supply and Demand Price Action MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4.67 (3)
Experten
Der Supply and Demand Price Action MT5 EA ist ein automatisches Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Es identifiziert Angebots- und Nachfragezonen auf der Grundlage von Preiskonsolidierungsmustern und handelt, wenn die Zone erneut getestet wird (Taps). Dieser EA generiert Trades, wenn der Preis nach einem anfänglichen Ausbruch in gültige Zonen zurückkehrt, mit konfigurierbarem Risikomanagement. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auc
FREE
Fair Value Gap SMC EA
Allan Munene Mutiiria
4.69 (13)
Experten
Fair Value Gap SMC EA ist ein automatisierter Expert Advisor für die MT5-Handelsplattform , der im Wesentlichen die aktuellen Marktbedingungen und -umgebungen scannt, ungelöste Ungleichgewichte oder so genannte Fair Value Gaps findet, diese Ebenen auf dem Chart zeichnet und entsprechend handelt. Findet er beispielsweise ein bullisches FVG , zeichnet er die Box zu Visualisierungszwecken ein, weist ihr die Farbe Lime zu, um anzuzeigen, dass wir eine Kaufposition und ein Umkehrmomentum erwarten, un
FREE
Daily Range Breakout MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4 (8)
Experten
Der Daily Range Breakout MT5 EA ist eine vollautomatische Handelslösung, die entwickelt wurde, um Ausbrüche aus der täglichen Preisspanne zu erkennen und zu handeln. Er vereinfacht den Handel mit Ausbrüchen durch präzise Erkennung, anpassbare Einstellungen und effektive Risikomanagement-Optionen. Dieser EA ist ideal für Händler, die das Marktmomentum nutzen möchten, und hilft dabei, mit minimalem Aufwand hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten zu identifizieren. Wie es funktioniert Jeden Ta
FREE
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Order Blocks Scalper
Allan Munene Mutiiria
4.33 (6)
Experten
Der Order Blocks Scalper EA ist ein vollautomatisches Trading-Tool der nächsten Generation, das wichtige Orderblock-Zonen mit Präzision und Geschwindigkeit identifiziert und handelt. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die konsistente Ein- und Ausstiege suchen. Er nutzt eine fortschrittliche Marktstrukturanalyse, um Konsolidierungsbereiche, Ausbrüche und impulsive Preisbewegungen zu erkennen und ermöglicht so eine optimale Handelsausführung. Hauptmerkmale Intelligente Orderblock-Erkennung :
FREE
Martingale Zone Recovery MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
2.5 (2)
Experten
Martingale Zone Wiederherstellung MT5 EA Revolutionieren Sie Ihr Trading mit dem Martingale Zone Recovery MT5 EA , einem leistungsstarken Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die ein robustes und dynamisches Handelsmanagement mit unübertroffener Vielseitigkeit wünschen. Hauptmerkmale: RSI-basierte Signalerzeugung : Nutzt den Relative Strength Index (RSI) zur Identifizierung von Handelsgelegenheiten mit hoher Wahrscheinlichkeit sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten. For
FREE
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experten
BOOM und CRASH Hüllkurven Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihr Handelspotenzial mit dem BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , einem sorgfältig ausgearbeiteten Expert Advisor für MetaTrader 5, der speziell auf die hochaktuellen Boom- und Crash-Indizes zugeschnitten ist. Dieser EA kombiniert die Präzision von Envelopes und RSI-Indikatoren mit einer robusten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein dynamisches Werkzeug, um von schnellen Marktbewegungen zu profitieren. Egal, ob Sie ein erfahrener
