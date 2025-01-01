Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe

4.91

*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten.

Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibonacci-Level an, um Pullbacks und Wendepunkte präzise zu identifizieren.

Echtzeit-Signale und Benachrichtigungen stellen sicher, dass keine wichtigen Gelegenheiten verpasst werden, wenn der Preis in Schlüsslezonen eintritt oder ein Umkehrsignal innerhalb dieser Zonen auftritt.

Darüber hinaus fungiert das System sowohl als Indikator als auch als Signalsystem (2-in-1), indem es die Zonenanalyse mit Echtzeit-Entry-Signalen in einem einzigen Werkzeug kombiniert. Es lässt sich außerdem vollständig an jeden Handelsstil anpassen. ***

------------------------------------------------------------------------------------

🎁 KOSTENLOS! The FABLE Pro Suite – All-in-One Trading Toolkit für Smart Money Trader

Beim Kauf dieses Indikators erhalten Sie die FABLE Pro Suite absolut kostenlos!

Ein unverzichtbares Tool für jeden Smart Money Concepts (SMC) Trader
Exklusiv für SMC FABLE Unterstützer entwickelt
Hilft Ihnen, genauer zu analysieren und effizienter Entscheidungen zu treffen.
Sofortiger Download nach dem Kauf – kein Warten nötig!

------------------------------------------------------------------------------------

The FABLE Pro Suite Toolset : https://drive.google.com/drive/folders/1SemBU_bN1N3vmLLmY3Y1ePqG6bKW0pRB

The FABLE Pro Suite Guide https://docs.google.com/document/d/1k2PEWw5BRsSmsuxQl4oj3TWAEuClz2V6MuiccCe50ic

------------------------------------------------------------------------------------

📍User Manual, Feature Settings, FAQ, Demo Download Guide, Screenshots, Installation & Update Guide : https://docs.google.com/document/d/1bnFeV7t4N0zSAZUOcEBQmOvWdZ_2VzJWuccNZMt5ZXo

Die zentrale Bedeutung des Systems

  • Die Marktstruktur klar und systematisch lesen.

Das System erkennt Market Structure (BOS, CHoCH, mBOS, mCHoCH) automatisch und unterscheidet dabei deutlich zwischen interner und externer Struktur, sodass Sie die tatsächliche Marktrichtung ohne Verwirrung verstehen können.

  • Wichtige Zonen schneller erkennen als andere

Point Of Interest (POIs), Order Blocks (OB), Supply & Demand Zones (SD), Fair Value Gaps (FVG) und Volumized Order Blocks (VOB) werden automatisch generiert, um Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr hervorzuheben.

  • Alle wichtigen Marktdaten an einem Ort

Das System vereint alle wesentlichen Tools — Liquidity, Equal High/Low, PDH/PDL, PWH/PWL, Premium & Discount Zones, Auto Fibonacci Levels sowie Daten zu globalen Handelssitzungen — und bietet damit eine vollständige und strukturierte Sicht auf das Marktverhalten.

  • Sicherheit bei jedem Trade-Einstieg

Echtzeit-Umkehrsignale und sofortige Benachrichtigungen, sobald der Preis in wichtige Zonen eintritt, helfen Ihnen, die richtigen Handelsgelegenheiten im richtigen Moment zu nutzen.

  • Transparente Strategieplanung und überprüfbares Backtesting

Alle Zonen bleiben in historischen Daten sichtbar, was präzises Backtesting und die Entwicklung konsistenter, reproduzierbarer Handelsstrategien ermöglicht.

  • Flexibel für jeden Trading-Stil, einschließlich Ihres eigenen individuellen Ansatzes

Alle Signale, Tools und Chart-Elemente können frei angepasst werden, um Ihrer Trading-Methode zu entsprechen, und sie integrieren sich zudem reibungslos in The FABLE Pro Suite.

  • 100 % Echtzeitbetrieb | Kein Repaint

Alle Daten aktualisieren sich sofort mit der aktuellen Marktbewegung, sodass Ihre Analyse jederzeit den tatsächlichen Marktbedingungen entspricht.

------------------------------------------------------------------------------------

*** Dieser Indikator wurde entwickelt, um sowohl flexibel als auch leistungsstark zu sein. Er kann mit Gold, Haupt- und Nebenwährungspaaren sowie anderen Vermögenswerten verwendet werden, um Ihnen zu helfen, den Markt zu analysieren und selbstbewusste Handelsentscheidungen zu treffen.

------------------------------------------------------------------------------------

SMC | Smart Money Concepts (SMC) | SMART MONEY | SMC Signale | Entry In The Zone | Zone | SMC Reversal Signal Tool | SMCFABLE | SMC MT5 | Smart Money Concepts für MT5 | SMC Indikator auf MT5 | Signale | SMC Signalindikator | SMC Signalindikator MT5 | Marktstruktur | ICT | Marktstrukturanalyse | BOS CHoCH | Orderblock | Automatischer BOS CHoCH Detektor | mBOS mCHoCH | Order Blocks | OB | Supply Demand | SD | Fair Value Gaps | FVG | Liquidität | Premium Discount | Point of Interest (POI) | POI | automatisierte Fibonacci-Level | Auto Fib Level | Frische Zonenerkennung | SMC Multi Timeframe | Multi Timeframe Analyse | Trade Session Analyzer | Trade Session Insights Tokio, London, New York | Unterstützung und Widerstand | Equal Highs Equal Lows | PDH/PDL/PWH/PWL | Lock Scale Funktion | Echtzeit-Alarme | Anpassbares Dashboard | FABLE | SMC FABLE

------------------------------------------------------

Vielen Dank für Ihr Interesse an und Ihre Unterstützung der SMC FABLE-Produkte.
Kontaktieren Sie uns: Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, können Sie uns gerne eine private Nachricht senden.***

Bewertungen 38
Thailand2407
89
Thailand2407 2025.12.11 00:00 
 

I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

thanatchai soeykratok
142
thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
 

ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

Abdullah Alhariri
768
Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
 

I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

Empfohlene Produkte
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilitys
***   Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fi
Market Steps MT5
Mahdi Ebrahimzadeh
Indikatoren
Der Market Steps-Indikator wurde auf der Grundlage von Gann-Zeit/Kurs-Korrelationen entwickelt und durch Price Action-spezifische Regeln für den Devisenmarkt optimiert. Er nutzt die Konzepte des Market Order Flow, um potenzielle Preiszonen für ein hohes Auftragsvolumen vorherzusagen.  Indicator Levels kann für den Handel selbst oder als Kombination zum Filtern von falschen Signalen anderer Strategien/Indikatoren verwendet werden. Jeder Trader braucht ein solch leistungsstarkes Tool, um Multi-T
Obor Pawai V75
Suharmoko
Experten
Obor Pawai V75 - Expert Advisor für den Goldhandel Obor Pawai V75 ist ein Expert Advisor (EA) der nächsten Generation, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er verfügt über ein proprietäres Breakout-Finder-System und eine Reihe von fortschrittlichen Indikatoren und bietet sowohl automatisierte als auch anpassbare Handelsstrategien für Breakout-, Swing- und Scalping-Szenarien. Wichtigste Merkmale Breakout Finder Erkennt mit Hilfe der integrierten Logik von DeMarker, MACD, RS
TPO Profile MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Prei
PipTick Pairs Cross MT5
Michal Jurnik
Indikatoren
Der Pairs Cross-Indikator ist ein einzigartiges Instrument für negativ korrelierte Handelsinstrumente, wie z.B. die Währungspaare EURUSD und USDCHF. Er basiert auf einem Konzept, das als Pairs Trading (oder Spread Trading) bezeichnet wird. Unser Indikator vergleicht die Stärke von zwei Währungspaaren, die umgekehrt korreliert sind, und zeigt Ihnen schnell an, wann es an der Zeit ist, das erste Paar zu kaufen und ein zweites Paar zu verkaufen und umgekehrt. Dies ist ein unkomplizierter Ansatz für
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indikatoren
Technische Beschreibung – Delta Profile für MetaTrader 5 Der Delta Profile -Indikator für MetaTrader 5 ist ein Werkzeug zur detaillierten Analyse von Volumenflüssen innerhalb eines definierten Kerzenbereichs. Er strukturiert und visualisiert das Ungleichgewicht zwischen positivem Volumen (mit Aufwärtsbewegungen verbunden) und negativem Volumen (mit Abwärtsbewegungen verbunden) auf unterschiedlichen Preisniveaus. Dadurch können Anwender klar erkennen, in welchen Zonen die meisten Transaktionen st
Currency Strength Meter MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indikatoren
Die Kenntnis der Stärke und Schwäche der einzelnen Währungen ist für jeden Devisenhändler unerlässlich. Unser Indikator "Currency Strength Meter" misst die Stärke der acht wichtigsten Währungen (USD, EUR, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NZD) mit Hilfe des Relative Strength Index (RSI). Der Indikator Currency Strength Meter zeigt Ihnen einfach und schnell an, wann eine Währung überverkauft, überkauft oder im "normalen Bereich" ist. Auf diese Weise können Sie erkennen, welche Währung am stärksten und we
Currency Strength Suite
PHOENIX GLOBAL INVESTMENTS LTD
Indikatoren
GOLD & CURRENCY STRENGTH SUITE Professionelles Dashboard mit 7 Registerkarten für Echtzeit-Analysen der Währungsstärke, Korrelationsverfolgung und sessionbasierte Handelsinformationen. Keine Neudarstellung. Sofortige Einrichtung. Übersicht Die Currency Strength Suite bietet umfassende Analysen mehrerer Währungen über sieben spezialisierte Panels. Das System verfolgt die Stärke von 8 Währungen plus Gold, identifiziert Korrelationen, analysiert die Session-Performance und scannt Chancen über me
Auto Support and Resistances
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (70)
Indikatoren
Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für Ihre Kurse zu zeichnen? Lernen Sie gerade, wie man Unterstützungen und Widerstände erkennt? Was auch immer Ihr Fall ist, Auto Support & Resistances zeichnet diese Levels für Sie! UND, es kann sie von anderen Zeitrahmen direkt in Ihr aktuelles Diagramm einzeichnen, unabhängig davon, welchen Zeitrahmen Sie verwenden... Sie können auch Regionen/Zonen zusammenfassen, die zu nahe beieinander liegen, und sie in ein einziges Support & Resista
FREE
Four Hour Range Scalper EA
Ashish Maheshkumar Patel
Experten
# 4H Range Scalper EA ## Automatisierte Handelslösung Dieser Expert Advisor wurde für die MetaTrader 5 Plattform entwickelt und bietet eine automatisierte Handelsfunktionalität, die auf einer zeitbasierten Range-Analyse basiert. ### Technische Merkmale - Automatisierte Handelsausführung mit integriertem Risikomanagement - Zeitzonenerkennung für konsistenten Betrieb bei verschiedenen Brokern - Unterstützung für mehrere Finanzinstrumente, einschließlich Forex-Paare und Rohstoffe - Eingebaute
RiskGuardian
