Market Structure Order Block Dashboard MT5

5

Market Structure Order Block Dashboard MT5

Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money-Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool, kein automatisierter Trading-Roboter.

Was der Indikator anzeigt

Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor :

  • Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL
  • Strukturbrüche : Break of Structure (BOS) und Change of Character (ChoCH)
  • Bullische (Demand) und bärische (Supply) Order Blocks mit Stärkewert
  • Weiterhin relevante Fair Value Gaps (FVG)
  • Liquiditätszonen (Equal Highs / Equal Lows) und Sweeps
  • Asien-, London- und New-York-Session sowie Kill Zones
  • Lokales Volume Profile : POC, VAH, VAL
  • Kompaktes Dashboard mit Confluence-Score (0 bis 100)

Ziel ist es, die wichtigsten Elemente aus Price Action und Smart Money Trading in einem einzigen Indikator zu bündeln.

Anwendungsbeispiel

  1. Einen höheren Timeframe (H1, H4, D1) analysieren, um die globale Struktur zu definieren.
  2. Einen bullischen oder bärischen Bias anhand von Struktur, Order Blocks und Liquidität bestimmen.
  3. Auf einen Ausführungs-Timeframe (M5 bis M30) wechseln und warten, bis der Preis in eine Interessenszone zurückläuft : Order Block, FVG oder ein Liquiditätslevel, das zum Bias passt.
  4. Lokale Signale (neuer BOS / ChoCH, Liquiditäts-Sweep, aktive Kill Zone) nutzen, um das Entry-Timing zu verfeinern.
  5. Risiko, Stop und Ziele gemäß deinem eigenen Trading-Plan managen.

Der Indikator liefert kein „magisches Setup“. Er hilft, einen bestehenden ICT / Smart Money Ansatz visuell zu strukturieren.

Wichtige Einstellungen

Die Einstellungen erlauben u. a. :

  • Die Empfindlichkeit der Swing- und Strukturerkennung
  • Die Anzeige von BOS / ChoCH (Aktivierung, Farben, maximale Anzahl Linien)
  • Order Blocks (Aktivierung, maximale Anzahl, Anzeigedauer, Entfernen mitigierter Zonen)
  • FVG (Mindestgröße, maximale Anzahl, Entfernen beim Füllen)
  • Liquiditätszonen (Toleranz in Punkten, minimale Anzahl Berührungen)
  • Sessions und Kill Zones (Aktivierung, Zeiten, GMT-Offset)
  • Volume Profile (Anzahl Bars, Levels, Breite und Transparenz)
  • Dashboard (Position, Größe, Transparenz, Kerzen-Countdown)

Märkte und Timeframes

  • Major-Paare : EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, usw.
  • Indizes : DAX, NAS100, US30, usw.
  • Intraday : M5 bis H1
  • Swing Trading : H4 bis D1

Launch-Angebot

Zum Launch von Market Structure Order Block Dashboard MT5 erhältst du bei jedem Kauf 1 zusätzliches Produkt gratis – frei wählbar aus meinen anderen Indikatoren und Tools im Market. Um deinen Bonus zu erhalten, sende mir einfach nach dem Kauf eine Nachricht über MQL5.

Aktuell wird das Dashboard zu einem Launch-Preis angeboten, der sich im Laufe der Zeit mit Updates und neuen Funktionen ändern kann.

