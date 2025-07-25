AriX
- Indikatoren
- Temirlan Kdyrkhan
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 30 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
AriX Indicator für MT5
Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool
AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind:
-
Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
-
ATR-basierte SL/TP1/TP2/TP3-Levels mit visuellen Linien und Beschriftungen
-
Verfolgung des Signalergebnisses mit Echtzeit-Statistik-Panel
-
Optionale akustische Warnungen, Push-Benachrichtigungen
-
Benutzerdefiniertes Logo und saubere UI-Integration
Ideal für Händler, die Klarheit, konsistente Signalauswertung und visuelle Handelsplanung direkt auf dem Chart suchen.
Das Hauptdesign wurde von Amanzhol Rysmendiev entwickelt.
This indicator is not working properly. I have lost my moneys using it.