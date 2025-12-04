Zigzag Price Arrows
- Indikatoren
- Aiman Saeed Salem Dahbag
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 4 Dezember 2025
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch:
- Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an.
- Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an.
- Verbesserte visuelle Klarheit: Erleichtert das Erkennen von Unterstützungs- und Widerstandsebenen.
Hauptmerkmale:
-
Traditionelle Zickzack-Linienzeichnung
-
Pfeilsignale, die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen anzeigen
-
Echtzeit-Kursanzeige an Pivot-Punkten
-
Anpassbare Einstellungen (Tiefe, Abweichung, Back Step)
-
Einstellbare Textfarben und Schriftgrößen
Wie zu verwenden:
-
Grüne Abwärtspfeile: Weisen auf potenzielle Kaufgelegenheiten bei gebildeten Schwungtiefs hin.
-
Magentafarbene Aufwärtspfeile: Weisen auf potenzielle Verkaufspunkte an gebildeten Schwunghochs hin.
-
Preisschilder: Helfen, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
Eingabeparameter:
-
Ext. Tiefe: Zickzack-Tiefeneinstellung (Standard: 12)
-
Ext Abweichung: Minimale Preisabweichung (Voreinstellung: 5)
-
Ext Back Step: Back-Step-Einstellung (Standardwert: 3)
-
Etikettenfarbe: Textfarbe für Preisetiketten
-
Schriftgröße für Etiketten: Schriftgröße für Preisauszeichnungen
-
Pfeil-Versatz: Vertikaler Versatz für Pfeile (in Punkten)
Lieber Trader, ich würde mich sehr über Ihr Feedback und Ihre Anregungen zu diesem Indikator freuen.
Haftungsausschluss: Dieser Indikator ist nur ein Analyseinstrument. Handelsentscheidungen liegen in Ihrer alleinigen Verantwortung, und es besteht die Möglichkeit, Kapital zu verlieren.
Leistungs- und Geschwindigkeitsverbesserungen sowie Verbesserungen bei mehreren Eingabeparametern."Bitte beachten Sie, dass diese Version am 31/12/2025 ausläuft. Die aktualisierte Vollversion wird unter folgendem Link zum Kauf angeboten: https://www.mql5.com/en/market/product/157398