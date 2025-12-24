LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen.





DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION.





Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich verschieben.





Azimuth Pro kartiert diese Niveaus automatisch: Swing-verankerte VWAP, Multi-Timeframe-Strukturlinien und ABC-Muster, die nur an Positionen mit hoher Wahrscheinlichkeit erscheinen.









Azimuth Pro ist für professionelle Trader entwickelt, die sowohl Strukturanalyse ALS AUCH intelligente Automatisierung fordern.





Während Azimuth die Marktstruktur mit chirurgischer Präzision abbildet, fügt Azimuth Pro die Intelligenzschicht hinzu: Auto-Erkennung Ihres Trading-Stils, smart konfigurierte gleitende Durchschnitte und Parameter, die durch 20 Jahre Backtesting verfeinert wurden. Das Ergebnis ist eine professionelle Analyse, die sich automatisch an Ihr Instrument und Ihren Timeframe anpasst.





Dies ist der Indikator, den wir bei Merkava Labs täglich für uns und unsere Kunden verwenden.









✅ WAS PRO ANDERS MACHT





Smart-Konfiguration

Die Pro-Version versteht Ihren Kontext. Setzen Sie sie auf EURUSD M15 und sie weiß, dass Sie Intraday traden. Setzen Sie sie auf BTCUSD H4 und sie passt sich für Swing an. Keine manuelle Anpassung erforderlich.





Adaptive gleitende Durchschnitte

Standard-EMAs funktionieren. Aber ATR-adaptiver StepMA (volatilitätsresponsiv) und momentum-adaptiver VIDYA (trendfolgende) funktionieren besser. Pro enthält beide, automatisch konfiguriert pro Instrumentenklasse.





Trading-Stil-Presets

Sechs kampferprobte Konfigurationen, plus AUTO-Modus, der den richtigen basierend auf Ihrem Timeframe auswählt:

• Scalping (M1-M5)

• Intraday (M15-H1)

• Intraweek (H4-H8)

• Swing (H12-D1)

• Position (D1+)

• Gann Cycles





MTF-Bias-Filterung

Signale werden nach höherem Timeframe-Bias gefiltert. Ein Kaufsignal erscheint nur, wenn CTF, HTF1 und HTF2 (falls aktiviert) alle übereinstimmen. Wählen Sie WAVE-Modus (L3-Filter) für responsive Signale oder CYCLE-Modus (L3 + L4) für strengere Trendausrichtung.





MTF-Alert-Indikatoren

Alerts zeigen + oder ++ zur Multi-Timeframe-Validierung:

• + = Signal durch HTF1 validiert

• ++ = Signal durch HTF1 und HTF2 validiert

• Höhere Validierung = höhere Wahrscheinlichkeit der Setups.









✅ KERNFUNKTIONEN (Von Azimuth geerbt)





4-Level ZigZag-System

• Gleichzeitige Darstellung der Level 1-4 (Minor- bis Makro-Swings)

• Anpassbare Perioden mit fraktal-ausgerichteten Standardwerten

• Farbcodierte Visualisierung für sofortige Mustererkennung





Swing-verankerter VWAP

• AVWAP verankert an wichtigen Swing-Hochs/Tiefs (L2 + L3)

• Tägliche VWAP-Referenzlinie (institutioneller Benchmark)

• Richtungslogik (Support im Aufwärtstrend, Resistance im Abwärtstrend)





ABC-Mustererkennung

• Early Cycle Signals (L3→L1 Konfluenz)

• Main Trend Signals (L2→L3 Konfluenz)

• Late Cycle Signals (L1→L2 Konfluenz)

• MTF-Bias-Filterung mit Ausrichtungsindikatoren

• Signalpfeile bleiben bei Chartwechsel erhalten





Multi-Timeframe-Dashboard

• 3-Timeframe-Bias-Anzeige (Aktuell + HTF1 + HTF2)

• ATR, ADR%, Live Spread, Candle Timer

• Institutionelle HTF-Mappings (automatisch berechnet)





HTF-Strukturlinien

• Horizontale S/R von HTF-ZigZag-Swings

• Zusammengeführte überlappende Zonen

• Linienstil-Hierarchie nach Timeframe









🚀 PRO-EXKLUSIVE FUNKTIONEN





Trading-Stil-Presets

• AUTO: Erkennt optimalen Stil aus Ihrem Timeframe

• SCALPING: Enge Stops, schnelle Signale (M1-M5)

