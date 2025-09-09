SuperScalp Pro

5

SuperScalp Pro – schnelleres, präziseres und einfacheres Scalping als je zuvor.

Hybrider Supertrend-Scalper mit Multi-Filter-Bestätigung

SuperScalp Pro erweitert das klassische Supertrend-Konzept und entwickelt es zu einem hybriden Scalping-Tool für kurz- bis mittelfristige Trading-Setups über mehrere Timeframes. Es liefert nicht nur Handelssignale, sondern enthält auch einen Trading-Statistik-Simulator, mit dem Sie die Performance Ihrer Strategie bewerten und Parameter für jedes Timeframe oder jeden Chart-Typ einfach anpassen oder optimieren können.

Der Indikator kombiniert ein klares, farbwechselndes Supertrend-Band mit mehreren optionalen Bestätigungsfiltern, um Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit zu liefern und gleichzeitig das Risikomanagement einfach und effektiv zu halten. Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) werden dynamisch anhand von ATR berechnet und direkt im Chart angezeigt. Ein vollständiges Alarmsystem ist enthalten — Popup-Alarme, E-Mail und Push-Benachrichtigungen — so verpassen Sie kein Signal.

Das wichtigste visuelle Element ist das Supertrend-Band, das je nach Trendrichtung die Farbe ändert und potenzielle Signal-Bars hervorhebt. Bei einer Supertrend-Umkehr werden Einstiege generiert und der Indikator bewertet alle aktivierten Bestätigungsfilter — einschließlich ATR-Bereich, ADX, RSI, mehrere EMAs, EMA-Steigung, Abstand zur EMA und Volumen — bevor das Signal validiert wird. Dieses kombinierte Bestätigungssystem reduziert Marktgeräusche erheblich, indem es Konsens unter den Filtern verlangt, anstatt sich ausschließlich auf Supertrend zu verlassen.

Risikoparameter werden dynamisch aus dem ATR berechnet und als gestrichelte SL- und TP-Linien mit Preislabels angezeigt, sodass manuelle Trader Risiko sofort beobachten und verwalten können.

Empfohlene Zeitrahmen:

SuperScalp Pro ist für Scalping-Strategien optimiert und liefert die beste Performance auf niedrigen Zeitrahmen wie M1–M5, wo schnelle Einstiege und eine präzise Signalerkennung erforderlich sind.

Der Indikator kann auch auf höheren Zeitrahmen (M15–H1) verwendet werden, für Trader, die langsameres Scalping oder Intraday-Trading bevorzugen, mit realistischen Erwartungen an die Signalhäufigkeit.

Die besten Ergebnisse werden meist während volatiler Handelssitzungen wie London und New York erzielt.

SuperScalp Pro mit einem Order-Management-Tool kombinieren

Sie können SuperScalp Pro mit dem Order-Management-Tool VM Auto SLTP Basic kombinieren, um die Ausführung von Trades zu optimieren und manuelle Prozesse zu eliminieren.

SuperScalp Pro generiert präzise Einstiegssignale und zeigt ATR-basierte SL- und TP-Level direkt im Chart an, während VM Auto SLTP Basic diese SL- und TP-Level in Echtzeit automatisch setzt. Sie können die SL- und TP-Preise aus SuperScalp Pro in das Kontrollpanel von VM Auto SLTP Basic eingeben oder die integrierten ATR-basierten SL- und TP-Funktionen nutzen.

Diese Kombination schafft einen schnelleren, klareren und genaueren Scalping-Workflow — besonders wertvoll unter hochvolatilen Marktbedingungen, in denen Ausführungsgeschwindigkeit entscheidend ist.

Support

Nach dem Kauf kontaktieren Sie mich bitte über eine private Nachricht auf MQL5, um Anleitungen zur Einrichtung optimierter Konfigurationen für jedes Timeframe und jeden Chart-Typ zu erhalten sowie Instruktionen zur Kombination von SuperScalp Pro mit einem SL- und TP-Management-Tool zur Verbesserung der Gesamtperformance.

Benutzerhandbücher

  • SuperScalp Pro Detailliertes Handbuch: Hier ansehen

  • Anleitung zur Verwendung von SuperScalp Pro mit VM Auto SLTP Basic: Hier ansehen

Bewertungen 1
Michael Zane Nielsen
463
Michael Zane Nielsen 2025.11.25 01:24 
 

Near Perfect Product, Paid for itself in Hours Plus Some, Flexible Settings that I can adjust to my Style, Great Work.

