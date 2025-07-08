Smart Auto TrendLine
- Indikatoren
- Duy Van Nguy
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
**Intelligenter Auto-Trendlinien-Indikator**
Der Smart Auto Trendline Indicator zeichnet automatisch Unterstützungs- und Widerstandstrendlinien auf Ihrem MetaTrader 5-Chart. Er identifiziert wichtige Preisniveaus mithilfe von zwei Methoden: Zwei Extreme (Typ 1) oder Extrem und Delta (Typ 2). Die Trendlinien werden nur aktualisiert, wenn ein neuer Balken entsteht, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
**Funktionen**
- **Zwei Extreme (Typ 1):** Zeichnet Trendlinien basierend auf zwei Extrempunkten (Hochs/Tiefs), die innerhalb benutzerdefinierter Balkenbereiche identifiziert werden.
- **Extrem und Delta (Typ 2):** Kombiniert einen Extrempunkt mit einem minimalen Delta-Punkt für dynamischere Trendlinien.
- Anpassbare Parameter für Linienbreite, Farben und Extremseitenbereiche.
- Linien werden als Unterstützung (pink) und Widerstand (blau) gezeichnet, mit wählbaren und anpassbaren Eigenschaften.
IS THE BEST-I LOVE IT