Smart Auto TrendLine

5
**Intelligenter Auto-Trendlinien-Indikator**

Der Smart Auto Trendline Indicator zeichnet automatisch Unterstützungs- und Widerstandstrendlinien auf Ihrem MetaTrader 5-Chart. Er identifiziert wichtige Preisniveaus mithilfe von zwei Methoden: Zwei Extreme (Typ 1) oder Extrem und Delta (Typ 2). Die Trendlinien werden nur aktualisiert, wenn ein neuer Balken entsteht, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

**Funktionen**  
- **Zwei Extreme (Typ 1):** Zeichnet Trendlinien basierend auf zwei Extrempunkten (Hochs/Tiefs), die innerhalb benutzerdefinierter Balkenbereiche identifiziert werden.  
- **Extrem und Delta (Typ 2):** Kombiniert einen Extrempunkt mit einem minimalen Delta-Punkt für dynamischere Trendlinien.  
- Anpassbare Parameter für Linienbreite, Farben und Extremseitenbereiche.  
- Linien werden als Unterstützung (pink) und Widerstand (blau) gezeichnet, mit wählbaren und anpassbaren Eigenschaften.  

**Mehr entdecken**  
Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial mit unserer Produktsuite, die entwickelt wurde, um Ihnen Vorteile und Effizienz an den Märkten zu bieten. [Link to product page]

Vergessen Sie nicht, Ihre Bewertung zu hinterlassen, um weitere Entwicklungen zu unterstützen. Bei Fragen können Sie uns gerne eine private Nachricht senden.  

**Wir wünschen Ihnen erfolgreichen Handel!**
Bewertungen 2
Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.12.10 15:54 
 

IS THE BEST-I LOVE IT

Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.21 00:48 
 

Bitte Push Benachrichtigungen...damit ich mir auch ein EA von dir kaufen kann hervorragende Arbeit.Ich werde dich in der nächsten Zeit nicht in ruhe lassen :))) Vielen lieben Dank

