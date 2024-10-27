FX Levels MT5
- Indikatoren
- Daniel Stein
- Version: 1.42
- Aktualisiert: 30 Juli 2025
- Aktivierungen: 10
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte
Kurzüberblick
Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft Ihnen FX Levels, Wendepunkte zu erkennen, Gewinnziele festzulegen und Trades souverän zu managen. Probieren Sie es jetzt aus und überzeugen Sie sich, wie präzise S&R-Analysen Ihr Trading aufs nächste Level heben können!
1. Warum FX Levels für Trader enorm vorteilhaft ist
Außerordentlich genaue S&R-Zonen
• FX Levels wurde darauf ausgelegt, selbst bei unterschiedlichen Brokern nahezu identische Zonen zu liefern, sodass Probleme aufgrund verschiedener Datenfeeds oder Zeiteinstellungen gelöst werden.
• Dadurch erhalten Sie, ganz gleich wo Sie traden, konsistente Levels — eine solidere Basis für Ihre Strategie.
Kombiniert Tradition und neueste Technik
• Indem der bewährte „Lighthouse“-Ansatz mit einer dynamischen Komponente verschmolzen wird, aktualisiert FX Levels sich nicht nur einmal täglich, sondern kann auch blitzschnell auf neue Kursbewegungen reagieren.
• Sie entscheiden: klassische statische Levels oder Echtzeit-Scans für neu entstehende Zonen.
Klare Wendepunkte erkennen
• FX Levels hebt zentrale Bereiche hervor — Unterstützungen, Widerstände und potenzielle Pivot-Punkte — damit Sie Ihre Einstiege/Ausstiege optimieren können.
• Zusätzlich dienen diese Bereiche als realistische Gewinnziele, sodass Sie Ihre Exits passend zur tatsächlichen Marktstruktur planen.
Funktioniert in allen Märkten
• Ob Währungspaare und Indizes oder einzelne Aktien und Rohstoffe, FX Levels deckt alles mit bemerkenswerter Verlässlichkeit ab.
• Unabhängig von Ihrem bevorzugten Markt werden wichtige Level präzise angezeigt.
2. Mehr erfahren bei Stein Investments
Wir bei Stein Investments bieten:
• Fortschrittliche Trading-Tools und Indikatoren für verschiedene Marktbedingungen.
• Tutorials, Videos und Guides, um Ihre Lernkurve zu beschleunigen.
• Eine unterstützende Community mit exklusiven Chats, wo Sie Strategien und Know-how austauschen können.
Besuchen Sie unsere Stein Investments Seite, um die neuesten Updates, Tipps und Ressourcen zu entdecken — so holen Sie das Beste aus FX Levels heraus und bleiben im Trading stets einen Schritt voraus.
3. Wie Sie mit FX Levels starten
FX Levels zum Chart hinzufügen
• Öffnen Sie Ihre MetaTrader-Plattform und ziehen Sie FX Levels in das gewünschte Chart (beliebiger Timeframe).
• FX Levels funktioniert sofort mit den normalen Live-Marktdaten, ohne dass weitere Feeds benötigt werden.
Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus (täglich oder dynamisch)
• Möchten Sie eine statische Übersicht, die einmal täglich aktualisiert wird? Dann greifen Sie zum klassischen Lighthouse-Modus für stabile Referenzpunkte.
• Benötigen Sie Echtzeit-Anpassungen? Wechseln Sie zum dynamischen Modus, um neu entstandene S&R-Zonen beim Kursverlauf sofort zu erfassen.
4. Wie FX Levels funktioniert (Kurz erklärt)
Die Lighthouse-Grundlagen
• Im Kern identifiziert der „Lighthouse“-Modus mithilfe täglicher Berechnungen wichtige Support-/Resistance-Levels.
• Diese bilden ein solides Fundament, um Marktwendepunkte zu erkennen und Kursziele festzulegen.
Dynamischer Vorteil (Updates in Echtzeit)
• Für Trader, die häufiger Anpassungen wünschen, kann FX Levels Kerze für Kerze scannen, also Zonen entdecken, die über die vordefinierten Tageslevels hinausgehen.
• Besonders bei Intraday- oder Scalping-Strategien nützlich, wenn innerhalb der Session neue Linien auftauchen können.
Genauigkeit dank Broker-Erfahrung
• Durch umfassendes Know-how zu diversen Broker-Feeds und Zeitverschiebungen haben wir FX Levels so entwickelt, dass es plattformübergreifend konsistent ist.
• So können Sie sich auf nahezu 100 % übereinstimmende Levels verlassen, unabhängig vom Broker oder Server-Zeitformat.
Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit finden
• FX Levels berechnet mögliche Wendezonen, die Sie als Take-Profit-Bereiche nutzen können — oder als Warnsignal, wenn der Kurs schon zu weit gelaufen ist.
