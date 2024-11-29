FX Dynamic MT5

5

FX Dynamic: Volatilität und Trends mit anpassbarer ATR-Analyse im Blick

Übersicht
FX Dynamic ist ein leistungsstarkes Tool, das die Berechnungen des Average True Range (ATR) nutzt, um Tradern unübertroffene Einblicke in die tägliche und intraday-Volatilität zu geben. Durch das Festlegen klarer Volatilitätsschwellen — beispielsweise 80%, 100% und 130% — kannst du schnell potenzielle Gewinnchancen erkennen oder Warnungen erhalten, wenn der Markt seine üblichen Spannen überschreitet. FX Dynamic passt sich der Zeitzone deines Brokers an, unterstützt eine konsistente Messung der Volatilität und integriert sich nahtlos in deine MetaTrader-Plattform für Echtzeitanalysen.


1. Warum FX Dynamic für Trader extrem vorteilhaft ist

Echtzeit-ATR-Einblicke
• Behalte tägliche und intraday-Volatilität sofort im Blick. Sobald 80%, 100% oder 130% des ATR erreicht oder überschritten werden, gibt es einen Hinweis auf kritische Marktbereiche.
• Antizipiere mögliche Ermüdungen oder Ausbrüche, bevor sie vollständig eintreten.

Vielseitige Marktabdeckung
• Geeignet für Währungspaare, Rohstoffe, Indizes und mehr. FX Dynamic erkennt entweder automatisch die Zeiteinstellungen deines Brokers oder erlaubt manuelle Anpassungen.
• Entscheide, ob du dich nur auf ein Symbol konzentrierst oder durchgängig einen ATR-Standard für mehrere Märkte anwendest.

Intelligenteres Risikomanagement
• Nutze ATR-basierte Schwellenwerte, um Stop-Loss- oder Take-Profit-Level zu optimieren. Sobald der Markt seine typische Volatilität übersteigt, warnt dich FX Dynamic und ermöglicht dir Anpassungen bei Positionsgröße oder Einstiegen/Ausstiegen.
• Gewinne Sicherheit und Konstanz, indem du deine Trade-Erwartungen an die realen Marktbedingungen anpasst.


2. Mehr erfahren bei Stein Investments

Bei Stein Investments bieten wir:

• Fortgeschrittene Tools und Indikatoren, die darauf ausgelegt sind, deine Trading-Effizienz zu steigern.

• Tutorials, Guides und eine unterstützende Community, um das volle Potenzial unserer Lösungen auszuschöpfen.

• Kontinuierliche Weiterentwicklung auf Basis von Trader-Feedback und Marktanforderungen.

Besuche unsere Stein Investments Seite, um weitere Einblicke, Ressourcen und Best Practices zu FX Dynamic und unseren anderen Produkten zu finden.


3. Wie du mit FX Dynamic startest

Den Indikator installieren
• Füge FX Dynamic deiner MetaTrader-Plattform hinzu. Für dauerhaftes Monitoring empfiehlt es sich, ihn auf einem separaten Chart im Hintergrund oder auf einem VPS laufen zu lassen.
• Prüfe, ob du die Zeitzone deines Brokers synchronisieren oder einen GMT-Shift manuell angeben musst—FX Dynamic erlaubt sowohl automatisches als auch manuelles Vorgehen.

ATR-Schwellen im Blick behalten
• Die voreingestellten ATR-Schwellen (80%, 100%, 130%) bilden eine solide Grundlage für tägliche Volatilitätssignale.
• Passe sie an, wenn du ein konservativeres oder aggressiveres Setup wünschst.


4. Wie FX Dynamic funktioniert (Einfache Erklärung)

Volatilitätsanalyse mittels ATR
FX Dynamic berechnet die tägliche oder intraday-Volatilität anhand des ATR. Kommt der Preis an wichtige Schwellen oder überschreitet sie, hebt der Indikator diese Level deutlich hervor.
• Trader können diese Level als potenzielle Gewinnziele nutzen oder auf neue Einstiege verzichten, falls der Markt bereits extrem ist.

Automatische oder manuelle Zeitanpassung
• Wenn die Serverzeit deines Brokers stark von der Standard-GMT-Zeit abweicht, kann FX Dynamic den DST-Bereich automatisch erkennen oder dir erlauben, Zone/GMT-Shift manuell festzulegen.
• Somit bleiben Messungen der Volatilität konsistent und korrekt—unabhängig von deiner lokalen Zeit oder Broker-Zeit.


5. Praktische Anwendung von FX Dynamic

Überdehnte Marktbewegungen vermeiden
• Sobald der Markt 100% oder 130% seines ATR übersteigt, signalisiert das eine erhöhte Volatilität. FX Dynamic hilft dir, Vorsicht walten zu lassen, bevor du in bereits stark ausgedehnte Moves einsteigst.

Mögliche Gewinnziele bestimmen
• Falls du schon in einer Position bist, eignen sich die 80%- und 100%-Marken als intuitive Exit- oder Teilgewinnzonen, um von der Volatilität zu profitieren, bevor sie abklingt.

Stop-Loss-Platzierung präzisieren
• Einen Stop knapp hinter entscheidenden ATR-Leveln zu platzieren, kann das Risiko eines vorzeitigen Ausstopps verringern. Da FX Dynamic die ATR-Linien in Echtzeit anzeigt, kannst du Stopps strategischer setzen.


6. FX Dynamic Indikatoreinstellungen

FXDynamic Main Settings
Calculation Type / Mode / Period: Standardmäßig ATR wählen, ggf. Modus “1 Day” oder einen individuellen Periodenwert (z.B. 20).
History Values / Buffers: Bestimme die zu verarbeitenden Bars (z.B. 250) und ob du den aktuellen Timeframe des Symbols oder eine feste Skala verwenden möchtest.
Auto Detect Broker GMT/DST: FX Dynamic kann automatische DST-Anpassungen für deinen Broker vornehmen oder du legst manuell (z.B. “American Zone”, GMT+2) die Zeitzone fest.

Currencies/Symbols Settings
Include Gold: Binde XAU ein, wenn nötig; du kannst auch ein Alias wie “GOLD” verwenden.
Symbol Lists: Fokus auf “majors + Gold” oder nur das aktuelle Chartsymbol, ganz nach deinen Wünschen.

Multi Instances Settings
Instance ID: Weise jeder Instanz bei Mehrfachverwendung im selben Chart ein eindeutiges ID zu.
Show History Lines: Schalte historische ATR-Linien ein/aus; eine Fixed Scale Option steht ebenso zur Verfügung.

ATR Levels Settings
Level (in % ATR) 1, 2, 3: Standardwerte sind 80%, 100%, 130%; du kannst sie deinen Risikovorlieben anpassen.
Display Levels on Chart: Ein/Aus, um diese ATR-basierten Linien auf deinem Chart darzustellen.

Alerts Settings
Enable Alert at Symbol Levels / Currency Levels: Benachrichtigungen einschalten, wenn der Kurs deine ausgewählten Volatilitätsgrenzen oder währungsbezogene Trigger über- oder unterschreitet.

Graphical Settings
GUI Zoom Factor: Passe die Interface-Größe (25%–500%) an.
Auto Color Scheme: Erlaube FX Dynamic, automatisch ein Farbschema zu wählen, oder lege eine Hintergrundfarbe fest.
Main Panel Visibility: Steuere, ob das Hauptpanel angezeigt wird, in welcher Ecke (z.B. rechts unten) und welche Schrift (etwa „Lucida Console“, Größe 10) genutzt wird.


7. Weitere Informationen & Hilfe

Community Chat: Tritt unserer exklusiven Trading-Gruppe bei, um Strategien zu teilen, Fragen zu stellen und von anderen FX Dynamic-Nutzern zu lernen.

