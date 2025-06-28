Grid Master Pro EA

Grid Master Pro – ein universeller Expert Advisor für den Grid-Handel.

Grid Master Pro ist ein flexibler und effektiver Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine zuverlässige Grid-Trading-Strategie (Gitterhandel) über eine große Bandbreite von Finanzinstrumenten hinweg implementiert. Er eignet sich besonders gut für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD, USDJPY), Edelmetallen (XAUUSD/Gold), Rohstoffen (Öl: Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD u. a.). Der Advisor verfügt über ein benutzerfreundliches Monitoring-Panel und bietet erweiterte Risikomanagement-Funktionen wie Trailing Stop, BreakEven (Stop-Loss auf Einstand), tägliche Handelslimits und vieles mehr.

Wichtigste Vorteile:

Grid-Strategie

• Der EA platziert automatisch ein Gitter (Grid) aus Pending Orders (Buy Stop/Sell Stop) innerhalb eines festgelegten Preisbereichs.

• Flexible Konfiguration der Parameter GridStep (Grid-Abstand) und NumberOfOrders (Anzahl der Orders).

• Ermöglicht es, auch in Seitwärtsmärkten von Kursbewegungen zu profitieren. Transparente Bedienoberfläche

• Das integrierte Panel (ShowPanel) zeigt in Echtzeit den Gewinn pro Tag, Woche, Monat sowie das Gesamtergebnis an.

• Zeigt die Anzahl der Trades und den Handelshistorienverlauf. Ermöglicht das schnelle Schließen aller profitablen Positionen per Knopfdruck. Flexibles Risikomanagement

• Wahl zwischen festem Lot (FixedLotSize) oder prozentualer Risikoberechnung vom Kontoguthaben (LOTMODE_PERCENT).

• Drei vordefinierte Risikomodi (RISK_LOW, RISK_MEDIUM, RISK_HIGH) für unterschiedliche Handelsstile. AutoRange-Funktion (automatischer Preisbereich)

• Der EA kann den Preisbereich automatisch anhand von Tages-, Wochen-, Monatsdaten oder eines benutzerdefinierten Intervalls (RANGE_DAILY, RANGE_WEEKLY, RANGE_MONTHLY, RANGE_CUSTOM) bestimmen.

• Ermöglicht einen schnellen und effizienten Start der Strategie ohne manuelle Festlegung des Preisbereichs. Stop Loss, Take Profit und dynamische Begleitung

• Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels zum Schutz des Kapitals und zur Gewinnsicherung.

• TrailingStop (Trailing-Stop) „zieht“ den Stop-Loss hinter dem Kurs her und steigert so die potenziellen Gewinne.

• Die BreakEven-Funktion verschiebt einen Trade nach Erreichen einer vordefinierten Pip-Anzahl auf den Einstiegspreis (Einstand). Tägliche Handelslimits (Daily Limit)

• Festlegung der maximalen Anzahl von Trades pro Tag (MaxOrdersPerDay) und der Gesamtanzahl an Positionen pro Instrument (Max_Orders_Per_Symbol).

• Schützt das Konto vor übermäßiger Handelsaktivität. Einfache Integration

• Schnelle Installation und minimale Konfiguration ermöglichen einen zügigen Handelsstart.

• MagicNumber und TradeComment (Trade-Kommentar) erleichtern die getrennte Erfassung von Orders, falls weitere Systeme genutzt werden. Sicherheit und Kontrolle

• Der Parameter MaxSpreadPips begrenzt den Handel bei hohem Spread.

• Der EA überprüft die verfügbare Marge, um eine Überlastung des Kontos zu verhindern. Visuelle Darstellung der Trades im Chart

• Bei aktiviertem ShowPanel=true werden Trades im Chart visuell hervorgehoben, was die Analyse erleichtert.

Für wen ist Grid Master Pro geeignet?

Einsteiger, die das Grid-Trading ohne komplizierte manuelle Einstellungen erlernen möchten.

Erfahrene Trader, die ein leistungsfähiges Tool mit flexibler Order- und Risikosteuerung benötigen.

, die ein leistungsfähiges Tool mit flexibler Order- und Risikosteuerung benötigen. Algo-Trader und Entwickler, die eine „Out-of-the-box“-Lösung mit umfangreichen Optimierungsmöglichkeiten suchen.