5. Praktische Einsatzmöglichkeiten von FX Levels
Ein- und Ausstiegspunkte verbessern
• Planen Sie Ihre Trades um die S&R-Level herum, die FX Levels feststellt — kaufen Sie in der Nähe einer Unterstützung und verkaufen Sie in der Nähe eines Widerstands.
• Kombinieren Sie diese Zonen mit anderen Indikatoren (Trendlinien, Oszillatoren) für stärkere Signalüberschneidungen.
Logische Gewinnziele festlegen
• Jede dargestellte Zone kann als realistisches Take-Profit-Niveau dienen, wodurch Ihre Exits zur tatsächlichen Marktstruktur passen.
• So verhindern Sie ein zu frühes Schließen oder ein zu langes Verharren in offenen Positionen.
Überkaufte oder überverkaufte Märkte vermeiden
• Wenn der Kurs deutlich über einen bekannten Widerstand steigt oder unter eine wichtige Unterstützung fällt, möchten Sie vielleicht von neuen Einstiegen absehen oder bestehende Trades absichern.
• FX Levels dient Ihnen als Kompass, um Überdehnung oder potenzielle Breakout-Chancen zu erkennen.
Je nach Bedarf anpassen
• Wechseln Sie zwischen dem klassischen Lighthouse (tägliche Updates) und dem dynamischen Scan-Modus, je nach Zeitrahmen und Trading-Stil.
• Daytrader reagieren schnell auf intraday-Änderungen; Swingtrader nutzen die Tages-Referenzlinien.
6. Einstellungen des FX Levels Indikators
Konfigurieren Sie FX Levels passend zu Ihrem Trading-Stil:
Analysemodus
• Wählen Sie Lighthouse (statisch) für eine tägliche Neuberechnung.
• Oder Dynamic, um bei jeder Kerze Echtzeit-Updates zu bekommen.
Timeframe-Optionen
• Sie können bis zu drei zusätzliche Zeitrahmen (z.B. M15, M30, H1 in einem M5-Chart) einbinden, um S&R-Level über verschiedene Ebenen hinweg zu beurteilen.
Broker-Zeiteinstellungen
• Im klassischen Modus konfigurieren Sie GMT und Sommerzeit-Parameter, damit die Genauigkeit in unterschiedlichen Zeitzonen bestehen bleibt.
• Damit stimmen Ihre Tagesdaten mit den richtigen Session-Öffnungs- und Schließzeiten überein.
Multi Instance ID
• Falls Sie mehrere Instanzen von FX Levels in einem Chart (mit unterschiedlichen Einstellungen) laufen lassen, vergeben Sie eindeutige IDs, um Konflikte zu vermeiden.
Alarme & Grafik
• Definieren Sie intuitive Warnungen für neu entstehende Levels oder spezifische Schwellenwerte.
• Passen Sie Farben, Linienstärke und Textanzeige an, damit sie zum Layout Ihres Charts passen.
7. Weitere Informationen & Hilfe
• FX Levels FAQ: Demnächst veröffentlichen wir einen speziellen FAQ mit Tipps, Videos und Best Practices.
• Community Chat: Treten Sie unserer exklusiven Gruppe bei, um Strategien zu teilen, Fragen zu stellen und von anderen FX Levels-Tradern zu lernen.
• Support: Bei Fragen oder Problemen, kontaktieren Sie uns. Wir helfen gern weiter.
Bereit, Ihr Trading mit präzisen S&R zu steigern?
• Erleben Sie konsistente Genauigkeit: Keine Verwirrung mehr aufgrund unterschiedlicher Broker-Daten — FX Levels gewährleistet nahezu identische Zonen plattformübergreifend.
• Mit Sicherheit handeln: Nutzen Sie tägliche oder dynamische Updates, um Ihren Stil zu unterstützen, Einstiege/Ausstiege zu verfeinern und das Risiko effektiv zu managen.
• Werden Sie Teil der Stein Investments Community: Profitieren Sie von unseren Tools, Leitfäden und Netzwerk, um Ihr Trading mithilfe genauer Support- und Resistance-Einblicke weiterzuentwickeln.
Zögern Sie nicht! Installieren Sie FX Levels noch heute und nutzen Sie die Kraft einer wirklich adaptiven S&R-Analyse — verschaffen Sie sich einen Vorteil und verbessern Sie jede Trade-Session!
Viel Erfolg beim Trading!
Daniel & Alain
Very good, it helped me find defensive points in blocks of orders with strong institutional resistance. You can position your stop loss very well and stay on the defensive if something moves against that specific target, and even if you get stopped out, it's not a problem, since the tool helps you reposition a new order and continue trading. The order management is great and you can handle the orders effectively. Thank you.