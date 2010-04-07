Utazima Universal Trading Assistant

📌 Produktübersicht

Utazima Universal AI ist ein professioneller manueller Handelsindikator, der Händlern helfen soll, das institutionelle Preisverhalten mit Klarheit und Präzision zu erkennen.

Der Indikator kombiniert Smart Money Concepts (SMC), KI-basierte Marktfilterung und zeitbasierte Sitzungslogik (Silver Bullet) in einem einzigen, übersichtlichen , nicht übermalenden Dashboard für MetaTrader 5.

Dieses Tool ist für Händler geeignet, die eher Struktur, Bestätigung und visuelle Klarheit als zufällige Signale wünschen.

🧠 Kern-Handelslogik

Utazima Universal AI konzentriert sich auf:

Institutionelle Liquiditätsbewegungen

Hochwahrscheinliche Handelssitzungen

Trendorientierter Einstieg mit definiertem Risiko

Der Indikator führt keine Trades automatisch aus.

Er ist für manuelle Händler gedacht, die eine klare Entscheidungshilfe wünschen.

🔥 Hauptmerkmale

✔ Smart Money Concepts (SMC)

- Automatische Erkennung von Fair Value Gaps (FVG)

- Visualisierung von Liquiditätsschwüngen

✔ AI Market Filter

- Hilft, Trades mit geringer Wahrscheinlichkeit zu vermeiden

- Bestätigung der Trendrichtung

✔ Silver Bullet Session Logic

- Optimiert für London & New York Sessions

- Fokus auf Marktperioden mit hohem Volumen

✔ Visuelles Risiko-Belohnungs-System

- Grüne Box = Take Profit Zone

- Rote Box = Stop Loss Zone

✔ Nicht-übermalende Signale

- Einmal gedruckte Signale bleiben fixiert

✔ Professionelles Dashboard UI

- Dunkles Thema

- Sauberes Layout im TradingView-Stil

🎯 Verwendung (Manueller Handel)

Warten Sie auf die Sitzungsbestätigung auf dem Dashboard Bestätigen Sie die Richtung mithilfe des AI-Trendfilters Befolgen Sie die visuellen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Zonen Verwalten Sie Ihre Trades gemäß Ihrem Risikoplan

📊 Empfohlene Einstellungen

Zeitrahmen: M5 - M15

Symbole: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, BTC, US30

Sitzungen: London und New York

⚙️ Technische Informationen

Plattform: MetaTrader 5

Typ: Manueller Handelsindikator

Neu streichen: Nein

Funktioniert bei den meisten MT5-Brokern

🤖 Automatisierungsoption

Für Händler, die eine vollständige Automatisierung bevorzugen, steht ein separater Expert Advisor (EA) zur Verfügung, der auf der gleichen Logik basiert.

📩 Für Informationen über die automatisierte Version, kontaktieren Sie:

WhatsApp / DM: +250 789 609 112

⭐ Unterstützung & Feedback

Dieser Indikator wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Wenn Sie ihn nützlich finden, bitten wir Sie, eine Bewertung auf ⭐⭐⭐⭐⭐ und eine kurze Rezension zu hinterlassen.

Ihr Feedback hilft, zukünftige Updates und Verbesserungen zu unterstützen.

⚠️ Risiko-Haftungsausschluss

Der Handel ist mit Risiken verbunden. Dieser Indikator ist eine Entscheidungshilfe und garantiert keine Gewinne. Testen Sie immer mit einem Demokonto und verwenden Sie ein angemessenes Risikomanagement.