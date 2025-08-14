Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading

Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader.

Wichtige Funktionen & Vorteile

Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick.

ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der Volatilität anpassen.

Professionelles On-Chart-Dashboard – Zeigt Signale, ATR-Level, Regressionslinie und Markt-Richtung.

Klare Kauf-/Verkaufsmarker – Automatische Pfeile und Labels.

Exit-Alarme & Trade-Management – Automatische Erkennung von Ausstiegspunkten.

Vollständig anpassbar – Farben, Dashboard-Position, ATR-Parameter, Regression.

Optimiert für Gold (XAUUSD) – Perfekt für M1–M15, auch für Forex, Indizes und Krypto geeignet.

Warum Gold Entry Sniper?

Eine Kombination aus ATR, Multi-Timeframe-Bestätigung und professioneller Visualisierung für die besten Gold-Einstiege.



