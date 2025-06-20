Crystal Heikin Ashi
- Indikatoren
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 3.5
- Aktualisiert: 29 September 2025
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor
Überblick
Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis.
Anforderungen
-
Plattform: MetaTrader 5
-
Konto: ECN/RAW empfohlen
-
Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen)
-
Zeitrahmen: M1–H4
Erste Schritte
-
Algo Trading aktivieren.
-
EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart).
-
In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden.
-
Risiko an Kapital/Leverage anpassen.
Empfehlungen
-
Ausreichende freie Margin, stabiles Routing (niedriger Spread/Latenz).
-
Für Gold typischer Start 5.000 USD+ bei 1:500; bei Multi-Symbol geringer riskieren.
-
Zuerst Demo testen.
Kernfunktionen
-
Ein/Ausstiege mit SL/TP, Break-even, Trailing.
-
Drawdown-Kontrolle: Aktivität in schwachen Phasen drosseln.
-
Multi-Symbol-Support; an Volatilität/Sitzungen anpassbar.
Inputs (wichtig)
-
AI_Access_Mode — volle Funktionen.
-
Risiko — Lot, max. gleichzeitige Trades, Tages/Wochen-Limits.
-
Filter — Spread, Zeit/Sitzung, News-Pause (optional).
-
Sicherheit — Equity-Schutz und Taktsteuerung.
Praxis-Hinweise
-
VPS nahe Broker-Server.
-
Konservativ starten, nach Forward-Ergebnissen skalieren.
-
Backtests bilden Live-Bedingungen nicht ab.
Support
Nutzen Sie Comments oder MQL5-Private Messages.
Risikohinweis
Hebelprodukte sind risikoreich; keine Gewinn-Garantie. Vergangene/Backtest-Ergebnisse sichern die Zukunft nicht.
