ARICoins

ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden.

Hauptmerkmale:

  • Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern

  • TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR

  • Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität

  • Performance-Statistik-Panel (Erfolg, Gewinn/Verlust, PP1/PP2)

  • Warnungen per Popup, Ton, Push oder E-Mail

  • Unterstützung von benutzerdefinierten Logos für das Branding

  • Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

Perfekt für Trader, die Wert auf Klarheit, Präzision und visuelles Feedback legen.

Das Hauptdesign wurde von Amanzhol Rysmendiev entwickelt.



Auswahl:
Billioner
64
Billioner 2025.12.07 03:33 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension