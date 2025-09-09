SuperScalp Pro – schnelleres, präziseres und einfacheres Scalping als je zuvor.



Hybrider Supertrend-Scalper mit Multi-Filter-Bestätigung

SuperScalp Pro erweitert das klassische Supertrend-Konzept und entwickelt es zu einem hybriden Scalping-Tool für kurz- bis mittelfristige Trading-Setups über mehrere Timeframes. Es liefert nicht nur Handelssignale, sondern enthält auch einen Trading-Statistik-Simulator, mit dem Sie die Performance Ihrer Strategie bewerten und Parameter für jedes Timeframe oder jeden Chart-Typ einfach anpassen oder optimieren können.

Der Indikator kombiniert ein klares, farbwechselndes Supertrend-Band mit mehreren optionalen Bestätigungsfiltern, um Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit zu liefern und gleichzeitig das Risikomanagement einfach und effektiv zu halten. Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) werden dynamisch anhand von ATR berechnet und direkt im Chart angezeigt. Ein vollständiges Alarmsystem ist enthalten — Popup-Alarme, E-Mail und Push-Benachrichtigungen — so verpassen Sie kein Signal.

Das wichtigste visuelle Element ist das Supertrend-Band, das je nach Trendrichtung die Farbe ändert und potenzielle Signal-Bars hervorhebt. Bei einer Supertrend-Umkehr werden Einstiege generiert und der Indikator bewertet alle aktivierten Bestätigungsfilter — einschließlich ATR-Bereich, ADX, RSI, mehrere EMAs, EMA-Steigung, Abstand zur EMA und Volumen — bevor das Signal validiert wird. Dieses kombinierte Bestätigungssystem reduziert Marktgeräusche erheblich, indem es Konsens unter den Filtern verlangt, anstatt sich ausschließlich auf Supertrend zu verlassen.

Risikoparameter werden dynamisch aus dem ATR berechnet und als gestrichelte SL- und TP-Linien mit Preislabels angezeigt, sodass manuelle Trader Risiko sofort beobachten und verwalten können.

Empfohlene Zeitrahmen:

SuperScalp Pro ist für Scalping-Strategien optimiert und liefert die beste Performance auf niedrigen Zeitrahmen wie M1–M5, wo schnelle Einstiege und eine präzise Signalerkennung erforderlich sind.

Der Indikator kann auch auf höheren Zeitrahmen (M15–H1) verwendet werden, für Trader, die langsameres Scalping oder Intraday-Trading bevorzugen, mit realistischen Erwartungen an die Signalhäufigkeit.

Die besten Ergebnisse werden meist während volatiler Handelssitzungen wie London und New York erzielt.

Sie können SuperScalp Pro mit dem Order-Management-Tool VM Auto SLTP Basic kombinieren, um die Ausführung von Trades zu optimieren und manuelle Prozesse zu eliminieren.

SuperScalp Pro generiert präzise Einstiegssignale und zeigt ATR-basierte SL- und TP-Level direkt im Chart an, während VM Auto SLTP Basic diese SL- und TP-Level in Echtzeit automatisch setzt. Sie können die SL- und TP-Preise aus SuperScalp Pro in das Kontrollpanel von VM Auto SLTP Basic eingeben oder die integrierten ATR-basierten SL- und TP-Funktionen nutzen.

Diese Kombination schafft einen schnelleren, klareren und genaueren Scalping-Workflow — besonders wertvoll unter hochvolatilen Marktbedingungen, in denen Ausführungsgeschwindigkeit entscheidend ist.

Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte über eine private Nachricht auf MQL5, um Anleitungen zur Einrichtung optimierter Konfigurationen für jedes Timeframe und jeden Chart-Typ zu erhalten sowie Instruktionen zur Kombination von SuperScalp Pro mit einem SL- und TP-Management-Tool zur Verbesserung der Gesamtperformance.

