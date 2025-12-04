Zigzag Price Arrows

Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch:

- Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an.

- Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an.

- Verbesserte visuelle Klarheit: Erleichtert das Erkennen von Unterstützungs- und Widerstandsebenen.

Hauptmerkmale:

Traditionelle Zickzack-Linienzeichnung

Pfeilsignale, die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen anzeigen

Echtzeit-Kursanzeige an Pivot-Punkten

Anpassbare Einstellungen (Tiefe, Abweichung, Back Step)

Einstellbare Textfarben und Schriftgrößen

Wie zu verwenden:

Grüne Abwärtspfeile: Weisen auf potenzielle Kaufgelegenheiten bei gebildeten Schwungtiefs hin.

Magentafarbene Aufwärtspfeile: Weisen auf potenzielle Verkaufspunkte an gebildeten Schwunghochs hin.

Preisschilder: Helfen, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.

Eingabeparameter:

Ext. Tiefe: Zickzack-Tiefeneinstellung (Standard: 12)

Ext Abweichung: Minimale Preisabweichung (Voreinstellung: 5)

Ext Back Step: Back-Step-Einstellung (Standardwert: 3)

Etikettenfarbe: Textfarbe für Preisetiketten

Schriftgröße für Etiketten: Schriftgröße für Preisauszeichnungen

Pfeil-Versatz: Vertikaler Versatz für Pfeile (in Punkten)

Lieber Trader, ich würde mich sehr über Ihr Feedback und Ihre Anregungen zu diesem Indikator freuen.

Haftungsausschluss: Dieser Indikator ist nur ein Analyseinstrument. Handelsentscheidungen liegen in Ihrer alleinigen Verantwortung, und es besteht die Möglichkeit, Kapital zu verlieren.

Leistungs- und Geschwindigkeitsverbesserungen sowie Verbesserungen bei mehreren Eingabeparametern.