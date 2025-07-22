Javier Gold Scalper V2

5

Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite!

Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten

Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen

Verfügbare Kopien: 5

Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese Prinzipien in ein robustes und ausgeklügeltes System zu integrieren, das darauf ausgelegt ist, den Handel auf dem Goldmarkt zu optimieren. Mit modernster Technologie und fortschrittlichen Strategien bietet der Golden Scalper Unterstützung sowohl für Einsteiger als auch für professionelle Trader und ermöglicht es ihnen, die Herausforderungen dieses dynamischen Marktes sicher zu meistern und Chancen effektiv zu nutzen. Mit dem Golden Scalper erhalten Sie ein zuverlässiges Werkzeug, das speziell für die Besonderheiten des Goldhandels entwickelt wurde.


Symbol XAUUSD (GOLD)
Zeitrahmen M30
PropFirm Einsatzbereit
Kapital mind. 1000 $
Broker beliebiger Broker
Kontotyp beliebig, idealerweise mit niedrigem Spread
Hebel ab 1:500
VPS empfohlen, aber nicht zwingend erforderlich


Ein Blick ins Innere des Javier Gold Scalper!

Chartmuster zur Marktanalyse

Der Golden Scalper speichert nicht nur alle Informationen aus dem Chart, sondern analysiert diesen auch in Echtzeit, um wiederkehrende Bewegungsmuster gemeinsam mit dem Volumen von Kauf- und Verkaufsaufträgen präzise zu identifizieren – was die Analyse und den Einstieg wesentlich präziser macht.

Dieser Ansatz gewährleistet, dass der Golden Scalper auch unter schwierigen Marktbedingungen seine operative Effizienz beibehält und stabile, konsistente Ergebnisse liefert. Durch die frühzeitige Erkennung ungewöhnlicher Marktbewegungen erhöht das System seine Anpassungsfähigkeit und den Kapitalschutz – für einen sichereren Handel in jeder Marktlage.


Dynamische Anpassung der Handelsfrequenz

Ein großer Vorteil des Javier Gold Scalper ist seine Fähigkeit, die Handelsfrequenz dynamisch an die Marktvolatilität anzupassen. In Zeiten hoher Volatilität erhöht das System die Anzahl der Trades, um schnelle Bewegungen und bessere Einstiegschancen zu nutzen. In Phasen niedriger Volatilität reduziert es die Handelsfrequenz und konzentriert sich nur auf hochqualifizierte Setups mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit.

Bewährte Leistung durch umfangreiche Tests

Mit über einem Jahrzehnt an Tests auf echten Konten und Erfahrungen in allen möglichen Marktszenarien hat der Javier Gold Scalper seine Robustheit und Rentabilität auch unter schwierigen Marktbedingungen unter Beweis gestellt. Der EA zeigte konsistente Wachstumskurven mit kontrollierten Drawdowns – stabil auf verschiedenen Broker-Datenquellen und in volatilen Phasen wie Wirtschaftskrisen.

*Wir empfehlen dringend, zunächst auf Demokonten zu testen und den Empfehlungen des Entwicklers GENAU zu folgen. Für risikofreudige Nutzer empfehlen wir einen Lot von 0.01 pro $1.000 USD, für konservative Nutzer oder PropFirm-Konten 0.01 Lot pro $5.000 USD.


Einfache Bedienung und hohe Anpassbarkeit

Die Standardkonfigurationen des Javier Gold Scalper sind benutzerfreundlich optimiert, sodass auch Anfänger schnell starten können. Gleichzeitig haben erfahrene Trader die Möglichkeit, Parameter wie Handelsfrequenz, Strategie, Abstand zwischen Orders, Lot-Größenkontrolle und vieles mehr individuell anzupassen.

Der Javier Gold Scalper ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern ein zuverlässiger Partner im Goldhandel. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Neuling im algorithmischen Trading sind – der Javier Gold Scalper bietet eine flexible und maßgeschneiderte Lösung, die Präzision mit langfristigem Kapitalschutz verbindet. Durch fortschrittliche Analysen und bewährte Strategien sorgt er dafür, dass Sie profitablen Chancen nachgehen können, während Sie die Herausforderungen des Goldmarktes souverän meistern.

Machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Trading-Reise, integrieren Sie den Javier Gold Scalper in Ihr Portfolio und entdecken Sie eine neue Dimension von Präzision, Sicherheit und Effizienz im Goldhandel.


Bewertungen 4
mike vivar
41
mike vivar 2026.01.02 02:44 
 

I've been following the EA for a couple of months, and glad to finally have it. been trading for a couple of days, and results are as expected. good, steady profits!

minu90312
63
minu90312 2025.10.22 11:34 
 

Hi, Can I get set files and indicators for the EA :) Thank you.

Luis Arsenio Velez Hernandez
202
Luis Arsenio Velez Hernandez 2025.09.10 20:14 
 

Hola que tal, he estado probando el EA hace unas semanas y es muy buen EA, primeramente la mayoria de las operaciones las realiza rapido lo cual es el objetivo de un scalper, pero no se engañen todos los EA tienen que estar siendo supervisionados, en el primer gap o movimiento puede pasar lo peor por eso no sea una persona gananciosa y menos con este expert, en mi opinion es bueno, y lo estoy usando para FTMO 10 k pero con lotes 0,03 estoy arriba aun de las recomendaciones pero esta yendo bien, entonces mis queridos el hace especie un precio medio, que cuando hay una tendencia gigante y el la coge desde el inicio ya saben lo que puede pasar, mi recomendacion entonces esten de ojo, si ven que no surfo bien la tendencia rompe las operaciones y activa de nuevo, no es lo mismo perder 100 usd que quemar la cuenta toda PD: Felipe espero tus sets y manuales y futuras actualizaciones de este expert, no lo dejes morir

