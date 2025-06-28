Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – ein universeller Expert Advisor für den Grid-Handel.

Grid Master Pro ist ein flexibler und effektiver Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine zuverlässige Grid-Trading-Strategie (Gitterhandel) über eine große Bandbreite von Finanzinstrumenten hinweg implementiert. Er eignet sich besonders gut für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Edelmetallen (XAUUSD/Gold), Rohstoffen (Öl: Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD u. a.). Der Advisor verfügt über ein benutzerfreundliches Monitoring-Panel und bietet erweiterte Risikomanagement-Funktionen wie Trailing Stop, BreakEven (Stop-Loss auf Einstand), tägliche Handelslimits und vieles mehr.

Wichtigste Vorteile:

  1. Grid-Strategie
    • Der EA platziert automatisch ein Gitter (Grid) aus Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop) innerhalb eines festgelegten Preisbereichs.
    • Flexible Konfiguration der Parameter GridStep (Grid-Abstand) und NumberOfOrders (Anzahl der Orders).
    • Ermöglicht es, auch in Seitwärtsmärkten von Kursbewegungen zu profitieren.
  2. Transparente Bedienoberfläche
    • Das integrierte Panel (ShowPanel) zeigt in Echtzeit den Gewinn pro Tag, Woche, Monat sowie das Gesamtergebnis an.
    • Zeigt die Anzahl der Trades und den Handelshistorienverlauf. Ermöglicht das schnelle Schließen aller profitablen Positionen per Knopfdruck.
  3. Flexibles Risikomanagement
    • Wahl zwischen festem Lot (FixedLotSize) oder prozentualer Risikoberechnung vom Kontoguthaben (LOTMODE_PERCENT).
    • Drei vordefinierte Risikomodi (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) für unterschiedliche Handelsstile.
  4. AutoRange-Funktion (automatischer Preisbereich)
    • Der EA kann den Preisbereich automatisch anhand von Tages-, Wochen-, Monatsdaten oder eines benutzerdefinierten Intervalls (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM) bestimmen.
    • Ermöglicht einen schnellen und effizienten Start der Strategie ohne manuelle Festlegung des Preisbereichs.
  5. Stop Loss, Take Profit und dynamische Begleitung
    • Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zum Schutz des Kapitals und zur Gewinnsicherung.
    • TrailingStop (Trailing-Stop) „zieht“ den Stop-Loss hinter dem Kurs her und steigert so die potenziellen Gewinne.
    • Die BreakEven-Funktion verschiebt einen Trade nach Erreichen einer vordefinierten Pip-Anzahl auf den Einstiegspreis (Einstand).
  6. Tägliche Handelslimits (Daily Limit)
    • Festlegung der maximalen Anzahl von Trades pro Tag (MaxOrdersPerDay) und der Gesamtanzahl an Positionen pro Instrument (Max_Orders_Per_Symbol).
    • Schützt das Konto vor übermäßiger Handelsaktivität.
  7. Einfache Integration
    • Schnelle Installation und minimale Konfiguration ermöglichen einen zügigen Handelsstart.
    MagicNumber und TradeComment (Trade-Kommentar) erleichtern die getrennte Erfassung von Orders, falls weitere Systeme genutzt werden.
  8. Sicherheit und Kontrolle
    • Der Parameter MaxSpreadPips begrenzt den Handel bei hohem Spread.
    • Der EA überprüft die verfügbare Marge, um eine Überlastung des Kontos zu verhindern.
  9. Visuelle Darstellung der Trades im Chart
    • Bei aktiviertem ShowPanel=true werden Trades im Chart visuell hervorgehoben, was die Analyse erleichtert.

Für wen ist Grid Master Pro geeignet?

  • Einsteiger, die das Grid-Trading ohne komplizierte manuelle Einstellungen erlernen möchten.
  • Erfahrene Trader, die ein leistungsfähiges Tool mit flexibler Order- und Risikosteuerung benötigen.
  • Algo-Trader und Entwickler, die eine „Out-of-the-box“-Lösung mit umfangreichen Optimierungsmöglichkeiten suchen.

