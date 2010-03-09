Fxx EA

Einstellungen Eingaben
Symbole XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD
Zeitrahmen 1H
Geld-Management Anti-Martingale, Martingale, Fixed Ratio (fortgeschritten),

Stellen Sie sicher, dass Sie die Symbole vor dem Testen in XAUUSD,US30,DE40,BTCUSD (kommagetrennt) ändern.

Fxx Ea ist ein leistungsstarker und flexibler Expert Advisor, der für professionelle Händler entwickelt wurde, die profitable Positionen mit einer Pyramiding-Strategie über mehrere Symbole hinweg aufbauen möchten.

Der EA handelt mehrere Symbole gleichzeitig - verwalten Sie jedes Symbol unabhängig mit separater Handelsverfolgung.

Eingebaute Margin-Kontrollen verhindern das Scheitern von Aufträgen aufgrund unzureichender Mittel. Hält Ihr Konto unter allen Marktbedingungen sicher.

Empfohlene Produkte
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Experten
XAU Gold Expert ist ein Handelsroboter, der speziell für den Handel mit Gold entwickelt wurde und vollständig automatisiert ist, ohne dass Sie sich darum kümmern müssen. Mehr als 200% Gewinn in 6 Monaten (Getestet von Real Acc) Symbol XAUUSD(Gold) Zeitrahmen Jeder Einzahlung : Lose Empfohlenes Verhältnis £500 : 0.2 (oder gleichwertig in einer anderen Währung) Konto-Typ Besser mit dem niedrigeren Spread Hebelwirkung 1:500 Standardeinstellung (kann von Ihnen selbst in den Eingaben geändert werden)
EA Dynamic Pulsar MT5
Ruslan Pishun
Experten
Handelsstrategie: Scalping. Der Handel mit Impulsen im automatischen Handel wird schon seit langem genutzt, und das System ist für Händler nicht neu. Es ist schwierig, solche Momente manuell zu erfassen, aber der Berater meistert sie sofort. Der automatisierte Handel verwendet 2 Ansätze, um in solchen Fällen zu handeln: Suche nach Pullbacks nach Impulsen. Handel in Richtung des Momentums. Die Suche nach Einstiegspunkten läuft folgendermaßen ab: Wenn die Bedingungen für den Einstieg in den Markt
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experten
Manchmal wird der Markt volatil und wir brauchen Algorithmen, die diese Volatilität unabhängig von ihrer Richtung ausnutzen. Dieses System versucht, in Momenten hoher Volatilität einen Vorteil zu erzielen. Es verfügt über 5 Stufen von Eingangsfiltern, die je nach Volatilität angepasst werden sollten, der Durchschnittswert wäre Modus 3, darunter sinkt die Empfindlichkeit, darüber steigt sie. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis inte
Doubling Force EA
Amer Ali Mousa Jaradat
Experten
Verdopplungskraft EA Die ultimative Smart Martingale Lösung von JoSignals Verwandeln Sie Ihr BTCUSD-Handelserlebnis mit **Doubling Force EA**, dem intelligenten Expert Advisor, der Tradern hilft, die Macht der intelligenten Martingale-Strategien zu nutzen und dabei Flexibilität und Kontrolle zu behalten. Entwickelt von **JoSignals**, ermöglicht dieser EA Händlern, sich an Markttrends anzupassen und die Profitabilität mit minimalem Aufwand zu maximieren. Hauptmerkmale: 1. Intelligente Martingal
Delta Quantum
Ioannis Xenos
Experten
Delta Quantum EA von Xignal Coding Dieser Preis gilt für die ersten 20 Käufe. Nächster Preis -> 100$ Delta Quantum ist ein Mean Reversion Expert Advisor für Händler, die sowohl Einfachheit und Macht wollen. Er berechnet das Delta (Abstand) - eine einzigartige Messung, die potenzielle Wendepunkte im Markt hervorhebt - und nutzt dies als Signal für präzise Einträge. Warum Delta Quantum wählen? Einsteigerfreundlich mit gebrauchsfertigen Voreinstellungen für EURUSD H1. Erweiterte Anpassungsmöglichke
Demus MT5
Nico Demus Sitepu
1.8 (5)
Experten
Promo, Nur noch 2 Exemplare zum aktuellen Preis, Nächster Preis 599 USD. Die neueste und eine sehr leistungsfähige Demus MT5 von Expert Advisors. Meine speziell auf die XAUUSD/GOLD-Paar laufen. Demus MT5 EA ist ein vollautomatisches Scalping-Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz lieben. Mit einer intelligenten Scalping-Engine ausgestattet, nutzt dieser EA die Vorteile von Mikro-Marktbewegungen und führt Trades mit blitzschneller Präzisio
The Viper EA MT5
Profalgo Limited
3.9 (10)
Experten
Aktuelle Aktion: Nur noch 1 für 349 $ übrig Endpreis: 999 $ Schauen Sie sich unbedingt unser „   Ultimatives EA-Kombipaket   “ in unserem   Promo-Blog an   !   Live mit geringem Risiko   :    https://www.mql5.com/en/signals/1492890 Der Viper EA verwendet während des Ranging-Zeitraums der Handelssitzungen (zwischen 23 Uhr und 1 Uhr GMT+2, US DST) scharfe und effektive „Mean-Reversion“-Entries.    Diese Trades haben bereits eine sehr hohe Erfolgsquote, aber wenn sich der Markt gegen die Positio
Infinity Trend EA Multi Timeframe with RSI Filter
Tsuyoshi Uno
Experten
Kapitalschutz hat Priorität – Gewinne werden dennoch angestrebt Dieser Expert Advisor (EA) wurde mit dem Kapitalschutz als oberster Priorität entwickelt und erreichte in Backtests ein durchschnittliches jährliches Wachstum von +24,5% (abhängig von den Bedingungen). Dank vier robuster Filter, einschließlich Range-Erkennung , generiert der EA lediglich 0 bis wenige hochselektive Trades pro Monat . Er sorgt für langfristige Stabilität und wechselt nach Erreichen des täglichen Gewinnziels oder in P
SteadyRange M5 EurUsd Algorithmic Trader
Ignacio Rubio Bustos Fierro
Experten
STEADYRANGE M5 - Professionelles Range-basiertes Handelssystem für EURUSD (M5) Einführungspreis - Begrenztes Angebot SteadyRange M5 wird derzeit in der Einführungsphase zu einem reduzierten Einführungspreis angeboten. Sobald neue Verbesserungen hinzukommen und die operative Reichweite erweitert wird, kann der Preis angepasst werden. Käufer in dieser Phase behalten den vollen Zugang zu allen zukünftigen Updates ohne zusätzliche Kosten. Präzisionsarchitektur - Modulare Micro-Ranges - Slope Filter
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experten
Nova WDX Trader ist eine verfeinerte Implementierung des klassischen ADX Wilder Trendstärke-Algorithmus - entwickelt zu einer disziplinierten, automatisierten Handelsstrategie, die Momentum, Struktur und Timing berücksichtigt. Er baut auf der ursprünglichen, von Welles Wilder eingeführten Logik auf und erweitert sie um eine moderne Ausführungs- und Risikokontrolle. Anstatt auf kurzfristige Volatilität zu reagieren, wartet der Nova WDX Trader auf eine bestätigte Richtungsstärke, die auf der ADX-F
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.17 (117)
Experten
NODE Neural EA ist ein KOSTENLOSER Expert Advisor für EURUSD , der eine neuronale Netzwerktechnologie nutzt, um die besten Marktchancen zu filtern und den automatisierten Handel so weit wie möglich zu vereinfachen. Er wurde entwickelt, um von Anfang an leicht bedienbar zu sein: Sie installieren ihn, stellen das Risiko ein und lassen die interne Logik Ein- und Ausstiege konsequent verwalten. Bevor Sie starten, empfehlen wir, das vollständige Benutzerhandbuch zu lesen, um alle Einstellungen und di
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Experten
MT4-Version  |  Valable ZigZag-Indikator   |  FAQ Der   Grid HLevel   Expert Advisor ist perfekt für jene Händler, die jeden Monat einen stabilen Gewinn auf dem Forex-Markt erzielen wollen. Der Expert Advisor arbeitet nach der Strategie der Mittelwertbildung und ich empfehle Ihnen, ihn richtig zu nutzen.   "Richtig" bedeutet, dass Sie Trades mit Mittelwertbildung am Umkehrpunkt des Marktes eröffnen und nur in Richtung eines globalen Trends handeln. Was die Richtung des globalen Trends anbelangt
Capital Gate PRT EA
Irina Cherkashina
Experten
This universal expert advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous work in two directions of the trading strategy, which is based on our own trend indicator "   Extreme Spike PRT "  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdo
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experten
Hamster Scalping ist ein vollautomatischer Handelsberater, der kein Martingal verwendet. Nachtskalping-Strategie. Als Eingänge werden der RSI-Indikator und der ATR-Filter verwendet. Der Berater benötigt eine Sicherungskontoart. Di Überwachung der realen Arbeit sowie meine anderen Entwicklungen finden Sie hier: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Allgemeine Empfehlungen Mindesteinzahlung von 100 US-Dollar, ECN-Konten mit minimalem Spread verwenden, Standardeinstellungen für eurusd M5 g
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Orivex
Parfait Mujinga Ndalika
Experten
ORIVEX - GOLD M1 Scalper EA Smart Gold Scalping - Präzisionshandel von 6 AM bis 11 AM GMT! ORIVEX ist ein hochmoderner, vollautomatischer Scalping Expert Advisor (EA) , der exklusiv fürXAUUSD (GOLD) auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er nutzt Preisaktionen und Umkehrmuster, um mit hoher Genauigkeit während der volatilsten Marktstunden in den Handel einzusteigen. Optimierte Handelszeiten: Funktioniert nur von 6 :00 bis 11:00 Uhr GMT, um die Spitzenliquidität zu nutzen. Erweiterte Scal
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experten
ID Trade_Bot BS - ein effektives Werkzeug für den automatisierten Handel mit RSI Trade_Bot BS ist eine effiziente Lösung für den automatisierten Handel auf Basis des RSI, die eine flexible Anpassung der Parameter und des Risikomanagements ermöglicht. Dank der Möglichkeit, einen Handelsmodus zu wählen, dynamischen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels und der Anpassung des Handelsmodus (Kaufen, Verkaufen oder beides), ist er für verschiedene Handelsstrategien geeignet. Hauptmerkmale: Verwend
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Experten
Hier ist die vollständige englische Übersetzung Ihres Textes: --- ### **Arbeitsprinzip** Der **Golden Extreme Furious EA** ist ein intelligentes Buy Recovery- und Akkumulations-System (BUY Recovery Grid), das speziell für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er kombiniert fortschrittliche technische Analysen (unter Verwendung der AO- und AC-Indikatoren von Bill Williams) mit einem intelligenten Order-Management-System, das stets darauf abzielt, Handelszyklen mit Gewinn zu schließen - selbst n
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Experten
NASDAQ Trading-Roboter - Premium Breakout-Strategie Exklusives Angebot! Jetzt mit 20% Rabatt auf Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 erhalten Verifizierte Ergebnisse mit echten Daten Anfängliche Einzahlung: $100,000.00 Nettoertrag: $198,788.56 (198.7% ROI) Gesamttrades: 981 Long-Trades (62.81% Win Rate) Profitfaktor: 1.23 Maximaler Drawdown: 22.79% Sharpe-Ratio: 2.60 Hauptvorteile Strategie unter realen Marktbedingungen getestet: Größter Gewinntrade: $14,081.13 Recovery-Faktor von 4.54 Positive Erw
Paula Bollinger Bands
Francisco Gomes Da Silva
4.29 (7)
Experten
Transformieren Sie Ihre Anlagestrategie mit dem Expert Advisor für den MetaTrader-Investorenroboter. Basierend auf der leistungsstarken Bollinger Bands-Strategie, die von Joe Ross entwickelt und vom renommierten brasilianischen Trader Rodrigo Cohen Paula genannt wurde, haben Sie Zugang zu fortschrittlicher Technologie, die Ihre Gewinne maximiert und Ihre Risiken minimiert. Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit alten und ineffizienten Strategien. Mit unserem Anlegerroboter haben Sie Zugriff auf
FREE
Triplewave Momentum Pro
Cedric Landry Shema
Experten
Hallo, Trader! Ich bin Quant Pulse , der fortschrittlichste Multi-Timeframe Trend-Bestätigungs-Expert Advisor, der je entwickelt wurde. Meine Spezialität? Präziser Trendhandel über mehrere Märkte hinweg mit unerschütterlicher Genauigkeit. Ich handle GOLD (XAUUSD) und GBPUSD mit chirurgischer Präzision und biete dir konsistente Trading-Chancen durch die Nutzung einer dreifachen Zeitrahmenanalyse. Was macht mich besonders? Ich bin ein Trend-Bestätigungs-EA, sorgfältig konstruiert, um falsche Sign
FREE
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experten
Der S&P 500 Scalper Advisor ist ein innovatives Tool für Trader, die erfolgreich mit dem S&P 500 Index handeln möchten. Der Index ist einer der am häufigsten verwendeten und renommiertesten Indikatoren des amerikanischen Aktienmarktes und umfasst die 500 größten Unternehmen der USA. Besonderheiten: Automatisierte Handelslösungen:       Der Berater basiert auf fortschrittlichen Algorithmen und technischen Analysen, um die Strategie automatisch an veränderte Marktbedingungen anzupassen. Vielseitig
THV Trailing Buy Sell Stop Mt5
Trong Khanh Phan
Experten
Hallo Trader, Dieser EA handhabt die TRAILING Buy Stop und/oder TRAILING Sell Stop Logik auf eine sehr intelligente Weise. Sie können nur Buy / nur Sell oder beides wählen. Link zum Herunterladen der voll funktionsfähigen Demoversion zum Testen auf dem DEMO-Konto für 3 Tage: Klicken Sie zum Herunterladen Konfigurationen ( Standardwerte sind in Klammern angegeben ) : // - ATR-Periode : Geben Sie die ATR-Periode für die Berechnung ein (14) - Magische Zahl: Definieren Sie die magische Zahl // -
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experten
Der EA identifiziert Divergenzen in zwei korrelierten Währungspaaren und handelt in die Richtung, in der sie wieder konvergieren. Arbeits-Zeitrahmen: M30 Eingabeparameter MagicNumber - Identifikationsnummer für den EA. OrdersComment - Kommentar zur Order, automatisch, wenn ein leerer Wert eingegeben wird. Lots - Losgröße. DepoPer001Lot - automatische Lotberechnung (Angabe des Saldos pro 0,01 Lot) (wenn 0, wird der Wert aus dem Parameter 'Lots' verwendet). TimeFrame - Arbeits-Zeitrahmen. Symbol
Dragons Breathe FX
Michael Prescott Burney
Experten
Dragon's Breathe FX ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY auf dem H1-Chart entwickelt wurde. Er nutzt fortschrittliche Algorithmen und Marktanalysen, um präzise Einstiegspunkte zu identifizieren und das Momentum effektiv zu nutzen. Das System ist auf die einzigartigen Preisbewegungen, die Liquidität und die Volatilität des USDJPY-Marktes zugeschnitten und wendet aggressive Trendfolgestrategien an, während es gleichzeitig an verschiedene Handelsstile anpassbar ist. Ausge
Scalper MultiChartsMT5
Denis Nikolaev
Experten
ScalperMultiChartsMT5 ist ein vollautomatisches Multi-Currency-Trading-System für Nacht Scalping.  Besonderheiten Der Berater handelt auf 28 Major Majors und Crosss , Gold, Silver . Der Berater verwendet keine riskanten Techniken Der Expert Advisor verwendet die minimale Anzahl von Eingabeparametern, die Sie verstehen können Expert Advisor alle Aufträge fest und versteckt vom Broker Stop Loss und Take Profit Der Berater verwendet die magische Zahl Magic, um seine Aufträge zu identifizieren Empf
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Experten
Dieser Expert Advisor ist für den Nachrichtenhandel konzipiert. Diese Version ist die professionelle Version für MT5. Der Preis dieser Version wird 50 USD für eine begrenzte Anzahl von Kopien betragen. Der endgültige Preis beträgt 99 USD. Unten finden Sie die MT4-Version des Experten: News Advisor MT4 Pro. Der Hauptvorteil dieses Experten ist, dass er Backtesting-Fähigkeiten bietet (etwas, das in den meisten Nachrichten-Expertenberatern nicht zu finden ist). Diese Fähigkeit gibt Ihnen die Möglic
The Eternal Phoenix
Xian Qin Ceng
Experten
Ein neuer und leistungsfähiger XAU EA, mit einer noch nie dagewesenen Methode, XAUUSD, XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD können ihn alle nutzen . Dies ist meine beste Arbeit über XAU. Viele Menschen handeln gerne mit XAUUSD, und ich bin da keine Ausnahme. Nachdem ich einige Handelserfahrung und harte Arbeit gesammelt habe, habe ich diesen EA speziell für den Handel mit allen XAU-bezogenen Produkten entwickelt. Unter ihnen empfehle ich am meisten die Kombination von XAUUSD, XAUJPY und XAUCHF. Si
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Gold Mafia
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Symbol XAUUSD/ DE30 /AUDJPY Zeitrahmen H1 EINSTELLUNGEN Symbol SL auf BE1 verschieben GewinnZiel1 XAUUSD 500,0 PIPS 200,0 PIPS DE30 500,0 PIPS 200,0 PIPS AUDJPY 5,0 PIPS 10.0 PIPS XAUUSD / DE30 & AUDJPY Sie müssen diese 3 Charts öffnen und den EA auf jedem Chart platzieren. Mindestanforderungen und Empfehlungen Broker: Jeder Broker mit einem niedrigen Swap.Ich empfehle Exness Sie könnten für einen Swap freien Konto qualifizieren. Empfohlene Ersteinzahlung: über $2000 in Konten mit 1:500 L
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Empfehlungen Zeitrahmen: 1H Mindesteinlage:$400 USD Währungspaar Gold / XAUUSD Einstellung: Standard Völlig automatischer Berater Peri Peri Gold verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden: No Grid , No martingale. Die Strategie wurde Backtested Stabil von 2018 bis 2023 mit jedem Tick basierend auf realen Ticks in MT4 mit Exness Real Ticks 100% Tick Qualität. Der Live-Handel läuft gut auf meinem Exness und ic markets broker.
FREE
Sma Plus
Roberto Mubonane Muiambo
5 (1)
Indikatoren
Ein gleitender Durchschnitt ist einfach ein Mittel zur Glättung von Kursschwankungen , das Ihnen hilft, zwischen dem typischen "Rauschen" des Marktes und der tatsächlichen Trendrichtung zu unterscheiden. Mit "gleitendem Durchschnitt" meinen wir, dass Sie den durchschnittlichen Schlusskurs eines Währungspaares für die letzte Anzahl von X Perioden nehmen. Wie jeder technische Indikator wird auch der gleitende Durchschnitt (MA) zur Vorhersage künftiger Kurse verwendet.
FREE
Trade mgr
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Dieses Tool wurde entwickelt, um einen der kritischsten Aspekte des Handelsmanagements zu automatisieren - das Setzen und Verwalten von Stop Loss, Take Profit und Trailing Stop Levels - direkt auf Ihrer MetaTrader 5 Plattform. Hauptmerkmale: Automatische SL, TSL und TP Platzierung: Legt sofort die anfänglichen Stop-Loss- und Take-Profit-Levels für jede neue Position auf der Grundlage anpassbarer Parameter fest und hilft so, ein diszipliniertes Risiko- und Ertragsmanagement durchzusetzen. Dyn
FREE
Btc Ea Mt5
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Währung BTCUSD ZEITRAUM 30M BTC EA BTC EA wurde für Trader entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen. BTC EA definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährungen möglich ist. Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preis-Aktion und Trend, um den Mar
RSI Alert Multi Symbol
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was es tut Scannt mehrere Symbole gleichzeitig von allen Paaren für das Signal in Echtzeit. Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen Mit anpassbaren RSI-Schwellenwerten (z.B. 80 für überkauft, 20 für überverkauft) und warnt Sie sofort. Senden Sie Benachrichtigungen an MT5 in Ihrem PHONE mit MetaQuotes ID Pop-up-Warnungen Telegram Push-Nachrichten Egal, ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie werden sofort wissen, wenn ein Signal eintrifft.
FREE
Signal Alerts Max
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was das Tool leistet SignalAlerts Max überwacht mehrere Indikatoren: RSI MACD Stochastik CCI DeMarker RVI EMA-Trend-Filter (optional) Immer wenn ein aktivierter Indikator ein bestimmtes Niveau über- oder unterschreitet, sendet das Tool Warnmeldungen: Terminal Pop-up Push-Benachrichtigungen Sendet Benachrichtigungen über die MT5-App an das Telefon. Wie man Push-Benachrichtigungen auf Metatrader 4 & 5 einrichtet - YouTube Wichtige Hinweise Ihr PC muss mit dem Internet verbunden sein MT5
FREE
Startup
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Empfehlung Symbol XAUUSD Zeitrahmen 15M ODER 30M Einstellungen Standard Makler Jeder Der Expert Advisor handelt auf der Grundlage des Bollinger Band-Indikators und verfügt über einen Trailing-Stop. Sie können gerne mit den Trailing-Stop-Pips und den Zeitrahmen spielen. Hauptmerkmale Nachlaufender Stop Kein Martingal Kein Grid Die Order ist immer durch einen Trailing-Stop geschützt. Der Preis erhöht sich um $50 pro 10 Käufe
Atomic EA MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Mindestanforderungen und Empfehlungen Symbol XAUUSD/Gold Zeitrahmen 1H Makler Jeder Makler: Jeder Broker mit einem niedrigen Swap. Empfohlene Ersteinlage: über $500 in Konten mit 1:500 Hebelwirkung. Hebelwirkung mindestens 1:100, 1:500 empfohlen Kontotyp: Beliebig. Verwenden Sie einen VPS, damit der EA 24/7 arbeiten kann (obligatorisch). GELDMANAGEMENT Ich empfehle, mit 0,01 Lots zu beginnen und diese dann nach eigenem Ermessen zu erhöhen.