Empfohlene Produkte
Raymond Cloudy Day
The Hung Ngo
5 (3)
Indikatoren
Raymond Cloudy Day Indikator für MT5 - Pivot-basierte Umkehr- und Trend-Levels Raymond Cloudy Day Indicator ist ein Pivot-basierter Level-Indikator für MetaTrader 5 (MT5). Er wurde von Ngo The Hung auf der Grundlage von Raymonds ursprünglicher Idee entwickelt und soll einen strukturierten Überblick über potenzielle Umkehrzonen, Trendausdehnungen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus direkt auf dem Chart geben. Die Standardeinstellungen sind für den XAUUSD auf dem H1-Zeitrahmen optimiert, aber d
FREE
Pivots Lines
Abakou Nazaire Ayelenou
5 (1)
Indikatoren
Zeichnen von Pivot-Punkten Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla für jeden Zeitrahmen Unterstützt alle Arten von Pivots Traditionnal, Fibonacci, Woodie, Classic, Demark, Camarilla Unterstützt jeden Zeitrahmen (M1...H1...D1...MN1...Yearly) Unterstützt Server Sommerzeit Unterstützt den Forex-Tagesabschnitt von Sydney Open bis US Close Unterstützt den Krypto-Handel Fill The gap between pivot and the trend, sehr hilfreich Pivot-Punkte zeigen die Richtung des Trends an und bi
FREE
Nexus Pivot Points
Mohammed Kaddour
Indikatoren
Pivot-Punkte werden von Devisenhändlern verwendet, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden, die auf der Preisaktion des Vortages basieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Pivot-Punkte zu berechnen, einschließlich der Durchschnittswerte für die Eröffnung, den Höchst- und Tiefstkurs sowie den Schlusskurs des Vortages. Forex-Händler verwenden eine Kombination aus Pivot-Punkten und gleitenden Durchschnitten, um Handelsmöglichkeiten auf den Devisenmärkten zu finden. Pivot-Punkte s
FREE
Advance pivot point with clustered price
Oyinemomoemi Emeledor
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein **Pivot-Confluence Zone Identifier**, der sich ausschließlich darauf konzentriert, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren, bei denen sich Preiscluster mit klassischen Pivot-Punkten decken. Hier ist, was es tut : ## Kernfunktionalität **Pivot Confluence Detection** : - Zeigt nur Preiszonen an, die mit klassischen Pivot-Punkt-Niveaus (R1, R2, R3, S1, S2, S3) übereinstimmen. - **Schliesst den Haupt-Pivot-Punkt aus** - konzentriert sich nur auf
FREE
Better Moving Average MT5
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
STRUCTURAL TREND LINES - MT4/MT5 Indikator Einfacher Indikator, der automatisch Trendlinien basierend auf der Marktstruktur zeichnet. Features: - 3 Grade der Strukturerkennung (kurz-, mittel-, langfristig) - Konfigurierbare Swing-Stärke für jeden Grad - Einzelne Farbe pro Grad für saubere Visualisierung - Einstellbare Anzahl von Linien pro Grad - Anpassbare Farben und Linienbreiten Funktionsweise: Der Indikator identifiziert Swing-Hochs und -Tiefs basierend auf dem Stärke-Parameter, verbindet
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Diamond indicator Media Movel
Sergio Vidal Prado
Indikatoren
Kostenlose Moving Media zur Verwendung mit dem Diamant-Indikator Bitte beachten. Dies ist das mm zur Kombination mit dem Indikator. Dies ist nicht der Indikator. Kaufen Sie den Indikator, mit dem Sie großartige Ergebnisse erzielen. Hier finden Sie einige Informationen über den Indikator: Indikator für binäre Optionen. Verwendet zwei Farben. Installieren auf mt5 Dieser Indikator ist für den Einsatz auf der 5-Minuten-Kerze Zeit und auf M5. Er funktioniert auch auf M1, ist aber auf M5 effizienter.
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indikatoren
Entwicklung der vorherigen Version des Indikators ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modifizierter Standard-ZigZag-Indikator mit zusätzlichen Informationen über die Wellenlänge in Punkten, Ebenen und verschiedenen Warnungslogiken Allgemeine Verbesserungen: Code-Anpassung für MetaTrader 5 Optimierte Arbeit mit grafischen Objekten Neuigkeiten: Horizontale Ebenen an Extremwerten Auswahl des Ebenentyps: horizontal/Strahlen/Segmente Filter für liquide Ebenen (nicht vom Preis durchbrochen) Puffer
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indikatoren
Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
FREE
Pivot Point Classic Indicator
Nils R M Peleman
5 (1)
Indikatoren
