Übersicht

Smart Radar ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das auf den Konzepten des Inner Circle Trader (ICT) aufbaut und entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Setups auf der Grundlage der Analyse des institutionellen Auftragsflusses zu identifizieren und auszuführen. Dieser Expert Advisor kombiniert Liquiditätssweeps, Fair Value Gaps (FVGs) und Marktstrukturanalysen, um strategische Einstiegspunkte während wichtiger Handelssitzungen zu erfassen.

Zentrale Handelsmethodik

Smart Radar arbeitet nach bewährten ICT-Prinzipien:

Liquiditätsanalyse: Der EA identifiziert Bereiche, in denen sich institutionelle Aufträge ansammeln, einschließlich der Höchst-/Tiefstwerte der vorangegangenen Sitzung, gleicher Höchst-/Tiefstwerte und runder Zahlenwerte. Er überwacht Liquiditätsschwankungen, die häufig bedeutenden Kursbewegungen vorausgehen.

Erkennung von Fair-Value-Lücken: Das System sucht nach Ungleichgewichten in der Kursentwicklung über mehrere Kerzen hinweg und identifiziert Lücken, die der Kurs tendenziell wieder aufsucht. Diese FVGs dienen als wahrscheinliche Einstiegszonen, wenn sie mit der Markttendenz übereinstimmen.

Erkennung von Marktstrukturen: Smart Radar verfolgt Schwunghochs und -tiefs, um die Marktrichtung und Strukturbrüche zu bestimmen und sicherzustellen, dass die Trades mit dem vorherrschenden institutionellen Fluss übereinstimmen.

Sitzungsbasierter Handel: Der EA konzentriert sich ausschließlich auf die Londoner Session (08:00-17:00 GMT) und nutzt die erhöhte Volatilität und Liquidität während der europäischen Marktzeiten.

Smart Radar (Kostenlose Version) Merkmale

Die kostenlose Version bietet wesentliche ICT-Handelsfunktionen mit den folgenden Spezifikationen:

  • Einzelne Zeitrahmenanalyse auf M15-Charts
  • Grundlegende Fair Value Gap-Erkennung unter Verwendung von 3-Kerzen-Mustern
  • Einfache Erkennung von Liquiditätsschwankungen bei Höchst-/Tiefstkursen
  • Handel nur in der Londoner Session
  • Positionsmanagement mit fester Losgröße
  • Maximal 5 Trades pro Tag
  • Grundlegendes Risikomanagement mit festem Stop Loss und Take Profit
  • Risiko pro Handel: 0,5% (konfigurierbar)
  • Risiko-Ertrags-Verhältnis: 1,5:1
  • Keine partielle Gewinnmitnahme
  • Keine Trailing-Stops
  • Grundlegende Bestimmung der Marktverzerrung mit 20-Perioden-EMA

Alpha Killzone (Premium Version) Erweiterte Funktionen

Alpha Killzone stellt das komplette institutionelle Handelssystem mit bedeutenden Erweiterungen dar:

Multi-Timeframe Confluence Analyse: Analysiert die Marktstruktur über H4-, H1- und M15-Zeitrahmen gleichzeitig und stellt sicher, dass alle institutionellen Ebenen vor dem Einstieg übereinstimmen.

Fortschrittliches FVG-System: Erkennt FVGs über mehrere Zeitrahmen mit Stärke-Scoring, identifiziert FVG-Cluster und -Zonen und verfolgt die FVG-Abschwächung für einen optimalen Einstieg.

Umfassende Liquiditätsanalyse: Erweiterte Liquiditätsrückblicksperiode von 50 Bars, Erkennung gleicher Hochs/Tiefs mit konfigurierbarer Toleranz, Identifizierung von Liquidität über runde Zahlen und Verfolgung der Liquidität der letzten Swing-Points.

Score-basiertes Einstiegssystem: Jedes Setup erhält eine Punktzahl von 100 auf der Grundlage von Faktoren wie HTF-Bias-Ausrichtung (25 Punkte), Gültigkeit und Timing der Sitzung (20 Punkte), Vorhandensein und Häufigkeit von Liquiditätsausschlägen (20 Punkte), Stärke der Verdrängungskerze (15 Punkte), Gültigkeit und Stärke des FVG (15 Punkte) und Bestätigung der Marktstruktur (5 Punkte). Trades werden nur ausgeführt, wenn die Punktzahl 60 Punkte überschreitet.

Alle Handelssitzungen: Vollständige Abdeckung der Londoner, New Yorker und asiatischen Sitzungen mit sitzungsspezifischen Strategieanpassungen und Schutz des Freitag-NY-Schlusses.

Dynamische Positionsgrößenberechnung: Automatische Lotberechnung auf der Grundlage von Kontokapital und Risikoprozentsatz, Anpassung der Positionsgröße auf der Grundlage der Setup-Qualitätsbewertung, Reduzierung der Größe nach aufeinanderfolgenden Verlusten und Erhöhung der Größe nach Gewinnserien.

Fortschrittliches Risikomanagement: Tägliches Risikolimit: maximal 2 %, tägliches Verlustlimit: maximal 4 %, Schutz vor Gesamtverlusten: maximal 8 %, unbegrenzte Anzahl von Trades pro Tag, Breakeven-Stop-Aktivierung bei 80 % des Anfangsrisikos und Kompatibilität des Netting-Kontos mit entgegengesetzter Positionsbehandlung.

Teilweise Gewinnmitnahme: Schließt 50% der Position bei einem Risiko von 1:1, verfolgt die verbleibende Position für erweiterte Gewinne, und dynamische Risiko-Ertrags-Anpassung basierend auf den Marktbedingungen.

Erkennung von Marktphasen: Identifiziert Akkumulations-, Manipulations- und Ausschüttungsphasen, passt die Strategie an die aktuelle Marktphase an und erkennt Marktstrukturmuster wie Break of Structure (BOS) und Change of Character (CHoCH).

Professionelles Kontrollpanel: Echtzeitanzeige der Marktphase, der aktuellen Sitzung, des Handelstyps (Scalp/Swing), der Marktneigung, der Strukturanalyse, des Liquiditätsstatus, des Fortschritts des Setup-Scores, der Risikokennzahlen und der täglichen Handelsanzahl. Manuelle Steuerungsschaltflächen zum Aktivieren/Deaktivieren und Schließen aller Positionen.

Verbesserte Filterung: Dynamischer Spread-Filter mit symbolspezifischen Schwellenwerten, Volatilitätsfilter unter Verwendung des ATR-Prozentsatzes, Schutz der Mindestzeit zwischen den Trades, Überprüfung der Margin-Sicherheit vor der Eröffnung von Positionen und maximale Margin-Nutzungsgrenzen.

Prop Firm Ready: Entspricht den Regeln von Prop-Firmen, einschließlich täglicher Verlustlimits, maximaler Drawdown-Limits und der Option "One-Trade-at-a-Time".

Zusammenfassung der Hauptunterschiede

Smart Radar bietet zuverlässigen IKT-Handel auf einem einzigen Zeitrahmen und eignet sich für Händler, die institutionelle Konzepte erlernen oder eine einfachere Automatisierung bevorzugen. Alpha Killzone liefert professionelle Multi-Timeframe-Analysen mit intelligentem Scoring, dynamischem Risikomanagement und unbegrenztem Handelspotenzial für ernsthafte Trader, die einen maximalen Vorteil suchen.

Technische Daten

Plattform: MetaTrader 5 Kontotypen: Sowohl Netting- als auch Hedging-Konten werden unterstützt (Alpha Killzone ist für Netting optimiert) Mindesteinlage: $100 empfohlen für Smart Radar, $500 empfohlen für Alpha Killzone Empfohlene Symbole: EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, NAS100, US30 Zeitrahmen: M15 primär (Alpha Killzone verwendet H4, H1, M15 Zusammenfluss)

Risiko-Warnung

Der Handel mit Forex und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren. Testen Sie vor dem Live-Handel immer ein Demokonto.

.

Unterstützung und Updates

Smart Radar erhält regelmäßig Updates und Fehlerbehebungen. Alpha Killzone-Premium-Benutzer erhalten vorrangigen Support, erweiterte Updates und Zugang zu Anleitungen zur Strategieoptimierung. Beide Versionen enthalten eine Einrichtungsdokumentation und Konfigurationsempfehlungen.