Update (Version 1.14) – Großes Update

  • Vollständiges Alert-System mit Push-Benachrichtigungen
  • BOS / ChoCH-Alerts
  • Alerts für neue Order Blocks (mit Stärke-%-Filter)
  • Alerts für Liquidity Sweeps (EQH/EQL)
  • Unterstützung für Push, Popup, Email und Sound
  • Anti-Spam Verzögerungssystem (Cooldown)
  • Verbessertes Dashboard: zentrierte Werte, Alert-Status (ON/OFF), DPI-Skalierung (4K-Monitore), Minimize-Button
  • Verbesserte Chart-Labels: Labels ÜBER/UNTER den Kerzen (nie verdeckt), vollständige Tooltips auf allen Elementen
  • Intelligente Label-Platzierung: bullische Signale über dem Preis, bärische darunter, ATR-basierter Offset (passt sich der Volatilität an)
  • Fixes: Header-Überlappung behoben, Sichtbarkeit des Confluence-% verbessert, alle fehlenden Tooltips wiederhergestellt

Benutzerhandbuch und Support

Ein ausführliches PDF-Benutzerhandbuch (Einstellungen, Konfigurationsbeispiele) ist für Käufer verfügbar und wird auf Anfrage über die MQL5-Nachrichten gesendet.

Support und Updates erfolgen basierend auf Nutzerfeedback und der Weiterentwicklung der Plattform.

Warnhinweis

Dieses Produkt garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Anlageberatung dar. Trading beinhaltet ein hohes Verlustrisiko. Teste den Indikator immer zuerst auf einem Demokonto und nutze ihn nur im Rahmen eines geeigneten Money-Managements.

Bewertungen 3
arismops11
19
arismops11 2025.12.22 10:47 
 

Very good and friendly seller.

man1980
1648
man1980 2025.12.17 12:50 
 

clean and reliable order block indicator that aligns well with real price action. it highlights valid zones without clutter and works well alongside SMC concepts like BOS and liquidity sweeps. a solid tool for refining entries and bias.

