Deep Scalper Japan

Dieser Expert Advisor (EA) ist ein spezialisiertes High-Frequency Trading (HFT) Scalping-System, das speziell für den deutschen DAX-Index (DE40) entwickelt wurde. Der Algorithmus arbeitet nach der "Sniper Mode"-Philosophie und priorisiert Qualität vor Quantität. Er nutzt einen strengen Filtermechanismus, um den Markt nur während hochwahrscheinlicher Volatilitätsausbrüche zu beeinflussen.

Kernstrategie & Logik: Der EA agiert hauptsächlich während der 10:00 Uhr Handelszeit (Serverzeit) und zielt darauf ab, ein starkes direktionales Momentum zu erfassen. Anstatt zum Marktpreis einzusteigen, wendet er eine Ausbruchsstrategie an, indem er schwebende BUY STOP- und SELL STOP-Orders in einem festen Abstand (Half Gap) vom aktuellen Mittelkurs platziert. Wenn der Preis nicht sofort ausbricht, enthält der EA eine "Trailing Pending Order"-Funktion, die die Einstiegsniveaus dynamisch anpasst, um dem Marktfluss zu folgen.

Strenge mehrstufige Filterung: Um falsche Ausbrüche und "Whipsaw"-Verluste zu vermeiden, überprüft der EA fünf verschiedene technische Indikatoren gleichzeitig. Ein Handel wird nur genehmigt, wenn ALLE der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

ADX (>30): Stellt sicher, dass ein starker Trend vorhanden ist. EMA-Differenz (>5,0): Überprüft einen steilen Kursanstieg zwischen Fast (9) und Slow (21) EMAs. CCI (>100): Bestätigt das unmittelbare Ausbruchsmomentum. ATR (>10,0): Stellt sicher, dass eine ausreichende Marktvolatilität vorhanden ist, um den Spread zu decken. Bollinger Bänder (>20,0): Prüft, ob die Bandbreite erweitert werden kann, um eine Marktverklemmung zu vermeiden.

Risikomanagement: Das System ist auf eine schnelle Handelsausführung und einen schnellen Ausstieg ausgelegt. Es verwendet einen festen Stop-Loss von 62 Punkten, stützt sich aber stark auf einen aggressiven Trailing-Stop-Mechanismus. Sobald sich der Kurs um nur 1 Punkt zu seinen Gunsten bewegt (Trailing Start), wird der Stop Loss sofort nachgezogen (Trailing Step 1), wodurch Gewinne sofort gesichert werden. Darüber hinaus verfügt der EA über eine Time-Force-Funktion, die alle ausstehenden Aufträge löscht und den Handel strikt um 11:00 Uhr beendet, um zu verhindern, dass man sich später am Tag unsicheren Marktbedingungen aussetzt.

ICMARKETS DE40 H1