Lukas Adamec
Utilitys
Risk Guardian - Ultimativer Schutz für Aktien und Drawdowns Schützen Sie Ihr Kapital. Bleiben Sie diszipliniert. Handeln Sie intelligenter. Risk Guardian ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm, das Händlern hilft, das tägliche Risiko automatisch zu kontrollieren und Gewinne auf Basis des Eigenkapitals zu sichern. Es wurde für MetaTrader 5 entwickelt, ist leichtgewichtig, effizient und extrem einfach zu bedienen. Hauptmerkmale: Tägliches Drawdown-Limit (%-basiert) Absolutes Eigenkapitalziel
Multi Pairs Indicator MT5
MQL TOOLS SL
5 (1)
Indikatoren
Der Multi Pairs Forex Indicator ist ein fortschrittliches Handelsinstrument , das es Händlern ermöglicht, die Performance mehrerer Währungspaare in Echtzeit auf einem einzigen Chart zu verfolgen und zu analysieren. Der Multi Pairs Forex Indicator konsolidiert die Daten verschiedener Devisenpaare und bietet so einen Überblick über die Marktbedingungen verschiedener Währungen und hilft Ihnen, Zeit zu sparen. Nützlich für verschiedene Handelsstile, einschließlich Scalping, Day Trading und Swing Tr
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
Experten
Handelsroboter X Forts Der Scalper Forts EA ist für den Futures-Handel auf dem russischen Futures-Markt (RTS, Sberbank, Gazprom, Rubel, etc.) konzipiert. Die Hauptinstrumente sind Futures auf den RTS, SBRF Index. Empfohlene Zeitrahmen M1-M6. Der EA verwendet keine Mittelwertbildung. Jeder Handel hat seinen eigenen Stop-Loss. Die Größe des erforderlichen GO für Tests und den Handel mit dem ausgewählten Instrument wird dem Instrumentencode entnommen. Einstellungen des Handelsroboters SL - Sto
GRat BinanceImport
Ivan Titov
1 (1)
Utilitys
Handeln Sie auf Binance mit MT5/MT4 EAs und Indikatoren! GRat_BinanceImport ist ein Tool für den manuellen und automatisierten Handel , einschließlich ALLER verfügbaren EAs, ALLER Kryptowährungen auf der beliebtesten Kryptobörse Binance 24/7. Eigenschaften 1. ALLE Binance-Instrumente sind verfügbar. 2. Import (automatisches Kopieren) aller Trades (manuell oder durch einen EA) von einem MT5-Konto (einschließlich Demo) mit dem angegebenen Symbol und/oder der magischen Zahl in die angegebene Binan
Break Retest
Ongkysetiawan
Indikatoren
PAUSE WIEDERHOLUNGSTEST OHNE NEUANSTRICH. FUNKTIONIERT AM BESTEN BEI M15 UND DARÜBER. Vorteile Weniger falsche Ausbrüche . Die Kombination aus Close-Bestätigung + Retest + Previous-Close-Filter reduziert das Rauschen im Vergleich zu rohen High/Low-Breaks erheblich. Straffere Ausführungspläne . Die gezeichnete Niveaulinie bietet einen objektiven Punkt für den Einstieg, die Platzierung des Stopps (knapp über dem Niveau) und die Struktur der Teilgewinnmitnahme. Nicht wiederholtes Vertrauen . Signa
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Indikatoren
Der Indikator für Angebots- und Nachfragezonen ist ein leistungsfähiges und benutzerfreundliches Instrument, das Händlern hilft, kritische Angebots- und Nachfragezonen auf dem Chart zu erkennen. Diese Zonen können einen wertvollen Einblick in potenzielle Marktumkehrungen, Ausbrüche und wichtige Kursniveaus geben, bei denen Käufer oder Verkäufer wahrscheinlich die Kontrolle übernehmen werden. Der beste KOSTENLOSE Handelsmanager . Wenn Sie Ihre eigenen Hedging- oder Grid-Strategien ohne Programmie
FREE
RSI AutoTrader Pro Smart Multi Symbol ATR Engine
Befe Ltd
Experten
RSI AutoTrader Pro - Intelligente Multi-Symbol ATR Engine Einführung RSI AutoTrader Pro ist kein weiterer einfacher RSI-Bot - es ist ein komplettes, intelligentes Handelssystem, das für Multi-Symbol-Automatisierung und dynamische Risikokontrolle entwickelt wurde. Schließen Sie ihn an einen beliebigen Chart an, und er scannt automatisch jedes Symbol in Ihrem Market Watch , identifiziert RSI-Signale, verwaltet Trades mit ATR-basierten Stopp-Levels und optimiert jede Positionsgröße entsprechend
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.8 (60)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für den Handel mit GBPUSD, XAUUSD und AUDCAD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basiert
SuperTrend Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indikatoren
Supertrend Multicurrency Scanner Dashboard MT5 ist ein leistungsstarkes Tool, das entwickelt wurde, um mehrere Währungspaare und Zeitrahmen mithilfe des Supertrend-Indikators zu überwachen. Es organisiert Signale in einem Rasterformat und zeigt den Trendstatus jedes Symbols in Zeitrahmen von M1 bis MN1 an. Trader können bestimmte Zeitrahmen aktivieren oder deaktivieren, um sie an ihre Strategien anzupassen. Die MT4-Version ist hier verfügbar: SuperTrend Multicurrency Scanner MT4 Für detaillierte
SmartComboSignalDashboard
Norbert Mihaly Tenger
Indikatoren