FREE
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experten
Hüllkurven RSI Zone Scalper MT5 EA Entfesseln Sie Ihren Handelsvorteil mit dem Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , einem Expert Advisor für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um in jedem Markt zu gedeihen - Devisen, Rohstoffe, Aktien oder Indizes. Dieser dynamische EA kombiniert die Präzision der Envelopes- und RSI-Indikatoren mit einer zonenbasierten Scalping-Strategie und bietet Händlern ein vielseitiges Werkzeug, um von Preisbewegungen bei verschiedenen Instrumenten zu profitieren. Ganz glei
FREE
Kumo Cloud MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit Kumo Cloud MT5 EA , einer hochentwickelten automatisierten Handelslösung für MetaTrader 5. Dieser EA nutzt die Kraft der Ichimoku-Wolke (Kumo) und des momentumbestätigenden Awesome Oscillators, um hochwahrscheinliche Ausbruchschancen zu identifizieren und zu handeln. Hinweis: Das Programm verwendet eine seltene Logik zur Signalgenerierung, die doppelt bestätigt wird, indem es die Kumo-Wolken-Strategie verwendet. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Strategie versta
FREE
MA ADX Market Analyzer EA
Allan Munene Mutiiria
Experten
Dieser MA ADX Market Analyzer Expert Advisor ist ein fortschrittlicher EA, der den Markt kontinuierlich scannt und die besten Handelsmöglichkeiten für den Trader findet. Er verwendet eine Kombination aus Moving Average (MA) und ADX-Indikatoren, um die Handelssignale zu generieren. Es handelt sich um einen vollautomatischen EA, der Kauf- und Verkaufsaufträge an den Markt sendet, so dass der Händler nicht jedes Mal an der Computerschnittstelle sitzen muss und Zeit für seine eigenen Aktivitäten hat
FREE
FXGold Machine
Allan Munene Mutiiria
Experten
Der Entwicklungshintergrund des EA: Die FXGold Machine ist ein hochintelligentes und hochentwickeltes Handelssystem für die MT4-Handelsplattform, das in MQL4 entwickelt wurde. Es hat uns viel Mühe gekostet, es zu entwickeln und unter realen Bedingungen zu testen. Wir begannen im Jahr 2021 mit der Arbeit daran, und nachdem wir gesehen hatten, wie profitabel es war, automatisierten wir es durch Hinzufügen eines Algorithmus. Seitdem haben wir eine Reihe von Änderungen am EA vorgenommen, um seine G
Blacklist Trader
Allan Munene Mutiiria
Experten
Blacklist Trader MT4 EA Grundlegende Hintergrundparameter : Gewinnrate: 74% Backtest-Periode - Von: 2023.01.02 Backtest-Periode - Bis: 2023.09.01 Zeitraum/Zeitrahmen: M15 Symbol/Währungspaar: AUDUSD , Australischer Dollar gegen US Dollar Spanne: Aktuell Eingabeparameter: Standard Über die EA-Entwicklung: Der Blacklist Trader EA ist ein hochintelligentes Handelssystem. Wir haben viel Zeit damit verbracht, daran zu arbeiten und es mit Live-Tests zu verbessern. Wir haben es entwickelt seit 2021 und
SureFire Trading Deck
Allan Munene Mutiiria
4 (1)
Experten
" Auf das Beste hoffen und auf das Schlimmste vorbereitet sein " - eine seltene Phrase von SureFire Trading Deck . SureFire Trading Deck EA ist ein Tool, das alle Ihre Trades verfolgt und nachverfolgt. Es verwendet die Faustregel, dass der Markt bewegt sich in jede Richtung Egal, wohin sich der Markt bewegt, Ihre Trades werden in der richtigen Reihenfolge ausgeführt. Der Motor hinter der Leistung ist der Zone Recovery Algorithmus oder die so genannte Surefire Forex Hedging Strategie. Der EA hat