Empfehlungen zur Anwendung

  1. Testen Sie den EA mithilfe historischer Daten im Strategietester, um die Ergebnisse mit verschiedenen Instrumenten (Währungen, Gold, Öl: Brent, WTI, Kryptowährungen) zu beurteilen.
  2. Wählen Sie das Risikoniveau (RiskLevel) und die Lotberechnungsmethode (LotMethod) entsprechend Ihrer Handelsstrategie.
  3. Beachten Sie den Spread (MaxSpreadPips) sowie die Marktvolatilität, besonders bei wichtigen Nachrichten.
  4. Nutzen Sie TrailingStop und BreakEven, um bereits erzielte Gewinne zu sichern.
  5. Die AutoRange-Funktion ermöglicht die automatische Festlegung des Preisbereichs oder die manuelle Anpassung nach Ihrer eigenen Marktanalyse.

Warum ist Grid Master Pro eine gute Wahl?

  • Universell einsetzbar: Geeignet für Währungspaare (EURUSD, GBPUSD u. a.), Gold (XAUUSD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD usw.).
  • Alle Informationen an einem Ort: Das Kontrollpanel zeigt Gewinne, Handelshistorie und ermöglicht das sofortige Schließen aller profitablen Orders.
  • Höchste Automatisierung: Minimiert menschliche Fehler, folgt strikt dem Handelsplan und reagiert schnell auf neue Marktchancen.
  • Kapitalschutz: Flexible Einstellungen zu Lotgrößen und Handelslimits helfen, das Kapital zu erhalten und Risiken zu steuern.

Kurzbeschreibung der wichtigsten EA-Parameter

Nachfolgend sind die wichtigsten Gruppen von Eingabeparametern (Inputs) aufgeführt, die im Code zu finden sind:

1. Grid Setup

  • AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)
    Aktiviert oder deaktiviert die automatische Berechnung des Preisbereichs.
  • AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1 u. a.)
    Der Zeitrahmen, der zur Ermittlung des Preisbereichs genutzt wird, wenn AutoRange aktiviert ist.
  • AutoRangeDays
    Über wie viele Tage/Wochen/Monate die Historie zur Bestimmung des Preisbereichs herangezogen wird.
  • PriceRangeStart / PriceRangeEnd
    Manuell festgelegtes Intervall (Start- und Enddatum), falls RANGE_CUSTOM ausgewählt wurde.
  • MinimumPrice / MaximumPrice
    Untere und obere Grenze der Grid-Range, falls AutoRange = RANGE_OFF ist oder wenn eine manuelle Feinjustierung gewünscht ist.
  • NumberOfOrders
    Anzahl der Pending Orders in einem „Zweig“ des Grids.
  • GridStepPips
    Abstand zwischen den Orders in Pips.
  • GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)
    Handelsrichtung (nur Käufe, nur Verkäufe oder beides).

2. Lot & Risk

  • LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)
    Methode zur Lotberechnung: fester Lotwert oder prozentual vom Kontoguthaben.
  • FixedLotSize
    Fester Lotwert, falls LOTMODE_FIXED ausgewählt ist.
  • RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)
    Bei Verwendung von LOTMODE_PERCENT wird der prozentuale Risikoanteil je nach Risikostufe automatisch ermittelt.

3. Stop Loss & Take Profit

  • StopLossPips
    Größe des Stop-Loss in Pips (0 = deaktiviert).
  • TakeProfitPips
    Größe des Take-Profit in Pips (0 = deaktiviert).

