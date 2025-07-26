Ace Trend

Wir präsentieren Ihnen einen revolutionären Indikator, der die Spielregeln in der Welt des Trendhandels ändert. Der Indikator wurde entwickelt, um die Leistung zu überdenken und Ihr Handelserlebnis auf eine beispiellose Höhe zu heben. Unser Indikator verfügt über eine einzigartige Kombination fortschrittlicher Funktionen, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Die fortschrittliche Technologie von "Real Pricing Factors" bietet selbst unter den schwierigsten und volatilsten Marktbedingungen unübertroffene Stabilität. Verabschieden Sie sich von volatilen Mustern, nicht funktionierenden Indikatoren und begrüßen Sie einen informierten, kontrollierten Handel.

Der Indikator ist nicht nur ein schönes Bild! Die Indikatoren sollten die Chancen auf die Seite des Händlers ziehen und dadurch einen Gewinn erzielen. Machen Sie sich mit den Ergebnissen des Handels mit den Signalen des Indikators vertraut (vollautomatischer Modus): https://www.mql5.com/de/signals/2339244

AceTrend belegt den ersten Platz in der Rangliste der Trendindikatoren nach "RBTI". Sie können mehr erfahren, indem Sie im Internet nach Informationen zum «Testing the AceTrend trend indicator» suchen. AceTrend -maximale Rentabilität und Kontrolle im Handel. Unser Indikator zeichnet sich durch die Renditen aus, die auf aktuellen Marktkursen basieren, nicht auf der Geschichte. Treten Sie der Revolution bei — entdecken Sie das Potenzial Ihres Handelserlebnisses!

Der Indikator wird nicht an den sich bildenden Balken neu gezeichnet. Wenn sich ein Balken gebildet hat, sind die Indikatorwerte unverändert. Der Indikator funktioniert in jedem Zeitrahmen von M1 bis MN. Der Standard ist der H1-Zeitrahmen.

Ihr Feedback ist sehr wichtig! Haben Sie Fragen, Anregungen oder möchten Sie einfach Ihre Meinung teilen? Schreiben Sie Kommentare oder senden Sie Nachrichten — ich bin immer in Kontakt!

Parameter des Indikators:

  • PreSets - wenn "Manual mode" ausgewählt ist, werden die Parameter im Abschnitt "---=Calculation settings=---" zur Berechnung des Indikators verwendet. Wenn Sie eine vordefinierte Voreinstellung auswählen, werden alle Parameter in diesem Abschnitt automatisch eingestellt und ausgeblendet (tatsächlich sind die in "---=Calculation settings=---" eingestellten Parameter nicht mehr an der Berechnung des Indikators beteiligt).
  • Algorithm version - version des Algorithmus des an der Berechnung beteiligten Indikators. Der Parameter wurde erstellt, um die zukünftige Skalierung des Indikators zu implementieren. Kann das Ergebnis der Berechnung global ändern.
  • Power momentum Up - die Empfindlichkeit des Beginns eines Aufwärtstrends. Der empfohlene Bereich liegt zwischen 0.2 und 5 in Schritten von 0.1.
  • Power momentum Dn - die Empfindlichkeit des Beginns eines Abwärtstrends. Der empfohlene Bereich liegt zwischen 0.2 und 5 in Schritten von 0.1.
  • UPK1 - Koeffizient für schnelle und impulsive Aufwärtstrends. Der empfohlene Bereich liegt zwischen 0.5 und 1.5 in Schritten von 0.1.
  • UPK2 - Koeffizient für Standard-Aufwärtstrends. Der empfohlene Bereich liegt zwischen 0.5 und 1.5 in Schritten von 0.1.
  • UPK3 - Koeffizient für volatile Aufwärtstrends. Der empfohlene Bereich liegt zwischen 0.5 und 1.5 in Schritten von 0.1.
  • DNK1 - Koeffizient für schnelle und impulsive Abwärtstrends. Der empfohlene Bereich liegt zwischen 0.5 und 1.5 in Schritten von 0.1.
  • DNK2 - Koeffizient für standardabsteigende Trends. Empfohlener Bereich von 0,5 bis 1,5 in Schritten von 0.1.
  • DNK3 - für instabile Verhältnis des absteigenden Trends. Empfohlener Bereich von 0,5 bis 1,5 in Schritten von 0.1.
  • BarsCalculate - anzahl der Balken für die Berechnung und Konstruktion des Indikators.
  • ShowPattern - enthält zusätzliche Muster für Eingaben innerhalb eines Trends.
  • PaintArrow - rendering-Optionen von Pfeilen auf dem Diagramm.
  • ModePaintProfit - wählen Sie eine Option für выводита Gewinn von Trend-Indikator.
  • PaintLevels - Malt Niveau für Gewinnmitnahmen im inneren Trendlinie.
  • PaintZZ - Malt ZigZag Anzeige von Trends.
  • Alert - enthält Warnungen: Signal Achtung, ein akustisches Signal, eine Nachricht zu verschicken, wird die Nachricht an das Mobile Endgerät.
Violette
438
Violette 2025.12.19 15:42 
 

Super indicator that i use to scalp M1. The seller is very serious. Thank you !

rhema777
458
rhema777 2025.09.11 10:27 
 

Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame

