TRDR Bot3

Momentum-gesteuerter MT5 Expert Advisor mit MACD & Bulls Power

TRDR Bot-3 ist ein strukturierter, momentumorientierter Expert Advisor, der von TRADEWYZE entwickelt wurde und für Händler gedacht ist, die ein sauberes Trendbestätigungssystem mit disziplinierten Ausstiegen und starkem Kapitalschutz wünschen. Der EA kombiniert MACD-, Bulls-Power- und Momentum-Indikatoren, um Richtungsstärke zu erkennen und Trades zu beenden, wenn das Momentum nachlässt - ideal für anhaltende Marktbewegungen in Devisen, Indizes und Rohstoffen.


Dieser EA ist keine Black Box. Alle Indikatoren, Schwellenwerte und Schutzmechanismen sind vollständig transparent und einstellbar.


Multi-Indikator-Strategie-Logik

TRDR Bot-3 konzentriert sich auf Trendbestätigung und Momentum-Fortsetzung und filtert schwache oder unruhige Marktbedingungen heraus.

Einstiegslogik

Trades werden nur ausgeführt, wenn Trendrichtung und Kauf-/Verkaufsdruck übereinstimmen:

1. MACD Histogramm Richtung

  • Bullischer Einstieg: MACD-Histogramm kreuzt über Null (schneller EMA > langsamer EMA)

  • Baisse-Einstieg: MACD-Histogramm kreuzt unter Null (schneller EMA < langsamer EMA)

2. Bullen-Power-Bestätigung

  • Bullisch: Bulls Power steigt über seinen vorherigen Wert

  • Bärisch: Bulls Power fällt unter seinen vorherigen Wert

Dadurch wird sichergestellt, dass nur dann gehandelt wird, wenn das Momentum den Trend unterstützt.


Ausstiegslogik

TRDR Bot-3 beendet Positionen unter Verwendung von Momentum-Erschöpfung und Gewinnschutzmechanismen:

1. Momentum-Reversal-Schwellenwert

  • Schließen Sie Long-Trades, wenn das Momentum unter ein bestimmtes Niveau fällt (z.B. 99,0)

  • Schließen Sie Short-Trades, wenn das Momentum über sein Reversal-Level ansteigt

2. Trailing Stop (Dynamisch)

  • Sichert automatisch Gewinne während längerer Trends

  • Passt sich an veränderte Marktbedingungen an, ohne manuelles Eingreifen

Diese Ausstiege wurden entwickelt, um starke Richtungsbewegungen zu erfassen und gleichzeitig späte Umkehrphasen zu vermeiden.


Dynamisches Risikomanagement und Schutzmaßnahmen

TRDR Bot-3 enthält robuste Schutzmechanismen, um das Kapital unter ungünstigen Bedingungen zu schützen:

  • Stop Loss & Take Profit (Pip-basiert)

  • Max Spread Filter - blockiert Eingaben während ungünstiger Liquidität

  • Tägliches Verlustlimit - stoppt den Handel, sobald ein definierter Verlust erreicht ist

  • Schutz vor Equity Drawdown

  • Positions- & Lot-Limits

  • Tägliche Reset-Logik - setzt die Zähler zu einer bestimmten Stunde zurück

Dieser mehrschichtige Ansatz gewährleistet ein kontrolliertes Engagement zu jeder Zeit.


Nachrichtenfilter (Beta-Test)

Um unvorhersehbare Volatilität zu vermeiden, ist in TRDR Bot-3 ein Echtzeit-Nachrichtenfilter integriert:

  • Forex Factory RSS-Feed-Integration

  • Währungsspezifische Filterung (USD, EUR, etc.)

  • Auswahl von Ereignissen mit hohem / mittlerem Einfluss

  • Konfigurierbare Zeitpuffer vor und nach Nachrichten


Sitzungskontrollen & Handelsplanung

  • Beschränken Sie den Handel auf bestimmte Marktzeiten

  • Automatisches Schließen von Positionen vor Sitzungsende

  • Ideal für London, New York oder benutzerdefinierte Sitzungen

Damit ist TRDR Bot-3 für Händler geeignet, die Zeiten mit geringer Liquidität meiden.


Automatisierung & visuelle Überwachung

  • Vollständig automatisierte MT5-Ausführung

  • Optionale Indikatorvisualisierung für diskretionäre Bestätigung

  • Echtzeit-Statistik-Panel zeigt:

    • Offene Positionen und Engagement

    • Aktive Schutzmaßnahmen

    • Kommende Nachrichtenereignisse


Ideal für

  • Momentum-basierte Handelsstrategien

  • Händler, die Trendfortsetzungen handeln

  • Strukturierte Automatisierung mit klarer Ausstiegslogik

  • Forex- und Rohstoffhändler

  • Einzelhändler, die ihre Konten aufstocken oder sich auf die Herausforderungen einer Prop-Firm vorbereiten


Unterstützung & Updates

Senden Sie uns eine Direktnachricht über MQL5, um kontinuierliche Updates, Anleitungen zu EA-Einstellungen und professionellen Support von TRADEWYZE zu erhalten.


    #ExploreYourTradingEdge.

    Der Handel birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.


