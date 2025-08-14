Gold Entry Sniper
- Indikatoren
- Tahir Mehmood
- Version: 4.0
- Aktualisiert: 17 Dezember 2025
- Aktivierungen: 7
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading
Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader.
Wichtige Funktionen & Vorteile
-
Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick.
-
ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der Volatilität anpassen.
-
Professionelles On-Chart-Dashboard – Zeigt Signale, ATR-Level, Regressionslinie und Markt-Richtung.
-
Klare Kauf-/Verkaufsmarker – Automatische Pfeile und Labels.
-
Exit-Alarme & Trade-Management – Automatische Erkennung von Ausstiegspunkten.
-
Vollständig anpassbar – Farben, Dashboard-Position, ATR-Parameter, Regression.
-
Optimiert für Gold (XAUUSD) – Perfekt für M1–M15, auch für Forex, Indizes und Krypto geeignet.
Warum Gold Entry Sniper?
Eine Kombination aus ATR, Multi-Timeframe-Bestätigung und professioneller Visualisierung für die besten Gold-Einstiege.