Empfohlene Produkte
Bar Sequential
Maximiliano Frisione Figueroa
Indikatoren
Dieser Indikator kann Ihnen helfen, Trendwechsel sowohl in bullischen als auch in bearischen Märkten klar zu erkennen. Der Indikator vergleicht den Schlusskurs der letzten Kerze mit dem Schlusskurs der Kerze "X" Perioden zuvor (Eingabeparameter). In einem Aufwärtstrend wird eine anfängliche Zahl "1" angezeigt, wenn eine Kerze höher schließt als der Schlusskurs einer Kerze "X" Perioden zuvor. In einem Abwärtstrend wird eine anfängliche Zahl '1' eingezeichnet, wenn eine Kerze unter dem Schluss ein
FREE
Candle patterns scanner with trend filter MT5
Jan Flodin
5 (5)
Indikatoren
Dieser Multi-Timeframe- und Multi-Symbol-Indikator scannt nach Pin-Bars, Morgen-/Abendsternen, Engulfings, Tweezers, Three Line Strikes, Inside Bars und Wimpel und Dreiecken.   Der Indikator kann auch im Single-Chart-Modus verwendet werden. Bitte lesen Sie mehr über diese Option in den Produktinformationen       bloggen   .       In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken ermöglicht Ihnen dieser Indikator, Ihr eigenes leistungsstarkes System zu erstellen (oder zu verbessern). Merkmale
UTS Trading Stat
Dawid Aaron Zinserling
Indikatoren
Der von Ultron Trading Solutions entwickelte UTS Trading Stat-Indikator ist ein anpassbares Tool zur Verfolgung und Anzeige von Handelsstatistiken für das Symbol des aktuellen Charts. Er stellt ein visuelles Dashboard auf dem Chart dar und bietet Echtzeiteinblicke in die Handelsperformance mit einem umschaltbaren Panel (STAT SHOW/STAT HIDE) für die Benutzerfreundlichkeit. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung der Merkmale und Funktionen: Angezeigte Handelsstatistiken : Aktuelle P
Double top bottom scanner with RSI filter MT5
Jan Flodin
5 (2)
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, den Blog des Produkts (Handbuch) von Anfang bis Ende zu lesen , damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet . Dieser Multi-Zeitrahmen- und Multisymbol-Indikator identifiziert doppelte oder dreifache Top/Bottom-Formationen oder einen folgenden Ausbruch aus der Nackenlinie (bestätigtes Top/Bottom). Er bietet RSI-, Pin-Bar-, Engulfing-, Tweezer-, Morning/Evening Star- sowie Divergenz-Filteroptionen, die es ermöglichen, nur die stärksten Setups herauszufiltern. Der In
Wa Candle Timer MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indikatoren
Wa Candle Timer MT5 ist ein leistungsstarker und benutzerfreundlicher Indikator, der die verbleibende Zeit bis zur nächsten Kerze auf deinem MT5-Chart anzeigt. Dieses Tool unterstützt Trader dabei, Kerzenschlusszeiten im Blick zu behalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Hauptfunktionen : Zeigt den Countdown der aktuellen Kerze an. Farbwechsel, wenn die verbleibende Zeit unter einen vom Nutzer definierten Prozentsatz fällt. Anpassbarer Alarm bei Erreichen eines bestimmten Proze
FREE
Magic Vwap Key Levels
TitanScalper
Indikatoren
Professionelles VWAP-Handelssystem mit fortschrittlicher Signal-Erkennung Verändern Sie Ihren Handel mit dem umfassendsten VWAP-Indikator, der für MetaTrader 5 verfügbar ist. Magic VWAP Key Levels Pro kombiniert mehrere Zeitrahmenanalysen, intelligente Signalerkennung und professionelle Visualisierung, um Ihnen einen Vorteil auf den modernen Märkten zu verschaffen. KERNFUNKTIONEN: Multi-Timeframe VWAP-Analyse Session-, wöchentliche und monatliche VWAP-Berechnungen Frühere 10-Tage-VWAP-Unterstütz
MonthlyWeeklyDaily Previous High and Lows
Adriana Nicole Tapia Flores
Indikatoren
Sofortige Klarheit auf deinem Chart! Dieser Indikator zeichnet automatisch die wichtigsten Kursniveaus ein, an denen der Preis in letzter Zeit abgeprallt oder ausgebrochen ist. Du erhältst objektive Unterstützungs‑ und Widerstandsbereiche, ohne sie manuell einzeichnen zu müssen. Einfach in dein Chart einfügen und die Linien der vorherigen Hochs und Tiefs für jeden Zeitraum erscheinen lassen! Was bedeutet jede Linie? Previous Month High ‣ Höchstkurs des Vormonats: höchster Preis im vorherigen Mo
