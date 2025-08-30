Moving Average Cross Signal

Wenn Sie mit gleitenden Durchschnitten handeln, wird dieser Indikator Ihr bester Helfer sein. Hier ist, was er kann: Zeigt Signale an, wenn sich zwei gleitende Durchschnitte kreuzen (zum Beispiel schlägt ein schneller gleitender Durchschnitt einen langsamen von unten nach oben durch - Wachstum ist möglich). Benachrichtigt Sie auf alle Arten: piept im Terminal, sendet eine Benachrichtigung an das Telefon und einen Brief an die Post — jetzt verpassen Sie definitiv keinen Deal. Flexibel konfigurierbar: Sie können auswählen, wie der gleitende Durchschnitt berechnet werden soll (es gibt mehr als 10 Optionen), Farben, Perioden und andere Parameter für Ihre Strategie auswählen.

Ein Werkzeug für diejenigen, die gleitende Durchschnitte lieben. Sie müssen nicht am Bildschirm sitzen — er wird Sie selbst informieren, wenn es Zeit ist zu handeln. Und wenn Sie experimentieren möchten, helfen die Einstellungen, es zumindest für das Scalping anzupassen, zumindest für den langfristigen Handel. Der Indikator hat einen schnellen Code und kann leicht in Ihren Handelsroboter integriert werden.

Es gibt zwei Arten von Alarmen und Warnungen. Das erste Signal kommt an, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Bedingung erfüllt wird, das heißt, die Bar ist noch nicht geschlossen und es kann Änderungen geben. Dies ermöglicht es Ihnen, am Computer Platz zu nehmen, die Nachrichten erneut zu überprüfen oder sich auf andere Weise auf den Handel vorzubereiten und keinen Tropfen Gewinn zu verpassen. Das zweite Signal kommt an, wenn der Pfeil auf dem Diagramm bereits endgültig gebildet ist. Jeder Signaltyp wird nur einmal pro Bar ausgegeben. Dies bedeutet, dass der Indikator keine Signale innerhalb eines einzelnen Preisbalkens dupliziert — Sie erhalten nur eine Benachrichtigung pro Zeitraum (z. B. pro Minute oder Stunde). Ein solches System hilft, Redundanz zu vermeiden und sich auf aktuelle Daten zu konzentrieren.

Parameter des Indikators

Fast MA Mode - methode zur Berechnung des schnellen gleitenden Durchschnitts.

Fast MA - periode des schnellen gleitenden Durchschnitts.

Slow MA Mode - methode zur Berechnung des langsamen gleitenden Durchschnitts.

Slow MA - zeitraum des langsamen gleitenden Durchschnitts.

SendEmail - senden per E-Mail.

Alert - akustische Benachrichtigung.

PushNotification - benachrichtigung an das mobile Terminal.

PaintArrow - pfeile im Diagramm, wenn sich gleitende Durchschnitte kreuzen.

ColorMethod - option zum Ausmalen von gleitenden Durchschnitten.

ModePaintProfit - Schlussfolgerung des Gewinns auf dem Chart.

Channel Expansion Method - wählen Sie eine Option, um den Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten zu erweitern

ChannelWidth - Größe der Ausdehnung des Abstandes zwischen gleitenden Durchschnitten. 1.0 – keine zusätzliche Erweiterung. Der 2.0 -Kanal wurde um das 2-fache erweitert.





Wird der gleitende Durchschnitt neu gezeichnet (ändert seine Werte)?

Der gleitende Durchschnitt wird nicht neu gezeichnet und ändert seine Werte nicht in Geschichten. Bei einem aktuellen Balken (z. B. M1 oder H1) kann der Wert jedoch schwanken, bis die Kerze geschlossen ist, so dass es für genaue Signale besser ist, darauf zu warten, dass sie abgeschlossen ist. Wenn Sie beispielsweise einen gleitenden Durchschnitt zu den maximalen Barpreisen erstellen, kann der gleitende Durchschnitt der aktuellen Bar nur seine Werte erhöhen, da das Maximum der aktuellen Bar nicht mehr kleiner werden kann. Auch wenn Sie den Parameter «Shift = 1» eingeben, wird der aktuelle Balken nicht an den Berechnungen beteiligt, und der gleitende Durchschnitt ändert seine Werte nicht mehr, selbst an der aktuellen Leiste.

Auf die eine oder andere Weise kann man auf einen Algorithmus zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts stoßen, der seine Werte in der Geschichte ändert. Dies kann auf Fehler im Code zurückzuführen sein, Benutzer in die Irre führen oder versuchen, ein Werkzeug mit einer nicht standardmäßigen Interpretation zu erstellen. Hier können wir nur sagen – es gibt keine solchen Berechnungen in diesem Indikator, und es wird nicht neu gezeichnet.





Wie interpretiere ich Signale von sich überschneidenden gleitenden Durchschnitten?

