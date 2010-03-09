Smart Super Signals Pro

Smart Super Signals Pro, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, çok işlevli bir otomatik alım-satım uzman danışmanıdır (Expert Advisor). Yaygın olarak işlem gören döviz çiftlerinde (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.), değerli metallerde (Gold/XAUUSD), petrolde (WTI, Brent) ve kripto para birimlerinde (BTCUSD vb.) işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Bu uzman danışman, seçilen zaman diliminde (timeframe) oluşan yerel zirve ve dip noktalarını (potansiyel dönüş veya düzeltme noktaları) belirleyen “süper sinyaller” (Super Signals) ilkesine dayanmaktadır.

EA, bir alış veya satış sinyali oluştuğunda işlemleri otomatik olarak açar ve ayrıca trailing stop, break-even (zarar durdurma) ve hedging modunda grid (ızgara) kurma işleviyle pozisyonları yönetebilir. Bu sayede Smart Super Signals Pro, hem orta düzeyde agresif hem de daha muhafazakâr stratejilere uygun, esnek bir araç haline gelir.

Temel Özellikler

Önemli finansal enstrümanlara destek: Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.), metaller (Gold/XAUUSD, Silver), petrol (WTI, Brent), kripto para birimleri (BTCUSD, ETHUSD vb.).

Forex (EURUSD, GBPUSD, USDJPY vb.), metaller (Gold/XAUUSD, Silver), petrol (WTI, Brent), kripto para birimleri (BTCUSD, ETHUSD vb.). Çoklu piyasa ve çoklu döviz yaklaşımı: EA, aynı anda birden fazla grafikte çalışabilir ve her enstrümanın özelliklerine uyum sağlar.

EA, aynı anda birden fazla grafikte çalışabilir ve her enstrümanın özelliklerine uyum sağlar. Esnek risk yönetimi sistemi: Sabit lot veya yüzde temelli risk (LOT_MODE) arasında seçim yapabilir ve risk seviyesini (düşük, orta, yüksek) ayarlayabilirsiniz.

Sabit lot veya yüzde temelli risk (LOT_MODE) arasında seçim yapabilir ve risk seviyesini (düşük, orta, yüksek) ayarlayabilirsiniz. Kullanışlı kontrol paneli: Günlük, haftalık, aylık ve toplam kârı ve ayrıca grafikteki işlem geçmişini gösterir.

Günlük, haftalık, aylık ve toplam kârı ve ayrıca grafikteki işlem geçmişini gösterir. Trailing Stop ve BreakEven fonksiyonları: Kârı zamanında korumaya ve zararları minimize etmeye yardımcı olur.

Kârı zamanında korumaya ve zararları minimize etmeye yardımcı olur. Hedging hesaplar için Grid modu: Belirli bir adım (GridStep) aşıldığında, eğilime uygun şekilde ek pozisyonlar ekleme imkânı.

Belirli bir adım (GridStep) aşıldığında, eğilime uygun şekilde ek pozisyonlar ekleme imkânı. Hem Netting hem de Hedging hesaplarını destekler: Çeşitli broker hesap türleri için uygundur.

Çeşitli broker hesap türleri için uygundur. Kullanıcı dostu arayüz ve grafikte net sinyal görselleştirmesi: Alış/Satış okları, çizgiler vb.

Super Signals Çalışma Prensibi

“Super Signals” modülü, seçili zaman dilimi (SignalTF) üzerindeki belirtilen sayıda en son barı (SignalDepthBars) analiz eder. Yerel bir zirve tespit edildiğinde bir Sell sinyali, yerel bir dip tespit edildiğinde bir Buy sinyali oluşturulur. EA, (alış için Ask, satış için Bid) uygun fiyat seviyesini bekler, işlemler arasındaki süre (MinutesBetweenTrades) geçmiş mi ve spread (MaxSpread) izin verilen değeri aşmıyor mu gibi kriterleri kontrol ettikten sonra yeni bir pozisyon açar.

Hedging hesaplar için Smart Super Signals Pro, yapılandırılabilir bir “Grid” yaklaşımını destekler: İlk işlem açıldıktan sonra, belirlenen adım (GridStep) aralığında aynı yönde ek emirler açılabilir; bu işlem, maksimum pozisyon sayısı (MaxGridPositions) aşılana kadar devam eder.

Girdi Parametrelerinin Açıklaması

Lot and Risk

LotMode (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

LOTMODE_FIXED — Sabit lot boyutu (FixedLotSize) kullan LOTMODE_PERCENT — Hesap bakiyesinin yüzdesine göre lot boyutu hesaplar (risk seviyesi RiskLevel baz alınarak)

FixedLotSize — LOTMODE_FIXED seçiliyse sabit lot boyutu (varsayılan: 0.01)

seçiliyse sabit lot boyutu (varsayılan: 0.01) RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH): RISK_LOW: İşlem başına yaklaşık %1 risk RISK_MEDIUM: Yaklaşık %2 risk RISK_HIGH: Yaklaşık %5 risk LOTMODE_PERCENT seçilirse, EA işlem başına belirlenen risk ve yaklaşık StopLoss değeri üzerinden emir hacmini hesaplar.

seçilirse, EA işlem başına belirlenen risk ve yaklaşık StopLoss değeri üzerinden emir hacmini hesaplar.

Stop Loss / Take Profit

StopLoss: Stop loss büyüklüğü (puan cinsinden, varsayılan: 1000)

TakeProfit: Take profit büyüklüğü (puan cinsinden, varsayılan: 200)

Her iki parametre de sembol spesifikasyonuna göre puan cinsinden belirlenir. Değer 0 yapılırsa stop loss / take profit kullanılmaz.

