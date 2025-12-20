Universal Trendline Breakout Strategy
- Indikatoren
- Tahir Mehmood
- Version: 2.60
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
Überblick
Die Universal Trendline Breakout Strategy ist ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der präzise Trendlinienausbrüche erkennt und handelbar macht. Er identifiziert automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über Pivot-Analyse und zeichnet Trendlinien in Echtzeit.
Hauptmerkmale
-
Automatische Trendlinienerkennung über Pivot-Punkte
-
Breakout-Logik für Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüche
-
Anpassbare Farben, Linienbreite, maximale Linienanzahl und Verlängerung
-
Automatische Aktualisierung der Trendlinien
-
Optional Anzeige der Aktualisierungsinformationen im Chart
Vorteile für Trader
Optimiert Breakout-Handel, verbessert den Einstiegszeitpunkt und erhöht das Marktverständnis. Bietet einen zuverlässigen Rahmen, um hochwahrscheinliche Bewegungen auf jedem Instrument oder Zeitrahmen zu erfassen.