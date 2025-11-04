Smart Stop Indicator MT5

Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart

Übersicht
Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der Indikator zeigt optimale SL-Zonen und deren Status („new“, „broken“, „valid“) direkt auf dem Chart an. Neu hinzugekommen ist nun die Anzeige der SL-Distanz in %ADR.

Highlights

Automatische, marktstruktur-basierte Stop-Platzierung
• Erkennt bedeutende Stop-Loss-Level basierend auf Marktstruktur und Live-Preisbewegung.

Smarte Breakout-Sensibilität
• Reagiert flexibel auf Ausbrüche oder schnelle Richtungswechsel, ohne vorschnelle Stop-Anpassungen zu erzwingen.

SL %ADR Anzeige
• Zeigt die Distanz des Stop-Loss als Prozentsatz der Average Daily Range – identisch zum Smart Stop Scanner – und macht enge Chancen oder bereits weit gelaufene Bewegungen sofort sichtbar.

Integrierte Alert-Logik
• Benachrichtigt, wenn ein Stop-Level „new“, „valid“ oder „broken“ wird, inklusive intelligentem Cooldown und präzisen Statuswechseln.

Abgeschwächte Darstellung für gebrochene Levels
• Richtung, Level, SL %ADR und Zeitstempel werden für „broken“ automatisch ausgegraut, sodass gültige Setups sofort hervorstechen.

Funktioniert auf jedem Timeframe
• Gleich zuverlässig für M1-Scalper und H1/H4-Swingtrader – ein konsistentes Verhalten über alle Chartzeiträume.

Gibt dem Preis Raum zum Atmen
• Hält Stops diszipliniert, aber flexibel, damit Trends sich natürlich entwickeln können – ohne aggressives „Choke“-Trailing.

Universell einsetzbar
• Funktioniert auf Forex, Gold, Indizes, Krypto, Aktien und mehr.

Klar und minimalistisch
• Zeigt nur die wesentlichen Level und Zustände – keine Ablenkung, nur verwertbare Struktur.

Strukturierte Disziplin für jeden Trader
• Unterstützt konsequentes, methodisches Risikomanagement ohne starre mechanische Regeln.

Mit dem Smart Stop Indicator erhalten Trader ein transparentes, strukturbasiertes Stop-Loss-Framework, das sich echten Preisbewegungen anpasst, Marktstruktur respektiert und langfristige Trends unterstützt – jetzt erweitert um SL %ADR und präzise Alert-Mechanik.


Smart Stop Series – Vollständige FAQ verfügbar

Die umfassende FAQ zur gesamten Smart Stop Series bietet einen vollständigen Überblick: Wie jedes Tool funktioniert, wann man es einsetzt, die Unterschiede zwischen Indicator, Scanner und Manager, Live-Beispiele, Best-Practice-Workflows und vieles mehr.

Die FAQ wird kontinuierlich erweitert, sobald neue Fragen aus der Community eintreffen.

Wenn Sie eine Frage haben, die dort noch nicht behandelt wird, können Sie mich jederzeit direkt oder über die entsprechenden Chatgruppen kontaktieren.

Smart Stop – Vollständige FAQ


Perfekt in Kombination mit Smart Stop Scanner & Smart Stop Manager

Der Smart Stop Indicator ist die On-Chart-Grundlage des Smart Stop Lineups: Der Indicator liefert präzise, struktur-basierte Stop-Levels direkt auf dem Chart, der Scanner überwacht alle Symbole in Echtzeit und hebt enge, gebrochene oder neue SL-Setups hervor, und der Manager führt die Stop-Anpassungen für jede offene Position automatisch aus.

Entdecken Sie die komplette Smart Stop Serie:

Smart Stop Indicator – On-Chart Stop-Logik

Smart Stop Scanner – Multi-Symbol SL-Monitoring

Smart Stop Manager – Automatische SL-Ausführung

Gemeinsam bilden diese drei Tools ein vollständig integriertes Stop-Loss-System für moderne diskretionäre und systematische Trader – klar, strukturiert und präzise auf allen Timeframes und in allen Märkten.


Input-Parameter

Max history bars to calculate
Legt fest, wie viele historische Kerzen analysiert werden, um die wichtigsten Stop-Levels zu bestimmen. Höhere Werte eignen sich für weniger volatile Märkte.

User-set New-Limit in Minutes
Bestimmt, wie lange ein neues Stop-Level als „new“ markiert bleibt. Betont frische Marktstruktur-Signale.

Alert on new SL Level
Löst eine Benachrichtigung aus, wenn ein neues Stop-Level erkannt wird.

Alert on broken SL Level
Benachrichtigt, wenn ein Stop-Level ungültig wird.

Alert on distance warning
Warnt, wenn der Preis innerhalb des konfigurierten ADR-Prozentsatzes zum SL kommt.

ADR calculation period
Anzahl der Tage zur Berechnung der Average Daily Range.

Distance warning below ADR %
Definiert den ADR-Schwellwert, ab wann Distanzwarnungen ausgelöst werden.

Minimum minutes between two alerts of the same type/symbol
Verhindert wiederholte Alerts ohne Zustandsänderung.

Alert output method toggles
Auswahl zwischen Popup, E-Mail, Push-Notification, Sound – oder allen zusammen.

Alert sound file
Name der Sounddatei, die bei aktiviertem alertsSound abgespielt wird.

Color Settings
Vollständige Anpassung aller Chart-Farben (Text, Buy, Sell, Alerts, New, Muted). Ideal zur individuellen Workflow-Optimierung.


Weitere Ressourcen

Für Tutorials, Strategie-Guides und Produkt-Infos besuchen Sie unser zentrales Wissensportal:
Stein Investments – Central Knowledge Hub

Ausführliche Walkthroughs und echte Trading-Beispiele finden Sie auf unserem YouTube-Kanal:
Stein Investments – YouTube Channel


Bewertungen 3
Jack Hudson
71
Jack Hudson 2025.11.28 12:08 
 

I want to confirm everything Mzwakhe Dela just said. There is no way I could have said it better then he just did. I've used Daniels products in the past. And after losing access to MT4 and MT5 as a US trader for almost two years I see he continues his long history of creating the best tools on the MQL5 Marketplace. His support remains real time in the telegram group and he trades them himself. This one of many tools he's created to not only help my analysis, but combined with others also build a trading plan with solid rules which is a must for any serious trader.

Mzwakhe Dela
312
Mzwakhe Dela 2025.11.08 15:21 
 

As a trader, initiating a position—whether buying or selling—is often the simplest part of the process. The real challenge begins once you're in the trade: deciding whether to hold or exit can be riddled with uncertainty and emotional bias. That’s where the Smart Stop Indicator has truly transformed my workflow in a brief period I've used it. This tool has helped me make more methodical and informed decisions under pressure. Instead of relying on gut feeling or arbitrary stop placements, the Smart Stop Indicator provides a structured, data-driven approach to managing risk. It proactively guides my exit strategy, helping me stay objective and disciplined even in volatile conditions. Just as the author described, it removes the guesswork and replaces it with clarity. For anyone serious about refining their trade management, this indicator is a must-have.

