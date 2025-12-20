Überblick

Die Universal Trendline Breakout Strategy ist ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der präzise Trendlinienausbrüche erkennt und handelbar macht. Er identifiziert automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über Pivot-Analyse und zeichnet Trendlinien in Echtzeit.

Hauptmerkmale

Automatische Trendlinienerkennung über Pivot-Punkte

Breakout-Logik für Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüche

Anpassbare Farben, Linienbreite, maximale Linienanzahl und Verlängerung

Automatische Aktualisierung der Trendlinien

Optional Anzeige der Aktualisierungsinformationen im Chart

Vorteile für Trader

Optimiert Breakout-Handel, verbessert den Einstiegszeitpunkt und erhöht das Marktverständnis. Bietet einen zuverlässigen Rahmen, um hochwahrscheinliche Bewegungen auf jedem Instrument oder Zeitrahmen zu erfassen.