Empfohlene Produkte
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Bollinger Trend Lines MT5
Mario Jemic
Indikatoren
Bollinger Trendlinien - MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines ist ein professioneller volatilitätsbasierter Trendindikator, der entwickelt wurde, um die Trendrichtung und dynamische Stopp-Levels unter Verwendung von Bollinger Bändern klar zu identifizieren. Der Indikator basiert auf einem Grundprinzip: folgt dem Trend, ignoriert das Rauschen und lässt die Volatilität den Stopp definieren. So funktioniert es Der Indikator bildet nachlaufende Trendlinien unter Verwendung von Bollinger Bändern: In
RSI Arrows Profesional
Magdalena Estefania Colonna
Indikatoren
RSI-Pfeile Professional v1.00 Fortgeschrittener technischer Indikator für MetaTrader 5 Überblick RSI Arrows Professional ist ein hochentwickelter technischer Indikator, der die Leistungsfähigkeit des traditionellen RSI (Relative Strength Index) mit einem intelligenten Richtungssignalsystem kombiniert. Dieser Indikator wurde speziell für Händler entwickelt, die optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt identifizieren möchten, und implementiert konservative Handelsstrategien, die auf der
Best Scalper Oscillator
Evgeny Belyaev
3.33 (3)
Indikatoren
Der Best Scalper Oscillator ist ein Indikator für MetaTrader 5 , der auf mathematischen Berechnungen auf dem Preisdiagramm basiert. Er ist einer der gängigsten und nützlichsten Indikatoren für das Auffinden von Trendumkehrpunkten. Best Scalper Oscillator ist mit mehreren Arten von Benachrichtigungen ausgestattet (Push-Benachrichtigungen, E-Mails, Alarme), die es ermöglichen, Trades rechtzeitig zu eröffnen. Unverwechselbare Merkmale Erzeugt ein Minimum an falschen Signalen. Hervorragend geeigne
Arrow Trends
Saad Janah
Indikatoren
Arrow Trends - Klare Handelssignale für MetaTrader 5 Arrow Trends ist ein professioneller Pfeilindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Handelssignale in Richtung des vorherrschenden Trends zu liefern. Ob Sie Scalping, Day-Trading oder Swing-Trading betreiben, Arrow Trends hilft Ihnen, gute Gelegenheiten zu erkennen. Hauptmerkmale: Nicht-wiederkehrende Signale: Sobald ein Pfeil erscheint, verschwindet er nie wieder. Trendfokussierte Einträge: Die Signale orientieren sich an der vorhe
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experten
BollingerPro - Ihre Komplettlösung für die Nutzung von Bollinger Bändern und Volumen BollingerPro ist ein hochentwickelter Expert Advisor (EA), der für Händler entwickelt wurde, die aus Bollinger Bändern, Volumen und ATR (Average True Range) Kapital schlagen wollen. Dieser Roboter ist ideal für Händler, die eine automatisierte Strategie auf der Grundlage von Umkehrsignalen verwenden möchten, die bewährte technische Indikatoren einbezieht, um potenzielle Gewinne zu maximieren und gleichzeitig das
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Indikatoren
Der MT5-Indikator Advanced Trend Scalper wurde entwickelt, um sowohl Anfängern als auch professionellen Händlern zu helfen. Der Indikator analysiert den Markt und gibt Ihnen Kauf- und Verkaufssignale. Er verwendet keine anderen Indikatoren, sondern arbeitet nur mit den Aktionen des Marktes. Das Signal erscheint direkt nach dem Schließen der Kerze und wird nicht erneut angezeigt. Der effiziente Algorithmus sorgt für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit solcher Signale. Advanced Trend Scalper für das
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA ist ein für Prop-Firmen geeignetes automatisiertes Handelssystem, das mit Blick auf strenges Risikomanagement und die Einhaltung von Regeln entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Konsistenz, Kapitalschutz und disziplinierte Ausführung anstelle von aggressivem Overtrading. Hauptmerkmale Tägliches Max-Loss-Limit - Beendet den Handel automatisch, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist. Tägliches Gewinnziel - Sperrt Gewinne und deaktiviert den Handel nach Erreichen de