Detaillierte Beschreibung: Der Pivot Point Classic Indicator wurde für Händler entwickelt, die sich bei ihren Handelsstrategien auf klassische Pivot-Punkte und Midpoint-Levels verlassen. Durch die automatische Berechnung und Darstellung dieser Niveaus bietet der Indikator eine klare, visuelle Darstellung von kritischen Preisbereichen, in denen der Markt umkehren oder ausbrechen könnte. Hauptmerkmale: Automatische Pivot-Punkt-Berechnungen : Automatische Berechnung von Pivot-Punkten, drei Unterstü
FREE
AliPivot Points
Alexandra Voicu
Indikatoren
AliPivot Points ist ein Meta Trader 5 Indikator, der Ihnen die neuesten Pivot-Punkte anzeigt. Sie können zwischen Zeitrahmen von 1 Minute bis 1 Monat wählen. Die Berechnungsmethoden für Pivot-Punkte umfassen: Klassische Pivot-Punkte Camarilla Pivot-Punkte Fibonacci-Pivot-Punkte Woodie Pivot-Punkte Sie können die Farben, den Stil und die Breite der Linien nach Ihren Wünschen anpassen. Der Indikator zeigt die Werte auf der rechten Seite des Charts an. AliPivot Points-Werte können auch von Entwickl
FREE
Fair Value Gap Zone
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Der Fair Gap Value Indikator erkennt und hebt sogenannte „Fair Value Gaps“ im MetaTrader 5-Chart hervor. Ein Fair Value Gap entsteht, wenn zwischen dem Tief einer Kerze und dem Hoch einer zwei Kerzen entfernten Kerze eine Preislücke verbleibt. Der Indikator zeichnet farbige Rechtecke (bullisch und bärisch), um diese Bereiche anschaulich darzustellen und Preisaktionsstrategien zu unterstützen. Hauptmerkmale Bullische Gap-Erkennung : Markiert Lücken zwischen dem Tief der ak
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator. Er ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools auf dem Markt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar - Ihr Feedback bedeutet mir viel! Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Smart Alert Manager - Richten Sie erweiterte Alarme ein und senden Sie sie an Mobile, Telegram, Discord, Webhook.
FREE
MultiFrame Pivot MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
MultiFrame Pivot: Ein Multi-Timeframe-Analyse-Tool MultiFrame Pivot ist ein Analyse-Indikator, der einen Überblick über den Markt auf der Grundlage von Pivot-Punkten über mehrere Zeitrahmen hinweg bietet. Der Indikator fasst Informationen aus verschiedenen Zeitrahmen zusammen, um Ihnen einen umfassenderen Überblick über wichtige Kursniveaus zu geben. SCHLÜSSEL-FEATURES: Multi-Timeframe-Analyse: Mit MultiFrame Pivot können Sie gleichzeitig den Status des Preises in Bezug auf die Pivot-Punkte (PP
FREE
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Indikatoren
Automatischer Fibonacci-Retracement-Linien-Indikator. Dieser Indikator nimmt den aktuellen Trend und zeichnet, wenn möglich, Fibonacci-Retracement-Linien vom Swing bis zum aktuellen Preis. Die verwendeten Fibonacci-Ebenen sind: 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, 100%. Dieser Indikator funktioniert für alle Charts und alle Zeitrahmen. Die Fibonacci-Levels werden auch in Puffern aufgezeichnet und können von anderen Trading-Bots verwendet werden. Jegliche Kommentare, Bedenken oder zusätzliche Fun
FREE
Fibonacci Moving Averages
Brendan Jonathan Stoyanowski-campbell
2 (1)
Indikatoren
ÜBERBLICK Die gleitenden Fibonacci-Durchschnitte sind ein Toolkit, mit dem der Benutzer verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten auf der Grundlage von Fibonacci-Zahlen konfigurieren kann. Gleitende Durchschnitte werden verwendet, um kurz- und langfristige Unterstützungen und Widerstände zu visualisieren, die als Signal dafür verwendet werden können, wo der Preis weitergehen oder zurückgehen könnte. Gleitende Durchschnitte sind ein einfaches, aber leistungsfähiges Instrument, das Händl
FREE
Draw Pivot Point
Rainer Schnoege
Indikatoren
Der Indikator zeichnet Pivot-Ebenen für den ausgewählten Zeitrahmen in der klassischen Methode Pivot = (high + close + low) / 3 R1 = ( 2 * Pivot) - low S1 = ( 2 * Pivot) - high R2 = Pivot + ( high - low ) R3 = high + ( 2 * (Pivot - low)) S2 = Pivot - (high - low) S3 = low - ( 2 * (high - Pivot)) Du kanst den Timframe die Farbe und die Textgröße anpassen. Du kannst auch den Hiweistext der Levels ändern. Viel Spass, und Feedback ist erwünscht!
FREE
Pivot Points Levels
Fillipe Dos Santos
Indikatoren
Pivot-Punkte Levels Beschreibung Der Indikator Pivot Points Levels ist ein fortschrittliches und umfassendes Instrument für die technische Analyse, das auf den aus den Pivot-Punkten berechneten Unterstützungs- und Widerstandsebenen basiert. Dieser kostenlose Indikator kombiniert 6 verschiedene Berechnungsmethoden mit Unterstützung für mehrere Zeitrahmen und bietet eine robuste Lösung zur Identifizierung wichtiger Preisumkehr- und Fortsetzungsbereiche. Hauptmerkmale 6 Berechnungsmethoden : Tradit