Utilities
Douglas Lucio De Araujo
Indikatoren
Anzeiger mit 3 Funktionen - Uhr : Uhr unabhängig vom Chart, Zählung läuft weiter, auch wenn der Markt geschlossen ist. - Vorlage : Nach dem Einrichten einer Konfiguration in einer beliebigen Grafik, sei es Farbmuster, Indikatoren, Zoom ... Die Konfiguration wird in alle aktiven Grafiken kopiert. - Zeitrahmen : Legen Sie den TimeFrame für eine Grafik fest, und mit nur einem Klick werden alle aktiven Grafiken auf denselben TimeFrame umgestellt.
Mogalef Bands MT5
Victor Tengo Quiles
Indikatoren
Mogalef Bands - Dynamische Bereichsstruktur & Zielzonen (MT5) Mogalef Bands ist ein visueller Marktstruktur-Indikator, der den Preis als eine dynamische Spanne modelliert, die sich stufenweise verschiebt. Anstatt sich auf isolierte "Signale" zu verlassen, bietet er kontextbezogene Ebenen, um: zu identifizieren, wo der Preis derzeit "arbeitet" (Operationszone), potenzielle Ausdehnungsbereiche (Ziele) zu lokalisieren, und das Marktrauschen durch eine nicht impulsive, stabile Aktualisierungslogik (
DrawFibonacci MT5
Kazuya Yamaoka
Indikatoren
Fibonacci zeichnet automatisch das Fibonacci-Retracement, Da Fibonacci automatisch das Fibonacci-Retracement einzeichnet, können Sie auf einen Blick erkennen, zu welchem Preis Sie bei einem Push kaufen oder zurück verkaufen sollten. Daher können Sie unter günstigen Bedingungen in einem Trendmarkt handeln. Wir streamen die tatsächliche Funktionsweise des Systems live. Bitte prüfen Sie selbst, ob es brauchbar ist. Bitte testen Sie es selbst. https://www.youtube.com/@ganesha_forex Wir übernehmen
Zero Lag MA Trend Levels MT5 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indikatoren
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Der Zero Lag MA Trend Levels MT5 mit Scanner -Indikator kombiniert den Zero-Lag Moving Average (ZLMA) mit einem standardmäßigen Exponential Moving Average (EMA), um den Tradern einen umfassenden Überblick über die Marktbewegungen und die wichtigsten Preisniveaus zu bieten. Darüber hinaus
Four Bands
Leonid Basis
Indikatoren
Optimistische Händler können in den Markt einsteigen, wenn der Kurs die Aqua-Linie überschreitet. Zuverlässiger ist der Einstieg, wenn der Kurs die blaue Linie überquert. Wenn der Kurs zurückkommt und die rote Linie überquert, können Sie im Zuge der Kursbewegungen eine Position eröffnen.
CrossMaster PRO
Abderrahmane Benali
Indikatoren
CrossMaster PRO - Wo sich Trends offenbaren CrossMaster PRO ist ein Präzisionsindikator, der entwickelt wurde, um kritische Momente zu erkennen, in denen sich die Marktrichtung zu ändern beginnt. Durch die Überwachung der Interaktion zwischen zwei gleitenden Durchschnitten liefert er klare Signale genau dann, wenn das Timing am wichtigsten ist. Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die mehr Wert auf Klarheit als auf Rauschen legen, und verwandelt einfache Überkreuzungen in verwertbare Erken
Mega Dashboard
Paul Anscombe
5 (4)
Indikatoren
Das ultimative Armaturenbrett Sparen Sie jetzt $10 - Normalpreis $79 Indikatoren sind nützlich für Händler, aber wenn Sie sie in ein Dashboard einbinden, das 28 Symbole auf einmal scannen kann, werden sie noch besser, und wenn Sie auch noch verschiedene Indikatoren und Zeitrahmen kombinieren können, um Ihnen synchronisierte Warnungen zu geben, dann werden sie fantastisch. Dieses einfach zu bedienende Dashboard bietet Ihnen 32 führende Indikatoren, die Sie einzeln oder zusammen verwenden können,
Pivot Point MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4.09 (11)
Indikatoren
