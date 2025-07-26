Wir präsentieren Ihnen einen revolutionären Indikator, der die Spielregeln in der Welt des Trendhandels ändert. Der Indikator wurde entwickelt, um die Leistung zu überdenken und Ihr Handelserlebnis auf eine beispiellose Höhe zu heben. Unser Indikator verfügt über eine einzigartige Kombination fortschrittlicher Funktionen, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Die fortschrittliche Technologie von "Real Pricing Factors" bietet selbst unter den schwierigsten und volatilsten Marktbedingungen unübertroffene Stabilität. Verabschieden Sie sich von volatilen Mustern, nicht funktionierenden Indikatoren und begrüßen Sie einen informierten, kontrollierten Handel.

Der Indikator ist nicht nur ein schönes Bild! Die Indikatoren sollten die Chancen auf die Seite des Händlers ziehen und dadurch einen Gewinn erzielen. Machen Sie sich mit den Ergebnissen des Handels mit den Signalen des Indikators vertraut (vollautomatischer Modus): https://www.mql5.com/de/signals/2339244

AceTrend belegt den ersten Platz in der Rangliste der Trendindikatoren nach "RBTI". Sie können mehr erfahren, indem Sie im Internet nach Informationen zum «Testing the AceTrend trend indicator» suchen. AceTrend -maximale Rentabilität und Kontrolle im Handel. Unser Indikator zeichnet sich durch die Renditen aus, die auf aktuellen Marktkursen basieren, nicht auf der Geschichte. Treten Sie der Revolution bei — entdecken Sie das Potenzial Ihres Handelserlebnisses!

Der Indikator wird nicht an den sich bildenden Balken neu gezeichnet. Wenn sich ein Balken gebildet hat, sind die Indikatorwerte unverändert. Der Indikator funktioniert in jedem Zeitrahmen von M1 bis MN. Der Standard ist der H1-Zeitrahmen.

Ihr Feedback ist sehr wichtig! Haben Sie Fragen, Anregungen oder möchten Sie einfach Ihre Meinung teilen? Schreiben Sie Kommentare oder senden Sie Nachrichten — ich bin immer in Kontakt!

Parameter des Indikators: