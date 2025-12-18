Cluster order flow footprint with volume profile
- Indikatoren
- Abdul Jalil
- Version: 5.40
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
🎯 PROFESSIONELLER FOOTPRINT CHART INDIKATOR
Ein Footprint-Chart ist ein fortschrittliches Tool zur Visualisierung des Auftragsflusses, das das gehandelte Volumen auf jedem Preisniveau innerhalb einer Kerze anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Candlestick-Charts, die nur den Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs anzeigen, enthüllen Footprint-Charts den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern auf jedem Preisniveau.
SCHLÜSSELKONZEPT: Footprint-Charts zeigen, WO das Volumen aufgetreten ist, nicht nur WIE VIEL Volumen aufgetreten ist. Dies ist entscheidend für das Verständnis institutioneller Aktivitäten und der Marktstruktur.
📊 ANALYSE DES AUFTRAGSFLUSSES
Visualisierung des Auftragsflusses auf institutioneller Ebene
🟢 E chtzeit-Geld-/Brief-Volumenverteilung auf jeder Preisebene
🟢 Simulierter Orderflow aus Tick-Volumendaten
🟢Diagonale Ungleichgewichtserkennung (3 Intensitätsstufen)
🟢 Farbcodierte Ungleichgewichte: (Käufer) | (Verkäufer)
🟢 Bid x Ask-Format mit anpassbarem Trennzeichen
🟢 Volumen gewichtet auf jedem Preis basierend auf der Preisaktion
📈 VOLUMENPROFIL
Erweiterte Volumenprofil-Integration
🔵 Dominantes Volumenprofil pro Bar (zeigt die Gewinnerseite)
🔵 Visualisierung des Session POC (Point of Control)
🔵 Historische POC-Konservierung mit Caching-System
🔵 POC-Berechnung in Echtzeit für den aktuellen Bar
⚖️ DELTA-ANALYSE
Umfassende Delta-Metriken
🟡 E chtzeit-Delta-Berechnung (Ask - Bid Volumen)
🟡 Kumulatives Delta über sichtbare Bars
🟡 Farbkodierte Delta-Tabelle (positiv/negativ)
🟡 Delta-Metriken pro Bar mit Präzisionsverfolgung
🎮 INTERAKTIVE KONTROLLEN
Professionelle Handelsschnittstelle
🟣 Vertikale Skalenanpassung (+/- Tasten)
🟣 Positionskontrollen (Chart nach oben/unten verschieben)
🟣 Reset-Taste (Rückkehr zu den Standardeinstellungen)
🟣 Visueller Skalenindikator mit Farbfeedback
🟣 Echtzeitbetrieb - alle Kontrollen funktionieren sofort
🎨 VISUELLE ANPASSUNG
Vollständig anpassbares professionelles Erscheinungsbild
🟠 E instellbare Balkenbreite und -abstand
🟠 Anpassbare Farben für alle Elemente
🟠 Bullish/bearish Kerzeneinfärbung
🟠 Optionaler Trennbalken in der Mitte
🟠 60+ Eingabeparameter für vollständige Anpassung
🟠 Textgrößenanpassungen
🟠 Schriftauswahloptionen
🟠 Optionale Zeit- und Preisbeschriftungen
⚡ LEISTUNG UND OPTIMIERUNG
Leistung auf Unternehmensebene
🔴 Historisches Bar Caching (300 Bars Kapazität)
🔴 Imbalance Locking bei geschlossenen Bars
🔴 Effiziente Echtzeit-Updates
🔴 Konfigurierbare Refresh Rate
🔴 Optimierte Rendering Engine
💼 PROFESSIONELLE HANDELSLÖSUNG
Entwickelt für seriöse Trader | Institutionelle Qualität | MetaTrader-kompatibel
***DEMO-EINSTELLUNGEN***
WENN SIE DIE DEMO HERUNTERGELADEN HABEN, STELLEN SIE SICHER, DASS SIE DIESES MODELL WÄHLEN - JEDEN TICK (DIE PRÄZISESTE METHODE, DIE AUF ALLEN VERFÜGBAREN MINDESTZEITRAHMEN BASIERT, UM JEDEN TICK ZU ERZEUGEN). UND SIE HABEN AUCH GENÜGEND HISTORISCHE DATEN. FOLGEN SIE MEINEN ONLINE-ANWEISUNGEN ZU DEN EINSTELLUNGEN FÜR DIE VISUELLE DARSTELLUNG DES FUSSABDRUCKS.
Overlay-Fenster
Der primäre Anzeigebereich, in dem die Footprint-Kerzen angezeigt werden. Dieses Fenster kann mit den Positionsparametern beliebig auf Ihrem Chart positioniert werden.
Warum Footprint-Charts verwenden?
🎯 Präzise Einstiegs-/Ausstiegspunkte
Identifizieren Sie exakte Kursniveaus, auf denen große Akteure aktiv sind, und ermöglichen Sie so einen chirurgischen Handelseinstieg mit minimalem Risiko.
📊 Transparenz des Auftragsflusses
Erkennen Sie die Aggression von Käufern und Verkäufern in Echtzeit, um die wahre Marktstimmung jenseits des Preisgeschehens zu erkennen.
💪 Erkennung von Ungleichgewichten
Erkennen Sie automatisch Volumenungleichgewichte, die starken Richtungsdruck und potenzielle Ausbrüche signalisieren.
🏛️ Institutionelle Fußabdrücke
Verfolgen Sie, wo "Smart Money" akkumuliert oder ausschüttet, damit Sie an der Seite von Institutionen handeln können.
🎯 Volumen-Profil
Histogramm: Zeigt das dominante Seitenvolumen
Wie dieser Indikator funktioniert
Der Cluster Footprint Order Chart mit Volumenprofil wurde speziell für MetaTrader 4 entwickelt, der native Tick-by-Tick-Volumendaten liefert. Dieser Indikator verwendetintelligente Volumen-Inferenz basierend auf:
- Preisbewegungsanalyse: Richtung und Geschwindigkeit der Preisänderungen
- Tick Count Scaling: Anzahl der Preisaktualisierungen auf jeder Ebene
- Volumenverteilung: Statistische Modellierung des Bid/Ask-Volumens
- Echtzeit-Updates: Dynamische Volumenzuteilung, wenn der Preis die Levels berührt
ℹ️ WICHTIG: Dieser Indikator simuliert das Orderflow-Verhalten ähnlich wie bei professionellen Plattformen. Obwohl er nicht auf direkten Börsendaten basiert, bietet er eine genaue Darstellung der Marktmikrostruktur für MT4-Nutzer.
Kostenloser Time and Sales Indikator, wenn Sie ein Abonnement für 3 Monate oder länger abschließen. Der Time and Sales-Indikator ist nicht in diesem Paket enthalten.
Einstellungen und Konfiguration
ℹ️ WICHTIG: !!! Bitte schauen Sie sich mein Video gründlich an, um die richtigen Einstellungen zu verstehen und anzuwenden !!!