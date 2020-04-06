Breakout Londres


Wagen Sie Es, Mit Zeitbewährten Methoden Zu Handeln Anstatt Mit Martingale-Fantasien ? .

Die traurige Wahrheit ist, dass die profitabelsten Strategien in Backtests oft am langweiligsten aussehen, aber Privatanleger wollen Action und Aufregung - genau deshalb verlieren 95% von ihnen Geld.


Dieser EA zwingt tatsächlich zu Benutzerinteraktion und Verständnis - man muss die Sitzungszeiten richtig einstellen, die Anforderungen des Brokers verstehen und Parameter für verschiedene Symbole anpassen. Es ist keine "Plug-and-Play" Blackbox, weshalb manche ihn "kompliziert" finden.

Die Ironie ist, dass das Verstehen dieser Grundlagen Trader viel erfolgreicher machen würde, als blind irgendein automatisiertes System laufen zu lassen.



BREAKOUT LONDRES

Universelles Session-Breakout-System Victorious Creations Labs

WAS ES LEISTET

Breakout Londres ist ein professionelles Session-Breakout-System, inspiriert von der zeitbewährten London-Breakout-Strategie. Es eignet sich hervorragend zum Erfassen explosiver London-Bewegungen, und sein universeller Rahmen funktioniert für JEDEN Sessionübergang, bei dem der Preis aus einer Konsolidierungsphase in eine Trendbewegung ausbricht.

Die Kernstrategie:

  • Identifiziert Konsolidierungsbereiche während ruhiger Marktzeiten
  • Platziert intelligente Pending-Orders, um Ausbrüche zu erfassen
  • Verwaltet Trades mit professionellen Risikoparametern
  • Funktioniert bei jedem von Ihnen definierten Sessionübergang

WIE ES FUNKTIONIERT

Bereichsidentifikation: Während der von Ihnen definierten ruhigen Stunden verfolgt der EA jeden 15-Minuten-Candlestick, um den wahren Hoch-/Tiefbereich zu ermitteln. Dieser Multi-Candlestick-Ansatz erfasst echte Extremwerte, nicht momentane Spitzen.

Breakout-Ausführung: Zur festgelegten Breakout-Stunde werden Pending-Orders jenseits des Bereichs mit dem von Ihnen gewählten Puffer platziert. Wenn der Preis mit Überzeugung ausbricht, werden Trades automatisch ausgeführt. Falls kein Ausbruch erfolgt, verfallen die Orders nach 4 Stunden.

Trade-Management: Wählen Sie zwischen festen Pip-basierten Stops/Zielen oder dynamischer Größenanpassung basierend auf der Bereichsbreite. Der EA übernimmt die Positionsverwaltung und das tägliche Zurücksetzen automatisch.

Manuelles Management ist entscheidend: Beide Pending-Orders bleiben absichtlich aktiv. Wenn eine profitabel wird, bleibt die andere ausstehend - es ist IHRE Entscheidung, ob Sie sie über Desktop oder mobile App stornieren.

Der Vorteil zweier Orders:

  • Erfasst V-förmige Umkehrungen: Märkte testen in volatilen Sessions oft beide Richtungen
  • Keine Richtungsvoreingenommenheit: Bereit für Ausbrüche in beide Richtungen
  • Doppelte Chance: In unruhigen Märkten können Sie von beiden Richtungen profitieren
  • Flexibilität: Behalten Sie beide für Volatilität oder stornieren Sie eine für Trendtage

Die Wahrheit über erfolgreiches Trading: Die erfolgreichsten EA-Nutzer sind diejenigen, die:

  • Ihre Trades 2-3 Mal während der Session überprüfen
  • Gegenläufige Orders stornieren, wenn es sinnvoll ist
  • Gewinne frühzeitig mitnehmen, wenn der Markt sie bietet
  • An unsicheren Tagen nicht handeln
  • Den EA als Werkzeug betrachten, nicht als Ersatz fürs Denken

Wir kümmern uns um die Mechanik; Sie liefern das Urteilsvermögen. Aktives Trading, automatisierte Ausführung.

DER VORTEIL

Londoner Exzellenz: Geboren aus dem klassischen London-Breakout - erfasst institutionelle Dynamik, wenn europäische Händler während der Stunden höchster Liquidität Positionen eingehen.

Jenseits von London - universelle Anwendung:

  • Asien → London: Traditionelles Setup (0-7 Bereich, 7:00 Breakout)
  • London → New York: Nachmittagskonsolidierung (12-14:30 Bereich, 14:30 Breakout)
  • Vormarkt → US-Eröffnung: (4-9:30 Bereich, 9:30 Breakout)
  • JEDE ruhige Periode → JEDE aktive Periode

Ein EA, unbegrenzte Strategien. Konfigurierbar für jeden Sessionübergang.

Saubere Architektur: Professioneller MQL5-Code mit intelligenter Broker-Handhabung, symbolspezifischen Anpassungen (Gold/Silber/JPY) und transparenter Logik, der Sie vertrauen können.

TECHNISCHE EXZELLENZ

Intelligente Symbolhandhabung:

  • Passt sich automatisch an die Volatilität von Gold/Silber an
  • Optimiert für JPY-Paar-Eigenschaften
  • Validiert gegen Broker-Anforderungen
  • Funktioniert mit allen Hauptwährungspaaren und Edelmetallen

Robuste Ausführung:

  • Historische Datenvalidierung
  • Überprüfung der Marginanforderungen
  • Korrekte Lotgrößennormalisierung
  • Kompatibilität mit mehreren Brokern
  • Intelligente Punkt/Pip-Umrechnung
  • Professionelle Fehlerbehandlung

EINGANGSPARAMETER

Handelsparameter:

  • Lotgröße: Ihr Handelsvolumen (0,01 bis 1,0+)
  • Buffer-Pips: Sicherheitsabstand über den Bereich hinaus (5 = 5 Pips, automatisch angepasst)
  • Festen SL verwenden: Umschalten zwischen festen Pips und dynamischer bereichsbasierter Größe

Feste Einstellungen:

  • Feste SL/TP Pips: Direkte Pip-Werte (typischerweise 20 SL, 30 TP)

Dynamische Einstellungen:

  • SL/TP-Multiplikator: Als Vielfaches des Bereichs (typischerweise 1,0x, 1,5x)

Sessionzeiten (passen zu IHRER Broker-Serverzeit):

  • Asiatische Session Start/Ende: Bereichsberechnungszeitraum (0-23)
  • Handelsöffnungsstunde: Wann Breakout-Orders platziert werden
  • Handelsschlussstunde: Wann alle Positionen geschlossen werden
  • Magic Number: Eindeutige EA-Kennung

Hinweis: Die Parameter der "Asiatischen" Session funktionieren für JEDEN von Ihnen definierten Zeitraum

Wichtiger Einrichtungstipp: Sessionzeiten müssen mit der Zeitzone des Servers Ihres Brokers übereinstimmen. Überprüfen Sie die aktuelle Serverzeit im MT5-Marktüberblick und berechnen Sie dann, wann Ihre gewünschten Sessions in dieser Zeitzone stattfinden.

GEWINNMANAGEMENT-WEISHEIT

Nehmen Sie, was da ist: Wenn der Preis dreimal +15 Pips erreicht, aber immer wieder zurückgeht, sichern Sie diese 15 Pips. Konsistente kleinere Gewinne schlagen das Warten auf große Erfolge.

7 Uhr UK-Realität: Die erste Stunde hat oft Fehlausbrüche. Erwägen Sie:

  • Start um 8 Uhr, um die "Ausschüttelstunde" zu vermeiden
  • Konservative 15-20 Pip-Ziele verwenden
  • Breitere Buffer, um Rauschen zu filtern

Passen Sie Ihren Vorteil an: Märkte entwickeln sich weiter. Wenn Sie häufig gestoppt werden, erhöhen Sie den Buffer um 1-2 Pips. Wenn Sie TP verpassen, reduzieren Sie um 5 Pips. Verfolgen Sie Ergebnisse und passen Sie an.

PAAR-OPTIMIERUNG

EUR/USD: Stetige Ausbrüche, gute Fortsetzung. Versuchen Sie 0-8 Stunden-Bereiche. GBP/USD: Explosiv, aber anfällig für Fehlausbrüche. Erwägen Sie 8 Uhr Start, breitere Buffer. Ihre Paare: Testen Sie verschiedene Sessionzeiten, um Ihre optimalen Einstellungen zu finden. Testen Sie 0-7, 0-8, sogar 22-7 für Übernachtbereiche.

SPEZIFIKATIONEN

Plattform: Meta Trader 5 Zeitrahmen: Beliebig (verwendet intern M15) Symbole: Alle Hauptwährungspaare, Gold, Silber Konto: Funktioniert mit jedem Broker/Kontotyp

Mindesteinlage-Empfehlungen:

Für Forex-Paare:

  • $200-300 für 0,01 Lots (Mikro-Konto)
  • $2.000-3.000 für 0,1 Lots (Mini-Konto)
  • $10.000+ für 1,0 Lots (Standard-Konto)

Für Gold/Silber:

  • $500+ für 0,01 Lots (aufgrund höherer Volatilität)
  • $5.000+ für 0,1 Lots

Beginnen Sie unabhängig von der Kontogröße mit 0,01 Lots, bis Sie durch Tests Ihre optimalen Einstellungen gefunden haben

Qualitativ hochwertige Handelstools sollten für alle Händler zugänglich sein, nicht nur für diejenigen, die sich Premium-Preise leisten können. Professionelle EAs waren zu lange hinter Preisschildern von $300-800 verschlossen. Breakout Londres bietet institutionelle Qualitätsstrategie zu einem Preis, der Sinn macht.

Für Trader, von einem Trader. Faire Preisgestaltung für eine faire Chance an den Märkten.

Victorious Creations Labs - Copyright 2025, Victor Hamilton