Support: Hast du Fragen oder benötigst zusätzliche Hinweise? Kontaktiere uns. Wir unterstützen dich gerne bei der Optimierung deiner volatilitätsbasierten Trading-Strategie.


Bereit, echte Volatilitäts-Insights zu nutzen?
Marktschübe antizipieren: Reagiere auf kritische ATR-Schwellen, bevor die Volatilität ihren Höhepunkt erreicht.
Risiko effektiv managen: Verwende ATR-Daten in Echtzeit, um Stopps und Targets anzupassen.
Werde Teil der Stein Investments Community: Profitiere von einem globalen Netzwerk an Tradern, ausführlichen Guides und Wissensaustausch für nachhaltigen Erfolg.


Worauf wartest du? Installiere FX Dynamic jetzt und nimm deine Volatilitätsanalyse selbst in die Hand.


Erfolgreiches Trading!
Daniel & Alain

Bewertungen 5
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:12 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

ホウケンイ
409
ホウケンイ 2025.10.11 10:31 
 

I purchased this indicator last week and tested it for a while across different prop firm challenges. All I can say is — this is a very powerful indicator. Once you understand the full strategy and how it operates, making profits is not difficult at all. The developer, Daniel Stein, is also extremely helpful. I encountered some issues at the beginning, and he quickly resolved them for me. I highly recommend Daniel’s indicators to anyone who wants to trade seriously and effectively.

Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.10.09 14:04 
 

Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.