4. Trailing & BreakEven

  • TrailingStop (true/false)
    Aktivierung/Deaktivierung des Trailing-Stop.
  • TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips
    Einstellungen für den Trailing-Stop: Ab welchem Abstand soll er aktiviert werden, wie weit soll er dem Preis folgen und in welchem Schritt erfolgt die Anpassung?
  • BreakEven (true/false)
    Aktivierung/Deaktivierung der BreakEven-Funktion.
  • BreakEvenStartPips
    Ab wie vielen Pips Gewinn die Position auf Einstand gesetzt wird.
  • BreakEvenOffsetPips
    Abstand über/unter dem Eröffnungspreis, wenn BreakEven aktiviert wird.

5. Orders & Daily Limits

  • MaxSpreadPips
    Maximal zulässiger Spread in Pips für das Öffnen neuer Orders.
  • MagicNumber
    Einzigartige ID des EAs, um Trades von verschiedenen Robotern zu unterscheiden.
  • TradeComment
    Kommentar für Orders/Trades zur einfacheren Nachverfolgung.
  • DailyLimit (true/false)
    Aktivierung/Deaktivierung des täglichen Handelslimits.
  • MaxOrdersPerDay
    Maximale Anzahl an Trades pro Tag.
  • Max_Orders_Per_Symbol
    Maximale Anzahl an offenen Positionen und Pending Orders pro Instrument.

6. Display & Panel

  • ShowPanel (true/false)
    Aktiviert/deaktiviert das visuelle Panel im Chart.
  • ProfitStatsDisplay (true/false)
    Ob im Panel die Statistiken (Tages-/Wochen-/Monats-/Gesamtgewinn) angezeigt werden sollen.
  • TradeHistoryDisplay (true/false)
    Ob der Handelsverlauf (Einstiegs-/Ausstiegspfeile) im Chart dargestellt wird.
  • BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize
    Farben und Schriftgröße für Kauf-/Verkaufsorders.
  • PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor
    Farben für Panel-Hintergrund, Text und Eingabefelder.

Fazit

Grid Master Pro vereint eine einfache Ersteinrichtung mit weitreichenden Möglichkeiten zur feinen Optimierung für das Grid-Trading. Damit können Sie erfolgreich sowohl mit Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD u. a.) und Gold (XAUUSD) als auch mit Öl (Brent, WTI) sowie beliebten Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD) handeln. Das komfortable Monitoring-Panel, Funktionen wie Trailing Stop, BreakEven, tägliche Handelslimits und weitere Tools unterstützen Sie dabei, den Prozess effizient zu steuern und Risiken angemessen zu verwalten.

Wichtige Hinweise

  • Der Handel an den Finanzmärkten ist immer mit Risiken verbunden. Machen Sie sich mit der Handelsstrategie vertraut und testen Sie den EA auf Demokonten, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.
  • Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Profitabilität.
  • Weder der Autor noch die Entwickler übernehmen Haftung für mögliche Verluste, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Beginnen Sie noch heute mit der Nutzung von Grid Master Pro, um die Vorteile des automatisierten Grid-Handels zu entdecken und Ihre Marktergebnisse zu optimieren!

