Gold Entry Sniper

5

Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading

Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader.

Wichtige Funktionen & Vorteile

  • Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick.

  • ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der Volatilität anpassen.

  • Professionelles On-Chart-Dashboard – Zeigt Signale, ATR-Level, Regressionslinie und Markt-Richtung.

  • Klare Kauf-/Verkaufsmarker – Automatische Pfeile und Labels.

  • Exit-Alarme & Trade-Management – Automatische Erkennung von Ausstiegspunkten.

  • Vollständig anpassbar – Farben, Dashboard-Position, ATR-Parameter, Regression.

  • Optimiert für Gold (XAUUSD) – Perfekt für M1–M15, auch für Forex, Indizes und Krypto geeignet.

Warum Gold Entry Sniper?

Eine Kombination aus ATR, Multi-Timeframe-Bestätigung und professioneller Visualisierung für die besten Gold-Einstiege.


Bewertungen 2
Donaldo1329
35
Donaldo1329 2025.08.27 16:20 
 

EXCELENT OWNER

Auswahl:
