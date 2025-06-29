Dynamic Scalper System MT5

Der Indikator „Dynamic Scalper System MT5“ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert.
Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben.
Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen.

Das Prinzip des Indikators:
Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung.
Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbeitet innerhalb von Trendwellen.
Rote Pfeile stehen für eine bullische, blaue für eine bärische Richtung.

Sensible Kursbewegungslinien werden in Trendrichtung gezeichnet und wirken mit den Signalen kleiner Pfeile zusammen.
Die Signale funktionieren wie folgt: Wenn Linien zum richtigen Zeitpunkt erscheinen, werden Signale für den Einstieg gebildet, offene Positionen werden gehalten, solange Linien vorhanden sind, und wenn diese geschlossen sind, wird der Trade beendet.
Empfohlene Zeitrahmen sind M1 bis H4.
Pfeile werden auf der aktuellen Kerze gebildet. Sobald die nächste Kerze geöffnet hat, wird der Pfeil auf der vorherigen nicht neu gezeichnet.

Eingabeparameter

Trend Wave Period – Die Periode der Trendrichtung (große Pfeile) ändert das Zeitintervall der Trendwellen. Wert 1 gibt die längste Dauer der Richtung an; mit zunehmendem Wert verringert sich die Dauer.

Scalper Arrows Period – Die Berechnungsperiode der Signalpfeile (kleine Pfeile) ändert die Häufigkeit der Signalgenerierung für den Einstieg. Wert 3 gibt die häufigste Generierung an; mit zunehmendem Wert verringert sich die Häufigkeit der Pfeile und die Genauigkeit steigt.

Die Parameter können für verschiedene Zeitrahmen und Handelsinstrumente angepasst werden. Für alle Signale stehen Alarme zur Verfügung.
