Grid Scalper MA MT5 EA



Begeben Sie sich auf die Überholspur des Devisenhandels mit dem Grid Scalper MA MT5 EA, einem leistungsstarken Expert Advisor für MetaTrader 5, der die Volatilität des Marktes zu Ihrem Spielplatz macht. Dies ist kein durchschnittlicher EA - es ist eine Präzisions-Scalping-Maschine, die von einer dynamischen Grid-Trading-Strategie angetrieben wird, die messerscharfe Moving Average (MA)-Crossover-Signale mit einem robusten Satz anpassbarer Funktionen verbindet. Egal, ob Sie ein Scalper auf der Jagd nach schnellen Pips sind oder ein Stratege, der auf den Marktwellen reitet - dieser EA liefert Ihnen die Werkzeuge, um mit Stil zu dominieren.

Anmerkung: Der EA wurde für das Währungspaar Aussie (AUDUSD) entwickelt und daher sind die Standardeinstellungen dort für eine 5-stellige (z.B. 0.78912) Chartversion sinnvoll. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Backtests und Optimierungen für jedes beliebige Paar und jeden beliebigen Zeitrahmen durchzuführen, um die für Sie am besten geeigneten Einstellungen zu finden. Das Programm wurde mit einer Vielzahl von erweiterten Steuerungsparametern und neuen Logiken aktualisiert. Es wird daher dringend empfohlen, einen genauen Blick auf die Eingaben zu werfen und zu verstehen, was jede Eingabe steuert. Lesen Sie unbedingt die Beschreibung der Eingänge, um einen Einblick in die Upgrades zu erhalten, da sie das System erheblich beeinflussen.

Im Kern verwendet der Grid Scalper MA MT5 EA ein Rastersystem das Körbe von Geschäften öffnet, die durch einen gleitenden Durchschnitt (MA) ausgelöst werden, der über den MA-Perioden-Eingang eingestellt wird. Jedes neue Signal (ein Schlusskurs, der den MA kreuzt) löst einen neuen Korb mit einer eigenen magischen Zahl aus, die mit einer anfänglichen Losgröße beginnt. Der Korb erweitert sich, wenn sich der Kurs gegen die Anfangsposition bewegt, und fügt in festgelegten Rasterpunktintervallen neue Geschäfte in derselben Richtung hinzu, wobei die Losgrößen mit einem Multiplikator skaliert werden, um ein progressives Engagement zu erreichen. Die anfänglichen Trades in jedem Basket zielen auf ein Take-Profit-Punkte-Ziel ab, während sich die Multi-Trade-Baskets auf die Break-Even-Erholung konzentrieren.

Der EA unterstützt Kappungsmechanismen für kontrolliertes Risiko: Begrenzen Sie die maximalen Trades pro Korb und entscheiden Sie, ob Sie alle halten oder schließen, wenn die Obergrenze erreicht ist, oder begrenzen Sie die Gesamtzahl der aktiven Körbe, um ein übermäßiges Engagement zu verhindern. Das Risikomanagement wird durch einen optionalen Stop-Loss für jede Position, Trailing-Stops ausschließlich für den ersten Handel in einem Korb (die nach einer Mindestgewinnschwelle aktiviert werden) und eine Break-Even-Logik für Körbe mit mehreren Handelsgeschäften verbessert. Wählen Sie Ihren Schließungsmodus - entweder "Profit Mode" für Gewinnzielschließungen in Ihrer Kontowährung oder "Points Mode" für preisbasierte Ausstiege über den Break-Even hinaus. Baskets bleiben über Neustarts hinweg mithilfe globaler Variablen bestehen und gewährleisten so Kontinuität.

Ein elegantes Echtzeit-Dashboard hält Sie auf dem Laufenden: Es zeigt Ihren Kontonamen, die Anzahl der aktiven Positionen, die vom EA verwaltet werden, eine Liste von Basket-IDs (mit bis zu 3 expliziten Angaben, dann "..." für weitere) und den gleitenden Gewinn/Verlust in Ihrer Kontowährung an - farblich codiert in Limette für Gewinne, rot für Verluste und weiß für neutral. Das Dashboard wird nur angezeigt, wenn Positionen geöffnet sind, und ist zur besseren Übersichtlichkeit schwarz hinterlegt. Führen Sie rigorose Backtests durch, optimieren Sie alle Einstellungen und testen Sie die Leistung in der Praxis.





Hauptmerkmale:



Grid-Trading mit einstellbaren Abständen, Lot-Multiplikatoren und Handelsobergrenzen pro Korb für skalierbare Strategien.

MA-Crossover-Signale (einfacher gleitender Durchschnitt auf Schlusskursen) für präzise Kauf-/Verkaufseinstiege bei neuen Bars.

Korbbasierte Verwaltung: Unabhängige Gruppen von Trades pro Signal mit eindeutigen magischen Zahlen zur Isolierung.

Trailing Stops für Anfangspositionen und Breakeven-Closures für Grids sowie optionaler Stop Loss pro Trade.

Zwei Schließungsmodi: Gewinnbasiert (gesamter Währungsbetrag) oder punktebasiert (jenseits der Gewinnschwelle).

Obergrenzen für Geschäfte pro Korb und Gesamtkorb, mit Aktionen wie Halten oder Schließen, wenn die Grenzen erreicht sind.

Echtzeit-Dashboard mit wichtigen Handelsinformationen für die Überwachung auf einen Blick.

Persistenz über globale Variablen zur Wiederherstellung von Baskets nach Neustarts oder Abstürzen.

Integrierte Prüfungen für Volumen, Margin, Stop/Freeze-Levels und Symbol-Limits zur Gewährleistung einer zuverlässigen Ausführung.





Eingaben Beschreibung



Die Eingaben sind in "EA GENERAL SETTINGS" (Allgemeine EA-Einstellungen) und "MA Indicator Settings" (MA-Indikatoreinstellungen) gruppiert, um die Navigation im MT5 EA-Eigenschaftenfenster zu erleichtern. Jede Eingabe ist auf Flexibilität ausgelegt, mit Voreinstellungen, die für moderate Strategien geeignet sind. Optimieren Sie immer auf der Grundlage Ihres Symbols, Zeitrahmens und Ihrer Risikotoleranz. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Aufschlüsselung, damit Sie sie besser verstehen und konfigurieren können.