Trade assistan
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Analysieren Sie einfach das Handels-Setup und nehmen Sie Anpassungen vor, bevor Sie einen Auftrag erteilen. Mit diesem Tool können Sie analysieren, ob es sich lohnt, den Handel auf der Grundlage seiner potenziellen Rendite einzugehen. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis (R:R) ist eines der wichtigsten Konzepte für den erfolgreichen Devisenhandel und die langfristige Rentabilität. Es misst, wie viel Sie für jede Risikoeinheit, die Sie eingehen (Risiko), gewinnen (Reward) können.
MA Crossover Alerts
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was es tut Scannt mehrere Symbole gleichzeitig von allen Paaren für das Signal in Echtzeit. Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen Mit zwei MA mit anpassbaren Eingängen und Warnungen Sie sofort . S enden Sie Benachrichtigungen an MT5 in Ihrem PHONE mit MetaQuotes ID Pop-up-Warnungen Telegram Push-Nachrichten Egal, ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie werden sofort wissen, wenn ein Signal eintrifft.
MACD Alerts Crossover
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was es tut Scannt mehrere Symbole gleichzeitig von allen Paaren für das Signal in Echtzeit. Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen Mit MACD mit anpassbaren Eingängen und Warnungen Sie sofort . S enden Sie Benachrichtigungen an MT5 in Ihrem PHONE mit MetaQuotes ID Pop-up-Warnungen Telegram Push-Nachrichten Egal, ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie werden sofort wissen, wenn ein Signal eintrifft.
Stochastic Crossover Alerts
Roberto Mubonane Muiambo
Utilitys
Was es tut Scannt mehrere Symbole gleichzeitig von allen Paaren für das Signal in Echtzeit. Erkennt überkaufte/überverkaufte Bedingungen Anpassbare Eingaben und Sofortwarnungen . S enden Sie Benachrichtigungen an MT5 in Ihrem PHONE mit MetaQuotes ID Pop-up-Warnungen Telegram Push-Nachrichten Egal, ob Sie am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind, Sie werden sofort wissen, wenn ein Signal eintrifft.
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Währung EURUSD Zeitrahmen 1H PRO EA ist ein preisaktionsbasierter Expert Advisor, der durch Anpassung seiner Einstellungen auf jedes Forex-Währungspaar und jeden Zeitrahmen abgestimmt werden kann. Mit flexiblen Parametern können Sie USD PRO EA an den Handel mit jedem beliebigen Forex-Symbol anpassen, indem Sie einfach die Einstellungen ändern. Mit den Zeitlimit-Einstellungen haben Sie die volle Kontrolle darüber, wann der EA aktiv ist. So können Sie die Handelssitzungen genau auf die liquid
De Marker EA
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Symbol: XAUUSD Zeitrahmen: H1 Der DeMarker EA wurde sowohl für neue als auch für erfahrene Trader entwickelt. Er ist einfach einzurichten, vollständig automatisiert und lässt sich an verschiedene Handelsstile anpassen. DeMarker EA verwendet Fixed Ratio Money Management, um Händlern zu helfen, ihre Konten stetig zu vergrößern, indem sie die Positionsgrößen nur dann skalieren, wenn die Gewinne dies rechtfertigen. Geld-Management (mmBalanceProportion) Dieser Parameter verknüpft die Losgröße dir
Gold Morning
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Getestet auf XAUUSD 1H von 2023.05.01 bis 2025.12.17, zeigt 830% in Profits mit stabilem Aktienwachstum und minimalen Drawdowns. Dieser EA ist für eine saubere, niedrigfrequente Ausführung auf dem 1-Stunden-Chart konzipiert und zielt auf hochwertige Einträge mit minimalem Rauschen ab. Ideal für Trader, die Wert auf Klarheit, Kontrolle und Konsistenz legen. Vorteile 1. Signalzeit-Kontrolle. 2) Duplicate Trade Control: Verhindert ein übermäßiges Risiko durch Blockierung wiederholter Eingänge. 3
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension