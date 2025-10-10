Gold Sniper Scalper Pro

3.29

Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5

Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen.

Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt.

  • Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50.

  • Endpreis: $498

Funktionen, die Ihren Analytischen Vorteil Definieren Gold Sniper Scalper Pro ist ein umfassendes Toolkit, das entwickelt wurde, um Ihnen tiefe Einblicke und einen klaren statistischen Vorteil zu bieten:

Die detaillierte Anleitung zur Verwendung des Indikators, einschließlich Informationen zum System, Eingabeanpassungen und Hinweisen zur Verwendung des Indikators, wurde im untenstehenden MQL-Artikel vorgestellt. Bitte beachten Sie das Dokument.

Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs

  • Multi-Algorithmus-Architektur: Der Kern des Systems ist eine intelligente Kombination mehrerer analytischer Algorithmen, die synchron arbeiten, um Marktrauschen zu filtern und potenzielle Ein-/Ausstiegspunkte zu identifizieren.

  • Optimierte Signalerkennung: Optimiert für Scalping- und Intraday-Strategien auf XAU/USD, um Ihnen zu helfen, Gelegenheiten für schnelles und entschlossenes Handeln zu erkennen.

  • Intelligenter Trendfilter: Eine entscheidende Funktion, die falsche Signale unter ungünstigen Marktbedingungen minimiert und sicherstellt, dass Sie Ressourcen auf potenzielle Trades konzentrieren.

  • Volumenprofil-Analyse (Volume Profile): Bringt professionelle Volumenanalyse zu MetaTrader. Verstehen Sie, wo der Markt Wert (VAH/VAL) konzentriert und wo das Höchste Gehandelte Volumen (POC) liegt, um Aufträge strategisch zu platzieren.

  • Multi-Zeitrahmen-Scanner: Bietet die Möglichkeit, Ihre Entscheidungen zu synchronisieren, indem wichtige Marktbedingungen über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig überwacht werden.

  • Intuitives Informations-Dashboard: Alle kritischen Daten wie R:R-Verhältnis, Marktvolatilität (ATR) und Backtest-Gewinnrate werden direkt auf dem Chart angezeigt, um Ihr Risikomanagement und die sichere Orderausführung zu unterstützen.

  • Professionelles Benachrichtigungssystem: Stellen Sie sicher, dass Sie nie ein kritisches Signal verpassen, mit sofortigen Benachrichtigungen per E-Mail, Pop-up und Push-Benachrichtigungen.

Bringen Sie den Goldhandel auf das Nächste Level Gold Sniper Scalper Pro wurde entwickelt, um die Grundlage Ihrer Gold-Scalping-Strategie zu sein. Es bietet die Klarheit, Disziplin und die notwendigen Analysedaten, damit Sie kontrollierte Handelsentscheidungen treffen können.

Bewertungen 10
raja5655
857
raja5655 2025.12.05 15:46 
 

An excellent indicator, and the author is cooperative and diligent in developing and improving it. He deserves thanks for this effort.

Kittisak Waingtanjuntra
181
Kittisak Waingtanjuntra 2025.12.02 04:55 
 

There’s no such thing as a holy grail indicator, but this one is really great. It helps a lot with decision-making, has strong signal alerts and lots of essential values for making decisions. It’s honestly very good — everything I need in one tool.

Abel Liu
1189
Abel Liu 2025.11.29 10:32 
 

Great Indicator. Very clear entry and exit. I didnt notice any reprint. Because it is a scalper, it is hard to chase the entry (even with alerts), especially on M1. But I managed to program python program to monitor and enter trade according to alert. But overall, very unique scalper program. It is a real gem if you managed to work with this indicator. Please continue the good work Ich Khiem Nguyen. Thanks

Auswahl:
Ich Khiem Nguyen
860
Antwort vom Entwickler Ich Khiem Nguyen 2025.12.20 01:46
I am very sorry for not checking my email thoroughly. You are the first person to contact me via email regarding support and inquiries about the indicator. For a faster response, please feel free to use the direct messaging feature on the platform.
Depending on the market conditions and the timeframe you are using, there will be periods when the indicator is less effective. This is why the statistical data table will be very helpful for you. While some signals may fail, looking at the overall picture, TP1 and TP2 still maintain a success rate of over 50%–70% at times. Please focus on the long-term performance and maintain strict capital management.
The default settings are designed for general use across all timeframes. Based on user feedback, using the M5 timeframe combined with market context will provide you with higher-quality signals.
The most important factor is whether you are strictly following the indicator or exiting trades too early. It ultimately comes down to having discipline and trust in the system
Ich Khiem Nguyen
860
Antwort vom Entwickler Ich Khiem Nguyen 2025.12.19 09:57
The notification function is still working normally, including the mobile notification mode. Please double-check your platform's notification settings
