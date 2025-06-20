Crystal Heikin Ashi

4.71

CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor

Überblick
Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis.

Anforderungen

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Konto: ECN/RAW empfohlen

  • Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen)

  • Zeitrahmen: M1–H4

Erste Schritte

  1. Algo Trading aktivieren.

  2. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart).

  3. In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden.

  4. Risiko an Kapital/Leverage anpassen.

Empfehlungen

  • Ausreichende freie Margin, stabiles Routing (niedriger Spread/Latenz).

  • Für Gold typischer Start 5.000 USD+ bei 1:500; bei Multi-Symbol geringer riskieren.

  • Zuerst Demo testen.

Kernfunktionen

  • Ein/Ausstiege mit SL/TP, Break-even, Trailing.

  • Drawdown-Kontrolle: Aktivität in schwachen Phasen drosseln.

  • Multi-Symbol-Support; an Volatilität/Sitzungen anpassbar.

Inputs (wichtig)

  • AI_Access_Mode — volle Funktionen.

  • Risiko — Lot, max. gleichzeitige Trades, Tages/Wochen-Limits.

  • Filter — Spread, Zeit/Sitzung, News-Pause (optional).

  • Sicherheit — Equity-Schutz und Taktsteuerung.

Praxis-Hinweise

  • VPS nahe Broker-Server.

  • Konservativ starten, nach Forward-Ergebnissen skalieren.

  • Backtests bilden Live-Bedingungen nicht ab.

Support
Nutzen Sie Comments oder MQL5-Private Messages.

Risikohinweis
Hebelprodukte sind risikoreich; keine Gewinn-Garantie. Vergangene/Backtest-Ergebnisse sichern die Zukunft nicht.

Keywords
MT5 Expert Advisor, Gold-EA, XAUUSD EA, automatischer Handel, Risikomanagement, Trailing Stop, Break-even, ECN, Forex-Roboter, Drawdown-Kontrolle, Kapitalschutz, Spread-Filter, Sitzungs-Filter.

Bewertungen 16
Emanuel533
274
Emanuel533 2025.11.30 17:15 
 

EXELENTE MUCHAS GRACIAS 10/10 2025 practico y facil en real probado en BTCUSD

eli7373
64
eli7373 2025.10.31 18:39 
 

Hallo , wie kann ich den Indikator auf Handy oder Tablet nutzen . Danke im Voraus

keeproll
74
keeproll 2025.10.21 11:14 
 

This is a truly excellent indicator tool. It's been incredibly helpful to me in my trading! I highly recommend it to everyone.

Antwort auf eine Rezension