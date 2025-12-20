Universal Trendline Breakout Strategy

Überblick

Die Universal Trendline Breakout Strategy ist ein professioneller MetaTrader 5 Indikator, der präzise Trendlinienausbrüche erkennt und handelbar macht. Er identifiziert automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus über Pivot-Analyse und zeichnet Trendlinien in Echtzeit.

Hauptmerkmale

  • Automatische Trendlinienerkennung über Pivot-Punkte

  • Breakout-Logik für Unterstützungs- und Widerstandsdurchbrüche

  • Anpassbare Farben, Linienbreite, maximale Linienanzahl und Verlängerung

  • Automatische Aktualisierung der Trendlinien

  • Optional Anzeige der Aktualisierungsinformationen im Chart

Vorteile für Trader

Optimiert Breakout-Handel, verbessert den Einstiegszeitpunkt und erhöht das Marktverständnis. Bietet einen zuverlässigen Rahmen, um hochwahrscheinliche Bewegungen auf jedem Instrument oder Zeitrahmen zu erfassen.


Weitere Produkte dieses Autors
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
Gold Scalper Pro Psar Adx Dashboard MT5
Tahir Mehmood
Indikatoren
Gold Scalper Pro PSAR ADX Dashboard MT5 Professioneller Multi-Timeframe-Trading-Indikator mit fortgeschrittener Signalerkennung. Übersicht Der Parabolic SAR V3 + ADX ist ein fortschrittlicher technischer Analyseindikator, der die trendfolgende Stärke des Parabolic Stop and Reverse (PSAR) mit der Trendkraftmessung des Average Directional Index (ADX) kombiniert. Diese verbesserte Version bietet paarspezifische Optimierung, ein mehrsprachiges Alarmsystem und ein umfassendes Multi-Timeframe-Dashboar
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indikatoren
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Multitimeframe-Technischer Indikator für XAUUSD Überblick Gold Position Box Signals Pro v3.1 ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, entwickelt für den Handel mit XAUUSD. Er kombiniert gleitende Durchschnittskreuzungen, auf Volatilität basierte Stop-Loss/Take-Profit-Level, Positionsvisualisierung und Multitimeframe-Trendanalyse. Das Tool unterstützt Trader bei der Identifizierung potenzieller Einstiege und beim Management von Trades durch ei
VWMA Signal Pro
Tahir Mehmood
Indikatoren
VWMA Signal Pro – Mehrzeitrahmen-Volumengewichtetes Trend-Dashboard VWMA Signal Pro ist ein analytischer Indikator, der den volumengewichteten gleitenden Durchschnitt (VWMA) mit Trendbestätigungsfiltern und einem kompakten Mehrzeitrahmen-Dashboard kombiniert. Er hilft, Trendrichtung und Marktdynamik anhand von Volumen und Volatilität zu erkennen. Das Tool berechnet VWMA-Werte in mehreren Zeitrahmen und zeigt durch ADX-, ATR- und VWAP-Filter bestätigte Kauf-/Verkaufssignale an. Jedes Signal wird
Auto Refresh Chart
Tahir Mehmood
Utilitys
Auto Chart Refresh Indicator – MT5 Der Auto Chart Refresh Indikator hält Ihre MetaTrader 5 Charts stets mit den neuesten Marktdaten synchron. Perfekt für Scalper, Daytrader und alle, die Echtzeitgenauigkeit benötigen. Hauptfunktionen Anpassbare Aktualisierungsintervalle (1s–beliebig, Standard 30s) Leichtgewichtig und stabil, minimale CPU-Belastung Countdown, letzte Aktualisierungszeit und Refresh-Zähler Flexible Anzeige: Textfarbe, Größe, Position Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitrahmen
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Indikatoren
Scalper Pro – Fortschrittlicher XAUUSD-, EURUSD- & JPY-Scalping-Indikator (M1/M5/M15) mit Volumenspitzen + Marktstruktur-Ausbrüchen Handeln Sie smarter. Handeln Sie schneller. Handeln Sie mit Scalper Pro. Scalper Pro ist ein hochleistungsfähiger MetaTrader 5 Scalping-Indikator , entwickelt für professionelle Trader , die auf XAUUSD-Goldscalping, EURUSD-Tageshandel und JPY-Ausbruchsstrategien spezialisiert sind. Optimiert für M1-Chart-Präzision und unterstützt durch M5- und M15-Multi-Timeframe-Be
Smart Trading Control Panel
Tahir Mehmood
Utilitys
Smart Trading Panel – Professionelles manuelles & halbautomatisches EA Smart Trading Panel ist ein moderner MetaTrader 5 Expert Advisor, entwickelt für Trader, die Wert auf volle Kontrolle und Präzision legen und gleichzeitig von Automatisierung profitieren möchten. Es ist eine umfassende Handelsmanagement-Lösung, die manuelle Orderausführung mit halbautomatischen Funktionen für Risikokontrolle, Positionsverwaltung und Leistungsüberwachung kombiniert. Hauptfunktionen One-Click Orderausführung
CandleVision Pro EngulfingPinInsideBarScannerMTF
Tahir Mehmood
Indikatoren
CandleVision Pro – Engulfing, Pin Bar, Inside Bar Scanner (MTF) CandleVision Pro ist ein technischer Indikator, der Kerzenformationen auf mehreren Zeitrahmen erkennt und darstellt. Er identifiziert drei gängige Price-Action-Muster: Engulfing, Pin Bar und Inside Bar. Der Indikator enthält zudem ein Multi-Timeframe-Dashboard, optionale Filter und Signalstatistiken. Hauptfunktionen - Automatische Erkennung von Engulfing-, Pin Bar- und Inside Bar-Formationen - Funktioniert über mehrere Zeitrahmen