Übersicht SmartComboSignalDashboard ist ein Multi-Strategie-Signal-Scanner und visuelles Dashboard für MetaTrader 5. Es kombiniert sechs technische Indikatorenkombinationen, um Kauf-/Verkaufsgelegenheiten zu erkennen und sie auf dem Chart zu visualisieren. Es beinhaltet: Signaltabelle mit Echtzeit-Updates Push-Benachrichtigungen (mit zeitrahmenbasierter Drosselung) Visuelle Einstiegsniveaus auf dem Chart (Kauf-/Verkaufsstopps) Interaktive Schaltflächen pro Strategie zum Umschalten der Ei
NeuroExt
Dmytryi Voitukhov
4 (11)
Experten
https://t.me/mql5_neuroExt aktuelle Version Signal https://www.mql5.com/ru/signal s/1511461 Sie können jedes beliebige Werkzeug verwenden. Die Basisdateien werden beim Start des Lernprogramms automatisch erstellt. Wenn Sie mit dem Lernen bei 0 beginnen möchten, löschen Sie einfach die Basisdateien. Ersteinlage - ab 200 J. Optionen: VERSUCHEN SIE NICHT, OHNE TRAINING DES NEURONALEN NETZES ZU TESTEN! Es genügt, wenn der Gleichgewichtsgraph nach dem Training horizontal ist. Die Erstellung einer
FREE
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indikatoren
Golden Spikes-Indikator Technischer Indikator für den Handel mit synthetischen Indizes auf dem Zeitrahmen M1. Kompatibel mit Boom/Crash-Indizes auf der Deriv-Plattform und Gain/Pain-Indizes auf der Weltrade-Plattform. Senden Sie mir eine private Nachricht, um Handel ASISTANT EA. zu erhalten. booklet guide: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Schauen Sie sich auch meinen Premium Spikes Bot an: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Merkmale
PAM Scalper PRO FX
Jesper Christensen
4.71 (17)
Experten
PAM SCALPER (Price Action Momentum Scalper) analysiert historische Kursdaten, um Angebots- und Nachfragezonen zu identifizieren, in denen die Liquidität hoch ist und mit dem Momentum des institutionellen Geldflusses eintritt. Der EA extrapoliert aus den historischen Kurs- und Volumendaten Bereiche, in denen entweder gekauft oder verkauft werden sollte. Wenn Sie diesen EA oder einen anderen Scalper EA backtesten möchten, müssen Sie qualitativ hochwertige Tickdaten verwenden. Die historischen Date
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indikatoren
Haven Stop Loss Hunter Indicator Präzises Werkzeug zur Analyse von Schlüsselbereichen. Entwickelt für Trader, die die Preisdynamik besser verstehen und ihre Handelsentscheidungen verbessern möchten. Weitere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Hilft, schnell wichtige Preisextreme zu finden. Identifizierung von potenziellen Ausbruchsniveaus (Sweep) Erkennt Momente, in denen der Preis versucht, ein Niveau zu durchbrechen, es aber nicht schafft, und signalisiert eine mögliche Umkehr oder Fortsetzu
FREE
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Indikatoren
GorMaster_Pro - Zuverlässige Vorurteile, Nachrichten und Technik auf einem einzigen Bildschirm Siehe GorMaster_Pro ist ein unverzichtbares Tool für alle Arten von Tradern (Scalper, Intraday- oder Swing-Trader), da es fundamentale und technische Informationen kombiniert , um Ihnen eine genaue und umsetzbare Einschätzung des Marktes zu geben. In einer einzigen Ansicht sehen Sie: BUY/SELL/RANGO directional bias , Echtzeit-Nachrichtenfenster , die den Handel einfrieren, wichtige technische Metriken
XagusdHamzai85pattern
Denis Hamza
Indikatoren
XagusdHamzai85pattern – Visueller Pattern-Detektor für XAGUSD XagusdHamzai85pattern ist ein rein visueller Expert Advisor , der für die fortgeschrittene technische Analyse von Silber (XAGUSD) entwickelt wurde. Der EA führt keine automatischen Trades aus : Sein Zweck besteht darin, Price-Action-Pattern klar und unmittelbar direkt im Chart darzustellen , wodurch er sich ideal für Backtests, Pattern-Analysen und die Unterstützung manueller Handelsentscheidungen eignet. Erkannte Pattern Der EA erken
Fabien EMA Clouds
Samran Aslam
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Handelsinstrument, da wir eine Reihe von eigenen Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Demand Trader sind wunderbar mit Moving Average Clouds integriert. Ich bin sicher, Sie werden es l
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
Gold QT
Jony Juniran
Experten
GOLD QT ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) mit Präzision und Effizienz entwickelt wurde. Er kombiniert den RSI- und MA-Indikator, um das beste Ergebnis zu erzielen. GOLD QT identifiziert hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten, um den Gewinn zu maximieren und gleichzeitig das Risiko effektiv zu verwalten. Die wichtigsten Merkmale von GOLD QT sind: Intelligenter Einstieg und Ausstieg : Nutzt Trend- und Momentum-Indikatoren, um zu optimale
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Weitere Produkte dieses Autors
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.8 (5)
Utilitys
***   Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe   ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fi
Auswahl:
Freddy Djousse
43
Freddy Djousse 2025.12.12 19:37 
 