Abschlussmodus (enum: Profit Mode oder Points Mode, Standard: Points Mode): Legt fest, wie Warenkörbe mit mehreren Geschäften geschlossen werden. Der "Punkte-Modus" überwacht den gewichteten Breakeven-Kurs des Korbs und schließt alle Positionen, wenn sich der aktuelle Kurs um die Breakeven-Punkte über den Breakeven hinaus zu Ihren Gunsten bewegt (z. B. bei einem Kaufkorb, wenn das Gebot >= Breakeven + Breakeven-Punkte). Der "Profit Mode" berechnet den gesamten schwebenden Gewinn des Baskets und schließt ihn, wenn er den Zielgewinn in der Kontowährung erreicht oder überschreitet. Verwenden Sie den "Punkte-Modus" für Preis-Aktions-Fokus oder den "Gewinn-Modus" für feste Geldziele. Hinweis: Einzelhandelskörbe werden über Take Profit oder Trailing Stop geschlossen, falls aktiviert. Losgröße (doppelt, Standard: 0,01): Das Startvolumen für den ersten (ersten) Handel in jedem neuen Korb. Nachfolgende Raster-Trades im selben Korb erhöhen dieses Volumen um den Multiplikator. Vergewissern Sie sich, dass dies mit Ihrer Kontogröße und dem Mindestlot Ihres Brokers übereinstimmt (z. B. 0,01 für Mikrokonten). Der EA validiert und normalisiert Lots anhand von Symbolbeschränkungen wie Min/Max/Schrittvolumen. Magische Nummer (lang, Standardwert: 1234567): Ein Basisbezeichner für alle vom EA verwalteten Trades. Jeder Korb erhält einen eindeutigen Offset (z.B. base + basketId * 10000), um ihn zu isolieren. Dies verhindert Interferenzen mit anderen EAs oder manuellen Trades. Ändern Sie diesen Wert, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Symbol laufen lassen. Take profit points (int, Standardwert: 1000): Das Gewinnziel in Punkten (z.B. 1000 Punkte = 100 Pips bei 5-stelligen Brokern) für den ersten Handel in jedem Korb. Wird in Preiseinheiten umgerechnet. Wird es erreicht, wird der Handel einzeln geschlossen. Bei Körben mit Gittern wird dies durch den breakeven-basierten TP außer Kraft gesetzt, sobald mehrere Trades geöffnet werden. Grid size points (int, Standardwert: 1000): Der Abstand in Punkten zwischen den Gitterebenen, auf denen neue Geschäfte hinzugefügt werden, wenn sich der Preis gegen den Korb bewegt (z. B. niedriger für Käufe, höher für Verkäufe). Kleinere Werte erzeugen dichtere Raster (häufigere Hinzufügungen, höheres Risiko); größere Werte sorgen für einen größeren Abstand bei sich verändernden Märkten. Wird für die Ausführung in Preiseinheiten umgewandelt. Multiplikator (doppelt, Standardwert: 2,0): Der Faktor, um den sich die Losgrößen für jeden neuen Gitterhandel in einem Korb erhöhen (z. B. bedeutet 2,0, dass der zweite Handel = der erste * 2, der dritte = der vorherige * 2). Werte >1 erhöhen das Risiko (Martingal-ähnlich); =1 hält die Lots konstant; <1 reduziert sie. Vorsichtig verwenden, um ein übermäßiges Leveraging zu vermeiden. Breakeven-Punkte (int, Standardwert: 50): Im "Punkte-Modus" der zusätzliche Gewinnpuffer in Punkten über dem gewichteten Breakeven-Preis des Korbs, der die Schließung aller Positionen im Korb auslöst. Der Breakeven wird als volumengewichteter durchschnittlicher Einstiegskurs aller Trades im Basket berechnet. Kleinere Werte führen zu einer früheren Schließung (weniger Gewinn, aber schnellere Erholung); größere Werte zielen auf mehr Gewinne ab, bergen aber das Risiko einer Umkehrung. Stop-Loss-Modus (enum: Kein SL-Modus oder SL-Modus, Standard: Kein SL-Modus): Steuert, ob jeder Handel einen Stop-Loss erhält. "No SL Mode" lässt den SL weg, um ein unbegrenztes Drawdown-Potenzial zu erreichen (riskant, ermöglicht aber eine vollständige Erholung des Rasters); "SL Mode" wendet einen festen SL in Punkten vom Einstieg an (siehe nächste Eingabe). SL wird dynamisch angepasst, wenn sich der Modus ändert, und mit den Freeze/Stop-Levels des Brokers abgeglichen. Stop-Loss-Punkte, wenn SL-Modus aktiviert (int, Standardwert: 1000): Nur aktiv, wenn Stop Loss Mode = SL Mode. Der Abstand in Punkten vom Einstiegskurs für den SL (z. B. unterhalb für Käufe, oberhalb für Verkäufe). Schützt einzelne Trades vor übermäßigen Verlusten, kann aber Grids vorzeitig schließen. In Preis umgewandelt und normalisiert. Basket Trades Cap (enum: No Maximum Cap oder Maximum Cap, Standard: No Maximum Cap): Ermöglicht eine Begrenzung der Anzahl der Trades pro Basket. "No Maximum