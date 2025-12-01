Market Structure Order Block Dashboard MT5
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money-Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool, kein automatisierter Trading-Roboter.
Was der Indikator anzeigt
Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor :
- Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL
- Strukturbrüche : Break of Structure (BOS) und Change of Character (ChoCH)
- Bullische (Demand) und bärische (Supply) Order Blocks mit Stärkewert
- Weiterhin relevante Fair Value Gaps (FVG)
- Liquiditätszonen (Equal Highs / Equal Lows) und Sweeps
- Asien-, London- und New-York-Session sowie Kill Zones
- Lokales Volume Profile : POC, VAH, VAL
- Kompaktes Dashboard mit Confluence-Score (0 bis 100)
Ziel ist es, die wichtigsten Elemente aus Price Action und Smart Money Trading in einem einzigen Indikator zu bündeln.
Anwendungsbeispiel
- Einen höheren Timeframe (H1, H4, D1) analysieren, um die globale Struktur zu definieren.
- Einen bullischen oder bärischen Bias anhand von Struktur, Order Blocks und Liquidität bestimmen.
- Auf einen Ausführungs-Timeframe (M5 bis M30) wechseln und warten, bis der Preis in eine Interessenszone zurückläuft : Order Block, FVG oder ein Liquiditätslevel, das zum Bias passt.
- Lokale Signale (neuer BOS / ChoCH, Liquiditäts-Sweep, aktive Kill Zone) nutzen, um das Entry-Timing zu verfeinern.
- Risiko, Stop und Ziele gemäß deinem eigenen Trading-Plan managen.
Der Indikator liefert kein „magisches Setup“. Er hilft, einen bestehenden ICT / Smart Money Ansatz visuell zu strukturieren.
Wichtige Einstellungen
Die Einstellungen erlauben u. a. :
- Die Empfindlichkeit der Swing- und Strukturerkennung
- Die Anzeige von BOS / ChoCH (Aktivierung, Farben, maximale Anzahl Linien)
- Order Blocks (Aktivierung, maximale Anzahl, Anzeigedauer, Entfernen mitigierter Zonen)
- FVG (Mindestgröße, maximale Anzahl, Entfernen beim Füllen)
- Liquiditätszonen (Toleranz in Punkten, minimale Anzahl Berührungen)
- Sessions und Kill Zones (Aktivierung, Zeiten, GMT-Offset)
- Volume Profile (Anzahl Bars, Levels, Breite und Transparenz)
- Dashboard (Position, Größe, Transparenz, Kerzen-Countdown)
Märkte und Timeframes
- Major-Paare : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, usw.
- Indizes : DAX, NAS100, US30, usw.
- Intraday : M5 bis H1
- Swing Trading : H4 bis D1
Launch-Angebot
Zum Launch von Market Structure Order Block Dashboard MT5 erhältst du bei jedem Kauf 1 zusätzliches Produkt gratis – frei wählbar aus meinen anderen Indikatoren und Tools im Market. Um deinen Bonus zu erhalten, sende mir einfach nach dem Kauf eine Nachricht über MQL5.
Aktuell wird das Dashboard zu einem Launch-Preis angeboten, der sich im Laufe der Zeit mit Updates und neuen Funktionen ändern kann.
Update (Version 1.14) – Großes Update
- Vollständiges Alert-System mit Push-Benachrichtigungen
- BOS / ChoCH-Alerts
- Alerts für neue Order Blocks (mit Stärke-%-Filter)
- Alerts für Liquidity Sweeps (EQH/EQL)
- Unterstützung für Push, Popup, Email und Sound
- Anti-Spam Verzögerungssystem (Cooldown)
- Verbessertes Dashboard: zentrierte Werte, Alert-Status (ON/OFF), DPI-Skalierung (4K-Monitore), Minimize-Button
- Verbesserte Chart-Labels: Labels ÜBER/UNTER den Kerzen (nie verdeckt), vollständige Tooltips auf allen Elementen
- Intelligente Label-Platzierung: bullische Signale über dem Preis, bärische darunter, ATR-basierter Offset (passt sich der Volatilität an)
- Fixes: Header-Überlappung behoben, Sichtbarkeit des Confluence-% verbessert, alle fehlenden Tooltips wiederhergestellt
Benutzerhandbuch und Support
Ein ausführliches PDF-Benutzerhandbuch (Einstellungen, Konfigurationsbeispiele) ist für Käufer verfügbar und wird auf Anfrage über die MQL5-Nachrichten gesendet.
Support und Updates erfolgen basierend auf Nutzerfeedback und der Weiterentwicklung der Plattform.
Warnhinweis
Dieses Produkt garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Anlageberatung dar. Trading beinhaltet ein hohes Verlustrisiko. Teste den Indikator immer zuerst auf einem Demokonto und nutze ihn nur im Rahmen eines geeigneten Money-Managements.