Trailing Stop / BreakEven

TrailingStop: Trailing stop özelliğini etkinleştir/devre dışı bırak (true/false)

TrailingStart: Trailing stop’un devreye gireceği kâr seviyesi (puan cinsinden)

TrailingDistance: Trailing aktifken güncel fiyat ile stop loss arasındaki mesafe (puan)

TrailingStep: Stop loss’un yeniden ayarlanabileceği asgari adım (puan)

BreakEven: Pozisyonu zarar etmeyecek seviyeye (break-even) çekmeyi etkinleştir/devre dışı bırak

BreakEvenStart: Pozisyon break-even’a taşınmadan önce ulaşılması gereken kâr miktarı (puan)

BreakEvenOffset: Spread/komisyonu hesaba katmak için, stop loss’un alışta giriş fiyatının üzerine, satışta altına taşınırken eklenen puan cinsinden ek mesafe

Order Management

MinutesBetweenTrades: Çok sık işlem yapılmasını önlemek için işlemler arasında gereken asgari süre (dakika cinsinden)

MaxSpread: İzin verilen maksimum spread (puan). Bu değeri aşarsa yeni işlem açılmaz.

ExpertID: EA Magic Number (varsayılan: 777)

OrderComment: İşlemler için metin yorumu

Grid Settings (Sadece Hedging hesaplarda geçerli)

MaxGridPositions: EA’nin aynı yönde açabileceği maksimum emir sayısı

GridStep: Ek pozisyonların açılması için adım (puan cinsinden)

Interface Settings

DisplayPanel: Grafikte panelin gösterilip gösterilmeyeceği (true/false)

DisplayProfitStats: Günlük, haftalık, aylık ve toplam kâr istatistiklerinin gösterilip gösterilmeyeceği

DisplayTradeHistory: Grafikte işlem geçmişinin (oklar ve çizgiler) çizilip çizilmeyeceği

BuyTradeColor / SellTradeColor: Grafikteki alış (BUY)/satış (SELL) emir oklarının renkleri

TradeHistoryFontSize: Grafikte gösterilen kâr/zarar metninin yazı tipi boyutu

PanelBgColor / PanelFontColor / PanelEditBgColor: Panelin arka plan, yazı ve düzenleme alanlarının renkleri

Signal Settings

SignalDepthBars: Yerel High/Low (ekstrem) noktaları bulmak için kullanılan bar sayısı. Değer ne kadar yüksekse sinyaller o kadar seyrek oluşur.

ArrowDistance: Sinyal oklarını, barın High/Low seviyesinden görüş açısından daha net olması için kaydırma mesafesi (puan cinsinden)

HistoryBars: Geçmiş sinyalleri çizmek için kullanılan bar sayısı

SignalTF: Sinyal analizinin yapıldığı zaman dilimi (varsayılan: H1)

Signal Colors

SignalBuyColor / SignalSellColor: Alış/satış sinyal oklarının renkleri

SignalUpperLineColor / SignalLowerLineColor: Super Signals kanalının üst ve alt çizgi renkleri

Önerilen Kullanım Sırası

EA’yi istediğiniz enstrümanın grafiğine uygulayın: Örneğin EURUSD, XAUUSD (Altın), petrol (WTI/Brent) ya da kripto para (BTCUSD vb.). İşlem stilinize ve sermaye yönetiminize göre (lot, risk, stop-loss/take-profit vb.) ayarları yapılandırın. İsteğe bağlı olarak, pozisyonları otomatik takip etmek için trailing stop ve break-even özelliklerini etkinleştirin. SignalTF içinde doğru zaman diliminin seçildiğinden ve MinutesBetweenTrades (işlemler arası süre) stratejinize uygun olduğundan emin olun. DisplayPanel = true ise paneli takip ederek kârı ve işlem geçmişini izleyebilirsiniz.

Sonuç ve Önemli Notlar

Smart Super Signals Pro (v3) %100 zararsız bir ticaret garanti etmez. Herhangi bir ticaret sistemi piyasa risklerine maruz kalır.

%100 zararsız bir ticaret garanti etmez. Herhangi bir ticaret sistemi piyasa risklerine maruz kalır. Gerçek bir hesapta kullanmadan önce, uzman danışmanı (EA) bir demo hesapta kapsamlı şekilde test etmeniz, piyasaya ve sermaye yönetim stilinize uygun olarak optimize etmeniz önerilir.

Trailing Stop ve BreakEven fonksiyonları risk/ödül oranını iyileştirebilir, ancak yanlış yapılandırıldığında kârlı işlemleri erken kapatabilir. Parametreleri dikkatli ayarlayın.

Grid (ızgara) modu trend piyasalarında faydalı olabilir, ancak yatay seyir (fiyatın dalgalı fakat yönsüz hareketi) durumunda bir dizi pozisyon birikebilir, bu da riski artırır.

EA, hem hedging hem de netting hesaplarda sorunsuz çalışır. Netting hesaplarda aynı anda yalnızca bir alış ve bir satış pozisyonu (her yöne yalnızca bir pozisyon) bulunur.

Smart Super Signals Pro’yu popüler enstrümanlarda — EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Altın (Gold/XAUUSD), Petrol (WTI, Brent), Kripto (BTCUSD, ETHUSD) — kullanarak MQL5 Market’te anahtar kelimeler üzerinden maksimum görünürlük elde edebilirsiniz!

Kurulum veya yapılandırma ile ilgili sorularınız varsa, MQL5 profilim üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz.

İyi işlemler!