SpaceX EA Bot
Allan Munene Mutiiria
Experten
SpaceX EA Bot ist ein Werkzeug, das die Volumen , Trend , Preisaktion und Intensität Indikatoren und findet die besten verfügbaren Trades, damit das System effektiv arbeiten kann. Es beinhaltet die besten Handelsstrategien , um den genauesten Trend vorherzusagen und platziert automatisch entsprechende Trades. Hier ist der beste Teil des Bots - wenn die Vorhersage fehlschlägt, MANAGIERT er die Trades bis zum Break-Even und gibt die Trades danach wieder auf, und natürlich bleibt diese Einstellung
Fast and Furious The Most Wanted EA
Allan Munene Mutiiria
Experten
Fast and Furious EA ist eines der begehrtesten Expert Advisor-Programme oder, wie manche es gerne nennen, ein " TRADING BOT " auf dem Markt. Der Fast and Furious EA ist, wie der Name schon sagt, ein EA, der darauf programmiert ist den Markt präzise zu scannen und validierte Handelssignale zu liefern . Diese Signale können entweder automatisch vom EA verwendet werden, um Marktaufträge zu erteilen, oder sie können manuell vom Händler verwendet werden, um persönliche Handelsentscheidungen zu treffe
FX TradeCZAR EA
Allan Munene Mutiiria
Experten
Eines der begehrtesten Expert Advisor-Programme, oder wie manche es lieber nennen, "Trading Bots", auf dem Markt ist FX TradeCZAR EA . Der FX TradeCZAR EA ist ein programmierter EA der den Markt sorgfältig scannt und, wie der Name schon sagt, Handelssignale erzeugt. Diese Signale können entweder manuell vom Händler verwendet werden, um individuelle Handelsentscheidungen zu treffen und in das Handelssystem einzubeziehen, oder sie können automatisch vom EA verwendet werden, um Marktaufträge zu ert
GRID Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
4 (1)
Experten
GRID Scalper MT5 EA ist ein VOLLSTÄNDIG AUTOMATISIERTER Expert Advisor, dessen Steuerungslogik auf der Grid Trading Strategie basiert. GRID Scalper MT5 EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz bei der Abwicklung von Trades ab. Mit vordefinierten Optimierungen hat der EA eine Rendite von 75% erzielt. Im Grunde verwendet er ein Martingal-System, um verlustreiche Trades signifikant auszugleichen. Der EA hat einen Break-Even- und Trail-Stop-Mechanismus hinzugefügt
Expert Trader Pro MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
Experten
Expert Trader MT5 EA ist ein VOLLSTÄNDIG AUTOMATISIERTER Expert Advisor, dessen Steuerungslogik auf der Zone Recovery Strategie basiert. Expert Trader MT5 EA hebt sich von anderen Expert Advisors durch seinen bemerkenswerten Ansatz bei der Abwicklung von Trades ab. Mit vordefinierten Optimierungen hat der EA eine Rendite von 75 % erwiesen. Im Grunde verwendet er das SUREFIRE-System, um verlustreiche Trades deutlich zu reduzieren. Der EA hat einen Break-Even- und Trail-Stop-Mechanismus hinzugefüg
Epicus Prime MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (1)
Experten
Epicus Prime Überblick: Epicus Prime ist eine erstklassige, überlegene, herausragende, einzigartige und außergewöhnliche Lösung in der Welt des algorithmischen Handels. Im Bereich des Devisenhandels wurde Epicus Prime entwickelt, um bedeutende und wesentliche Aufgaben zu bewältigen und im Handelskontext außergewöhnlich gut abzuschneiden. Es zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Leistung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit aus, was es zu einer führenden, herausragenden und zuverlässigen Option fü
Auswahl:
Ir Moh Zainal Arifin
291
Ir Moh Zainal Arifin 2026.01.16 01:43 
 