Der Pivot-Point-Indikator berechnet automatisch die Pivot-Point-Linie sowie die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus und zeigt diese an. Der Pivotpunkt kann nach der Classic-, Floor-, Fibonacci-, Woodie-, Camarilla- oder DeMark-Formel berechnet werden. Es ist auch möglich, den Zeitraum für die Berechnung des Indikators zu wählen. Der Händler kann zwischen täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder benutzerdefinierten Zeiträumen wählen. Arten von Pivots Klassisch Boden Fibonacci Woodie Camari
FREE
Liquidity Sweep Detector
Peat Winch
Indikatoren
Liquidity Sweep Detector - Detaillierte Beschreibung und Installationsanleitung Übersicht Liquidity Sweep Detector ist ein leistungsfähiger und vielseitiger technischer Indikator, der Händlern hilft, Stop Hunts und Liquiditätseinbrüche in jedem Finanzinstrument und Zeitrahmen zu erkennen. Stop Hunts treten auf, wenn der Kurs vorübergehend wichtige Höchst- oder Tiefststände durchbricht und Stop-Loss-Orders von Händlern auslöst, bevor er sich wieder umkehrt. Durch die visuelle Hervorhebung dieser
Support n Resistance MT5
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator stellt flexible Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Punkte) dar. Für die Konstruktion wird eine spezielle Bewegungsphase verwendet. Die Niveaus werden dynamisch gebildet, das heißt, jede neue Kerze kann das Niveau fortsetzen oder vervollständigen. Das Niveau kann dem Kurs auch dort Widerstand oder Unterstützung bieten, wo es nicht mehr vorhanden ist. Außerdem können Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ihre Rolle wechseln. Die Bedeutung der Niveaus wird beeinflusst durch: d
Fractals MTF
Kong Yew Chan
Indikatoren
Multi-Timeframe Fractal-Indikator Beschreibung für MQL5 Wir stellen den Multi-Timeframe Fractal-Indikator vor! Hauptmerkmale: Multi-Zeitrahmen-Analyse: Analysieren Sie Fraktale auf einem Zeitrahmen, der unabhängig vom aktuellen Zeitrahmen Ihres Charts ist. Gewinnen Sie Erkenntnisse aus höheren Zeitrahmen für fundierte Handelsentscheidungen. Anpassbare Parameter : Zeitrahmen: Wählen Sie den Zeitrahmen, auf dem Fraktale berechnet werden sollen (z.B. Täglich, H4, etc.). Anzahl der Bars: Geben Sie
ADR Pro
Oleksandr Myrhorodskyi
Indikatoren
ADR Pro - Auto Adaptive Daily Range & Volatilitätsindikator (ATR + ADR + Alerts) Automatische Anpassung. Alle Märkte. Kein Rätselraten . Verbessern Sie Ihre Handelsentscheidungen mit präzisen ADR-Levels - für Forex, Krypto, Aktien, Indizes, Metalle, Energie, Rohstoffe und ETFs. Einfache Einrichtung Professionelle Funktionen Lebenslange kostenlose Updates ADR Pro ist Ihr persönlicher "Volatilitätskompass", der die tatsächlichen täglichen Schwankungsbreiten für jeden Vermögenswert anzeigt.
Divergence dashboard MT5
Jan Flodin
5 (6)
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, den Blog des Produkts (Handbuch) von Anfang bis Ende zu lesen , damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet. Dieser Dashboard-Indikator für mehrere Zeitrahmen und Symbole sendet eine Warnung, wenn eine oder zwei verschiedene Divergenzen identifiziert wurden. Er kann mit allen Zeitrahmen von M1 bis MN verwendet werden. Maximal 9 Zeitrahmen können gleichzeitig auf dem Dashboard angezeigt werden. Es ist möglich, den Trendfilter mit gleitendem Durchschnitt, RSI oder B
Buy Sell Swing Indicator
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Swing Master Auto Pro - Adaptiver Hoch/Tief-Detektor für Schwankungen Verwandeln Sie Marktschwankungen in intelligente Einstiege! Keine manuelle Einstellung mehr - Swing Master Auto Pro passt seine Empfindlichkeit automatisch an Ihren Zeitrahmen an. Egal, ob Sie schnelle M1-Scalps oder langfristige D1-Setups handeln, dieser Indikator passt sich intelligent an, um exakte Swing-Hochs und -Tiefs zu liefern, die perfekt auf jeden Chart abgestimmt sind. Wichtigste Merkmale Automatische Zeitrahmen-O
Dorian