ça fait plusieurs jours que j'utilise cet indicateurs et je suis pleinement satisfait, les zones sont claires et précises.

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.12.13 05:22
Cher Freddy Djousse, Je vous remercie beaucoup pour votre avis. Je suis actuellement en train d’affiner et d’améliorer davantage les zones, et je continue à développer le programme de manière continue. Merci encore.🙏💙 Si vous rencontrez la moindre difficulté lors de l’utilisation de l’indicateur, n’hésitez pas à me contacter à tout moment. Cordialement, Siri 💙
Thailand2407
89
Thailand2407 2025.12.11 00:00 
 

I have used a few indicators on the market, but I have to say there's nothing very close to this indicator. When you use it right, it is a GEM of an indicator. I have made very good profit with this indicator; it really helps me to identify the market. I really hope there are more updates. The developer deserves a 5-star rating; they are always replying to any questions and any help I need. I would give this indicator 5 STARS, 100%.

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.12.11 10:58
Dear [Thailand2407], Thank you very much for your valuable review.🙏 I’m truly happy to hear that the indicator has helped you analyze the market and achieve good results.
I will continue to improve and develop the indicator to make it even better for you and all users.
If you experience any inconvenience while using it, please feel free to contact me anytime.
Thank you once again for your support. Best regards, Siri💙
RafaTrader123
24
RafaTrader123 2025.12.06 15:17 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.12.07 02:39
Dear RafaTrader123
Thank you very much for supporting my product, and also for your suggestions and the valuable review — I truly appreciate it.🙏💙
I’ve already prepared the manual user guide for you. As for the tutorial videos for the different features, I will create them as soon as possible. Thank you so much for the suggestion — even though I’m not very skilled at video editing, I will do my best because I understand how important this is.I always reply to every customer because I genuinely appreciate the effort they take to reach out to me, and every customer is important to me. If you encounter any issues or need any assistance, please feel free to contact me anytime. Best regards,Siri😊💙
thanatchai soeykratok
142
thanatchai soeykratok 2025.11.29 13:01 
 

ขอบคุณมากครับ เป็นอินดิเคเตอร์ ที่ดีมากๆ

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.11.29 16:01
สวัสดีค่ะ คุณ thanatchai soeykratok ขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนสินค้าและรีวิวที่มีคุณค่ามากๆ เราจะพัฒนาอินดิเคเตอร์ให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะ หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งาน สามาถติดต่อผ่านข้อความส่วนตัวเข้ามาได้ตลอดนะคะ🙏💙 Best regards, Siri😊💙
Abdullah Alhariri
768
Abdullah Alhariri 2025.11.20 16:21 
 

I bought this app a long time ago and it wasn't very helpful then. After a year, I saw it again and decided to check it out, impressed with the updates and details. It's everything I need in one indicator. Thanks so much, please don't change it. I love it as it is.