Cap" erlaubt unbegrenztes Hinzufügen von Körben (hohes Risiko bei Trends); "Maximum Cap" erzwingt das Limit Max Trades per Basket if cap enabled, um das Risiko zu begrenzen. Max Trades per Basket if cap enabled (int, Standardwert: 11): Aktiv, wenn Basket Trades Cap = Maximum Cap. Die maximale Anzahl von Positionen (Initial + Grids), die in einem Basket erlaubt sind. Sobald sie erreicht ist, werden keine weiteren Grids geöffnet und die Aktion bei Erreichen der Handelsobergrenze wird angewendet. Aktion bei Erreichen der Handelsobergrenze (enum: Halten, nichts tun oder Alle Trades schließen, Standard: Halten, nichts tun): Aktiv, wenn Basket Trades Cap = Maximum Cap. "Hold, don't do anything" hält den Basket offen, ohne weitere Positionen hinzuzufügen (auf Erholung oder manuellen Eingriff warten); "Close all trades" schließt sofort alle Positionen im Basket, um Verluste zu reduzieren. Baskets Cap Mode (enum: No Baskets Cap oder Baskets Cap, Standard: No Baskets Cap): Steuert die Gesamtzahl der gleichzeitigen Körbe (Handelsgruppen). "No Baskets Cap" erlaubt unbegrenzte neue Signale; "Baskets Cap" begrenzt auf Maximum Baskets/Trade Positions, wenn Cap aktiviert ist, um das Gesamtengagement zu steuern. Maximale Körbe/Handelspositionen bei aktiviertem Cap (int, Standard: 3): Aktiv, wenn Baskets Cap Mode = Baskets Cap. Die maximale Anzahl der aktiven Körbe. Sobald sie erreicht ist, werden neue Signale ignoriert, um eine Überlastung unter volatilen Bedingungen zu verhindern. Trailing Stop für die erste Position verwenden (bool, Standardwert: true): Aktiviert Trailing SL nur für den ersten Handel (nicht für Grids). Wenn true, wird der SL um Trailing-Stop-Punkte nachgezogen, sobald der Handel die Mindestgewinnpunkte erreicht, um das Trailing zu aktivieren. Hilft, Gewinne bei Einzelgeschäften zu sichern, bevor sich Grids bilden. Trailing-Stop-Punkte (int, Standardwert: 30): Der Abstand in Punkten, um den der SL hinter dem aktuellen Preis zurückbleibt (z. B. unter dem Geldkurs für Käufe, über dem Briefkurs für Verkäufe). Ist nur für die erste Position nach dem Mindestgewinn aktiv und wird anhand der Broker-Levels überprüft. Mindestgewinnpunkte zur Aktivierung des Trailing (int, Standardwert: 100): Der Schwellenwert für den nicht realisierten Gewinn in Punkten, der erforderlich ist, bevor das Trailing für den ersten Handel aktiviert wird. Stellt sicher, dass die Position zunächst einen angemessenen Gewinn aufweist (z.B. 100 Punkte filtert Störungen heraus). Zielgewinn in Kontowährung (doppelt, Standardwert: 100): Im "Gewinnmodus" der gesamte schwebende Gewinn (in der Basiswährung Ihres Kontos, z. B. USD) für einen Korb, der die Schließung auslöst. Wird über alle Positionen im Korb summiert. Wird auf der Grundlage Ihres Risikos pro Korb festgelegt. MA Zeitraum (int, Standardwert: 21): Der Rückblickzeitraum für den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) auf Schlusskurse. Löst Käufe bei Überkreuzungen nach oben (Schlusskurs > MA nach Schlusskurs < MA) und Verkäufe bei Abwärtsbewegungen aus. Kürzere Zeiträume (z.B. 10) fangen mehr Signale ein, erhöhen aber die Gefahr von "Whipsaws"; längere (z.B. 50) filtern Trends heraus.





Haftungsausschluss:



Grid Scalper MA MT5 EA verwendet einen Grid-Handelsansatz, der ein erhebliches Gewinnpotenzial bieten kann, aber auch erhebliche Risiken birgt. Durch die Eröffnung mehrerer Positionen in festgelegten Intervallen kann der EA das Risiko bei ungünstigen Marktbedingungen, wie starken Trends oder hoher Volatilität, erhöhen. Obwohl er Schutzfunktionen wie Trailing Stops, Breakeven Closure, optionale SL und Caps enthält, können diese das Verlustrisiko nicht ausschließen, insbesondere bei aggressiven Einstellungen (z. B. hohe Multiplikatoren, keine Caps) oder unzureichendem Kapital. Es wird den Benutzern dringend empfohlen, alle Eingaben auf einem Demokonto sorgfältig zu testen und zu optimieren, bevor sie echtes Geld riskieren. Die Performance in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und Verluste können Ihre ursprüngliche Investition übersteigen. Gehen Sie mit Vorsicht vor, machen Sie sich die Auswirkungen der Grid-Strategie bewusst und beachten Sie, dass frühere Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind. Viel Glück!