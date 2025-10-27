Game Changer Indicator mt5

4.67

Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Suche nach einem Vorteil sind – dieses Tool ermöglicht Ihnen sicheres, diszipliniertes Handeln und ein klares Verständnis der zugrunde liegenden Trenddynamik.

Kontaktieren Sie mich direkt nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten. Sie erhalten ein kostenloses Exemplar unseres Indikators „Strong Support and Trend Scanner“ per PN.
Bitte beachten Sie, dass ich meine EAs oder spezielle Sets nicht über Telegram verkaufe. Sie sind nur auf MQL5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur hier auf meinem Blog verfügbar. Vorsicht vor Betrügern und kaufen Sie keine Sets von anderen!

EINSTELLUNGEN

  • Benachrichtigung bei Trendänderungen aktivieren – Wahr/Falsch – Zeigt Benachrichtigungen im Diagramm an, wenn sich der Trend ändert.
  • Push-Benachrichtigung senden – Wahr/Falsch – Aktiviert Push-Benachrichtigungen bei Benachrichtigungen auf das Smartphone.
  • E-Mail-Benachrichtigungen senden – Wahr/Falsch – Sendet Benachrichtigungen bei Trendänderungen per E-Mail.

Bewertungen 7
Memo Tegani
46
Memo Tegani 2025.12.18 02:43 
 

This indicator is selective by design and works best on M5 and M15.The lack of constant signals helps filter bad trades, not create confusion. It’s a tool for structure and confirmation not signal spamming. If you use it as intended, it delivers solid value. Strukov and his manual helped me a lot to understand how to use it..

mohamed salah
66
mohamed salah 2025.11.16 17:03 
 

I tested it on six charts at once and my MT5 didn’t lag at all. That’s rare for a visual indicator with alerts. It’s coded cleanly efficient, responsive and stable even on high-volatility assets like gold. Big thumbs up for technical design and strukov for sure

Richirich1k
651
Richirich1k 2025.11.11 08:09 
 

Very accurate signals! No repaint. I love this new indicator from Strukov!