• INTRADAY: Sitzungsbasiert, ausgewogen (M15-H1)

• INTRAWEEK: Breitere Swings, geduldig (H4-H8)

• SWING: Große Bewegungen, trendfolgend (H12-D1)

• POSITION: Makro-Zyklen, minimales Rauschen (D1+)

• GANN: Zeitzyklus-fokussierter Ansatz

• CUSTOM: Volle manuelle Kontrolle





Smart Moving Averages

• StepMA für Fast MA: ATR-adaptives Stepping, reduziert Fehlsignale

• VIDYA für Slow MA: Chande Momentum adaptiv, besseres Trend-Tracking

• Auto-Konfiguration pro Asset-Klasse (Forex, Crypto, Indices, Commodities)

• 20 Jahre backtestete Parameter





Erweitertes AVWAP-System

• AVWAP Level 2 + Level 3 (mehr Ankerpunkte als Standard-Azimuth)

• Konfigurierbare Segmentlimits

• Multi-Swing-Value-Zone-Mapping





MTF-Bias-Filterung

• Signale gefiltert nach HTF-Bias-Ausrichtung

• WAVE-Modus: L3-Filter für responsive Signale

• CYCLE-Modus: L3 + L4 für strengere Trendausrichtung

• Alerts zeigen + (HTF1) oder ++ (HTF1+HTF2) Validierung





Optimiert für Multi-Chart & VPS

• ZigZag Anchor Proprietary Algo mit 20-facher Performance-Steigerung

• Multi-Instanz-sichere Architektur

• Minimaler CPU/Speicher-Footprint

• Gleichzeitiger Betrieb auf mehreren Charts ohne Verzögerung









📊 TIMEFRAME-KOMPATIBILITÄT





✅ M1 bis M30: Vollständige Analyse mit Standardeinstellungen (9999 Bars)

⚙️ H1+: Erhöhen Sie MaxCalculationBars auf 15.000+ für vollständiges MTF-Dashboard





Empfohlen: M5-M30 für Intraday, H1-H4 für Swing-Trading.









⚙️ TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN





• Plattform: MetaTrader 5 (Build 3802+)

• Instrumente: Alle (Forex, Crypto, Indices, Commodities, Stocks)

• Dateityp: Kompilierte .ex5

• Buffer: 44 Indikator-Buffer

• Plots: 12 visuelle Plots

• Performance: Multi-Instanz-sicher, VPS-optimiert, ZigZag Anchor Proprietary Algo (20x schneller)

• Support: Email + Private Nachrichten









📦 LIEFERUMFANG





✅ User Manual Download: merkavalabs.com/docs.html

✅ Azimuth Pro Indikator (kompilierte .ex5)

✅ Quantum Color Themes (18 professionelle Themes)

✅ Trading-Stil-Presets (6 + AUTO + CUSTOM)

✅ Smart MA System (StepMA + VIDYA)

✅ Vollständiges Alert-System (Box/Sound/Push/Email)

✅ MTF Dashboard (erweiterte 3-TF-Anzeige)

✅ Regelmäßige Updates und Verbesserungen

✅ Prioritäts-Support









🏛️ ÜBER MERKAVA LABS





"Die besten Trades sind bereits auf Ihrem Chart. Sie sehen sie nur noch nicht."





Merkava Labs ist spezialisiert auf institutionelle MT5-Tools, die die Marktstruktur entschlüsseln. Von Quants entwickelt, für Trader.





Contact: contact@merkavalabs.com









⚠️ WICHTIGE HINWEISE

Live-Strukturanalyse: Azimuth Pro ist ein Echtzeit-Analysetool. ZigZag und ABC-Signale aktualisieren sich dynamisch mit der Marktstruktur. Für Tests verwenden Sie Forward-Testing auf einem Demo-Konto — Chart-Historie ist für Backtesting nicht geeignet.

Der Vorteil liegt nicht in einzelnen Signalen, sondern im Gesamtsystem: mehrstufige Marktstruktur, bestätigt durch Swing-verankerten AVWAP und adaptive gleitende Durchschnitte im Zusammenspiel.

Authentizität: Laden Sie nur vom offiziellen MQL5 Market herunter. Vorsicht vor gefälschten Versionen.

Risikohinweis: Trading birgt erhebliches Verlustrisiko. Azimuth Pro ist ein technisches Analysetool, keine Finanzberatung. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Verwenden Sie immer angemessenes Risikomanagement.