Weitere Produkte dieses Autors
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experten
Elliott Wave EA Berater Beschreibung Elliott Wave EA ist eine professionelle Handelslösung, die auf den von A. Merrill beschriebenen M & W Wellenmustern basiert. Dieser leistungsstarke Expert Advisor identifiziert und handelt Wellenformationen mit hoher Genauigkeit und bietet Händlern eine zuverlässige automatisierte Lösung zur Nutzung der Elliott-Wellentheorie. Hauptmerkmale Intelligente Mustererkennung - Fortschrittlicher Algorithmus identifiziert M & W Wellenmuster mit außergewöhnlicher Genau
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
HMA Scalper Pro EA     ist ein multifunktionaler Trading-Roboter für aktives Trading in den gefragtesten Finanzinstrumenten, darunter beliebte Währungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), Gold (XAU/USD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTC, ETH, LTC und andere). Das Kernstück des Algorithmus ist eine modernisierte Version des Hull Moving Average (HMA), welche im Vergleich zu klassischen gleitenden Durchschnitten klarere Signale liefert. Der Experte reagiert flexibel auf kurz
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Renko Trading Bot EA – Automatischer Trading-Ratgeber für Renko-Charts auf MetaTrader 5 Beschreibung Der Renko Trading Bot EA  ist eine professionelle Handelslösung, die auf dem Renko-Chart-System basiert, das japanische Trader Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt haben. Dieser leistungsstarke automatisierte Advisor erkennt und handelt Renko-Wellenmuster mit hoher Präzision und bietet Tradern eine zuverlässige Möglichkeit, die auf „Bricks“ basierende Preisdynamik zu nutzen. Der Bot verwendet e
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Experten
Stochastic Gold Scalper — Automatisierter Berater für präzises Scalping Der Stochastic Gold Scalper ist ein professioneller automatisierter Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der die Analyse von Candlestick-Mustern mit der Signalfilterung durch den Stochastic-Oszillator kombiniert. Dieser Ansatz ermöglicht es, die genauesten Einstiegspunkte zu identifizieren, Risiken zu minimieren und falsche Signale zu vermeiden. Der Berater eignet sich ideal für den Handel auf kurzen Zeitrahmen wie M5 und
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Golden Scalper EA – Automatischer Expert Advisor für Scalping mit Kerzenmuster-Analyse auf MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Golden Scalper EA ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der auf Hochfrequenzhandel und Scalping spezialisiert ist, mit maximaler Effizienz bei minimalem Risiko. Der Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen zur Analyse von Kerzenmustern und Signalfiltern über gleitende Durchschnitte (MA – Moving Average), um präzise Einstiegsp
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experten
Golden Eagle Pro EA Kurze Beschreibung Golden Eagle Pro EA  ist ein leistungsstarker automatischer Berater für die MetaTrader 5-Plattform, der eine Kombination mehrerer Indikatoren und eine Multi-Timeframe-Analyse verwendet (MA auf D1, ATR auf M30, Fraktale auf M5). Der Berater umfasst flexible Risikomanagementeinstellungen (fixes Volumen, Prozentsatz des Kontos, Wahl des Risikoniveaus) sowie fortschrittliche Funktionen wie den Trailing-Stop und den Break-even-Modus. Das Programm hat erfolgreic
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Handels-Expertenberater (Expert Advisor) für MetaTrader 5, der für den Handel mit gängigen Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY usw.), Edelmetallen (Gold/XAUUSD), Öl (WTI, Brent) sowie Kryptowährungen (BTCUSD und andere) entwickelt wurde. Der EA basiert auf dem Prinzip der sogenannten „Super-Signale“ (Super Signals), welche lokale Hochs und Tiefs (potenzielle Umkehr- oder Korrekturpunkte) im ausgewählten
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Quantum Forex EA – Multiindikatoren-Handelssystem Beschreibung Quantum Forex EA ist ein professioneller Handelsroboter für MetaTrader 5, der eine Kombination aus vier beliebten technischen Indikatoren nutzt, um Handelsentscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor (EA) wurde für den automatisierten Handel auf den Finanzmärkten entwickelt, mit flexiblen Einstellungsmöglichkeiten und einem zuverlässigen Risikomanagementsystem. Hauptmerkmale Multiindikatoren-Handelssystem Moving Average (MA) – Ana
