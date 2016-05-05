Wie man eine gute Beschreibung für ein Market-Produkt verfasst

Sind sie ein Entwickler, der sein Geld damit verdient, Apps für MQL5 Market zu schreiben? Ausgezeichnet! Wir werden Ihnen dabei helfen, Ihre Produkte noch profitabler zu vermarkten als bisher. Unser Service bietet zwar so manche Produkte an, allerdings lässt bei einigen davon die Beschreibung ein wenig zu wünschen übrig. Viele Texte bedürfen zweifellos verschiedener Verbesserungen, da eine ganze Reihe von Händlern nicht in der Lage ist, diese vollends zu verstehen. Viele Produktbeschreibungen enthalten Codezeilen, Eingabedaten, Fachjargon und Abkürzungen, die sich dem Verständnis vieler Käufer entziehen. Am wichtigsten ist hierbei, dass all diese seltsamen Daten und Elemente Ihnen nicht dabei helfen, Ihr Produkt aus der Menge hervorstechen zu lassen. Folglich kommen wir zu dem Schluss, dass die Produktbeschreibung eine wichtige Komponente für einen erfolgreichen Market-Umsatz darstellt.









Zum Namen eines Produkts

Beschreibungen fangen damit an, dass Sie einen Namen für Ihr Programm auswählen. Wählen Sie dabei ein einfaches, harmonisch wirkendes, möglichst leicht zu behaltendes Wort. Bitte bedenken Sie, dass der Name Ihres Produkts letztendlich Ihre Marke darstellt. Ein Produkt mit einem exzellenten Namen wird auf dem Markt schneller gefunden und kann von anderen Kunden leichter weiterempfohlen werden.

Produkte mit einem identischen Namen werden seitens unseres Service nicht unterstützt. Folglich sollte jeder Produktname einzigartig sein. Stellen Sie also sicher, dass ein/e ausgewählte/r Terminus/Wortgruppe nicht bereits verwendet wird. Unsere Market-Suchzeile wird Sie bei dieser Unternehmung unterstützen. Falls der Name bereits verwendet werden sollte, wählen Sie bitte einen anderen, um Ihren Heiligen Gral zu vermarkten. Sie können beispielsweise ein Wort hinzufügen oder sich anderer Ideen als Grundlage bedienen.

Beispiel: Titel wie „Expert Alligator“ oder „ MA Crossover ADX“ erscheinen an dieser Stelle weniger wünschenswert, da es sich bei diesen Ausdrücken um häufig verwendete Namen und Indikatoren handelt. Derartige Namen haben nichts mit Einzigartigkeit zu tun und werden daher nur schwerlich mit Ihrer Marke in Verbindung gebracht werden. Ein weiteres Beispiel für eine schlechte Namenswahl: „TR297EU138H.0.5.97“. Sie sollten Wörter in Betracht ziehen, die keinen Bezug zu Handel und/oder Finanzen aufweisen. Einige gute Beispiele: „Cullinan" - der größte Diamant der Welt; „Tantalos“ - eine mythologische griechische Figur mit dem Privileg, göttlichen Konzilen und Festmahlen beizuwohnen.

Zum Logo eines Programms

Ein Logo ist eines der ersten Elemente, dass ein potentieller Kunde zu Gesicht bekommt. Es ist das Emblem Ihrer Marke und wird stets mit Ihren und Ihren Produkten in Verbindung gebracht. Hieraus folgt, dass Ihr Logo aus einem einfachen, leicht zu verstehenden Bild bestehen sollte. Insbesondere gilt, falls das Logo irgendeine Gemeinsamkeit mit Ihrem Produktnamen aufweisen sollte, wäre das sogar noch besser! Ein gutes Logo erzeugt mehr Aufmerksamkeit und wird daher Ihren Umsatz signifikant erhöhen.

Ebenso wie der Name Ihres Programms sollte auch das Logo eine gewisse Einzigartigkeit versprühen. Studieren Sie die Market-Icons anderer Händler um Gemeinsamkeiten möglichst zu vermeiden. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Logo unter all den anderen hervorsticht.

Wenden Sie sich außerdem der Skalierung Ihres Bildes zu. Sie werden Ihr Bild in zwei verschiedenen Größen benötigen: 200x200 & 60&60 Pixel. Gleichwohl kann natürlich eine kleinere Version Ihres Bildes erzeugt werden, wenn Sie die große Originalversion auf Market hochladen. Bedenken Sie allerdings, dass die Bildqualität darunter leiden könnte. Es wäre daher sinnvoller, selbst zwei Icons gleicher (hochwertiger) Qualität zu erstellen.





Es ist ferner empfehlenswert, das Logo nicht mit einem Text zu überdecken, oder dieses gar durch einen Text gänzlich zu ersetzen. Schließlich kann ein Text anstelle eines Logos nicht der Hauptaufgabe gerecht werden - ein visuelles Bild Ihrer Marke zu generieren. Derartig schlechte Beispiele für Icons sind uns während der Zurverfügungstellung unseres Services bereits oft begegnet. Der einzige Text, der in ein Logo eingefügt werden sollte, ist der Name des Produkt - knapp gehalten und gut erkennbar.

Zur Beschreibung eines Produkts

Sie sollten keinesfalls die Bedeutung der Beschreibung Ihres EA unterschätzen. Hierbei handelt es sich schließlich um die wichtigste Komponente Ihres Market-Programms. Kunden sollten einen durchweg positiven ersten Eindruck Ihres Produkts erlangen. Der erste Eindruck ist nicht ohne Grund der wichtigste.

Zunächst einmal sollte die Beschreibung klar formuliert sein. Beachten Sie dabei bitte, dass sich Ihre Beschreibung nicht an Programmierer und/oder Trading System-Entwickler, sondern an einfache Trader richtet. Technische Begriffe, Abkürzungen sowie Code-Elemente sind häufig ein Anzeichen für eine misslungene Beschreibung. Es nicht sehr wahrscheinlich, dass etwaige Kunden diese Dinge zur Kenntnis nehmen, geschweige denn Ihr Produkt erwerben werden. Verfassen Sie daher vielmehr einen Text, der sich einer einfachen und leicht verständlichen Alltagssprache bedient.

Kurzbeschreibung

Beginnen Sie Ihren Text mit einer kurzen, einleitenden Schilderung (ungefähr 100 Zeichen). Gehen Sie dabei auf die Hauptidee ein, auf der Ihr Produkt basiert, und pressen Sie sie in einen kurzen Satz. Ein Satz, der es einem interessierten Kunden ermöglicht, die Quintessenz Ihres Produkts zu erfassen.

Sparen Sie Ihre Kunden also Zeit, indem Sie ihnen gleich zu Beginn klipp und klar kundtun, was genau Sie verkaufen. Falls es sich um einen Expert Advisor handeln sollte, so spezifizieren sie auf jeden Fall die Strategie und das benutzte Symbol.

Beispiel: Tantalos ist ein Multiwährungs-Expert Advisor, der auf der Strategie der Verwendung eines Kassandra-Indikators gepaart mit Elder-Ray basiert.

Handels-Strategie

Nach der kurzen Einführung sollten Sie ein wenig auf die Details Ihrer Indikator/EA-Strategie eingehen. Obgleich es kein Zeichenlimit gibt, sollten Sie an dieser Stelle auf einen zu ausufernden Text verzichten. Spezifizieren Sie die Symbole/Märkte/Währungspaare und den Zeitrahmen, für die Ihr Expert Advisor optimiert wurde. Gehen Sie kurz auf die Algorithmen und das Money Management-System ein, die Teil Ihrer Trading-Strategie sind. Fügen Sie bei Bedarf einen externen Weblink hinzu, der die beschriebenen Algorithmen noch genauer verdeutlicht.

Bedenken Sie, dass Kunden nicht die Lage versetzt werden sollten, die einzugebenden Parameter einer Demoversion Ihres Programms zu optimieren. Stellen Sie daher die zu einer Trading-Strategie dazugehörigen Parameter im Vorfeld als Standard ein. Verzichten Sie also darauf, Kunden zu erklären, wie Sie Ihren Expert Advisor am besten optimieren. Seien Sie sich stets der Tatsache bewusst, dass Sie keinen Code, sondern ein fertiges Produkt verkaufen - und zwar an Trader, die nicht zwangsläufig etwas über die Entwicklung von Handelsrobotern verstehen.

Beispiel: Tantalos Expert Advisor tradet mit 3 Währungspaaren (EURUSD, AUDUSD, EURAUD) und interagiert lediglich mit offenen Aufträgen. Der Kassandra-Indikator dient dabei dazu, um Angebote zu analysieren. Die Signale des Indikators werden durch Elder-Ray verifiziert. Eine offenes Angebot wird nur dann platziert, falls zwei Indikatoren zur selben Zeit geeignete Signale aussenden. Mehr Informationen über die Algorithmen der Indikatoren finden sich auf folgender Webseite. Der Expert Advisor funktioniert unter Verwendung aller Zeitrahmen, ohne dabei an Profitabilität einzubüßen. Jedoch wurde die größte Effektivität für H3 verzeichnet. Die Risiko-Gewinn-Rate liegt für diesen Zeitrahmen am höchsten. Der Handelsroboter ist äußerst zuverlässig, da er für reale Konten konzipiert wurde. Das Money Management-System erlaubt ein maximales Risiko von 10% Ihrer Einlage. Jeder Deal wird durch Stopp-Aufträge geschützt (Stop Loss & Take Profit). Während verschiedener Tests erreichte der maximale Drawdown durchschnittlich 7%, wohingegen der absolute 0 betrug. Das bedeutet, dass der EA niemals die Starteinlage reduziert hat.

Bedenken Sie, dass Ihre Arbeit in diesem Abschnitt erst dann tatsächlich beendet ist, wenn der Kunde alle angegebenen Informationen verstanden hat. Falls Sie irgendwelche Zweifel oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, entsprechende Weblinks hinzuzufügen.

Ergebnisse

Dieser Punkt könnte den wichtigsten Abschnitt Ihrer Beschreibung darstellen. Die Ergebnisse sollten zeigen, dass Ihr Expert Advisor/Indikator auch tatsächlich profitabel und somit sein Geld wert ist. Fügen Sie ein Beispiel für die auf dem Finanzmarkt durchgeführten Operationen Ihres Programms hinzu. Es gibt diesbezüglich keinen Grund märchenhafte Profite anzugeben. Allzu hohe Profite würden lediglich Zweifel säen, oder aber die Risiken wären für reale Trading-Prozesse viel zu hoch.

Ein Beispiel sollte auf jeden Fall Daten zum Markt und Zeitrahmen beinhalten. Spezifizieren Sie u.a. folgende Daten Ihres Expert Advisors/Indikators: Starteinlage, Leverage, Zeitrahmen, Testmodus, eingegebene Parameter. Vergessen Sie nicht, den Gesamtumsatz anzugeben.

Bestätigen Sie Ihre Resultate durch das Hinzufügen eines Screenshots in dem entsprechenden Bereich. Stellen Sie unbedingt sicher, einen detaillierten Testbericht zur Verfügung zu stellen. Denken Sie ferner an die Größe bereitgestellter Bilder. Eine höhere Auflösung als 640x480 Pixel wird leider nicht unterstützt.

Geben Sie auf jeden Fall alle Ihnen zur Verfügung stehenden Daten an, damit Ihre Kunden Ihre Resultate mittels Strategietester nachvollziehen können. Auf diese Weise wird die Effektivität Ihres EA bestätigt, was sich positiv auf Ihre Marke auswirken wird. Ein erfolgreich bestandener Test steht somit stellvertretend für die Qualität Ihrer Produkte.

Beispiel: Die Prüfergebnisse unseres Expert Advisors: Tantalos hat mit einer Starteinlage von $10.000 mit dem Währungspaar EURUSD (H3) zwischen dem ersten Januar und dem ersten September 2012 $33.000 Gewinn gemacht. Das ergibt einen Nettogewinn von 330% in 9 Monaten. Absoluter Drawdown: 0%, maximaler Drawdown: 5,5%.

Sie können ähnliche Testdaten erhalten, indem Sie sich die Demoversion herunterladen und diese testen.

Beschreiben Sie einige der Features Ihres Programms unter dem Resultate-Bereich. Fügen Sie einige Webseitenlinks hinzu, die Ihre Kunden mit zusätzlichen Produktdaten versorgen. Falls Sie eine Webseite über Ihr Programm besitzen, fügen Sie bitte den entsprechenden Link hinzu. Links, die auf Bilder und/oder Videos verweisen, können im Screenshot-Bereich hinzugefügt werden.

Über den Author

Viele Ihre Kunden werden sich dafür interessieren, welche Person sich hinter dem Namen des Autors eigentlich verbirgt. Sie sollten daher einige ausgesuchte, private Informationen hinzufügen: wer Sie sind / Ihre Erfahrungen und Leistungen im EA-Entwicklungsgeschäft /... Vergessen Sie insbesondere nicht, möglichst vorher einen Link hinzuzufügen, der auf Ihr www.mql5.com-Profil verweist.

Beispiel: Autor: Bei MetaQuotes handelt es sich um den führenden Entwickler im Forex Trading-Plattform-Geschäft, der auf mehr als 10 Jahre Erfahrungen zurückblicken kann.

Achtung: Eine unabdingbare Voraussetzung für das Hinzufügen eines Produkts ist das Vorhandensein einer Beschreibung in Englisch oder Russisch. Sie können eine zusätzliche Beschreibung in ihrer Muttersprache bereitstellen, wenn diese hinzugefügt werden kann.





Eine eigene Beschreibung zu verfassen, bedeutet zwar einen zusätzlichen Zeitaufwand, lohnt aber dennoch. Eine gut geschriebene Beschreibung macht Ihren Kunden unmissverständlich klar, was genau Sie verkaufen. Hierdurch erreichen Sie ein konstantes Kundeninteresse an Ihren Produkten, wodurch Ihre Reputation und Ihre Umsätze in gleiche Weise zunehmen.