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (open-close difference) angezeigt werden. Dank VisualVol sehen Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
Boom kerdoskopos
David Chokumanyara
Indikatoren
Boom Kerdoskopos Indikator - Verkaufen mit Vertrauen Der Boom Kerdoskopos-Indikator ist der Traum eines jeden Scalers für Boom-Märkte auf dem M1-Zeitrahmen . Er wurde entwickelt, um Sie vor Spikes zu schützen, und zeigt Ihnen präzise gelbe Abwärtspfeile für den Einstieg in den Handel und rote Kreuz-Ausstiegssignale , damit Sie immer wissen, wann Sie in den Handel einsteigen und aussteigen sollten. Mit intelligenten Warnungen (akustisch, per Push, per E-Mail) können Sie stressfrei handeln und
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experten
# RoboInvest RoboInvest ist ein professioneller gitterbasierter Expert Advisor, der für XAUUSD (Gold) auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er kombiniert gleitende Durchschnittsübergänge, ATR-Volatilitätsfilter und optionale RSI-Bestätigung, um hochgradig adaptive Einstiegsmöglichkeiten unter Trendbedingungen zu bieten. --- ## Strategie-Übersicht - Einstiegssignale basierend auf schnellem MA vs. langsamem MA (standardmäßig 3 / 20) - Optionaler RSI-Filter (Einstieg, wenn RSI die Tr
News Tracker Trend Bands
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Verwandeln Sie Ihren Chart in ein professionelles Trading-Dashboard, das anzeigt, wohin sich die Kurse bewegen und wann der nächste Schock kommt - ohne ein einziges zusätzliches Fenster zu laden. Dieser Indikator kombiniert ein preisverfolgendes MA-Band mit einem Live-Nachrichtenradar direkt auf dem Chart, so dass Sie auf einen Blick sowohl Trend- als auch Ereignisrisiken erkennen können. Trend Ribbon - Lesen Sie die Markttendenz sofort Ein sanftes, stufenförmiges Band mit gleitendem Durchschnit
Advanced Stochastic Scalper MT5
Evgeny Belyaev
4.1 (10)
Indikatoren
Advanced Stochastic Scalper ist ein Oszillator mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus, während diese Niveaus im Standard-Stochastic-Oszillator statisch sind und sich nicht ändern. Dadurch kann sich Advanced Stochastic Scalper an den sich ständig ändernden Markt anpassen. Wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint, wird ein Pfeil auf dem Chart gezeichnet und eine Warnung ausgelöst, die es Ihnen ermöglicht, rechtzeitig eine Position zu eröffnen und nicht ständig an Ihrem PC zu si
Fib Auto Trendline
Nhlanhla Brilliant Mashavha
Indikatoren
EINFÜHRUNG Die Fib-Autotrendlinie ist ein grundlegendes Instrument, das Analysten verwenden, um herauszufinden, wann sich der Trend eines Wertpapiers umkehrt. Durch die Bestimmung der Unterstützungs- und Widerstandsbereiche hilft sie, signifikante Kursveränderungen zu erkennen und gleichzeitig kurzfristige Schwankungen herauszufiltern, wodurch das Rauschen der täglichen Marktbedingungen eliminiert wird. Es ist ein hervorragendes Werkzeug für alle Händler, die Indikatoren verwenden, die mit Höch
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf einer mathematischen Formel und einer ANN-Kombination, die entwickelt wurde, um ein Modell (unter Verwendung früherer Kurse) der jüngsten Marktbedingungen (beliebiges Diagramm*) zu erstellen, um das Modell als Prognoseinstrument zu verwenden. *Dieser Indikator kann auf jedem Chart/Zeitrahmen funktionieren, aber es wird empfohlen, mehrere Zeitrahmen für jeden Handel zu verwenden, da sich diese Methode ausschließlich auf den Zeitfaktor stützt. Sie können diesen Indikat
SupplyAnddemandEA
Blessing Takura Chirewa
Experten
