Utazima Universal Trading Assistant
- Indikatoren
- Anastase Byiringiro
- Version: 2.1
📌 Produktübersicht
Utazima Universal AI ist ein professioneller manueller Handelsindikator, der Händlern helfen soll, das institutionelle Preisverhalten mit Klarheit und Präzision zu erkennen.
Der Indikator kombiniert Smart Money Concepts (SMC), KI-basierte Marktfilterung und zeitbasierte Sitzungslogik (Silver Bullet) in einem einzigen, übersichtlichen , nicht übermalenden Dashboard für MetaTrader 5.
Dieses Tool ist für Händler geeignet, die eher Struktur, Bestätigung und visuelle Klarheit als zufällige Signale wünschen.
🧠 Kern-Handelslogik
Utazima Universal AI konzentriert sich auf:
-
Institutionelle Liquiditätsbewegungen
-
Hochwahrscheinliche Handelssitzungen
-
Trendorientierter Einstieg mit definiertem Risiko
Der Indikator führt keine Trades automatisch aus.
Er ist für manuelle Händler gedacht, die eine klare Entscheidungshilfe wünschen.
🔥 Hauptmerkmale
✔ Smart Money Concepts (SMC)
- Automatische Erkennung von Fair Value Gaps (FVG)
- Visualisierung von Liquiditätsschwüngen
✔ AI Market Filter
- Hilft, Trades mit geringer Wahrscheinlichkeit zu vermeiden
- Bestätigung der Trendrichtung
✔ Silver Bullet Session Logic
- Optimiert für London & New York Sessions
- Fokus auf Marktperioden mit hohem Volumen
✔ Visuelles Risiko-Belohnungs-System
- Grüne Box = Take Profit Zone
- Rote Box = Stop Loss Zone
✔ Nicht-übermalende Signale
- Einmal gedruckte Signale bleiben fixiert
✔ Professionelles Dashboard UI
- Dunkles Thema
- Sauberes Layout im TradingView-Stil
🎯 Verwendung (Manueller Handel)
-
Warten Sie auf die Sitzungsbestätigung auf dem Dashboard
-
Bestätigen Sie die Richtung mithilfe des AI-Trendfilters
-
Befolgen Sie die visuellen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Zonen
-
Verwalten Sie Ihre Trades gemäß Ihrem Risikoplan
📊 Empfohlene Einstellungen
-
Zeitrahmen: M5 - M15
-
Symbole: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, BTC, US30
-
Sitzungen: London und New York
⚙️ Technische Informationen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Typ: Manueller Handelsindikator
-
Neu streichen: Nein
-
Funktioniert bei den meisten MT5-Brokern
🤖 Automatisierungsoption
Für Händler, die eine vollständige Automatisierung bevorzugen, steht ein separater Expert Advisor (EA) zur Verfügung, der auf der gleichen Logik basiert.
📩 Für Informationen über die automatisierte Version, kontaktieren Sie:
WhatsApp / DM: +250 789 609 112
⭐ Unterstützung & Feedback
Dieser Indikator wird kostenlos zur Verfügung gestellt.
Wenn Sie ihn nützlich finden, bitten wir Sie, eine Bewertung auf ⭐⭐⭐⭐⭐ und eine kurze Rezension zu hinterlassen.
Ihr Feedback hilft, zukünftige Updates und Verbesserungen zu unterstützen.
⚠️ Risiko-Haftungsausschluss
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe und garantiert keine Gewinne. Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.