Candle Smart Range (CSR) für MetaTrader 5

Candle Smart Range ist ein technischer Indikator zur automatischen Identifizierung von Preisspannen in mehreren Zeitrahmen. Dieses Tool analysiert die Marktstruktur basierend auf Kerzenformationen und der Interaktion des Preises mit vorherigen Hochs und Tiefs.

Hauptmerkmale:

Range-Erkennung: Identifiziert Konsolidierungszonen vor impulsiven Bewegungen.

Erkennung falscher Ausbrüche: Markiert Fälle, in denen der Preis ein vorheriges Niveau überschreitet, aber innerhalb der Range schließt.

Multi-Timeframe-Analyse: Zeigt Daten von bis zu 19 Zeitrahmen auf einem einzigen Chart an.

Interne Visualisierung (Zoom): Ermöglicht die Betrachtung der Price Action innerhalb einer höheren Zeiteinheit ohne Chartwechsel.

Zeitfilter: Konfiguration des Indikators für spezifische Handelszeiten (Marktsitzungen).

Historischer Rückblick: Schrittweise Navigation durch vergangene Daten zur technischen Analyse.

Alarmsystem: Konfigurierbare Benachrichtigungen für Kerzenschlüsse und neue Ranges.

Schnittstelle: Schaltflächen auf dem Bildschirm zur Steuerung der visuellen Darstellung sowie anpassbare Farbschemata.

Haftungsausschluss: Dies ist ein visuelles Analysetool und garantiert keine finanziellen Gewinne. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.