Der Supply and Demand EA ist ein leistungsstarker Handelsassistent, der Kauf- und Verkaufsentscheidungen auf der Grundlage von Marktsignalen wie RSI und MACD automatisiert. Er verwaltet Ihre Trades mit intelligenten Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Funktionen, um Ihre Gewinne zu schützen. Mit anpassbaren Einstellungen und sitzungsbasiertem Handel vereinfacht es Ihre Strategie, eliminiert Emotionen und lässt Sie die Kontrolle behalten. Perfekt für Händler, die eine zuverlässige, freihändige
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Indikatoren
RSI Momentum Shift Detector - Indikator für Momentumveränderungen ÜBERBLICK Der RSI Momentum Shift Detector ist ein technischer Indikator, der mit Hilfe der RSI-Analyse signifikante Veränderungen im Kursmomentum erkennt. Der Indikator identifiziert Momentumverschiebungen, die auf potenzielle Trendwechsel oder Fortsetzungsmuster hinweisen können. MOMENTUM-ANALYSE Erkennungsmethoden - RSI-Level-Veränderungen - RSI-Neigungsanalyse - Momentum-Beschleunigung/Verlangsamung - Erkennung von Diverge
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indikatoren
Dieser Indikator findet AB = CD-Retracement-Muster. Das AB = CD-Retracement-Muster ist eine 4-Punkte-Preisstruktur, bei der das anfängliche Preissegment teilweise zurückverfolgt wird, gefolgt von einer Bewegung mit gleichem Abstand vom Abschluss des Pullbacks, und die Basis für alle harmonischen Muster ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare AC- und BD-Verhältnisse Anpassbare Pausenzeiten Anpassbare Linien,
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Sell Signals
Heet Chandubhai Patel
Indikatoren
Verkaufssignal-Indikator Dieser Indikator erzeugt ein Verkaufssignal , wenn eine potenzielle Abwärtsbewegung erkannt wird. Ein roter Pfeil erscheint über dem Preisdiagramm und weist auf einen möglichen Einstiegspunkt für eine Short-Position hin. Das Signal hilft Händlern, Momente der Stärke auf dem Markt zu erkennen. TIPP: VERWENDEN SIE 1-STUNDEN- ODER GRÖSSERE ZEITRAHMEN FÜR BESSERE ERGEBNISSE. ZIEHEN SIE DEN STOP-LOSS NACH, INDEM SIE DIE NÄCHSTGELEGENEN HÖCHST- UND TIEFSTSTÄNDE DER SCHWANKUNG
Rubdfx Divergence Detector
Namu Makwembo
Indikatoren
Der rubdfx-Divergenzindikator ist ein technisches Analyseinstrument, das die Kursentwicklung eines Wertpapiers vergleicht. Er wird verwendet, um potenzielle Veränderungen im Preistrend eines Wertpapiers zu erkennen. Der Indikator kann auf jede Art von Chart angewendet werden, einschließlich Balken- und Candlestick-Charts. Der Algorithmus basiert auf dem MACD, der modifiziert wurde, um mehrere positive und negative Divergenzen zu erkennen. Einstellungen ___settings___ * fastEMA * slowEMA * sign
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Antique Trend Indicator ist eine revolutionäre Trendhandels- und Filterlösung mit allen wichtigen Funktionen eines Trendtools in einem einzigen Tool! Der Antique Trend Indikator ist gut für jeden Trader, geeignet für jeden Trader sowohl für Forex und binäre Optionen. Es gibt keine Notwendigkeit, irgendetwas zu konfigurieren, alles wurde durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während Flats und Trends. Der Antique Trend-Indikator ist ein Instrument für die tech
Limitless MT5
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT5 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. Funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohaktien Limitless MT5 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und nun die Hauptsache Warum Limitless MT5? 1 völliges Fehlen von Redrawing 2 zweijährige Tests durch die besten Spezialisten im Handel 3 die Genauigkeit der richtigen Signale übersteigt 80% 4 eine gute Performance beim Handel während de
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Buy Signals
Heet Chandubhai Patel
Indikatoren