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Dorian-Indikator ist ein intuitives Instrument zur Bestimmung des aktuellen Markttrends. Er basiert auf einer einfachen Visualisierung in Form von zweifarbigen Linien, wodurch er sowohl von Anfängern als auch von erfahrenen Händlern verwendet werden kann. Dieser Indikator hilft nicht nur bei der Bestimmung der Trendrichtung, sondern dient auch als wertvoller Ratgeber bei Entscheidungen über den Einstieg in den Markt oder das Schließen von Positionen. Aufgrund seiner Einfachheit und Effekti
Supper Scalp Signal Entry Non Repaint
Xuan Nam Diep
Indikatoren
PRÄZISIONS-EINGABE-MEISTERANZEIGE Steigen Sie zum perfekten Preis ein - jedes einzelne Mal S TEIGEN SIE ZU DEN PROFITABELSTEN ZEITPUNKTEN IN DEN MARKT EIN Sind Sie es leid, an der Spitze zu kaufen und an der Basis zu verkaufen? Entdecken Sie das GEHEIMNIS, zum EXAKT perfekten Zeitpunkt in den Handel einzusteigen - dort, wo institutionelles Geld fließt und private Händler liquidiert werden. Dies ist nicht nur ein weiterer Indikator... es ist Ihr Zugang zu professioneller Einstiegspräzisi
Moving Avarage 7 in 1
Tatiana Shvedova
Indikatoren
Gleitende Durchschnittsindikatoren - 7 in 1. Installieren von 7 Indikatoren auf einmal, Einstellen ihrer Parameter und Eigenschaften. Die verwendeten Indikatoren (mit grundlegenden Eigenschaften) werden in der oberen linken Ecke des Diagramms angezeigt. Wenn Sie auf die Eigenschaften klicken, wird die Anzeige eingeschaltet (aktiviert) oder ausgeschaltet. Die Eigenschaften des aktiven Indikators werden durch seine Farbe angezeigt. Die Eigenschaften eines deaktivierten (nicht aktiven) Indikators s
Moving Pivot Average Fibonacci MT5
Daifallah Alamri
Indikatoren
Gleitender Pivot Durchschnitt Fibonacci Der Indikator vergleicht die gewählte Periode mit dem Gegenstück der vorherigen Periode. Der Indikator bestimmt die gleitenden Fibonacci-Levels für den Tag oder ein beliebiges Zeitintervall, um den Bereich der Preisbewegung vom Zeitdurchschnitt aus zu bewerten. Der Indikator hilft bei der Vorhersage des erwarteten Tageshochs oder -tiefs auf der Grundlage historischer Zeitdaten. Die Pivot-Linie kann als durchschnittliche Trendlinie betrachtet werden und in
Dashboard RSI Multi Time Frame for MT5
Keith Watford
5 (7)
Indikatoren
Ein nützliches Dashboard, das die RSI-Werte für mehrere Symbole und Zeitrahmen anzeigt. Es kann mit einem einfachen Klick auf das X oben links im Dashboard ein- und ausgeblendet werden. Sie können obere und untere RSI-Werte eingeben, und die Farben können so eingestellt werden, dass sie angezeigt werden, wenn sie über oder unter diesen Werten liegen. Die Standardwerte sind 70 und 30. Sie können wählen, ob das Dashboard auf der rechten oder linken Seite des Diagramms angezeigt werden soll. Wenn
FREE
Hydra Trend Rider MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Hydra Trend Rider ist ein nicht nachzeichnender Trendindikator für mehrere Zeitrahmen, der präzise Kauf-/Verkaufssignale und Echtzeitwarnungen für Handels-Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit liefert. Mit seiner farbkodierten Trendlinie, dem anpassbaren Dashboard und den mobilen Benachrichtigungen ist er perfekt für Händler, die Klarheit, Vertrauen und Konsistenz im Trendhandel suchen. Laden Sie die Metatrader 4-Version herunter Lesen Sie das Benutzerhandbuch des Indikators hier. HURRY! Preiserhö
Volume Trade Levels
Mahmoud Sabry Mohamed Youssef
Indikatoren
Die Idee hinter diesem Indikator ist sehr einfach, Zunächst enthält es 2 Mechanismen, um Ihre Trades zu platzieren: 1- Geben Sie die Pips ein, die Sie zu Preisniveaus duplizieren möchten. 2- Lassen Sie den Indikator automatisch die größte Kauf-/Verkaufsvolumenkerze bestimmen und duplizierte Niveaus basierend auf der Kerze selbst platzieren. So funktioniert es: 1- Geben Sie die Pips ein, die Sie zu Preisniveaus duplizieren möchten: 1- Sobald der Indikator geladen ist, müssen Sie zunächst die An
Auto Orderblock with Break of Structure MT5
Barend Paul Stander
4.47 (17)
Indikatoren
Auto Order Block mit Strukturbruch basierend auf ICT und Smart Money Concepts (SMC ) Futures Strukturbruch ( BoS ) Auftragsblock ( OB ) Höherer Zeitrahmen Orderblock / Point of Interest ( POI ) auf dem aktuellen Chart angezeigt Marktwertlücke ( FVG ) / Ungleichgewicht - MTF ( Multi Time Frame ) HH/LL/HL/LH - MTF ( Multi Time Frame ) Choch MTF ( Mehrzeitrahmen ) Volumen Ungleichgewicht , MTF vIMB Gap's Potenz von 3 Gleiche Hochs/Tiefs , MTF EQH/EQL Liquiditä t Höchst-/Tiefstkurs des akt
Aureon EA
Ivan Pochta
Experten
Aureon EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für den professionellen und hochpräzisen Handel entwickelt wurde. Der Kern der Strategie basiert auf der Divergenzanalyse, einem der genauesten und zuverlässigsten Werkzeuge der technischen Analyse. Der EA identifiziert Divergenzen mit Hilfe der folgenden Indikatoren: RSI, Stochastik, CCI, MACD, RVI. Basierend auf einer Kombination von erkannten Signalen entscheidet das System, ob eine Position eröffnet werden soll. Zusätzliche Filter beinh
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Weitere Produkte dieses Autors
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Indikatoren
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1) Position Size Calculator PRO ist ein Risk-Management -Indikator für MetaTrader 5, der die optimale Positionsgröße (Lot Size) automatisch berechnet — basierend auf deinem Risiko pro Trade, der Stop-Loss -Distanz und den Symbol-Spezifikationen (Tick Value, Tick Size, Mindest-/Maximal-/Step-Volumen, Margin). Dieses Produkt öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein Entscheidungs-Unterstützungswerkzeug , das dein Money Management standardisier
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – ICT / Smart Money Concepts Indikator für MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 ist ein fortgeschrittener Indikator für MetaTrader 4, entwickelt für Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und dem ICT -Ansatz arbeiten: Marktstruktur, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , Liquiditätszonen , Kill Zones und Volume Profile – alles in einem einzigen visuellen Dashboard. Es handelt sich nicht um einen Expert Advisor – der
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Indikatoren
Position Size Calculator Lite MT5 – Kostenloser Indikator für Risikomanagement Wichtig: Wenn du interaktive Drag-&-Drop Stop-Loss/Take-Profit-Zonen im Chart, ein erweitertes Panel mit Margin-Informationen und detaillierten Risiko-Kennzahlen brauchst, suche im Market nach „Position Size Calculator PRO MT5“ . Diese Lite-Version ist eine kostenlose, vereinfachte Ausgabe, die sich auf die Positionsgrößen-Berechnung konzentriert. Feedback Dieser Indikator ist kostenlos und wird in meiner Freizeit gep
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indikatoren
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Währungsstärke-Meter mit visuellem Dashboard Multi-Currency Strength Dashboard PRO ist ein Indikator für MetaTrader 5 , der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit berechnet und bis zu 28 Forex-Paare analysiert (abhängig von den beim Broker verfügbaren Symbolen). Ziel des Tools ist eine schnelle und strukturierte Übersicht über Währungsstärke/-schwäche, um Paare für die Analyse auszuwählen (s
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indikatoren
Multi Currency Strength Dashboard Mini (KOSTENLOS) – Währungsstärke-Meter für MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini ist ein kostenloser Indikator für MetaTrader 5 , der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit in einem klaren Dashboard anzeigt. Ziel: In wenigen Sekunden erkennen, welche Währungen stark bzw. schwach sind, um die Watchlist effizienter aufzubauen und Paare nach dem Prinzip stark vs. schwach auszuwählen. Hauptfunktio