Empfohlene Produkte
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experten
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ Nur für die ersten 5 Käufer! Live-Signal Überprüfen Sie die Live-Performance von Sonic R Pro Enhanced: Handelsstrategie Sonic R Pro Enhanced ist eine verbesserte Version der klassischen Sonic R-Strategie. Es automatisiert den Handel basierend auf dem Dragon Band (EMA 34 und EMA 89) und integriert fortschrittliche Algorithmen zur Leistungssteigerung. Zeitrahmen: M15, M30 Unterstützte Paare: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Handelsstil: Swing Tra
Airplanes Trends
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Die Einstiegspunkte des Airplane Trend sollten als potenzielle Marktumkehrpunkte genutzt werden. Der Indikator arbeitet mit der Funktion der zyklischen Wellenabhängigkeit. Daher sind alle Einstiegspunkte optimale Punkte, an denen sich die Bewegung ändert. Die einfachste Art, den Indikator zu verwenden, ist, einen Handel in Richtung eines bestehenden Trends zu eröffnen. Das beste Ergebnis wird erzielt, wenn der Indikator mit fundamentalen Nachrichten kombiniert wird. Er kann als Nachrichtenfilt
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experten
Intersection EA ist eine vollautomatische Software (Handelsroboter), die Handelsaufträge auf dem Währungsmarkt in Übereinstimmung mit dem Algorithmus und einzigartigen Handelseinstellungen für jedes Währungspaar ausführt. Intersection EA ist sowohl für Anfänger als auch für Profis geeignet, die über solide Erfahrung im Handel auf den Finanzmärkten verfügen. Trader und Programmierer der Firma Kalinka Capital OU haben seit 2011 hart an der Entwicklung des Intersection EA Forex-Roboters gearbeitet
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experten
Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indikatoren
Trendlinien sind das wichtigste Werkzeug der technischen Analyse im Devisenhandel. Leider zeichnen die meisten Händler sie nicht richtig. Der automatische Trendlinien-Indikator ist ein professionelles Tool für ernsthafte Trader, das Ihnen hilft, die Trendbewegung der Märkte zu visualisieren. Es gibt zwei Arten von Trendlinien Bullische Trendlinien und Bärische Trendlinien. Im Aufwärtstrend wird die Forex-Trendlinie durch die niedrigsten Swing-Punkte der Preisbewegung gezogen. Wenn man mindest
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experten
SMC Hacker AI MT5 - Bitcoin Smart Trading Automatisierung Angetrieben von Smart Money Konzepten und VWAP AI Intelligenz Dieser Expert Advisor nutzt Techniken der Künstlichen Intelligenz, um Marktdaten zu analysieren, Muster zu erkennen und intelligentere Handelsentscheidungen in Echtzeit zu treffen. Im Gegensatz zu traditionellen regelbasierten EAs passt sich dieses System an sich ändernde Marktbedingungen an: Mustererkennung auf der Grundlage historischer Daten Dynamische Entscheidungsfindung m
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
ZigZag SMC Premium MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indikatoren
Wenn Sie auf der Suche nach Präzision bei der Identifizierung strategischer Höchst- und Tiefststände sind, ist der ZigZag SMC/SMT-Indikator für MT5 das Tool, das zu Ihrer technischen Analyse beitragen wird. Er wurde auf der Grundlage der fortschrittlichen Konzepte von Smart Money Concepts (SMC) und Smart Money Trap (SMT) entwickelt und bietet einen Einblick in das Marktverhalten, der Ihnen hilft, Entscheidungen zu treffen. Was finden Sie in diesem Indikator? Automatische Identifizierung von
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Experten
Ultra KZM ist ein Expert Advisor, der eine einzigartige Handelsoperation verwendet. Seine Strategie basiert auf der Kombination von Raster- und Korrelationssystem, einer neuen Methode, die ich erfunden und lange Zeit entwickelt habe. Sie können Live-Signal von diesen Links sehen: (Leerzeichen löschen) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Beachten Sie, dass dieser EA auf einem ECN-Konto
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experten
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven ist bis zum 8. Dezember 2025 zum Einführungspreis erhältlich. Dieser Expert Advisor ist universell einsetzbar und passt sich jedem Asset an. Der Multi-Asset Scalper EA ist ein professionelles, automatisiertes Handelssystem für die MetaTrader 5-Plattform, das für Scalping-Operationen mit mehreren Assets gleichzeitig entwickelt wurde. Version 8.2 bietet Multi-Timeframe-Technologie mit dreifacher Bestätigung und integriertem Risikomanagement. Technische
Kintal
Dian Mayang Sari
2 (1)
Experten
LIMITED-TIME LAUNCH PRICE: The current 270 price is discounted! Final price will rise up to 382 . Präsentation von Kintal   – Fortschrittlicher risikokontrollierter EA  Solar Crest ist ein robuster Expert Advisor, der für intelligente Risikomanager und Prop-Firm-Händler entwickelt wurde. Er läuft vollautomatisch auf XAUUSD und verwendet M15 als Basisdiagramm. Laden Sie den EA einfach auf ein Chart nur und lassen Sie die präzise Logik alles regeln. “Ausgestattet mit Trailing-Stop-Logik und stre
