Gold Sniper Scalper Pro
- Indikatoren
- Ich Khiem Nguyen
- Version: 8.73
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5
Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen.
Funktionen, die Ihren Analytischen Vorteil Definieren Gold Sniper Scalper Pro ist ein umfassendes Toolkit, das entwickelt wurde, um Ihnen tiefe Einblicke und einen klaren statistischen Vorteil zu bieten:
Die detaillierte Anleitung zur Verwendung des Indikators, einschließlich Informationen zum System, Eingabeanpassungen und Hinweisen zur Verwendung des Indikators, wurde im untenstehenden MQL-Artikel vorgestellt. Bitte beachten Sie das Dokument.Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs
-
Multi-Algorithmus-Architektur: Der Kern des Systems ist eine intelligente Kombination mehrerer analytischer Algorithmen, die synchron arbeiten, um Marktrauschen zu filtern und potenzielle Ein-/Ausstiegspunkte zu identifizieren.
-
Optimierte Signalerkennung: Optimiert für Scalping- und Intraday-Strategien auf XAU/USD, um Ihnen zu helfen, Gelegenheiten für schnelles und entschlossenes Handeln zu erkennen.
-
Intelligenter Trendfilter: Eine entscheidende Funktion, die falsche Signale unter ungünstigen Marktbedingungen minimiert und sicherstellt, dass Sie Ressourcen auf potenzielle Trades konzentrieren.
-
Volumenprofil-Analyse (Volume Profile): Bringt professionelle Volumenanalyse zu MetaTrader. Verstehen Sie, wo der Markt Wert (VAH/VAL) konzentriert und wo das Höchste Gehandelte Volumen (POC) liegt, um Aufträge strategisch zu platzieren.
-
Multi-Zeitrahmen-Scanner: Bietet die Möglichkeit, Ihre Entscheidungen zu synchronisieren, indem wichtige Marktbedingungen über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig überwacht werden.
-
Intuitives Informations-Dashboard: Alle kritischen Daten wie R:R-Verhältnis, Marktvolatilität (ATR) und Backtest-Gewinnrate werden direkt auf dem Chart angezeigt, um Ihr Risikomanagement und die sichere Orderausführung zu unterstützen.
-
Professionelles Benachrichtigungssystem: Stellen Sie sicher, dass Sie nie ein kritisches Signal verpassen, mit sofortigen Benachrichtigungen per E-Mail, Pop-up und Push-Benachrichtigungen.
Bringen Sie den Goldhandel auf das Nächste Level Gold Sniper Scalper Pro wurde entwickelt, um die Grundlage Ihrer Gold-Scalping-Strategie zu sein. Es bietet die Klarheit, Disziplin und die notwendigen Analysedaten, damit Sie kontrollierte Handelsentscheidungen treffen können.
An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.