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Utilitys
SUCHEN SIE NACH DER MT5-VERSION? Wenn Sie MetaTrader 5 verwenden, klicken Sie hier, um die native Version zu erhalten: https://www.mql5.com/en/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Professioneller Währungsstärke-Indikator (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 4, der die relative Stärke der wichtigsten Forex-Währungen in Echtzeit misst. Er analysiert bis zu 28 Hauptpaare, berechnet die normalisierte Stärke der
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Indikatoren
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Lot-Berechnung + visuelle SL/TP-Zonen (Drag & Drop) für schnelleres und präziseres Risikomanagement Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 ist ein Position-Sizing - (Money-Management-) Indikator für MetaTrader 4. Er berechnet automatisch die optimale Lotgröße basierend auf Ihrem Risiko pro Trade , der Stop-Loss -Distanz und den Symbol-Eigenschaften (Tick Value, Tick Size, Margin, Hebel usw.). Version 2.0 ist ein großes Upgrade: Statt nur ein Panel abzulesen
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitys
Trailing Stop Manager PRO — Professionelles Trailing-Stop-Management (MT5) Trailing Stop Manager PRO ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der das Trailing-Stop-Management für offene Positionen automatisiert. Er kann alle Positionen auf dem Konto verwalten oder nur diejenigen, die nach Symbol und/oder MagicNumber gefiltert werden. Der EA bietet mehrere Funktionen: fester Trailing-Stop in Pips, ATR-basiertes Trailing, automatischer Break-Even, Teil­schließung sowie ein visuelles Dashboard. Zwe
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilitys
Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector Bestehe deine Prop-Firm-Challenges, indem du deine Disziplin automatisierst. Der Hauptgrund für das Scheitern im Funding-/Prop-Trading ist nicht die Strategie, sondern das Risikomanagement. Das Erreichen des maximalen Tagesverlustes (Daily Drawdown) durch Fehler oder Emotionen ist fatal. Prop Firm Guardian PRO ist dein automatisches Sicherheitsnetz. Er überwacht die Equity deines Kontos in Echtzeit und schließt ALLES, BEVOR das Limit verletzt wird. ️
Auswahl:
sanapa
213
sanapa 2025.12.28 03:27 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Prime Horizon
1238
Antwort vom Entwickler Sylvain Christian Mercier 2025.12.29 03:33
Thank you so much for your review — I really appreciate it 🙏
I’m glad you find the indicator easy to use and that the support helped. If you ever want recommended settings for your symbol/timeframe (Strength % filter + cooldown), just message me anytime.
More updates coming in v1.15+ to keep improving the tool.
arismops11
19
arismops11 2025.12.22 10:47 
 

Very good and friendly seller.

Prime Horizon
1238
Antwort vom Entwickler Sylvain Christian Mercier 2025.12.22 16:04
Thank you, Niko! 🙏
Glad you like it. If you need help with settings or have any questions, feel free to message me anytime.
Best regards, Sylvain – TradingTips.fr
man1980
1648
man1980 2025.12.17 12:50 
 

clean and reliable order block indicator that aligns well with real price action. it highlights valid zones without clutter and works well alongside SMC concepts like BOS and liquidity sweeps. a solid tool for refining entries and bias.

Prime Horizon
1238
Antwort vom Entwickler Sylvain Christian Mercier 2025.12.18 16:11
Thank you for your feedback. I’m glad the indicator feels clean and reliable and that the zones align well with real price action. If you have any suggestions or want recommended settings for your symbol/timeframe, feel free to message me here on MQL5. I’ll keep improving the tool with regular updates.
Antwort auf eine Rezension