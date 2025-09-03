ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden.

Hauptmerkmale:

Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern

TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR

Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität

Performance-Statistik-Panel (Erfolg, Gewinn/Verlust, PP1/PP2)

Warnungen per Popup, Ton, Push oder E-Mail

Unterstützung von benutzerdefinierten Logos für das Branding

Funktioniert mit allen Symbolen und Zeitfenstern

Perfekt für Trader, die Wert auf Klarheit, Präzision und visuelles Feedback legen.

Das Hauptdesign wurde von Amanzhol Rysmendiev entwickelt.