FREE
Camarilla Swing Trade Indicator
Chayakorn Rakwongthai
Indikatoren
Der Camarilla Swing Trade Indicator ist ein Indikator. Die Unterstützungs- und Widerstandspunkte werden aus dem High Low Close des Kurses der vorherigen TF-Woche berechnet. Was sind Camarilla Pivot-Punkte? (1) Camarilla Pivot Points ist eine modifizierte Version des klassischen Pivot Point. 2) Camarilla Pivot Points wurde 1989 von Nick Scott, einem erfolgreichen Anleihenhändler, eingeführt. Der Grundgedanke hinter Camarilla Pivot Points ist, dass der Preis dazu neigt, zu seinem Mittelwert zurü
FREE
DailySessions
Davide Zunino
4.67 (6)
Indikatoren
Der Indikator stellt die Sitzungsboxen für die asiatischen, europäischen und amerikanischen Sitzungen dar. Es ist möglich, die Zeit jeder Sitzung zu ändern, wie z.B. die Farbe. Es ist auch möglich, die Anzeige der einzelnen Sitzungen zu deaktivieren. In den Eingabeparametern finden Sie Variablen, die Sie im Format hh:mm ändern können. In der Registerkarte Farben können Sie die Farbe der Kästchen der einzelnen Sitzungen ändern. Wenn Sie einige Implementierungen benötigen, kontaktieren Sie mich bi
FREE
Pivot Points Buy Zones
Nils R M Peleman
4.8 (5)
Indikatoren
Detaillierte Beschreibung: Der Pivot Points Indicator wurde für Händler entwickelt, die sich bei ihren Handelsstrategien auf Pivot Points, Midpoints und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus verlassen. Durch die automatische Berechnung und Darstellung dieser Niveaus (basierend auf den Höchst-, Tiefst- und Schlusskursen des vorangegangenen Zeitraums) bietet der Indikator eine klare, visuelle Darstellung kritischer Preisbereiche, in denen der Markt umkehren oder ausbrechen könnte, und ist besonders
FREE
Resistance and Support Indicator
David Muriithi
4.5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet automatisch die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Key Levels) für Sie ein, sobald Sie ihn auf einem Chart abgelegt haben. So müssen Sie diese Niveaus nicht jedes Mal neu zeichnen, wenn Sie die Preise in einem Chart analysieren. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Indikator auf ein Diagramm zu legen, die Einstellungen nach Ihren Wünschen anzupassen und ihn den Rest machen zu lassen. Aber es kommt noch besser: Der Indikator ist absolut kostenlos! Für weitere Informa
FREE
Pivot MT5
Dmitrij Isaenko
Indikatoren
Der Indikator zeichnet die täglichen Unterstützungs- und Widerstandslinien auf dem Chart sowie die Pivot-Ebene (Pivot-Ebene). Angepasst an MT5 zu arbeiten Indikatorparameter: DayBack - die Anzahl der Tage zum Markieren von Linien; PPcolor - Linienfarbe Pivot; PPbreite - Liniendicke Pivot; PPstyle - Linienstil Pivot; Supp - Farbe der Hilfslinien; Sstyle - Unterstützungslinienstil; Breite - Dicke der Stützlinien; Resist - Farbe der Widerstandslinien; Rstyle - Widerstandslinienstil; Rwidth - Dic
FREE
VWAP Daily Clean
Bambang Nugroho
Indikatoren
English VWAP Daily (Clean) ist ein einfacher und leichter Indikator, der den klassischen Daily VWAP (Volume Weighted Average Price) direkt auf Ihrem MT5-Chart darstellt. Merkmale: Klassische Daily VWAP-Berechnung Unterstützt reales Volumen (falls verfügbar) oder Tick-Volumen Zeitzonen-Offset-Option zur Anpassung an die Serverzeit Ihres Brokers Wochenend-Merge-Option (Zusammenführung von Samstag/Sonntag-Daten mit Freitag) Saubere Version → keine Pfeile, keine Alarme, nur VWAP-Linie Die VWAP-
FREE
How the day starts
Sergio Antoni Escudero Tirado
Indikatoren
Dieser Indikator zeichnet den höchsten Intraday-Kurs und den niedrigsten Intraday-Kurs der ersten n Minuten des Tages ein. Das Diagramm zeigt die Tage mit vertikalen Linien und zwei horizontalen Linien, die den maximalen und minimalen Schlusskurs der ersten n Minuten des Tages anzeigen. Die Max/Min-Linien beginnen und enden mit dem berechneten Tag. Mit diesem Indikator können Sie sehen, wie der Tag im Vergleich zu den Vortagen beginnt. Er ist für jeden Markt gültig, da die Startzeit anhand der
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Fibonacci Trend Indicator
Vinoth Durairaj Durairaj
Indikatoren
Fibonacci-Trend-Indikator für MT5 Unlock the power of Fibonacci analysis on your MetaTrader 5 charts! Unser Fibonacci-Trend-Indikator stellt automatisch dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dar, damit Sie Trends, Umkehrungen und Ausbruchsmöglichkeiten auf einen Blick erkennen können. Eigenschaften & Vorteile Automatische Fibonacci-Levels Zeigt sofort sieben wichtige Fibonacci-Retracement-Levels an, die auf den höchsten und niedrigsten Kursen des von Ihnen gewählten Rückblickzeitra
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indikatoren
John Bollinger schuf diesen Indikator im Jahr 2010 als eine Möglichkeit, den ursprünglichen Indikator (Bollinger Bands) auf eine "technischere" Weise zu lesen, die als Oszillator dargestellt wird. Der typische Bereich der Bollinger Bands %B ist 0 - 0,5 - 1,0, wobei "0" das untere Band, "0,5" das mittlere Band und "1" das obere Band darstellt. Die Linie auf dem Indikator stellt die Schlusskurse dar. So einfach ist das. EINSTELLUNGEN Zeitraum der Bollinger-Bänder-Analyse Standardabweichung Multip
FREE
Smart Trendlines MT5
Suvashish Halder
5 (3)
Indikatoren
Smart Trendlines - Trendlinien-Indikator Nr. 1 Smart Trendlines ist ein Präzisionsinstrument, das automatisch Trendlinien auf der Grundlage jedes gültigen Pivot-Punktes zeichnet und Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen zu identifizieren. Der Indikator passt sich kontinuierlich an, wenn sich neue Markt-Pivotpunkte bilden, und spiegelt so die Preisstruktur live und präzise wider. Ob Sie nun Trends verfolgen, sich auf Umkehrungen vorbereiten oder Ausbrüche antizipieren - mi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Scalp Trend
Duy Van Nguy
3 (2)
Experten
Gold Scalp Trend – Der wahre Gold-Trendjäger Hallo Trader! Ich bin Gold Scalp Trend, ein Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD entwickelt wurde. Meine Stärke liegt im kurzfristigen Scalping: Ich nutze sowohl klare Haupttrends als auch kleine Marktschwankungen und liefere schnelle, präzise und äußerst effektive Trades. Ich jage nicht einer übermäßigen Anzahl von Trades hinterher. Stattdessen wähle ich sorgfältig die Setups mit der höchsten Wahrscheinlichkeit aus und setze auf Qualität sta
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Experten
SQUID X – Expert Advisor (EA) für den Handel mit Gold (XAU/USD) Live-Signal: Hier klicken SQUID X basiert auf Price Action, klassischen Werkzeugen und regelbasiertem Einstiegstiming. Dieser EA ist vollständig automatisiert und eignet sich sowohl für Scalping als auch für Intraday-Trading. Hauptmerkmale: Kein Martingale, kein Grid → ausgewählte Einstiege mit festem Stop-Loss. Vier Risikomodi (von niedrig bis hoch) → anpassbar an verschiedene Handelsstile. Timing-Filter → handelt nur in Phasen hoh
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Experten
Breakout Master EA ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, Breakout-Setups über mehrere Zeitrahmen hinweg zu identifizieren, einschließlich kleinerer intraday-Bereiche. Es bietet konfigurierbare Parameter, eine klare Einstiegslogik und integrierte Risikomanagement-Funktionen. NÄCHSTER PREIS: 1199 $, nur noch 1 Kopie verfügbar. WICHTIG!! Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungshinweise zu erha
Fibo Sniper Ea
Duy Van Nguy
Experten
Fibo Sniper EA – Fibonacci Handelssystem Hallo Trader! Ich bin Fibo Sniper EA , ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um die Kraft von Fibonacci-Tradingstrategien zu nutzen. Meine Spezialität ist reine Fibonacci-Analyse kombiniert mit intelligentem Risikomanagement . Egal ob du Forex, Gold, Indizes, Krypto oder Rohstoffe handelst – Fibo Sniper liefert präzise Einstiege und konsistente Ergebnisse in allen Märkten und auf allen Zeitrahmen. Jetzt zum niedrigsten Preis sichern — der Preis wird b
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Utilitys
TRADE PANEL PRO - Fortschrittliches Risikomanagement für Prop-Firmen Professionelles Trading-Tool für Prop Trader und Einzelhändler SCHLÜSSEL-FEATURES DREI INTELLIGENTE GELDMANAGEMENT-MODI Normaler Modus: Traditionelle manuelle Loseingabe Risiko % Modus: Automatische Berechnung des Lots basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos Festgelegter Verlust-Modus: Automatische Berechnung des Lots auf der Grundlage des maximalen USD-Verlusts HANDELSLINIEN - VISUELLE AUFTRAGSPLATZIERUNG Zeichnen Sie
FREE
Auswahl:
Tanki Julius
38
Tanki Julius 2025.12.10 15:54 
 

IS THE BEST-I LOVE IT

Burak Vardar
266
Burak Vardar 2025.11.21 00:48 
 

Bitte Push Benachrichtigungen...damit ich mir auch ein EA von dir kaufen kann hervorragende Arbeit.Ich werde dich in der nächsten Zeit nicht in ruhe lassen :))) Vielen lieben Dank

Antwort auf eine Rezension