Es gibt viele Möglichkeiten. Die Tatsache der Kreuzung selbst ist ein gutes Signal für eine Änderung der Art der Preisbewegung. Sie können gleitende Durchschnitte als Unterstützung und Widerstand oder handeln nur dann, wenn der Preis zwischen zwei gleitenden durchschnitten. Die Richtung des langsamen gleitenden Durchschnitts als Trendindikator verwenden und den Markt betreten, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt seine Richtung ändert. Betrachten kerzenmuster nur, wenn Sie berührt, die Linie des gleitenden Durchschnitts. Im Allgemeinen gibt es viele Möglichkeiten, und Sie können sich auch Ihre eigenen einzigartigen und effizienteren Optionen vorstellen.

Das Streben nach maximaler Bequemlichkeit und Effizienz. Wir haben unserem Indikator die Möglichkeit hinzugefügt, die Interpretationsmethode auszuwählen. Die interessantesten von ihnen beschreiben wir im Detail. Sie können in unserem Blog nach Möglichkeiten suchen, Positionen für zwei Moves zu öffnen.





Ich habe ein System basierend auf diesem Indikator entwickelt, wie kann ich es automatisieren?

Dieser kostenlose Indikator kann uneingeschränkt in Ihren Handelsrobotern verwendet werden. Wenn Sie ein Programmierer sind, können Sie einen solchen Roboter selbst schreiben. Oder wenden Sie sich an den freiberuflichen Bereich, es gibt viele qualifizierte Fachkräfte dort.

Wenn Ihre Idee neu und interessant ist, können Sie uns eine E-Mail schreiben und wir helfen Ihnen bei der Automatisierung. Ein großes Plus wird sein, wenn Sie genauso wie wir eine MQL-Trader-Community entwickeln möchten. Werden Sie Teil der Bewegung — Verwandeln Sie Ideen in Arbeitswerkzeuge, teilen Sie Erfahrungen und wachsen Sie mit der Community zusammen!





Wie unterscheidet sich dieser Indikator von solchen, was ist der Vorteil?

Der Hauptunterschied ist die einzigartige Flexibilität bei der Auswahl von Glättungstechniken. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, bei denen nur SMA, EMA oder SMMA verfügbar sind, werden hier Dutzende von Algorithmen gesammelt, von klassisch bis experimentell. Zum Beispiel fängt die parabolische Annäherung idealerweise Trendwende ein, adaptive Methoden passen sich automatisch an die Volatilität an und maschinelle Lernalgorithmen analysieren historische Muster. Dies ermöglicht es Ihnen, unter allen Marktbedingungen zu arbeiten: In Flat ignoriert der Indikator Geräusche und im Trend reagiert er schnell auf Veränderungen. Außerdem können Sie eine Linie in einen dynamischen Kanal umwandeln. Dies hilft, die Volatilität zu visualisieren und überkaufte/überverkaufte Zonen zu finden, ohne zusätzliche Instrumente einzubinden. Signalsystem mit wählbarer Interpretation. Sie sind nicht auf Standard-Schnittpunkte beschränkt: Sie können Filter oder Kerzenmodelle anpassen.

Es ist unangenehm, viele verschiedene Indikatoren zu haben. Deshalb haben wir diesen Indikator erstellt, damit der Händler alles hat, was er für die Analyse benötigt. Die enorme Funktionalität ermöglicht es Ihnen, flexibel in jedes automatische Handelssystem zu passen, ohne dass Sie verschiedene Indikatoren auf der Suche nach einer besseren Option neu anschließen müssen.





Funktioniert es mit allen Werkzeugen?

Ja! Der Indikator ist mit Aktien, Währungen, Kryptowährungen und Rohstoffterminkontrakten kompatibel. Die Einstellungen lassen sich leicht an verschiedene Märkte anpassen: Beispielsweise können Sie bei volatilen Vermögenswerten den Abstand zwischen gleitenden Durchschnitten erzwingen, bei langfristigen Positionen die gleitenden Perioden erhöhen oder die Berechnungsmethode ändern.





Wie erstelle ich ein System mit Ihrem Indikator? Beispiel in der Praxis

Hier ist, wie können Sie es verwenden in Ihrer Strategie: setzen die SMA 200 (langsam) und EMA 50 (schnelles), warten auf die überfahrt nach oben + überdurchschnittlichen Volumen, öffnen Sie die Position um 1% von der Anzahlung, Stop-loss setzen auf lokales Minimum, take-Profit — 2:1 in Bezug auf die Kosten. Aber denken Sie daran: der Indikator ist ein Werkzeug, und nicht eine Magische Pille. Fügen Sie immer die Filter und testen Sie Ihre Strategie auf der Geschichte!





Datensicherheit

Es werden keine Bibliotheken von Drittanbietern angeschlossen. Die Anzeige sammelt keine persönlichen Daten — alle Berechnungen werden lokal auf Ihrem Gerät durchgeführt. Ihre Einstellungen, Signale und Transaktionsverlauf bleiben vertraulich. Dies ist wichtig für Händler, die Privatsphäre schätzen und keine Strategien teilen möchten.





Brauchen Sie Hilfe?

Der Autor ist immer in Kontakt: Beantwortet Fragen in den Kommentaren, hilft bei der Einrichtung und löst Probleme. Zum Beispiel, wenn der Indikator in einem bestimmten Zeitrahmen «fehlerhaft» ist, finden wir gemeinsam eine Lösung. Und Sie können auch Ihre Idee zur Verbesserung vorschlagen — die besten werden in den nächsten Updates implementiert.