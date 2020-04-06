Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Handels-Expertenberater (Expert Advisor) für MetaTrader 5, der für den Handel mit gängigen Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.), Edelmetallen (Gold/XAUUSD), Öl (WTI, Brent) sowie Kryptowährungen (BTCUSD und andere) entwickelt wurde. Der EA basiert auf dem Prinzip der sogenannten „Super-Signale“ (Super Signals), welche lokale Hochs und Tiefs (potenzielle Umkehr- oder Korrekturpunkte) im ausgewählten Zeitrahmen identifizieren.

Der EA öffnet automatisch Trades, sobald ein Kaufsignal oder Verkaufssignal generiert wird, und kann zusätzlich Positionen mithilfe von Trailing Stop, BreakEven sowie einer Gitterfunktion (Grid) im Hedging-Modus verwalten. Dadurch ist Smart Super Signals Pro ein flexibles Werkzeug, das sich sowohl für moderat-aggressive als auch für eher konservative Strategien eignet.

Hauptmerkmale

Unterstützung wichtiger Finanzinstrumente: Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.), Metalle (Gold/XAUUSD, Silber), Öl (WTI, Brent), Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD usw.).

Funktionsprinzip Super Signals

Das „Super Signals“-Modul analysiert eine festgelegte Anzahl jüngster Kerzen (SignalDepthBars) im gewählten Zeitraum (SignalTF). Bei Erkennung eines lokalen Hochs wird ein Sell-Signal generiert, bei Erkennung eines lokalen Tiefs ein Buy-Signal. Der Expert Advisor wartet auf einen günstigen Preis (Ask für Kauf, Bid für Verkauf) und prüft, ob das festgelegte Zeitintervall zwischen Trades (MinutesBetweenTrades) verstrichen ist und der Spread (MaxSpread) nicht überschritten wird, bevor eine neue Position eröffnet wird.

Für Hedging-Konten unterstützt Smart Super Signals Pro zudem einen konfigurierbaren „Grid“-Ansatz: Nach Eröffnung des ersten Trades können zusätzliche Orders in dieselbe Richtung gesetzt werden, sobald der in GridStep definierte Schritt erreicht ist, solange die maximale Anzahl an Positionen (MaxGridPositions) nicht überschritten wird.

Beschreibung der Eingabeparameter

Lot and Risk

LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

LOTMODE_FIXED – Feste Lotgröße verwenden (FixedLotSize). LOTMODE_PERCENT – Lotgröße als Prozentsatz des Kontoguthabens berechnen, abhängig vom eingestellten Risikoniveau (RiskLevel).

FixedLotSize – Feste Lotgröße, falls LOTMODE_FIXED gewählt ist (Standard: 0.01).

RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

Definiert das Risikoniveau bei Verwendung von LOTMODE_PERCENT: RISK_LOW: ca. 1 % Risiko pro Trade RISK_MEDIUM: ca. 2 % Risiko RISK_HIGH: ca. 5 % Risiko Bei LOTMODE_PERCENT berechnet der EA das Ordervolumen anhand des eingestellten Risikos pro Trade und eines ungefähren StopLoss-Werts.

Stop Loss / Take Profit

StopLoss – Stop-Loss in Punkten (Standard: 1000).

TakeProfit – Take-Profit in Punkten (Standard: 200).

Beide Parameter werden in Punkten entsprechend der Symbol-Spezifikation angegeben. Wenn sie auf 0 gesetzt sind, wird kein Stop-Loss / Take-Profit verwendet.

Trailing Stop / BreakEven

TrailingStop – Aktiviert/deaktiviert die Trailing-Stop-Funktion (true/false).

TrailingStart – Gewinn in Punkten, ab dem der Trailing Stop aktiviert wird.

TrailingDistance – Abstand in Punkten zum aktuellen Kurs, wenn Trailing aktiv ist.

TrailingStep – Mindestschritt, um den Stop-Loss erneut zu verschieben.

BreakEven – Aktiviert/deaktiviert das Setzen der Position auf BreakEven.

BreakEvenStart – Anzahl an Gewinnpunkten, nach denen der BreakEven aktiviert wird.

BreakEvenOffset – Zusätzliche Punkte, um den Stop-Loss über den Eröffnungskurs (bei Buy) bzw. unter den Eröffnungskurs (bei Sell) zu legen, um Provision/Spread zu berücksichtigen.

Order Management

MinutesBetweenTrades – Minimale Zeit (in Minuten) zwischen Trades, um zu häufige Einstiege zu vermeiden.

MaxSpread – Maximal zulässiger Spread in Punkten; wird dieser überschritten, erfolgt kein neuer Trade.

ExpertID – Magic Number des EAs (Standard: 777).

OrderComment – Textkommentar für Trades.

Grid Settings (nur für Hedging-Konten)

MaxGridPositions – Maximale Anzahl an Orders in eine Richtung, die der EA eröffnen darf.

GridStep – Schrittweite in Punkten für das Hinzufügen weiterer Positionen.

Interface Settings

DisplayPanel – Anzeige des Panels im Chart (true/false).

DisplayProfitStats – Anzeige der Gewinnstatistik (täglich, wöchentlich, monatlich, gesamt).

DisplayTradeHistory – Anzeige der Trade-Historie im Chart (Pfeile und Linien).

BuyTradeColor / SellTradeColor – Farben der Kauf-/Verkaufs-Pfeile im Chart.

TradeHistoryFontSize – Schriftgröße für den Gewinn-/Verlusttext im Chart.

PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor – Farben für Panel-Hintergrund, Text und Eingabefelder.

Signal Settings

SignalDepthBars – Anzahl der Kerzen, die zur Erkennung von Extrempunkten (lokale Hochs/Tiefs) verwendet werden. Je höher der Wert, desto seltener entstehen Signale.

ArrowDistance – Abstand in Punkten, um die Signal-Pfeile gegenüber dem Hoch/Tief der Kerze zu verschieben (bessere Sichtbarkeit).

HistoryBars – Anzahl an Kerzen, für die historische Signale im Chart gezeichnet werden.

SignalTF – Der Zeitrahmen (Timeframe), in dem die Signal-Analyse stattfindet (Standard: H1).

Signal Colors

SignalBuyColor / SignalSellColor – Farben der Kauf- bzw. Verkaufssignale (Pfeile).

SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor – Farben für die obere bzw. untere Linie des Super-Signals-Kanals.

Empfohlene Vorgehensweise

Platzieren Sie den EA auf dem gewünschten Chart, z. B. EURUSD, XAUUSD (Gold), Öl (WTI/Brent) oder Kryptowährung (BTCUSD etc.). Stellen Sie die Parameter (Lots, Risiko, Stop-Loss/Take-Profit usw.) entsprechend Ihrem Trading-Stil und Risikomanagement ein. Aktivieren Sie optional Trailing Stop und BreakEven für ein automatisches „Nachführen“ der Positionen. Stellen Sie sicher, dass der richtige Zeitrahmen in SignalTF gewählt ist und der Parameter MinutesBetweenTrades zu Ihrer Strategie passt. Beobachten Sie das Panel (wenn DisplayPanel = true), um Gewinne zu verfolgen und die Trade-Historie einzusehen.

Fazit und wichtige Hinweise

Der Smart Super Signals Pro (v3) garantiert keine 100 % risikofreien Trades. Jedes Handelssystem ist Marktrisiken ausgesetzt.

(v3) garantiert keine 100 % risikofreien Trades. Jedes Handelssystem ist Marktrisiken ausgesetzt. Vor dem Einsatz auf einem Live-Konto wird empfohlen, den EA auf einem Demokonto ausführlich zu testen, zu optimieren und an die aktuellen Marktbedingungen sowie an Ihren Kapitalmanagement-Stil anzupassen.

Trailing Stop und BreakEven können das Risiko-Gewinn-Verhältnis verbessern, aber auch gewinnbringende Trades frühzeitig beenden, falls sie nicht angemessen konfiguriert werden.

Der Grid-Modus (Grid) ist vorteilhaft bei Trendbewegungen, kann jedoch in Seitwärtsphasen eine Reihe von Positionen anhäufen und somit das Risiko erhöhen.

Der EA funktioniert sowohl auf Hedging- als auch auf Netting-Konten korrekt. Bei Netting-Konten wird immer nur eine Kauf- und eine Verkaufsposition gleichzeitig gehalten (jeweils eine Position pro Richtung).

Verwenden Sie Smart Super Signals Pro bei den beliebtesten Handelsinstrumenten wie EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Gold (XAUUSD), Öl (WTI, Brent) und Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD), um eine breite Abdeckung im MQL5-Market zu erzielen!

Wenn Sie Fragen zur Installation oder Konfiguration haben, können Sie mich über mein MQL5-Profil kontaktieren.

Viel Erfolg beim Trading!