Empfehlungen zur Anwendung

Testen Sie den EA mithilfe historischer Daten im Strategietester, um die Ergebnisse mit verschiedenen Instrumenten (Währungen, Gold, Öl: Brent, WTI, Kryptowährungen) zu beurteilen. Wählen Sie das Risikoniveau (RiskLevel) und die Lotberechnungsmethode (LotMethod) entsprechend Ihrer Handelsstrategie. Beachten Sie den Spread (MaxSpreadPips) sowie die Marktvolatilität, besonders bei wichtigen Nachrichten. Nutzen Sie TrailingStop und BreakEven, um bereits erzielte Gewinne zu sichern. Die AutoRange-Funktion ermöglicht die automatische Festlegung des Preisbereichs oder die manuelle Anpassung nach Ihrer eigenen Marktanalyse.

Warum ist Grid Master Pro eine gute Wahl?

Universell einsetzbar: Geeignet für Währungspaare (EURUSD, GBPUSD u. a.), Gold (XAUUSD), Öl (Brent, WTI) und Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD usw.).

Alle Informationen an einem Ort: Das Kontrollpanel zeigt Gewinne, Handelshistorie und ermöglicht das sofortige Schließen aller profitablen Orders.

Höchste Automatisierung: Minimiert menschliche Fehler, folgt strikt dem Handelsplan und reagiert schnell auf neue Marktchancen.

: Minimiert menschliche Fehler, folgt strikt dem Handelsplan und reagiert schnell auf neue Marktchancen. Kapitalschutz: Flexible Einstellungen zu Lotgrößen und Handelslimits helfen, das Kapital zu erhalten und Risiken zu steuern.

Kurzbeschreibung der wichtigsten EA-Parameter

Nachfolgend sind die wichtigsten Gruppen von Eingabeparametern (Inputs) aufgeführt, die im Code zu finden sind:

1. Grid Setup

AutoRange (RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM)

Aktiviert oder deaktiviert die automatische Berechnung des Preisbereichs.

(RANGE_OFF / RANGE_DAILY / RANGE_WEEKLY / RANGE_MONTHLY / RANGE_CUSTOM) Aktiviert oder deaktiviert die automatische Berechnung des Preisbereichs. AutoRangeTimeframe (PERIOD_D1 u. a.)

Der Zeitrahmen, der zur Ermittlung des Preisbereichs genutzt wird, wenn AutoRange aktiviert ist.

(PERIOD_D1 u. a.) Der Zeitrahmen, der zur Ermittlung des Preisbereichs genutzt wird, wenn AutoRange aktiviert ist. AutoRangeDays

Über wie viele Tage/Wochen/Monate die Historie zur Bestimmung des Preisbereichs herangezogen wird.

Über wie viele Tage/Wochen/Monate die Historie zur Bestimmung des Preisbereichs herangezogen wird. PriceRangeStart / PriceRangeEnd

Manuell festgelegtes Intervall (Start- und Enddatum), falls RANGE_CUSTOM ausgewählt wurde.

Manuell festgelegtes Intervall (Start- und Enddatum), falls RANGE_CUSTOM ausgewählt wurde. MinimumPrice / MaximumPrice

Untere und obere Grenze der Grid-Range, falls AutoRange = RANGE_OFF ist oder wenn eine manuelle Feinjustierung gewünscht ist.

Untere und obere Grenze der Grid-Range, falls AutoRange = RANGE_OFF ist oder wenn eine manuelle Feinjustierung gewünscht ist. NumberOfOrders

Anzahl der Pending Orders in einem „Zweig“ des Grids.

Anzahl der Pending Orders in einem „Zweig“ des Grids. GridStepPips

Abstand zwischen den Orders in Pips.

Abstand zwischen den Orders in Pips. GridTradeDirection (GRID_BUY / GRID_SELL / GRID_BOTH)

Handelsrichtung (nur Käufe, nur Verkäufe oder beides).

2. Lot & Risk

LotMethod (LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT)

Methode zur Lotberechnung: fester Lotwert oder prozentual vom Kontoguthaben.

(LOTMODE_FIXED / LOTMODE_PERCENT) Methode zur Lotberechnung: fester Lotwert oder prozentual vom Kontoguthaben. FixedLotSize

Fester Lotwert, falls LOTMODE_FIXED ausgewählt ist.

Fester Lotwert, falls LOTMODE_FIXED ausgewählt ist. RiskLevel (RISK_LOW / RISK_MEDIUM / RISK_HIGH)

Bei Verwendung von LOTMODE_PERCENT wird der prozentuale Risikoanteil je nach Risikostufe automatisch ermittelt.

3. Stop Loss & Take Profit

StopLossPips

Größe des Stop-Loss in Pips (0 = deaktiviert).