great EA... but no grid.. activate only 1 layer per basket...great result..

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2026.01.16 09:31
Hello. Thanks for the kind review and feedback. By no grid you mean? Maybe share the screenshot in the comments section. Thanks.
truongtri12345678
24
truongtri12345678 2026.01.15 13:49 
 

This is simply a bot that holds losing positions; I don't think it's suitable for anyone with an account balance below 10K

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2026.01.15 14:23
Okay. Thanks
imsandeep051
14
imsandeep051 2026.01.12 18:26 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

ambighen
573
ambighen 2026.01.06 19:32 
 

Seems promising, but could use a few options to increase flexibility. Could you please send me the source code? I would like to add some features to it, such as alternative entry indicators (EMA, SMA, etc.)

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2026.01.07 12:15
Thanks for the kind review and feedback.
Ren Bugnot
43
Ren Bugnot 2025.12.19 14:54 
 

good but lack of features like stop trading and news filtering options. it might be helpful to the EA since it uses grid system it will trash the account if there's a big movement in the market. but overall its good.

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.12.20 17:14
Thanks for the kind review and feedback. We'll consider that in the next updates. Thanks.
Prathamesh Shelake
18
Prathamesh Shelake 2025.12.15 15:10 
 

really good bro god bless you

in one shot he directly blow my 580 doller real account

he lost my 580 dollers because of grid

t is very risky dont use

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.12.15 19:43
Thank you for the kind review and feedback.
Rodrigo Benites De Moraes
620
Rodrigo Benites De Moraes 2025.12.10 01:08 
 

really gooodddddddd

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.12.10 13:19
Thanks for the kind review and feedback
d_virus
15
d_virus 2025.12.08 04:39 
 

hi author, can i ask how to set this as one trade only,i dont want that its currently on buy then it suddenly sells which settings il change? thanks

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.12.10 13:19
Hello. Thanks for the kind review and feedback. We'll consider that in future updates. Thanks.
Nezo Eliot
758
Nezo Eliot 2025.11.28 02:26 
 

I’m really impressed with this EA. After tweaking the settings, it’s been delivering consistent profits. Big thanks to the developer for the great work.

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.12.10 13:18
Thanks for the kind review and feedback.
Emanuel533
314
Emanuel533 2025.11.26 04:56 
 

Exelente CONFIJURACION FACIL,SENCILLO Y funcional 29/12/2025 THANK YOU."bendiciones"

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.11.26 07:52
Thanks for the kind review and feedback.
hossein135522
15
hossein135522 2025.11.23 08:25 
 

Hello, dear friend, this robot is wonderful, but in the real mode that I put on the system, it stopped after a day. Why?

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.11.24 12:53
Hello. Thanks for the kind review and feedback. We're working on solving that completely. Thanks.
651490
99
651490 2025.11.19 05:01 
 

Bin sehr positiv überrascht

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.11.19 07:05
Hello. Thanks for the kind review and feedback. Welcome.
[Gelöscht] 2025.10.29 03:01 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.10.29 12:20
Thanks for the kind feedback and review. We're glad. Thanks. Happy trading.
beetle2008
98
beetle2008 2025.10.27 21:40 
 

Good bot, simple and effective, but it lacks stop loss

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.10.28 21:29
Thanks for the kind feedback and review. The stop loss can be activated from the settings already by enabling SL Mode. Thanks.
ek71
14
ek71 2025.10.25 11:00 
 

when candle line go a far way out from tp line will cause a lot of lost, so pls help add close trade when lost/profit 30% or other any condition like use equity % or margin or trading hours. If this function available i like to buy this code. thanks

Amir Maleki
32
Amir Maleki 2025.10.16 11:29 
 

First of all it's a simple and perfect EA! You can use in most pairs with a little changes. This is a big advantage. BUT: I made a perfect set for this EA. and every time I attach the EA to chart and set the parameters and hit "OK", It starts with its own default settings. The EA set on my settings, but keeps opening in its own settings. Does anyone have such issue or similar? Also in back test mode it goes with my own setting and everything goes fine! Allan is very genius and kind person and also BUSY! If he'd explain the solution more accurate and detailed in private chat, I would give him all stars &lt;

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.10.16 16:27
Hello. Thanks for the kind review and feedback. When starting the EA there is an option to hit a "Load" settings and that is where you load your settings from yoir file. I suggest the issue maybe comming from a situation where the EA is already attched to chat and you double click on the expert's icon on the chat to reload the settings and apply without actually starting the EA afresh. Most of the cases the EA will use the original global settings when it was actually attached to the chart. So that is an issue we are aware of already and we're working towards making the EA either restartable so it can recall the previous setup even if terminal did shut down completely or maybe was started implicitly as we have it currently, but meanwhile, you can create the set file and explicitly restart it to make the changes. It is for sure an issue we can solve and we are working towards that in the next update. Thanks for this, it keeps the EA more updated to current and future users. Thanks.
poonforce
57
poonforce 2025.10.11 16:53 
 

sir thanks for the bot. will it work on real account i have 100 usd kindly set me set files for btc and xauusd

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.10.11 17:41
Hello. Thanks for the kind review and feedback. You can backtest and optimize on your own. Thanks.
Quốc Huy
18
Quốc Huy 2025.09.26 12:56 
 

Bot bị dừng hoạt động trong khoảng thời gian từ 14h đến 18h không biết nguyên nhân do đâu

Leonsofking69
59
Leonsofking69 2025.09.25 05:16 
 

Was working great, then simply stopped taking trades.

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.09.25 09:48
Okay
Bozcop00
14
Bozcop00 2025.09.15 06:16 
 

Es buen EA

Allan Munene Mutiiria
142159
Antwort vom Entwickler Allan Munene Mutiiria 2025.09.15 09:42
Thanks for the kind review and feedback. Welcome.
123
Antwort auf eine Rezension