Trend ML
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Trend ML Einstiegspunkte sollten als potenzielle Marktumkehrpunkte genutzt werden. Der Indikator arbeitet mit der Funktion der zyklischen Wellenabhängigkeit. Daher sind alle Einstiegspunkte optimale Punkte, an denen sich die Bewegung ändert. Die einfachste Art, den Indikator zu verwenden, ist, einen Handel in Richtung eines bestehenden Trends zu eröffnen. Das beste Ergebnis erhält man, wenn man den Indikator mit fundamentalen Nachrichten kombiniert. Er kann als Nachrichtenfilter fungieren, d.h
Daily Range Fib Retracement Levels
KO PARTNERS LTD
Indikatoren
Erschließen Sie die Macht von Fibonacci mit unserem fortschrittlichen Indikator! Dieses Tool stellt die Fibonacci-Levels auf der Grundlage des Hochs und Tiefs des Vortags präzise dar und identifiziert die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandslevels des nächsten Tages. Er eignet sich perfekt für Daytrading und Swingtrading und hat mir wöchentliche Gewinne beschert. Verbessern Sie Ihre Handelsstrategie und nutzen Sie profitable Gelegenheiten mit Leichtigkeit. HINWEIS: Vergewissern Sie si
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indikatoren
Entdecken Sie die Kraft der fortschrittlichen Volumenanalyse mit dem Weis Wave Scouter, einem revolutionären Indikator für MetaTrader 5, der die bewährten Prinzipien der Wyckoff-Methode und der Volume Spread Analysis (VSA) vereint. Entwickelt für Trader, die Präzision und Tiefe in ihren Operationen suchen, bietet dieser Indikator eine taktische Marktlesung durch die Analyse von kumulierten Volumenwellen und hilft dabei, Schlüsselpunkte für Trendwenden und -fortsetzungen zu identifizieren. Weis W
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experten
Exp-TickSniper - Hochgeschwindigkeits-Tick-Scalper mit automatischer Parameterauswahl für jedes Währungspaar. Träumen Sie von einem Berater, der die Handelsparameter automatisch berechnet? Automatisch optimiert und abgestimmt? Die Vollversion des Systems für MetaTrader 4:   TickSniper  Scalper   für MetaTrader 4 TickSniper - Full Description   + DEMO + PDF Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Um mit unserem Berater
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
RSI-Pfeile Professional v1.00 Fortgeschrittener technischer Indikator für MetaTrader 5 Überblick RSI Arrows Professional ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der die Leistungsfähigkeit des traditionellen RSI (Relative Strength Index) mit einem intelligenten Richtungssignalsystem kombiniert. Dieser Indikator wurde speziell für Händler entwickelt, die optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt identifizieren möchten, und implementiert konservative Handelsstrategien, die auf der
BTC Terminator
Riaan Adriaan Swanepoel
Experten
# Advanced Terminator AI EA MT5 - Neural Network Powered Trading System ## Premium Eigenschaften Fortgeschrittene Neuronale Netzwerktechnologie - Deep Learning Algorithmen für die Erkennung von Marktmustern - Adaptive Strategieoptimierung in Echtzeit - Intelligentes Risikomanagement auf Basis von AI - Multi-Timeframe-Analysesystem Duale Marktbeherrschung - Spezialisiert auf den Handel mit XAUUSD (Gold) - Optimiert für die Kryptowährungspaare BTCUSD - Individuelle Strategieoptimierun
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experten
Medusa Bitcoin AI: Fortschrittliches Deep-Learning-Handelssystem Wichtig:   Erhält regelmäßige Updates (vierteljährlich & bei Marktverschiebungen). Nutzen Sie die neueste Version. Das Model ist im   M5-Zeitrahmen trainiert. Dieser Zeitraum ist optimal. Übersicht Aufbauend auf dem Erfolg von Medusa Gold AI wendet   Medusa Bitcoin AI   unsere bewährte Deep-Learning-Methodik auf den   Bitcoin (BTCUSD)-Handel   an. Es kombiniert klassische technische Indikatoren (MAs, Bollinger Bänder, RSI, ATR) mi
Regression EA for trade XAUUSD
Preecha Chanthakan
Experten
Regressionsanalyse Kerzen EA (Vollversion) verwendet Regression Gleichung Grad 5 und Gleichung Linie von zwei unteren Punkten und zwei hohe Punkte zeichnen zwei gerade Linien. Es macht vier Trends zu vergleichen, um zu bestimmen, kaufen / verkaufen Aufträge. wir setzen schwebende Ordnung kaufen Limit / Buy Stop oder verkaufen Limit / Sell Stop, wenn hat, um. wir hat Limit Ordnung am wenigsten als 99 Aufträge. wir schließen alle Aufträge hat zehn Fälle wählt es zu variablen Markt haben wir C.V. P
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilitys
Der Gold Instrument Scanner ist ein Chartmuster-Scanner, der Dreiecksmuster, fallende Keilmuster, steigende Keilmuster, Kanalmuster und so weiter erkennt. Gold Instrument Scanner verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Mustererkennung. Wir haben ihn jedoch so gestaltet, dass er einfach und intuitiv zu bedienen ist. Der Advanced Price Pattern Scanner zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart in einem effizienten Format für Ihren Handel. Sie müssen keine mühsame manuelle Mustererkennung meh
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Experten
Verbessern Sie Ihren Handel mit ftmo trading ea , dem hochmodernen Price Action Expert Advisor, der Ihre Handelserfahrung auf ein neues Niveau hebt. Durch die Nutzung fortschrittlicher Algorithmen und die sorgfältige Analyse von Kursbewegungen ermöglicht ftmo trading ea Händlern einen unvergleichlichen Einblick in den Markt. Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich ausschließlich auf Indikatoren oder verzögerte Signale verlassen musste. Mit ftmo trading ea erhalten Sie Zugang zu Echtzeit-Daten
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Weitere Produkte dieses Autors
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3 (4)
Experten
Entfesseln Sie die Kraft von SIEA PRO NG: Der intelligente Trading EA der nächsten Generation SIEA PRO NG ist nicht nur ein Upgrade - es ist ein revolutionärer Sprung nach vorn. SIEA PRO NG wurde mit modernster Technologie entwickelt und stützt sich auf fünf Jahre geschützter Echtdaten. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, intelligenter, schneller und effektiver als je zuvor zu handeln. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Neuling bei automatisierten Systemen sind, dieser EA liefert
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.68 (37)
Indikatoren
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1. Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems und sowie das große Strategie-Update im Jahr 2020 2. Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading-Chat zu erhalten FX Trend zeigt Ihnen die Trendrichtung, Dauer, Intensität und die daraus resultierende Trendbewertung für alle Zeitrahmen in Echtzeit an. Sie sehen auf einen Blick, in welche Richtung
FX Trend
Daniel Stein
4.81 (98)
Indikatoren
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1. Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems und sowie das große Strategie-Update im Jahr 2020 2. Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading-Chat zu erhalten FX Trend zeigt Ihnen die Trendrichtung, Dauer, Intensität und die daraus resultierende Trendbewertung für alle Zeitrahmen in Echtzeit an. Sie sehen auf einen Blick, in welche Richtung
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitys
Custom Alerts: Überwache mehrere Märkte und verpasse kein wichtiges Setup Überblick Custom Alerts ist eine dynamische Lösung für Trader, die potenzielle Setups über mehrere Instrumente hinweg zentral verfolgen möchten. Durch die Integration von Daten aus unseren wichtigsten Tools – wie FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – benachrichtigt Custom Alerts automatisch über wichtige Marktbewegungen, ohne dass du mehrere Charts gleichzeitig im Blick behalten musst. Dank Unterstütz
IX Power MT4
Daniel Stein
4.82 (11)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilitys
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1. Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems und und sein großes Strategie-Update im Jahr 2020 2. Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading Chat zu erhalten Dieser Trade Manager ist die ideale Ergänzung für alle FX Trend Nutzer, die ein vollautomatisches Handelsmanagement nutzen möchten. Es erkennt Ihre manuell eröffneten Trades sofort u
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilitys
Crosshair ist ein fantastisches Werkzeug, das unsere Chartanalyse vereinfacht, indem es die Preiskerzen perfekt mit den Indikatorwerten in den Unterfenstern in Einklang bringt. Sie können es mit einem einzigen Druck auf die Taste "C" Ihrer Tastatur aktivieren und deaktivieren und es bietet einen Linealmodus für präzise Messungen, der mit der Taste "R" Ihrer Tastatur aktiviert und deaktiviert werden kann. Bitte schauen Sie sich unser kurzes, unten eingebettetes Tutorial-Video an, um zu sehen,
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitys
Custom Alerts AIO: Märkte gleichzeitig überwachen – sofort einsatzbereit, ohne Setup Übersicht Custom Alerts AIO ist eine voll integrierte Marktüberwachungslösung für alle, die keine Zeit mit komplizierter Einrichtung verlieren wollen. Alle benötigten Indikatoren – FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels und IX Power – sind bereits eingebaut und sofort aktiv. Der Fokus liegt auf der Generierung zuverlässiger Alarme, ganz ohne Chart-Grafiken. Unterstützt werden alle wichtigen Asset-Klassen:
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indikatoren
