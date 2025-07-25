AriX

AriX Indicator für MT5
Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool

AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind:

  • Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers

  • ATR-basierte SL/TP1/TP2/TP3-Levels mit visuellen Linien und Beschriftungen

  • Verfolgung des Signalergebnisses mit Echtzeit-Statistik-Panel

  • Optionale akustische Warnungen, Push-Benachrichtigungen

  • Benutzerdefiniertes Logo und saubere UI-Integration

Ideal für Händler, die Klarheit, konsistente Signalauswertung und visuelle Handelsplanung direkt auf dem Chart suchen.


Das Hauptdesign wurde von Amanzhol Rysmendiev entwickelt.


Käufer dieses Produkts erwarben auch
yespolov.abay
34
yespolov.abay 2025.11.01 07:43 
 

This indicator is not working properly. I have lost my moneys using it.

samatovich1
24
samatovich1 2025.10.15 07:14 
 

Отирик, аферисттер, курсына катыспандар

Asemmm
24
Asemmm 2025.08.30 18:33 
 

не работает

Torben Petersen
1774
Torben Petersen 2025.08.01 15:51 
 

I've been testing various EAs and indicators for a while, and unfortunately, this indicator has proven to be one of the most disappointing investments. For the price the author is asking, the performance is simply not justifiable. I tested it across 7 currency pairs, including BTC and XAU, and just today alone, I experienced an 85% loss. That is unacceptable for a paid product. There are plenty of free indicators available on MQL5 that deliver far better results than this one. In my honest opinion: save your money. This indicator is not worth it.

Temirlan Kdyrkhan
5823
Antwort vom Entwickler Temirlan Kdyrkhan 2025.08.01 16:30
Hello Torben Petersen!
Thank you for taking the time to share your feedback. I'm sorry to hear about your negative experience. would like to clarify that AriX is not a standalone auto-trading system or guaranteed profit tool-it is an indicator that provides trend, TP, and SL guidance. Its effectiveness depends on using it with the specific strategy and rules provided in the description/user guide. Trading without the recommended setup or risk management can lead to results like the ones you mentioned, especially in highly volatile instruments such as BTC and XAU.
I'm always happy to assist users to get the most out of the indicator. Please feel free to contact me via private message so can provide guidance on the correct usage and strategy to improve your results. Thank you again for your feedback.