Größe des Stop-Loss in Pips (0 = deaktiviert). TakeProfitPips

Größe des Take-Profit in Pips (0 = deaktiviert).

4. Trailing & BreakEven

TrailingStop (true/false)

Aktivierung/Deaktivierung des Trailing-Stop.

(true/false) Aktivierung/Deaktivierung des Trailing-Stop. TrailingStartPips, TrailingDistancePips, TrailingStepPips

Einstellungen für den Trailing-Stop: Ab welchem Abstand soll er aktiviert werden, wie weit soll er dem Preis folgen und in welchem Schritt erfolgt die Anpassung?

Einstellungen für den Trailing-Stop: Ab welchem Abstand soll er aktiviert werden, wie weit soll er dem Preis folgen und in welchem Schritt erfolgt die Anpassung? BreakEven (true/false)

Aktivierung/Deaktivierung der BreakEven-Funktion.

(true/false) Aktivierung/Deaktivierung der BreakEven-Funktion. BreakEvenStartPips

Ab wie vielen Pips Gewinn die Position auf Einstand gesetzt wird.

Ab wie vielen Pips Gewinn die Position auf Einstand gesetzt wird. BreakEvenOffsetPips

Abstand über/unter dem Eröffnungspreis, wenn BreakEven aktiviert wird.

5. Orders & Daily Limits

MaxSpreadPips

Maximal zulässiger Spread in Pips für das Öffnen neuer Orders.

Maximal zulässiger Spread in Pips für das Öffnen neuer Orders. MagicNumber

Einzigartige ID des EAs, um Trades von verschiedenen Robotern zu unterscheiden.

Einzigartige ID des EAs, um Trades von verschiedenen Robotern zu unterscheiden. TradeComment

Kommentar für Orders/Trades zur einfacheren Nachverfolgung.

Kommentar für Orders/Trades zur einfacheren Nachverfolgung. DailyLimit (true/false)

Aktivierung/Deaktivierung des täglichen Handelslimits.

(true/false) Aktivierung/Deaktivierung des täglichen Handelslimits. MaxOrdersPerDay

Maximale Anzahl an Trades pro Tag.

Maximale Anzahl an Trades pro Tag. Max_Orders_Per_Symbol

Maximale Anzahl an offenen Positionen und Pending Orders pro Instrument.

6. Display & Panel

ShowPanel (true/false)

Aktiviert/deaktiviert das visuelle Panel im Chart.

(true/false) Aktiviert/deaktiviert das visuelle Panel im Chart. ProfitStatsDisplay (true/false)

Ob im Panel die Statistiken (Tages-/Wochen-/Monats-/Gesamtgewinn) angezeigt werden sollen.

(true/false) Ob im Panel die Statistiken (Tages-/Wochen-/Monats-/Gesamtgewinn) angezeigt werden sollen. TradeHistoryDisplay (true/false)

Ob der Handelsverlauf (Einstiegs-/Ausstiegspfeile) im Chart dargestellt wird.

(true/false) Ob der Handelsverlauf (Einstiegs-/Ausstiegspfeile) im Chart dargestellt wird. BuyTradeColor, SellTradeColor, TradeFontSize

Farben und Schriftgröße für Kauf-/Verkaufsorders.

Farben und Schriftgröße für Kauf-/Verkaufsorders. PanelBackgroundColor, PanelTextColor, PanelEditColor

Farben für Panel-Hintergrund, Text und Eingabefelder.

Fazit

Grid Master Pro vereint eine einfache Ersteinrichtung mit weitreichenden Möglichkeiten zur feinen Optimierung für das Grid-Trading. Damit können Sie erfolgreich sowohl mit Währungspaaren (EURUSD, GBPUSD u. a.) und Gold (XAUUSD) als auch mit Öl (Brent, WTI) sowie beliebten Kryptowährungen (BTCUSD, ETHUSD) handeln. Das komfortable Monitoring-Panel, Funktionen wie Trailing Stop, BreakEven, tägliche Handelslimits und weitere Tools unterstützen Sie dabei, den Prozess effizient zu steuern und Risiken angemessen zu verwalten.

Wichtige Hinweise

Der Handel an den Finanzmärkten ist immer mit Risiken verbunden. Machen Sie sich mit der Handelsstrategie vertraut und testen Sie den EA auf Demokonten, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftige Profitabilität.

Weder der Autor noch die Entwickler übernehmen Haftung für mögliche Verluste, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Beginnen Sie noch heute mit der Nutzung von Grid Master Pro, um die Vorteile des automatisierten Grid-Handels zu entdecken und Ihre Marktergebnisse zu optimieren!