FX Dynamic: Volatilität und Trends mit anpassbarer ATR-Analyse im Blick Übersicht FX Dynamic ist ein leistungsstarkes Tool, das die Berechnungen des Average True Range (ATR) nutzt, um Tradern unübertroffene Einblicke in die tägliche und intraday-Volatilität zu geben. Durch das Festlegen klarer Volatilitätsschwellen — beispielsweise 80%, 100% und 130% — kannst du schnell potenzielle Gewinnchancen erkennen oder Warnungen erhalten, wenn der Markt seine üblichen Spannen überschreitet. FX Dynamic p
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilitys
Sie wollen ein konstant profitabler 5-Sterne-Forex-Händler werden? 1.   Lesen Sie die grundlegende Beschreibung unseres einfachen Trading Systems   und   und sein großes Strategie-Update im Jahr 2020 2.   Senden Sie einen Screenshot Ihres Kaufs, um Ihre persönliche Einladung zu unserem exklusiven Trading Chat zu erhalten Dieser Trade Manager   ist die ideale Ergänzung für alle   FX Trend   Nutzer, die ein vollautomatisches Handelsmanagement nutzen möchten. Es erkennt Ihre manuell eröffneten T
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experten
Entfesseln Sie Konsistenz und Vertrauen in Ihren Handel mit Taurus Taurus ist der Gipfel der Innovation und Raffinesse im Mean-Reversion-Handel, angetrieben von unseren exklusiven realen Handelsvolumen-Daten. Taurus wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Ausgewogenheit von Risiko und Ertrag zu bieten, und gewährleistet eine stressfreie Handelserfahrung, während die Trades mit Präzision und Sorgfalt abgewickelt werden. Warum Taurus wählen? Fortgeschrittene Mean-Reversion-Strategie : Taurus
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilitys
SI Connect ist ein Dienstprogramm, das die Verbindung zu unseren Servern herstellt, um FX Volume oder die SIEA-Handelssysteme zu nutzen. Technische Hinweise zur Vorbereitung Ihres Terminals für die Nutzung von SI Connect Erlauben Sie Webanfragen und fügen Sie https://stein.Investments in die Liste der erlaubten URLs in Ihren Terminal Optionen -> Unterkategorie Expert Advisors ein. Sie benötigen nur eine laufende EA-Instanz pro Terminal, die aber ständig im Hintergrund laufen muss, um die neuest
FREE
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experten
Der Schlüssel zum Erfolg im Devisenhandel sind Disziplin, Geduld und ein klarer Vorsprung, wie wir ihn mit unserer einzigartigen Analyse des realen Handelsvolumens haben. Das ist unsere Erfahrung aus 10 Jahren Devisenhandel, und all diese Schlüsselfaktoren sind in der S tein I nvestments E xpert A dvisor ( SIEA ) Serie zusammengefasst. SIEA ZEN bietet ein sehr ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und übersteht alle Marktsituationen mühelos - selbst die kritischsten wie Corona, Brexit, etc. D
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilitys
SI Connect ist ein Dienstprogramm, das die Verbindung zu unseren Servern herstellt, um FX Volume oder die SIEA-Handelssysteme zu nutzen. Technische Hinweise zur Vorbereitung Ihres Terminals für die Nutzung von SI Connect Erlauben Sie Webanfragen und fügen Sie https://stein.Investments in die Liste der erlaubten URLs in Ihren Terminal Optionen -> Unterkategorie Expert Advisors ein. Sie benötigen nur eine laufende EA-Instanz pro Terminal, die aber ständig im Hintergrund laufen muss, um die neuest
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experten
Der Schlüssel zum Erfolg   im Devisenhandel sind Disziplin, Geduld und ein klarer Vorsprung, wie wir ihn mit unserer einzigartigen Analyse des realen Handelsvolumens haben. Das ist unsere Erfahrung aus 10 Jahren Devisenhandel, und all diese Schlüsselfaktoren sind in der   S tein   I nvestments   E xpert   A dvisor ( SIEA ) Serie zusammengefasst. SIEA ZEN   bietet ein sehr ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und übersteht alle Marktsituationen mühelos - selbst die kritischsten wie Corona, Br
Crosshair
Daniel Stein
Utilitys
Crossahair ist ein fantastisches Werkzeug, das unsere Chartanalyse vereinfacht, indem es die Preiskerzen perfekt mit den Indikatorwerten in den Unterfenstern in Einklang bringt. Sie können es mit einem einzigen Druck auf die Taste "C" Ihrer Tastatur aktivieren und deaktivieren und es bietet einen Linealmodus für präzise Messungen, der mit der Taste "R" Ihrer Tastatur aktiviert und deaktiviert werden kann. Bitte schauen Sie sich unser kurzes, unten eingebettetes Tutorial-Video an, um zu sehen,
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experten
Entfesseln Sie die Kraft von SIEA PRO NG: Der intelligente Trading EA der nächsten Generation SIEA PRO NG ist nicht nur ein Upgrade - es ist ein revolutionärer Sprung nach vorn. SIEA PRO NG wurde mit modernster Technologie entwickelt und stützt sich auf fünf Jahre geschützter Echtdaten. Es wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, intelligenter, schneller und effektiver als je zuvor zu handeln. Egal, ob Sie ein erfahrener Trader oder ein Neuling bei automatisierten Systemen sind, dieser EA liefert
Auswahl:
ANDREAS KURT HANS MEYER
1604
ANDREAS KURT HANS MEYER 2025.11.24 15:12 
 

I have been active in Forex trading for quite some time and have tried many indicators. Nevertheless, I have always returned to the tools from stein investments. The indicators complement each other perfectly, and if you follow the rules, you will be profitable. I can recommend Daniel and Alain's tools and indicators without hesitation. The customer support is also great. You always get a quick response. Good work! Keep it up!

ホウケンイ
409
ホウケンイ 2025.10.11 10:31 
 

I purchased this indicator last week and tested it for a while across different prop firm challenges. All I can say is — this is a very powerful indicator. Once you understand the full strategy and how it operates, making profits is not difficult at all. The developer, Daniel Stein, is also extremely helpful. I encountered some issues at the beginning, and he quickly resolved them for me. I highly recommend Daniel’s indicators to anyone who wants to trade seriously and effectively.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.10.11 10:48
Thank you so much for your wonderful feedback and recommendation! I’m really glad to hear that everything is now working well and that the indicator performs so powerfully in your prop firm tests. Wishing you continued success and steady profits on your trading journey! 🙂🙏
Antonio Serna Cerda
1016
Antonio Serna Cerda 2025.10.09 14:04 
 

Llevo utilizando todos los indicadores de Stein desde hace 6 meses, incluyendo las herramientas EasyInsight, y sin lugar a dudas, y después de probar literalmente cientos de indicadores, no hay comparación. Y lo verdaderamente diferenciador, es el soporte, la comunidad y la atención de todo el equipo Stein.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.10.09 15:04
Thank you so much, Antonio.We really appreciate your kind words and long-term trust in our tools and community. It’s great to hear that you’ve had such a positive experience and that our work makes a difference in your trading journey. 🙏🙂
kenrock54
64
kenrock54 2025.07.02 01:16 
 

prevend over trading. good indi

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.07.02 06:45
Thank you, Kenrock!
Great to hear that FX Dynamic helps you avoid overtrading – that’s exactly what it’s designed for. Stay disciplined and consistent! 🙏🙂
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1037
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 15:17 
 

Very good indicator.

Daniel Stein
105955
Antwort vom Entwickler Daniel Stein 2025.07.02 06:45
Thank you, Luis Alberto! Happy to hear you’re enjoying FX Dynamic – wishing you continued success with it. 🙏🙂
Antwort auf eine Rezension