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.11.21 13:33
Dear abuomer2021 Thank you so much for supporting my product from the very beginning. I truly appreciate it. I will continue improving and refining the program. Thank you for coming back to leave a review — it means so much and is truly valuable to me. If you ever experience any inconvenience while using the program, please feel free to contact me via private message anytime. Best regards, Siri 🙏💙
mitchelldabe
82
mitchelldabe 2025.11.19 04:55 
 

One of the best tools for any traders to have.

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.11.19 13:28
Dear mitchelldabe Thank you very much for your valuable review. I will continue improving the indicator consistently.
If you need any further assistance, please feel free to message me anytime.🙏💙
Best regards, Siri 🥰
Naing Khamdhang
163
Naing Khamdhang 2025.11.18 02:05 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.11.18 04:30
Dear Naing Khamdhang ,Thank you very much for your wonderful review. Your review means a lot to me and gives me motivation to continue improving this indicator, as well as helping all customers gain the maximum benefit from it.🙏💙
If you experience any inconvenience while using it, you can contact me anytime. Best regards, Siri😊
Amani Charles
29
Amani Charles 2025.10.28 09:33 
 

I bought this indicator, and it is one of the best in the market.

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.10.28 13:56
Dear [Amani Charles], Thank you so much — I truly appreciate your valuable review.🙏
It’s a great encouragement that motivates me to keep improving this indicator even further,
so that all customers can gain the maximum benefit from it.
And very soon, there will definitely be some great new updates coming as well 💙
If you encounter any issues or have any questions while using it, please feel free to reach out to me anytime — I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
Carlos B Ferreira
144
Carlos B Ferreira 2025.10.24 03:46 
 

I bought this indicator a few days ago and it's excellent! Thank you for this incredible indicator!

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:45
Dear [Carlos B Ferreira], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
Maumau1207
34
Maumau1207 2025.10.24 00:48 
 

I bought the product and I'm loving it. It's really great, but I can't update it. I think my license has expired. How can I update it?

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.10.24 12:43
Dear [Maumau1207], Thank you so much for supporting our product 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it. If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. *** I’ve contacted you via private message.If you need any further assistance, feel free to message me anytime. Best regards, Siri💙
Fariz_CTA
24
Fariz_CTA 2025.10.22 06:04 
 

I've purchased and used this amazing indicator. However, I've come up with an idea for further development: the OB indicator, which has a valid breakout, should be removed. This will make the display cleaner and less confusing. I really hope there will be an update soon. Best of luck to you all.

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.10.22 11:48
Dear [Fariz_CTA], Thank you so much for supporting our product 🙏💙
We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator so that all customers can gain the maximum benefit from it.
If you encounter any issues or difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out to me anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
drutrades
176
drutrades 2025.10.17 10:44 
 

I've bought a lot of junk off this market over the last 5 years but this is honestly the best indicator system i've ever used. I back tested it and i used it on an FTMO trial this week and killed it in a week. There are indicators that individually do what this one system does all encompassing. Dev, keep up the solid work. Seriously! Amazing job!

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.10.17 13:04
Dear [ drutrades], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙 We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards, Siri💙
SEAN
201
SEAN 2025.10.13 18:15 
 

I really love this tool, it caught my incorrect market structure this morning to avoid a loss right at my first day usage.

Siri is helpful in supporting me in various bothering question : D I have been using TradingView for charting a lot, I'm not sure whether Siri can design a TradingView version, I will definitely buy it!

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.10.14 06:37
Dear [wangshiyuan88], Thank you so much for supporting us and trusting our tool 🙏💙
We truly appreciate your valuable review. It’s a great encouragement for me to continue improving this indicator, so that all our customers can get the most value from it. If you ever encounter any difficulties while using it, please don’t hesitate to reach out anytime. I’m always happy to help. Best regards,
Siri 🥰💞
Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar
1077
Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar 2025.10.05 19:41 
 

great and most accurate indicator our there, and professional support, since using this indicator, I have made consistent profit, and its keep growing my account

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.10.06 06:07
Dear Seyed Mani Ashraf Pour Shoshtar ,
Thank you very much for supporting my product and for your valuable review.💙🙏 We’re very glad that our indicator has been helpful and contributed to the growth of your account. We will continue to improve our product even further. Best regards, Siri
Preshy12
34
Preshy12 2025.09.23 06:38 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.09.23 07:41
Dear Preshy12, Thank you very much for supporting my product and for your review and question.🙏💙 First, please allow me to clarify a few things: 1.) Regarding bonus indicators for customers, I’ve already attached them at the top of the product page. You can download and use them directly without the need to inbox me.
2.) I cannot know who has purchased, so I’m unable to inbox customers first. 3.) The Volume Profile is included in the FABLE Pro Suite, which I’ve provided for free. You can download and use it right away. 4.) As for the new feature: Volumized Order Blocks (VOB), I already announced on YouTube and in the User Manual (at the top section) that I needed to verify its accuracy before updating it in version 2.22, in order to ensure the best performance for customers. Now, it has already been updated. I sincerely apologize for the misunderstanding, but I really cannot inbox customers first. *** Most customers usually inbox me first with questions, and for faster support, I always reply as quickly as possible. Best regards,
Siri
silvantrader1970
34
silvantrader1970 2025.09.20 17:56 
 

Comprei recentemente o indicador, mas não possui o recurso de volume no bloco de ordem, é uma atualização? Está disponível?

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.09.21 01:12
Dear silvantrader1970 , Thank you very much for supporting my product, and for your review and question 🙏
The Volume feature in Order Blocks (Volumized Order Blocks – VOB) will be included in the next update (V.2.22), which will be released very soon This update will make Order Block analysis even more accurate and powerful by using Volume to filter out stronger zones. We’ll be rolling out the update very soon 💙 Best regards,
Siri
xaxotf
296
xaxotf 2025.09.12 23:07 
 

I was a bit skeptical, but after seeing so many good reviews, I decided to try this indicator. After a couple of months, all I can say is that I love it!! Thanks to the author!!

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.09.13 04:03
Dear [xaxotf], Thank you so much for choosing and supporting my product 🙏💙 I truly appreciate your valuable review and will remain committed to continuously improving and updating the indicator.
If you encounter any issues or have any suggestions, please don’t hesitate to contact me. I’m always happy to assist you. Best regards,
Siri
julius Santos
26
julius Santos 2025.08.28 07:24 
 

I have bought it. How do I use it? Please teach me how to open a good and correct position. Thank you. I'm waiting for your news.

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.08.29 04:08
Dear [julius Santos], Thank you very much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and enhance the indicator based on your suggestions. Thank you once again. Our indicator provides BUY-SELL signals but does not automatically set Stop Loss or Take Profit. Instead, it helps you identify high-probability trading zones and potential reversal areas within key levels, as well as highlight important market structures such as BOS, CHoCH, Order Blocks, Supply & Demand, and Liquidity Zones. You can use these signals together with your risk management rules to set SL and TP according to your trading style. Best regards,
Siri
VistaWeb
27
VistaWeb 2025.08.20 19:38 
 

Hi Sirikorn Rungsang, I purchased this indicator last week since I would like to try trading following SMC. It looks perfect! Thank you for this indicator and I hope you keep op developing! Kind Regards from the Netherlands

BTW, do you offer/sell the trade manager also seperately? I found out about the other version to late ;)

Edited: I asked about a manual, but I overlooked the manual you provided, so thank you for that aswell!

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.08.21 06:57
Dear [VistaWeb ], Thank you so much for supporting my product 🙏💙
I truly appreciate your valuable review and will continue to improve and update the indicator regularly. I’ll reach out to you via private message. Best regards,Sirikorn
Jose Antonio Cantonero Velasco
453
Jose Antonio Cantonero Velasco 2025.08.14 15:41 
 

Hey! :D Great product Sirikorn! Thanks for this product, it help me a lot and you gained a customer, i would like to see more products make it for you!Forward!

Sirikorn Rungsang
5144
Antwort vom Entwickler Sirikorn Rungsang 2025.08.15 04:06
Dear [Jose Antonio Cantonero Velasco], Thank you so much for supporting my product! 🙏💙 I truly appreciate your valuable review. I’m glad to hear that what I’ve worked hard to develop has helped you a lot. A new product will definitely be coming in the near future, as we are currently developing it. Best regards
12
Antwort auf eine Rezension