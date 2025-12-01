Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money-Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool, kein automatisierter Trading-Roboter.

Was der Indikator anzeigt

Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor :

Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL

Strukturbrüche : Break of Structure (BOS) und Change of Character (ChoCH)

Bullische (Demand) und bärische (Supply) Order Blocks mit Stärkewert

Weiterhin relevante Fair Value Gaps (FVG)

Liquiditätszonen (Equal Highs / Equal Lows) und Sweeps

Asien-, London- und New-York-Session sowie Kill Zones

Lokales Volume Profile : POC, VAH, VAL

Kompaktes Dashboard mit Confluence-Score (0 bis 100)

Ziel ist es, die wichtigsten Elemente aus Price Action und Smart Money Trading in einem einzigen Indikator zu bündeln.

Anwendungsbeispiel

Einen höheren Timeframe (H1, H4, D1) analysieren, um die globale Struktur zu definieren. Einen bullischen oder bärischen Bias anhand von Struktur, Order Blocks und Liquidität bestimmen. Auf einen Ausführungs-Timeframe (M5 bis M30) wechseln und warten, bis der Preis in eine Interessenszone zurückläuft : Order Block, FVG oder ein Liquiditätslevel, das zum Bias passt. Lokale Signale (neuer BOS / ChoCH, Liquiditäts-Sweep, aktive Kill Zone) nutzen, um das Entry-Timing zu verfeinern. Risiko, Stop und Ziele gemäß deinem eigenen Trading-Plan managen.

Der Indikator liefert kein „magisches Setup“. Er hilft, einen bestehenden ICT / Smart Money Ansatz visuell zu strukturieren.

Wichtige Einstellungen

Die Einstellungen erlauben u. a. :

Die Empfindlichkeit der Swing- und Strukturerkennung

Die Anzeige von BOS / ChoCH (Aktivierung, Farben, maximale Anzahl Linien)

Order Blocks (Aktivierung, maximale Anzahl, Anzeigedauer, Entfernen mitigierter Zonen)

FVG (Mindestgröße, maximale Anzahl, Entfernen beim Füllen)

Liquiditätszonen (Toleranz in Punkten, minimale Anzahl Berührungen)

Sessions und Kill Zones (Aktivierung, Zeiten, GMT-Offset)

Volume Profile (Anzahl Bars, Levels, Breite und Transparenz)

Dashboard (Position, Größe, Transparenz, Kerzen-Countdown)

Märkte und Timeframes

Major-Paare : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, usw.

Indizes : DAX, NAS100, US30, usw.

Intraday : M5 bis H1

Swing Trading : H4 bis D1

Launch-Angebot

Zum Launch von Market Structure Order Block Dashboard MT5 erhältst du bei jedem Kauf 1 zusätzliches Produkt gratis – frei wählbar aus meinen anderen Indikatoren und Tools im Market. Um deinen Bonus zu erhalten, sende mir einfach nach dem Kauf eine Nachricht über MQL5.

Aktuell wird das Dashboard zu einem Launch-Preis angeboten, der sich im Laufe der Zeit mit Updates und neuen Funktionen ändern kann.

Update (Version 1.14) – Großes Update

Vollständiges Alert-System mit Push-Benachrichtigungen

mit Push-Benachrichtigungen BOS / ChoCH -Alerts

-Alerts Alerts für neue Order Blocks (mit Stärke-%-Filter )

(mit ) Alerts für Liquidity Sweeps (EQH/EQL)

(EQH/EQL) Unterstützung für Push, Popup, Email und Sound

und Anti-Spam Verzögerungssystem (Cooldown)

Verzögerungssystem (Cooldown) Verbessertes Dashboard : zentrierte Werte, Alert-Status (ON/OFF), DPI-Skalierung (4K-Monitore), Minimize-Button

: zentrierte Werte, Alert-Status (ON/OFF), DPI-Skalierung (4K-Monitore), Minimize-Button Verbesserte Chart-Labels : Labels ÜBER/UNTER den Kerzen (nie verdeckt), vollständige Tooltips auf allen Elementen

: Labels ÜBER/UNTER den Kerzen (nie verdeckt), vollständige Tooltips auf allen Elementen Intelligente Label-Platzierung : bullische Signale über dem Preis, bärische darunter, ATR-basierter Offset (passt sich der Volatilität an)

: bullische Signale über dem Preis, bärische darunter, ATR-basierter Offset (passt sich der Volatilität an) Fixes: Header-Überlappung behoben, Sichtbarkeit des Confluence-% verbessert, alle fehlenden Tooltips wiederhergestellt

Benutzerhandbuch und Support

Ein ausführliches PDF-Benutzerhandbuch (Einstellungen, Konfigurationsbeispiele) ist für Käufer verfügbar und wird auf Anfrage über die MQL5-Nachrichten gesendet.

Support und Updates erfolgen basierend auf Nutzerfeedback und der Weiterentwicklung der Plattform.

Warnhinweis

Dieses Produkt garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Anlageberatung dar. Trading beinhaltet ein hohes Verlustrisiko. Teste den Indikator immer zuerst auf einem Demokonto und nutze ihn nur im Rahmen eines geeigneten Money-Managements.