Kaufsignal-Indikator Dieser Indikator erzeugt ein Bu y-Signal , wenn eine potenzielle Aufwärtsbewegung erkannt wird. A grüner Pfeil erscheint unter dem Preisdiagramm und zeigt einen möglichen Einstiegspunkt für eine Long-Position an. Das Signal hilft Händlern, Momente der Stärke auf dem Markt zu erkennen. TIPP: - VERWENDEN SIE 1-STUNDEN- ODER GRÖSSERE ZEITRAHMEN FÜR BESSERE ERGEBNISSE. ZIEHEN SIE DEN STOP-LOSS NACH, INDEM SIE DIE NÄCHSTGELEGENEN HÖCHST- UND TIEFSTSTÄNDE DER SCHWANKUNGEN VERWEND
The chaos wave
Letlhogo Mokgatle
Indikatoren
Dies ist der beste Indikator, den wir bei weitem erstellt haben, dieser Indikator repliziert den bekannten Heiken-Ashi-Indikator, aber mit einem präziseren Einstiegspunkt, dieser Indikator kann auf allen Zeitrahmen arbeiten und ist stark auf allen Zeitrahmen, dieser Indikator malt nicht nach, noch verzögert er, diese Indikator-Strategie kombiniert mit Preis-Aktion wird Ihre Handelserfahrung verändern, heben Sie Ihre Erfahrung auf die nächste Ebene.
DYJ TradingView
Daying Cao
5 (1)
Indikatoren
DYJ TRADINGVIEW ist ein Bewertungssystem mit mehreren Indikatoren, das die Anzahl der Bewertungssignale und Analysetools verwendet, um Einstiegsmöglichkeiten in globale Märkte zu finden DYJ TRADINGVIEW hat 10 eingebaute Indikatoren für die Marktanalyse. Eine indikatorbasierte Analyse wird von vielen Händlern verwendet, um ihnen zu helfen, Entscheidungen darüber zu treffen, welche Trades sie tätigen und wo sie ein- und aussteigen sollen. Wir verwenden mehrere verschiedene Typen, die sich gut
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT5   ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu   100 % nicht neu gezeichnet   werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann:   Forex ,   Rohstoffe ,   Kryptowährungen ,   Indizes ,   Aktien .  Der  Matrix Arrow Indicator MT5  wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoff
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indikatoren
Der KT Momentum Arrows Indikator basiert auf einem kurzfristigen Ausbruch, der durch Bandabweichungen und entstehende Volatilität in eine bestimmte Richtung berechnet wird. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der Schlusskurs unter dem unteren Band liegt. Ein Magnituden-Koeffizient wird als Eingabewert verwendet und beeinflusst sowohl die Bandabweichung als auch die Volatilität. Der Wert sollte sorgfältig in Bezug auf das In
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indikatoren
Der Trend Line PRO Indikator ist eine unabhängige Handelsstrategie. Er zeigt den Trendwechsel, den Einstiegspunkt in die Transaktion an und berechnet automatisch drei Ebenen des Take-Profit- und Stop-Loss-Schutzes. Trend Line PRO ist perfekt für alle Meta Trader-Symbole: Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien und Indizes. Der Indikator wird im Handel auf realen Konten verwendet, was die Zuverlässigkeit der Strategie bestätigt. Robots, die Trend Line PRO verwenden , und echte Signale finden
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Weitere Produkte dieses Autors
Supertrend G5 Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Experten
Supertrend G5 Pro - Professionell für XAUUSD Überblick: Supertrend G5 Pro ist ein für XAUUSD optimiertes automatisiertes Handelssystem mit allen Funktionen, das für den Intraday- und kurzfristigen Handel mit Schwerpunkt auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde (mit Parameteranpassungen auch auf M1, M15 und H1 wirksam). Es kombiniert ATR-basierte Supertrend-Signale, Multi-Timeframe-Trendbestätigung und professionelle Money-Management-Tools, um progressives Wachstum bei gleichzeitigem Kapitalschutz
Supertrend G5
Van Minh Nguyen
5 (10)
Experten
Überblick: Supertrend G5 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde für den XAUUSD optimiert und ist in mehreren Zeitrahmen (M1, M5, M15, H1, etc.) wirksam. Der EA kann auch auf die wichtigsten FX-Paare (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) angewandt werden, erfordert jedoch eine Parametereinstellung für beste Ergebnisse. Wie der EA funktioniert: Nur Trendfolge. Supertrend G5 erzielt die besten Ergebnisse in Märkten mit starkem Trendverlauf. EMA 200 D1-Filter. Der EA handelt in der R
FREE
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi geglättet (HMA oder EMA) zur Rauschfilterung und Erzeugung klarer BUY/SELL-Signale, nicht repainted (optional ConfirmOnClosedBar). Zeigt HA-Kerzen im Chart an (originale Kerzen können ausgeblendet werden), Pfeilplatzierung per ATR oder fester Verschiebung, sendet Alerts (Popup, Email, Push) mit Anti-Spam-Verarbeitung. Hauptzweck Rohkerzen in geglättete Heiken-Ashi umwandeln, um Farbwechsel zu erkennen (Bär zu Bulle / Bulle zu Bär) und Pfeile für Einstiege zu zei
Volume Profile Pro Signals
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Volume Profile Pro Signals  Präzise Volumenanalyse trifft automatische Signalgenerierung. Was es tut Volume Profile Pro Signals erstellt ein Live-, datengestütztes Bild darüber, wo Handelsvolumen tatsächlich stattfindet — und macht somit Zonen sichtbar, in denen der Preis akzeptiert oder abgelehnt wird. POC, VAH, VAL sowie HVN/LVN-Bereiche werden exakt hervorgehoben. Darauf aufbauend generiert der Indikator Echtzeit-Breakout-Signale (VAH/VAL) und zeichnet intelligente SL/TP-Level, berechnet au
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Experten
Trend Trading - Kapitalschutz - Optimiert für starke Trends Supertrend G5 Prime ist eine verbesserte Version von Supertrend G5 für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um starke Markttrends auszunutzen und gleichzeitig das Kapital mit professionellen Risikomanagement-Tools zu schützen. Der EA verwendet den Supertrend-Indikator in Kombination mit einem EMA 200-Filter auf dem D1-Zeitrahmen, um Trades nur in Richtung des Haupttrends zu eröffnen. Kernstrategie - Einstiegssignale: BUY eröffnen, wenn
SmartScalp M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SmartScalp M1 - Schnelles Scalping mit präzisen Trends und sauberen Signalen SmartScalp M1 vereint die Stärken von Supertrend und Heiken Ashi, um klare Trendphasenverschiebungen zu erkennen und gleichzeitig Marktstörungen durch ergänzende Indikatoren herauszufiltern. Der Indikator generiert KAUF/VERKAUF-Signale, wenn ein Supertrend-Umschwung durch Heiken Ashi-Kerzen bestätigt wird. Er zeichnet automatisch ATR-basierte SL/TP-Levels, zeigt SL/TP-Labels auf dem Chart an und kann Warnungen per Popu
VM SuperAshi Trend
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM SuperAshi Trend Präzisions-Trend Sniper mit geglättetem Heiken Ashi, Supertrend und EMA Trend Optimiert für M1-M5 Scalping Überblick VM SuperAshi Trend ist ein Indikator, der einen standardisierten Supertrend mit geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen kombiniert, um klare, bestätigte und nicht nachmalende Kauf-/Verkaufssignale direkt auf dem Chart zu liefern. Er zeichnet automatisch Kauf-/Verkaufspfeile, zeigt Fast-, Slow- und Trend-EMA-Linien an und bietet Popup-, E-Mail- und Push-Benachrichtigunge
SuperScalp Pro EA
Van Minh Nguyen
Experten
SuperScalp Pro EA - Automatisierter Scalping-Handelsassistent für XAUUSD SuperScalp Pro EA ist ein automatisierter Handelsassistent, der für die Ausführung und Verwaltung von Scalping-Trades auf XAUUSD mit dem Zeitrahmen M15 entwickelt wurde. Der EA konzentriert sich auf die Automatisierung der Handelsausführung und des Risikomanagements und hilft Händlern, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Handelsdisziplin aufrechtzuerhalten. Wie funktioniert der EA? SuperScalp Pro EA analysiert die ku
FREE
Gold Trend M1
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Gold Trend M1 - Optimiertes Scalping-Tool für Gold (XAUUSD) Gold Trend M1 ist ein Hochfrequenz-Handelsindikator für die MetaTrader 4-Plattform, der speziell für den M1-Zeitrahmen auf dem Goldmarkt optimiert ist. Er kombiniert einen leistungsstarken SuperTrend-Trendfilter mit Kauf-/Verkaufssignalen, die von der Heiken Ashi-Berechnungslogik abgeleitet sind, und hilft Händlern, präzise und disziplinierte Einstiegspunkte für eine optimale Handelsperformance zu identifizieren. Hauptmerkmale Optimier
VM Breakout BB
Van Minh Nguyen
Indikatoren
VM Breakout BB: Wahrscheinlichkeitsbasierter Breakout-Indikator mit Bollinger-Bändern VM Breakout BB ist ein Breakout-Erkennungsindikator, der Bollinger-Bänder mit statistischer Wahrscheinlichkeitsanalyse (Z-Score und die kumulative Verteilungsfunktion der Normalverteilung, CDF) kombiniert und intelligente Bestätigungsfilter wie RSI, ADX und Volume SMA verwendet. Der Indikator soll Signale mit klarer statistischer Grundlage liefern, Rauschen reduzieren und Breakouts bestätigen, die eine höhere E
FREE
Volume Profile Flex
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Volume Profile Flex - POC, VAH und VAL mit Preisniveauanzeige Volume Profile Flex ist ein flexibler und leistungsoptimierter Volumenprofil-Indikator, der Händlern helfen soll, wichtige Kursniveaus auf der Grundlage des gehandelten Volumens und nicht der Zeit zu identifizieren. Der Indikator bietet einen klaren Überblick über Marktakzeptanzbereiche, Preisablehnungszonen und die am aktivsten gehandelten Preisniveaus direkt im Chart. Hauptmerkmale: Der Indikator berechnet automatisch die wichtigs
FREE
VM Auto SLTP Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Pro - Erweitertes Order- und Risikomanagement EA Übersicht: VM Auto SLTP Pro ist ein professionelles Upgrade der VM Auto SLTP Basic-Edition, das robuste Performance, fortschrittliche Handelsmanagement-Tools und ein intuitives On-Chart-Kontrollfeld bietet. Dieser Expert Advisor setzt und verwaltet automatisch Stop-Loss- (SL) und Take-Profit-Levels (TP) für bestehende Positionen - unabhängig davon, ob diese manuell oder von anderen EAs eröffnet wurden - unter Verwendung von ATR-bas
Supertrend G5 indicator
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Supertrend G5 Indikator Supertrend G5 ist ein leistungsfähiges Trendfolge-Tool, das entwickelt wurde, um Marktumkehrpunkte genau zu identifizieren. Durch die Anzeige einer farbkodierten Linie direkt auf dem Chart hilft Ihnen dieser Indikator, Aufwärtstrends (grün) und Abwärtstrends (rot) schnell zu erkennen, und unterstützt so optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Hauptmerkmale: Klare Kauf-/Verkaufssignale Kaufen Sie, wenn die Supertrend-Linie von rot nach grün wechselt (Beginn eines Aufwärts
FREE
VM Auto SLTP Basic
Van Minh Nguyen
5 (1)
Utilitys
VM Auto SLTP Basic - Intelligentes Handelsmanagement für Scalper Erhöhen Sie Ihre Scalping-Strategie auf ein höheres Niveau. VM Auto SLTP Basic verwaltet automatisch Stop Loss und Take Profit für Orders, die manuell oder von anderen Expert Advisors eröffnet werden. Dieses Tool eröffnet keine eigenen Trades, so dass Sie die volle Kontrolle behalten und ein präzises Risikomanagement genießen können. Wichtigste Merkmale SL/TP basierend auf ATR oder Festpreis Automatische SL-Bewegung zum Breakeven R
FREE
Price Action Matrix
Van Minh Nguyen
Indikatoren
PriceActionMatrix - Multi-Pattern-Scalping-Assistent  PriceActionMatrix ist ein auf Scalping ausgerichteter Indikator, der automatisch mehrere kurzfristige Price-Action-Muster erkennt und validiert. Anstatt jeden Kerzen als eigenständiges Signal darzustellen, aggregiert das Tool Muster wie Pin Bar, Engulfing, Inside Bar, Konsolidierungszonen und Ablehnungsschatten und unterzieht sie dann konfigurierbaren Bestätigungsebenen – Trend- und EMA-Prüfungen, ATR-Bereich, Momentum-Indikatoren und optiona
