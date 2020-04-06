Gartley Butterfly Pattern EA

Beschreibung

Der Expert Advisor (EA) handelt automatisch basierend auf harmonischen Mustern — beliebten Figuren der technischen Analyse, die erstmals von Harold McKinley Gartley vorgestellt und später von Scott Carney, dem Autor der Muster Bat, Crab, Shark, Deep Crab und Alternate Bat, systematisiert und erweitert wurden.

Der Roboter erkennt und arbeitet mit den folgenden Mustern: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three Drives.

Die Muster basieren auf Fibonacci-Niveaus und erlauben eine flexible Einstellung der zulässigen Abweichungen.

Der EA:

scannt den Chart im angegebenen Zeitrahmen (z.B. H1, H4; Standard ist H3),

eröffnet Trades basierend auf bestätigten Mustern mit voreingestellten Parametern,

berechnet das Positionsvolumen als festen Lot oder basierend auf einem definierten Risiko,

verwaltet offene Positionen mit Trailing Stop, Break Even, Limitierung der Orderanzahl und Mindestabstand zwischen Orders.

Alle Muster werden im Chart visualisiert, zudem gibt es ein Handels-Panel mit Statistiken und Informationen zu aktuellen Positionen.

Damit die Muster korrekt angezeigt werden, nutzen Sie bitte denselben Zeitrahmen, der in den EA-Parameter-Einstellungen angegeben ist.

Unterstützte Assets

Währungspaare: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD

Öl: Brent, WTI

Kryptowährungen: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC) und weitere beliebte Token

Edelmetalle: Gold (XAU/USD), Silber (XAG/USD)

Der EA eignet sich für den klassischen Forex-Markt sowie für Rohstoff- und digitale Asset-Märkte.

Empfehlungen zur Nutzung

Der EA ist für den Handel des Währungspaares GBP/USD optimiert. Tests wurden auf einem Demokonto des Brokers Roboforex durchgeführt.

Für die Aktivierung sind folgende Einstellungen erforderlich:

Stop Loss = 0,

Trailing Stop = true,

Break Even = true.

Es wird empfohlen, eine Optimierung für Ihren Broker vorzunehmen, da Spread, Handelszeiten und weitere Parameter variieren können.

Hauptparameter und Funktionen des EA

• Allgemeine Einstellungen

• Magic Number — eindeutige Kennung für die EA-Trades

• Working Timeframe — Zeitrahmen für die Chartanalyse und das Musterfinden (z.B. H1, H3, H4)

• Max Spread (Punkte) — maximal erlaubter Spread; bei Überschreitung erfolgt kein Einstieg

• Mustereinstellungen

• Lookback Bars — Anzahl der letzten Kerzen, die für die Mustersuche analysiert werden

• Min Pattern Size (Punkte) — minimale Mustergöße in Punkten

• Fibonacci Tolerance — zulässige Abweichung bei der Überprüfung der Fibonacci-Level (z.B. 0,05 = 5 %)

• Enable Gartley / Bat / Butterfly / Crab / Shark / Cypher / Deep Crab / Alternate Bat / AB=CD / Three Drives — Aktivierung/Deaktivierung der Suche und des Handels für jedes Muster

• Risikomanagement

• Lot Calculation Method — Methode zur Positionsgrößenberechnung: fester Lot oder Risiko in % vom Kontostand

• Fixed Lot Size — fester Lot bei entsprechender Methode

• Risk % per Trade — Prozentanteil vom aktuellen Kontostand, der pro Trade riskiert wird (bei Risikoberechnung)

• Max Simultaneous Positions — maximale Anzahl gleichzeitig offener Positionen

• Stop-Loss und Take-Profit

• Stop Loss (Punkte) — Stop-Loss-Größe (0 = kein Stop-Loss)

• Take Profit (Punkte) — Take-Profit-Größe

• Trailing Stop

• Use Trailing Stop — Aktivierung/Deaktivierung des Trailing Stops

• Trailing Start (Punkte) — Mindestbewegung zugunsten des Traders, ab der der Trailing Stop aktiviert wird

• Trailing Distance (Punkte) — Abstand in Punkten, in dem der Trailing Stop hinter dem aktuellen Preis gesetzt wird

• Trailing Step (Punkte) — Schrittweite, in der der Trailing Stop nachgezogen wird

• Break Even (Stop-Loss auf Einstiegspreis setzen)

• Use Break Even — Aktivierung der Break-Even-Funktion

• Break Even Start (Punkte) — Gewinnpunkte, ab denen Stop-Loss auf Break Even verschoben wird

• Break Even Offset (Punkte) — Verschiebung des Stop-Loss vom Einstiegspunkt beim Break Even

• Order-Filter

• Min Distance Between Orders (Punkte) — minimaler Abstand zwischen neuen Orders

• Min Time Between Orders (Minuten) — minimale Zeit zwischen Trade-Eröffnungen

• Anzeige und Bedienfeld

• Draw Patterns — Anzeige gefundener Muster im Chart

• Show Panel — Ein-/Ausblenden des Steuerungs-Panels im Chart

• Show Trade History — Anzeige der Handels-Historie

• Show Profit Labels — Anzeige von Gewinnlabels bei Trades

• Show Close Line — Anzeige der Schließlinie von Trades

• Show Fibonacci — Anzeige der Fibonacci-Level auf Mustern

• Farben der Muster und Elemente

• Einstellung der Farben für jeden Mustertyp und Panel-Elemente

• Line Width — Linienstärke der Muster im Chart

• Font Size — Schriftgröße für Labels und Beschriftungen

• Farben des Panels

• Panel Background Color — Hintergrundfarbe des Panels

• Panel Text Color — Textfarbe im Panel

• Panel Edit Color — Farbe der Eingabefelder

• Panel Profit Color — Textfarbe bei Gewinn

• Panel Loss Color — Textfarbe bei Verlust

Fazit

Der Gartley Butterfly Pattern EA ist ein leistungsstarkes und flexibles Werkzeug für den automatischen Handel mit harmonischen Mustern. Er eignet sich für Intraday- und mittelfristigen Handel, automatisiert die Erkennung komplexer technischer Formationen und ermöglicht eine präzise Trade-Verwaltung in verschiedenen Märkten – von Forex über Kryptowährungen bis hin zu Rohstoffen.

Wichtig

Bitte testen und optimieren Sie vor der Nutzung die EA-Parameter an die Handelsbedingungen Ihres Brokers. Beachten Sie, dass der Handel an Finanzmärkten mit hohen Risiken verbunden ist. Nutzen Sie ein Demokonto und halten Sie sich an Kapitalmanagement-Regeln.