Strategy Constructor Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Strategy Constructor Pro - Universeller Handelsstrategien-Konstruktor mit mehreren Indikatoren für MetaTrader 5 BESCHREIBUNG Strategy Constructor Pro ist ein multifunktionales Expertenberater (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, das die Möglichkeit bietet, Handelsstrategien auf der Grundlage einer breiten Palette von technischen Indikatoren und klassischen Candlestick-Mustern zusammenzustellen und anzupassen. Entwickelt unter Berücksichtigung moderner Anforderungen an automatisierten Handel au
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Beschreibung des Beraters Goldix EA ist für den automatischen Handel mit allen Währungsinstrumenten konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf dem Handel mit Gold (XAUUSD) liegt. Es basiert auf einer kombinierten Logik der Indikatoren Keltner Channel und EMA (Exponential Moving Average), ergänzt durch flexible Risikomanagement-Einstellungen und einen integrierten gleitenden Stop. Der Berater kann jederzeit arbeiten, bei Bedarf kann der Handel mit einem speziellen Zeitfilter auf bestimmte Stunden beg
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Experten
Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Pivot Levels Pro – Multifunktioneller Expert Advisor für MetaTrader 5 Pivot Levels Pro ist ein multifunktioneller Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der automatisch Pivot-Level verschiedener Typen (Classic, Fibonacci, Camarilla, Woodie, DeMark) berechnet und darauf basierend Trades ausführt. Der EA vereint eine leistungsstarke Positionsmanagement-Logik (Grid-Algorithmus, Trailing Stop, Break-Even-Funktion) mit einem übersi
MACD Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
MACD Trader Pro ist ein innovativer Trading-Ratgeber, der eine bewährte MACD-Strategie mit einem effizienten Grid-Trading-System kombiniert. Der Advisor wurde für den automatischen Handel auf den Finanzmärkten entwickelt und erzielt die besten Ergebnisse beim Währungspaar GBPUSD, handelt jedoch erfolgreich alle wichtigen Handelsinstrumente, einschließlich EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, GBPJPY und weitere Major-Paare. Die Einzigartigkeit dieses Expert Advisors (EA
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Bollinger Bands Trader Pro   ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA) für den professionellen Grid-Handel auf Basis des Bollinger-Bands-Indikators. Er kombiniert flexible Risikoparameter, intelligente Positionsverwaltung, erweiterte Funktionen für Trailing Stop und BreakEven sowie tägliche Handelsbeschränkungen und Gewinnstatistiken. Der EA erkennt automatisch Markteintrittspunkte anhand der Bollinger Bands, erstellt ein Grid (Netz) von Orders zur Risikokontrolle und kann Trades schließen, w
Range Breakout Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
Range Breakout Trader Pro: Innovative Handelsstrategie mit mehrfachen Aufträgen und automatischer Berechnung von Abständen Beschreibung Range Breakout Trader Pro ist eine moderne Handelsstrategie für MetaTrader 5, die sich auf die Nutzung von Preisbereich-Ausbrüchen mit automatischer Auftragserstellung und -verwaltung spezialisiert. Dieser fortschrittliche Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die effektive Range-Breakout-Strategien mit maximaler Automatisierung anwenden möchten. Der Adv
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Experten
ATR Grid Trader Pro – Automatischer Berater für Grid-Trading mit Volatilitätsanalyse auf MetaTrader 5 BESCHREIBUNG ATR Grid Trader Pro ist ein multifunktionaler automatisierter Expert Advisor (EA) für die MetaTrader 5-Plattform, der innovative Grid-Trading-Technologie mit fortschrittlicher Volatilitätsanalyse auf Basis des Average True Range (ATR) Indikators kombiniert. Dieser leistungsstarke Trading-Roboter eröffnet Kaufpositionen bei niedriger Volatilität und Verkaufspositionen bei hoher Volat
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Experten
Gartley Butterfly Pattern EA Beschreibung Der Expert Advisor (EA) handelt automatisch basierend auf harmonischen Mustern — beliebten Figuren der technischen Analyse, die erstmals von Harold McKinley Gartley vorgestellt und später von Scott Carney, dem Autor der Muster Bat, Crab, Shark, Deep Crab und Alternate Bat, systematisiert und erweitert wurden. Der Roboter erkennt und arbeitet mit den folgenden Mustern: Gartley, Butterfly, Bat, Crab, Shark, Cypher, Deep Crab, Alternate Bat, AB=CD, Three
