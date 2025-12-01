Macd Rsi Expert

MACD RSI Optimized EA ist ein kostenloser, vollautomatischer Handelsroboter, der entwickelt wurde, um Trends mithilfe einer klassischen Kombination von Indikatoren zu erfassen. Durch die Verschmelzung der Trendfolge-Fähigkeiten des MACD (Moving Average Convergence Divergence) mit der Momentum-Filterung des RSI (Relative Strength Index) zielt dieser EA darauf ab, Marktgeräusche herauszufiltern und Trades mit höherer Wahrscheinlichkeit einzugehen.

Diese Version wurde speziell für den Monat Oktober auf dem M15 (15-Minuten)-Zeitrahmen optimiert und funktioniert am besten mit den folgenden Symbolen:

BTCUSD (Bitcoin)

JP225 (Nikkei 225)

HK50 (Hang Seng Index)

Hauptmerkmale

Zwei-Indikator-Logik: Verwendet den MACD, um die Trendrichtung zu erkennen, und den RSI, um das Einstiegs-Timing zu bestätigen, wodurch Fehlsignale während unruhiger Märkte reduziert werden.

Multi-Asset-Optimierung: Abgestimmt auf Kryptowährungen (BTC) und wichtige asiatische Indizes (JP225, HK50).

Optimierte Parameter enthalten: Der EA-Datei sind optimierte Parameter speziell für den Monat Oktober für die drei oben genannten Symbole beigefügt.

Kostenlos zu verwenden: Die volle Funktionalität wird der MQL5-Community kostenlos zur Verfügung gestellt.

Einfache Einrichtung: Plug-and-Play-Konfiguration für den empfohlenen Zeitrahmen und die Symbole.

Strategieübersicht: Der EA überwacht den Markt auf Konvergenz-/Divergenzsignale. Ein Handel wird typischerweise ausgelöst, wenn der MACD eine neue Trendbildung anzeigt, aber nur, wenn der RSI bestätigt, dass die Bewegung genügend Schwung hat und sich nicht in einer extrem überkauften oder überverkauften Zone befindet (abhängig von den Einstellungen).

Optimierte Parameter (Oktober) Für maximalen Gewinn verwenden Sie die folgenden, aus der Optimierung abgeleiteten Einstellungen:

BTCUSD

MACD_schnell: 4

MACD_langsam: 27

RSI_Periode: 30

Gewinnmitnahme: 252

StopVerlust: 72

JP225

MACD_schnell: 3

MACD_langsam: 86

RSI_Periode: 36

Gewinnmitnahme: 497

StopVerlust: 231

HK50

MACD_schnell: 5

MACD_langsam: 12

RSI_Zeitraum: 21

Gewinnmitnahme: 693

StopVerlust: 300

Parameter Bitte stellen Sie sicher, dass diese Ihren spezifischen Handelsanforderungen entsprechen:

MagischeNummer: Eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

Lose: Feste Losgröße für den Handel.

StopLoss: Verlustgrenze in Punkten.

Gewinnmitnahme: Gewinnziel in Punkten.

MACD_schnell: Schneller EMA-Zeitraum für MACD.

MACD_langsam: Langsame EMA-Periode für den MACD.

RSI_Periode: Periode für den RSI-Indikator.

Empfehlungen

Zeitrahmen: M15 (15 Minuten)

Symbole: BTCUSD, JP225, HK50

Konto: ECN oder Low Spread Konto empfohlen.

VPS: Ein VPS wird für den 24/7-Betrieb empfohlen.

Risiko-Warnung: Der Handel mit Finanzmärkten birgt erhebliche Risiken und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance dieses EA (Backtests) ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte testen Sie auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Kapital einsetzen.