SuperScalp Pro MT4
Van Minh Nguyen
Indikatoren
SuperScalp Pro - Supertrend Scalper für MetaTrader 4 SuperScalp Pro ist ein leistungsstarker Scalping-Indikator, der auf dem Supertrend basiert und mit mehreren technischen Filtern und visuellen Tools erweitert wurde, um Händlern zu helfen, hochwertige KAUF-/VERKAUF-Signale auf MT4-Charts zu identifizieren. Neben der Darstellung des Supertrends berechnet der Indikator automatisch SL/TP auf Basis der ATR, zeigt Preisetiketten an, zeichnet gestrichelte SL/TP-Linien und sendet Alarme (Popup/Email/P
TrendMaster ADX
Van Minh Nguyen
Experten
TrendMaster ADX - Automatisiertes Multi-Strategie Handelssystem Übersicht: TrendMaster ADX ist ein automatisierter Multi-Strategie Expert Advisor (EA), der für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert ist. Er verwendet eine Trendfolgelogik, die auf ADX und EMA basiert, kombiniert mit einer HTF-Bestätigung (Higher Timeframe), um die Einstiegsgenauigkeit zu verbessern. Es ist ein professionelles Risikomanagement-System integriert, das einen automatischen Stop-Trading-Mechanismus vorsieht, wenn de
VM Heiken Ashi Pro EA
Van Minh Nguyen
Experten
Heiken Ashi Pro v1.9 - Heiken-Ashi-Glättungsstrategie für XAUUSD H1 Heiken Ashi Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor (EA), der auf geglätteten Heiken-Ashi-Kerzen basiert und entweder EMA- oder HULL-Glättung verwendet. Der EA kombiniert ATR-basierte dynamische Stop-Loss- und Take-Profits mit mehrschichtigen Trendfiltern und einem umfassenden Risikomanagement, um ein Gleichgewicht zwischen Handelshäufigkeit und Stabilität im hochvolatilen XAUUSD H1-Umfeld herzustellen. Er prüft Spread und
Golden Buy Sniper
Van Minh Nguyen
Experten
Golden Buy Sniper - präzise in jedem Signal Golden Buy Sniper ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine Breakout-Strategie in Kombination mit Bollinger Bands anwendet, die speziell für den Handel mit XAUUSD auf dem M1-Zeitrahmen optimiert ist. Das System verwendet 11 fortschrittliche Signalfilter zusammen mit einem mehrschichtigen Money-Management-Framework, um eine hohe Genauigkeit, eine starke Risikokontrolle und eine stabile Performance sowohl für neue als auch für erfahrene Trader z
ADX Sniper
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Starke Trends einfangen - Intelligente Rauschfilterung - Klare Signale ADX Sniper ist ein Signalindikator für MetaTrader 5, der unter Verwendung einer fortschrittlichen ADX- und DI-Logik in Kombination mit einem EMA-Trendfilter entwickelt wurde. Er hilft Händlern zu erkennen, wann der Markt beginnt, einen starken Trend zu bilden und liefert nur dann Signale, wenn die Marktbedingungen wirklich für den Handel geeignet sind. ADX Sniper erzeugt keine Zufallssignale. Der Indikator wird nur dann aktiv
Trend Eye MT5
Van Minh Nguyen
Indikatoren
Trend Eye - Sehen Sie den Trend. Handeln Sie mit Zuversicht Intelligente Trendanalyse kombiniert mit automatisierten Handelssignalen Was Trend Eye leistet: Trend Eye bietet eine umfassende Lösung für die Erkennung von Markttrends durch die nahtlose Kombination von Stochastic RSI, trendbasierten Farbkerzen und einem intuitiven visuellen Anzeigesystem. Der Indikator erkennt nicht nur Kauf- und Verkaufssignale, wenn der stochastische RSI überkaufte oder überverkaufte Zonen verlässt, sondern färbt a
Auswahl:
Michael Zane Nielsen
463
Michael Zane Nielsen 2025.11.25 01:24 
 

Near Perfect Product, Paid for itself in Hours Plus Some, Flexible Settings that I can adjust to my Style, Great Work.

Van Minh Nguyen
10204
Antwort vom Entwickler Van Minh Nguyen 2025.11.25 01:35
I’m very glad to know the indicator works well for you. If you need any further support, feel free to contact me anytime. Wishing you successful trading!
Antwort auf eine Rezension