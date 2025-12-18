Cluster order flow footprint with volume profile

🎯 PROFESSIONELLER FOOTPRINT CHART INDIKATOR





Ein Footprint-Chart ist ein fortschrittliches Tool zur Visualisierung des Auftragsflusses, das das gehandelte Volumen auf jedem Preisniveau innerhalb einer Kerze anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Candlestick-Charts, die nur den Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs anzeigen, enthüllen Footprint-Charts den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern auf jedem Preisniveau.

SCHLÜSSELKONZEPT: Footprint-Charts zeigen, WO das Volumen aufgetreten ist, nicht nur WIE VIEL Volumen aufgetreten ist. Dies ist entscheidend für das Verständnis institutioneller Aktivitäten und der Marktstruktur.





📊 ANALYSE DES AUFTRAGSFLUSSES

Visualisierung des Auftragsflusses auf institutioneller Ebene

🟢 E chtzeit-Geld-/Brief-Volumenverteilung auf jeder Preisebene

🟢 Simulierter Orderflow aus Tick-Volumendaten

🟢Diagonale Ungleichgewichtserkennung (3 Intensitätsstufen)

🟢 Farbcodierte Ungleichgewichte: (Käufer) | (Verkäufer)

🟢 Bid x Ask-Format mit anpassbarem Trennzeichen

🟢 Volumen gewichtet auf jedem Preis basierend auf der Preisaktion





📈 VOLUMENPROFIL

Erweiterte Volumenprofil-Integration

🔵 Dominantes Volumenprofil pro Bar (zeigt die Gewinnerseite)

🔵 Visualisierung des Session POC (Point of Control)

🔵 Historische POC-Konservierung mit Caching-System

🔵 POC-Berechnung in Echtzeit für den aktuellen Bar





⚖️ DELTA-ANALYSE

Umfassende Delta-Metriken

🟡 E chtzeit-Delta-Berechnung (Ask - Bid Volumen)

🟡 Kumulatives Delta über sichtbare Bars

🟡 Farbkodierte Delta-Tabelle (positiv/negativ)

🟡 Delta-Metriken pro Bar mit Präzisionsverfolgung





🎮 INTERAKTIVE KONTROLLEN

Professionelle Handelsschnittstelle

🟣 Vertikale Skalenanpassung (+/- Tasten)

🟣 Positionskontrollen (Chart nach oben/unten verschieben)

🟣 Reset-Taste (Rückkehr zu den Standardeinstellungen)

🟣 Visueller Skalenindikator mit Farbfeedback

🟣 Echtzeitbetrieb - alle Kontrollen funktionieren sofort





🎨 VISUELLE ANPASSUNG

Vollständig anpassbares professionelles Erscheinungsbild

🟠 E instellbare Balkenbreite und -abstand

🟠 Anpassbare Farben für alle Elemente

🟠 Bullish/bearish Kerzeneinfärbung

🟠 Optionaler Trennbalken in der Mitte

🟠 60+ Eingabeparameter für vollständige Anpassung

🟠 Textgrößenanpassungen

🟠 Schriftauswahloptionen

🟠 Optionale Zeit- und Preisbeschriftungen





⚡ LEISTUNG UND OPTIMIERUNG

Leistung auf Unternehmensebene

🔴 Historisches Bar Caching (300 Bars Kapazität)

🔴 Imbalance Locking bei geschlossenen Bars

🔴 Effiziente Echtzeit-Updates

🔴 Konfigurierbare Refresh Rate

🔴 Optimierte Rendering Engine





💼 PROFESSIONELLE HANDELSLÖSUNG

Entwickelt für seriöse Trader | Institutionelle Qualität | MetaTrader-kompatibel









***DEMO-EINSTELLUNGEN***

WENN SIE DIE DEMO HERUNTERGELADEN HABEN, STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIESES MODELL WÄHLEN - JEDEN TICK (DIE PRÄZISESTE METHODE, DIE AUF ALLEN VERFÜGBAREN MINDESTZEITRAHMEN BASIERT, UM JEDEN TICK ZU ERZEUGEN). UND SIE HABEN AUCH GENÜGEND HISTORISCHE DATEN. FOLGEN SIE MEINEN ONLINE-ANWEISUNGEN ZU DEN EINSTELLUNGEN FÜR DIE VISUELLE DARSTELLUNG DES FUSSABDRUCKS.

Overlay-Fenster

Der primäre Anzeigebereich, in dem die Footprint-Kerzen angezeigt werden. Dieses Fenster kann mit den Positionsparametern beliebig auf Ihrem Chart positioniert werden.





Warum Footprint-Charts verwenden?

🎯 Präzise Einstiegs-/Ausstiegspunkte

Identifizieren Sie exakte Kursniveaus, auf denen große Akteure aktiv sind, und ermöglichen Sie so einen chirurgischen Handelseinstieg mit minimalem Risiko.

📊 Transparenz des Auftragsflusses

Erkennen Sie die Aggression von Käufern und Verkäufern in Echtzeit, um die wahre Marktstimmung jenseits des Preisgeschehens zu erkennen.

💪 Erkennung von Ungleichgewichten

Erkennen Sie automatisch Volumenungleichgewichte, die starken Richtungsdruck und potenzielle Ausbrüche signalisieren.

🏛️ Institutionelle Fußabdrücke

Verfolgen Sie, wo "Smart Money" akkumuliert oder ausschüttet, damit Sie an der Seite von Institutionen handeln können.

🎯 Volumen-Profil

Histogramm: Zeigt das dominante Seitenvolumen

Wie dieser Indikator funktioniert

Der Cluster Footprint Order Chart mit Volumenprofil wurde speziell für MetaTrader 4 entwickelt, der native Tick-by-Tick-Volumendaten liefert. Dieser Indikator verwendetintelligente Volumen-Inferenz basierend auf:

Preisbewegungsanalyse: Richtung und Geschwindigkeit der Preisänderungen

und Geschwindigkeit der Preisänderungen Tick Count Scaling: Anzahl der Preisaktualisierungen auf jeder Ebene

der Preisaktualisierungen auf jeder Ebene Volumenverteilung: Statistische Modellierung des Bid/Ask-Volumens

Modellierung des Bid/Ask-Volumens Echtzeit-Updates: Dynamische Volumenzuteilung, wenn der Preis die Levels berührt





ℹ️ WICHTIG: Dieser Indikator simuliert das Orderflow-Verhalten ähnlich wie bei professionellen Plattformen. Obwohl er nicht auf direkten Börsendaten basiert, bietet er eine genaue Darstellung der Marktmikrostruktur für MT4-Nutzer.





Kostenloser Time and Sales Indikator, wenn Sie ein Abonnement für 3 Monate oder länger abschließen. Der Time and Sales-Indikator ist nicht in diesem Paket enthalten.





Einstellungen und Konfiguration

ℹ️ WICHTIG: !!! Bitte schauen Sie sich mein Video gründlich an, um die richtigen Einstellungen zu verstehen und anzuwenden !!!