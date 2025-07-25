AriX Indicator für MT5

Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool

AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind:

Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers

ATR-basierte SL/TP1/TP2/TP3-Levels mit visuellen Linien und Beschriftungen

Verfolgung des Signalergebnisses mit Echtzeit-Statistik-Panel

Optionale akustische Warnungen, Push-Benachrichtigungen

Benutzerdefiniertes Logo und saubere UI-Integration

Ideal für Händler, die Klarheit, konsistente Signalauswertung und visuelle Handelsplanung direkt auf dem Chart suchen.





Das Hauptdesign wurde von Amanzhol Rysmendiev entwickelt



